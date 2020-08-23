Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа. ФОТОрепортаж

Девушки вышли с цветам на Комаровскую площадь в Минска, а на площади Победы - участники акции показали, каково это: когда 50 человек несколько суток находятся в камере, рассчитанной на шестерых.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

На площади Победы прошла акция "Моя камера", организованная родственниками и друзьями тех, кто стал узниками ЦИП на Окрестина после выборов. Участники нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых человек и встали туда вместе, чтобы показать, как это было.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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Девушки с цветами в субботу вернулись на Комаровку - место, откуда стартовала женская акция против насилия силовиков над мирными протестующими. После акции на Комаровке колонна девушек с цветами двинулась на площадь Независимости.





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Экс-директор Купаловского театра, член Координационного совета Павел Латушко пришел вечером на площадь Независимости в Минске, чтобы поговорить с участниками акции солидарности.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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В Минске десятки велосипедистов устроили велопробег солидарности.







Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После марша солидарности несколько тысяч человек собрались на площади Независимости. Здесь пели песни, выступали волонтеры и обучали народным танцам.







Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.