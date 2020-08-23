Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа. ФОТОрепортаж
Девушки вышли с цветам на Комаровскую площадь в Минска, а на площади Победы - участники акции показали, каково это: когда 50 человек несколько суток находятся в камере, рассчитанной на шестерых.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
На площади Победы прошла акция "Моя камера", организованная родственниками и друзьями тех, кто стал узниками ЦИП на Окрестина после выборов. Участники нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых человек и встали туда вместе, чтобы показать, как это было.
Девушки с цветами в субботу вернулись на Комаровку - место, откуда стартовала женская акция против насилия силовиков над мирными протестующими. После акции на Комаровке колонна девушек с цветами двинулась на площадь Независимости.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Экс-директор Купаловского театра, член Координационного совета Павел Латушко пришел вечером на площадь Независимости в Минске, чтобы поговорить с участниками акции солидарности.
В Минске десятки велосипедистов устроили велопробег солидарности.
После марша солидарности несколько тысяч человек собрались на площади Независимости. Здесь пели песни, выступали волонтеры и обучали народным танцам.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Людей унижают, избивают, УБИВАЮТ и говорят "они уехали", Лука готов закрыть бастующие предприятия, министр обороны прямым текстом заявил, что они готовы стрелять людей, а люди и дальше надеятся флешмобами и свистоплясками сбросить людей, готовых ради сохранения власти душить и убивать сколько потребуется и спокойно спать при этом по ночам.
Если это не идиотизм, тогда что вообще есть идиотизм?..
Співпадіння? Не думаю.
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..https://www.youtube.com/watch?v=Dv7bRmDbP8Y «Лавіце ўсех, хто стане вазмушчацца, у метро, у тралейбусах і паездах!» | Мультфильм о Лукашенко
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"Никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом", - заявил Латушко.
Глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на митинге в Жодино акцентировала внимание на необходимости диалога с властью. Также она поддержала рабочих БелАЗа и напомнила о существующих инициативах по взаимопомощи. Вместе с тем, на митинге у Дома правительства в Минске Колесникова призвала белорусов к продолжению мирных протестов.
Граждане Беларуси протестуют в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов 9 августа - ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем голосования. По окончательным данным ЦИК, действующий президент https://112.ua/glavnye-novosti/vybory-v-belarusi-cik-obyavil-okonchatelnye-rezultaty-pobezhdaet-lukashenko-546480.html Александр Лукашенко получил 80,1% голосов , его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
В стране ежедневно проходят демонстрации и забастовки. Власти республики предприняли попытку жесткого подавления акций, что усилило протестную волну. По всей стране также https://112.ua/glavnye-novosti/vseh-ne-uvolyat-v-belarusi-nachalis-zabastovki-na-zavodah-kakie-trebovaniya-u-rabotnikov-546141.html начали бастовать крупнейшие предприятия , жители городов объединяются в живые цепи в знак протеста. В других государствах у посольств Беларуси и на городских площадях устраиваются митинги солидарности с протестующими.
(с) Махатма Ганди
В любом случае, у митнигов есть два направления:
1. Закончить с "мирными протестами" и пойти в атаку, что даст повод применить оружие. И не надо проводить аналогии с Киевом - в Белоруси силовики намного жестче деморализованных украинских образца 14-го, сдававших оружейки что на западе, что на востоке. Да и Бацька заговорил о "гибридной войне" против Беларуси, а, значит, собирается задействовать армию.
2. Продолжать устраивать пляски, шествия и т. п. Пока это все не надоест основной массовке
(с) типа В.И. Членин
(но это не точно)
Лучше не пиши свою хирню, все равно за такую халтуру пригожин не заплатит.
Это были курсы ассенизаторов.
Вот, к примеру, белорус Жизневский приехал на майдан и на собственном примере показал, а не писал где-нибудь в комментариях на "радие свабода": "давайте, братья-украинцы, вперед на диктатора, пока я тут на диване посижу, иначе буду писать что вы -генетические рабы"
2. Вкажіть усі нації за які українці мусять відстоювати їхню свободу та право вибору.
3. Ваша принципова позиція не користуватися жодною з слов'янських мов має підстави?
2. Не українці, а ті з них, хто пише поради та дає оцінки.
3. Не зрозумів щодо принципової позиції.
страшней всего когда всё это
то что сейчас страшней всего
назавтра станет новой нормой
почти обыденным родным
(але то від щєй та бояри)
прав, таки, Бабченко!