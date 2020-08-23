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Новости Фото Революция в Беларуси
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Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа. ФОТОрепортаж

Девушки вышли с цветам на Комаровскую площадь в Минска, а на площади Победы - участники акции показали, каково это: когда 50 человек несколько суток находятся в камере, рассчитанной на шестерых.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

На площади Победы прошла акция "Моя камера", организованная родственниками и друзьями тех, кто стал узниками ЦИП на Окрестина после выборов. Участники нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых человек и встали туда вместе, чтобы показать, как это было. 

Акция Моя камера, марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа 01
Акция Моя камера, марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа 02
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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Девушки с цветами в субботу вернулись на Комаровку - место, откуда стартовала женская акция против насилия силовиков над мирными протестующими. После акции на Комаровке колонна девушек с цветами двинулась на площадь Независимости. 

Акция Моя камера, марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа 03
Акция Моя камера, марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа 04
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Экс-директор Купаловского театра, член Координационного совета Павел Латушко пришел вечером на площадь Независимости в Минске, чтобы поговорить с участниками акции солидарности.

Акция Моя камера, марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа 05
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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В Минске десятки велосипедистов устроили велопробег солидарности.

Акция Моя камера, марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа 06
Акция Моя камера, марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа 07
Акция Моя камера, марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа 08
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После марша солидарности несколько тысяч человек собрались на площади Независимости. Здесь пели песни, выступали волонтеры и обучали народным танцам.

Акция Моя камера, марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа 09
Акция Моя камера, марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа 10
Акция Моя камера, марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа 11
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7890) Минск (1562)


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Топ комментарии
+17
"Ударим велопробегом по диктатуре", мля...
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23.08.2020 02:56
+13
Реальність сувора, ви не в курсі? Диктаторський будуй неможливо скинути букетами кольорів та повітряними міхурами - треба брати стовбури та виборювати волю гвалтівним шляхом. Тільки тоді здійсниться кара за борошна співгромадян і Біларусі посміхнеться частка.
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23.08.2020 06:44
+9
Эффектно, эфективно, а главное результативно. Напоминает акцию "Гудок" в 2014-м в Донецке. Тогда помню местные боевики с русскими освободителями обосрались, покаялись...или с начала покаялись потом обосрались?
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23.08.2020 07:28
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Правила форума Совет форумчан
Что бывает, когда ждешь справедливости у несправедливого человека...Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 8411Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 498
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23.08.2020 02:09 Ответить
Будет то,что людей убъют,и власти за это ничего не будет.
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23.08.2020 06:07 Ответить
Походят и угомонятся.
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23.08.2020 02:11 Ответить
Jesli dalse ostanitisia xunta,mnogyje iz molodyx ujedut v drugyje strani,tem boleje im budet sozdani vse uslovija dlia etogo
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23.08.2020 02:19 Ответить
Как то все странно...их так мудохали и усатый на месте,а они на великах катаются...
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23.08.2020 02:31 Ответить
Еще на самокатах пробег устройте,Лука точно испугается и сбежит в Ростов.
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23.08.2020 02:40 Ответить
"Ударим велопробегом по диктатуре", мля...
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23.08.2020 02:56 Ответить
До них походу так и не дошло ещё с кем имеют дело и это ОЧЕНЬ странно.
Людей унижают, избивают, УБИВАЮТ и говорят "они уехали", Лука готов закрыть бастующие предприятия, министр обороны прямым текстом заявил, что они готовы стрелять людей, а люди и дальше надеятся флешмобами и свистоплясками сбросить людей, готовых ради сохранения власти душить и убивать сколько потребуется и спокойно спать при этом по ночам.

Если это не идиотизм, тогда что вообще есть идиотизм?..
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23.08.2020 13:01 Ответить
++++++++++++++++++
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23.08.2020 13:21 Ответить
Чомусь зібравшихся ніхто не б'є і не пакує до автозаків.
Співпадіння? Не думаю.
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23.08.2020 04:20 Ответить
Да убейте ж эту патлу, бо оно ещё сотни жизней белорусов заберёт за одну свою...
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23.08.2020 04:33 Ответить
А чего они лыбятся? Большой повод для веселья? Не протесты,а "хор мальчиков-зайчиков". Усатый поц больше сам обосрался,чем это всё может напугать.
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23.08.2020 04:41 Ответить
Реальність сувора, ви не в курсі? Диктаторський будуй неможливо скинути букетами кольорів та повітряними міхурами - треба брати стовбури та виборювати волю гвалтівним шляхом. Тільки тоді здійсниться кара за борошна співгромадян і Біларусі посміхнеться частка.
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23.08.2020 06:44 Ответить
Якщо вийдуть і чоловіки - зроблять те, що у вас не вистачить сечі зробити на червоній площі.
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23.08.2020 06:50 Ответить
А где ти видел, что би свободу безкровно завоевивали? Отдается она легко, а вот вернуть ее цветочками и шариками вряд ли получится.
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23.08.2020 07:27 Ответить
Хочется чтобы кто-то меньше делал дебильные выводы.
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23.08.2020 07:47 Ответить
Див. вище - коментатор послизнувся на підлозі країни
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23.08.2020 08:22 Ответить
На коленях "пробег" пускай устроят ....
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23.08.2020 05:20 Ответить
Шось змінилося ? ..За ці роки диктатор Лука ще більше *закабанів * ..
..
..
..https://www.youtube.com/watch?v=Dv7bRmDbP8Y «Лавіце ўсех, хто стане вазмушчацца, у метро, у тралейбусах і паездах!» | Мультфильм о Лукашенко

Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 9413

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23.08.2020 06:24 Ответить
Белорусская оппозиция заявила об отказе от силового сценария захвата власти. Об этом стало известно из заявления члена координационного совета по трансферу власти, экс-директора минского театра имени Янки Купалы Павла Латушко, уволенного за поддержку протестов, сообщает https://www.dw.com/ru/bazh-trebuet-ot-minska-prekratit-blokirovku-sajtov/a-54655071 Deutsche welle .
"Никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом", - заявил Латушко.
Глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на митинге в Жодино акцентировала внимание на необходимости диалога с властью. Также она поддержала рабочих БелАЗа и напомнила о существующих инициативах по взаимопомощи. Вместе с тем, на митинге у Дома правительства в Минске Колесникова призвала белорусов к продолжению мирных протестов.
Граждане Беларуси протестуют в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов 9 августа - ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем голосования. По окончательным данным ЦИК, действующий президент https://112.ua/glavnye-novosti/vybory-v-belarusi-cik-obyavil-okonchatelnye-rezultaty-pobezhdaet-lukashenko-546480.html Александр Лукашенко получил 80,1% голосов , его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
В стране ежедневно проходят демонстрации и забастовки. Власти республики предприняли попытку жесткого подавления акций, что усилило протестную волну. По всей стране также https://112.ua/glavnye-novosti/vseh-ne-uvolyat-v-belarusi-nachalis-zabastovki-na-zavodah-kakie-trebovaniya-u-rabotnikov-546141.html начали бастовать крупнейшие предприятия , жители городов объединяются в живые цепи в знак протеста. В других государствах у посольств Беларуси и на городских площадях устраиваются митинги солидарности с протестующими.
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23.08.2020 06:36 Ответить
Є невелика, але надія, що протестувальники від'язикаються від лідерів такої овечої опозиції - і змінять букети на стовбури.
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23.08.2020 06:47 Ответить
"трансфер власти" - фраза очень хорошо характеризует протестующих как кучку городских бездельников.
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23.08.2020 12:52 Ответить
"В такой ситуации берём увесистый дрын - и по е[b]алу. О непротивлении злу насилием поговорим попозже"
(с) Махатма Ганди
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23.08.2020 06:40 Ответить
При любом раскладе в Белоруси,в выигрыше окажется Обнуляйтер всея РАБссии...хоть с Лукашеску или без него...
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23.08.2020 06:42 Ответить
Вот! Наконец-то хоть кто-то это сказал! Этот протест, хоть и инспирирован Западом, но поддерживается Москвой, потому что Бацька начал проявлять излишнюю независимость и даже смотреть в сторону противоположную востоку. Если искать исторические аналогии, то это как Амин в Афгнистане. Чем там окончилось - известно всем.
В любом случае, у митнигов есть два направления:
1. Закончить с "мирными протестами" и пойти в атаку, что даст повод применить оружие. И не надо проводить аналогии с Киевом - в Белоруси силовики намного жестче деморализованных украинских образца 14-го, сдававших оружейки что на западе, что на востоке. Да и Бацька заговорил о "гибридной войне" против Беларуси, а, значит, собирается задействовать армию.
2. Продолжать устраивать пляски, шествия и т. п. Пока это все не надоест основной массовке
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23.08.2020 06:56 Ответить
Братьям Роттенбергам и Дерипаскам и прочим Вексекльбергам Белорусь не нужна и за 5 копееек...
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23.08.2020 07:05 Ответить
Пора захватывать телеграф и все остальное.А не на великах рассекать
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23.08.2020 06:50 Ответить
"...Архиважно, батенька, чтобы непг'еменно были захвачены почта, телефон, телегг'аф и интег'нет!"
(с) типа В.И. Членин
(но это не точно)
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23.08.2020 06:54 Ответить
"ніколи не довіряй цитатам з інтернету!!!" (С) Антоній Пій
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23.08.2020 08:37 Ответить
"Зарегался на афинском форуме. Почитал, что про меня пишут. Яду мне!" (с) Сократ
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23.08.2020 09:16 Ответить
Обнуляйтер всея Китая Сидзиньпинь дал кредит Путлеру на 10 ярдов долларов,имеено столько нужно для Белоруси в год...странный кредит правда*? главное вовремя
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23.08.2020 06:50 Ответить
Зашел на сайт Евросоюза и ахнул,население Литвы 3 миллиона человек,а продукции производит в 3 раза больше чем Батькин колхоз...с 10 миллионами жителей...
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23.08.2020 06:58 Ответить
3.14здеж!
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23.08.2020 07:03 Ответить
Pravdu on piset raznica ogromnaja vezde ,da necego i sravnivat eti strani
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23.08.2020 07:27 Ответить
necego i sravnivat s nasej ekonomikoj,30 let otstavanija u nix.VVP na celoveka toze 3 raza raznica,zarplata toze bolse 3 raz raznica.Vsio gde posmotris raznica ogromnoje
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23.08.2020 07:24 Ответить
Кому ти ето доказиваешь?! Ето же кацап, а у них своя аріфметика и ціферки в методичке и по ним паРаша, самая стабильная и процветающая в мире.
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23.08.2020 07:32 Ответить
Баранов от Ыканомики Путлера прошу не комментировать мои посты
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23.08.2020 07:06 Ответить
Ты и есть путинско-пригожинский 3.14здюк.
Лучше не пиши свою хирню, все равно за такую халтуру пригожин не заплатит.
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23.08.2020 07:10 Ответить
Экономика Литвы на 2020 год находится на 83 месте в Мире,кстати...Белорусь даже не член ВТО и не может реализовывать свою продукцию на Мировом.
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23.08.2020 07:11 Ответить
Рынке))) Миша тты дурак.
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23.08.2020 07:12 Ответить
Битие определяет сущность человека, если бьют, издеваются и насилуют, а он терпит и прощает, то может он вовсе и не человек.
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23.08.2020 07:15 Ответить
Вчера был коммунизм,сегодня капитализм и рыночная экономика,выживает сильнейший...
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23.08.2020 07:17 Ответить
Дурачок, поступи лучше в ПТУ, тебя обучат какой нибудь полезной для людей профессии, будешь гайки крутить и не будет времени засирать все ветки своим бредом.
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23.08.2020 07:21 Ответить
Ващет я закончил экономический факультет в 1994 году Болван ты паря...
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23.08.2020 07:24 Ответить
То тебя обманули. мальчик.
Это были курсы ассенизаторов.
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23.08.2020 07:27 Ответить
Мне что интересно. Тут так много пишут, мол, берите в руки оружие, вперед. А почему бы вам самим не приехать и не показать, как надо?
Вот, к примеру, белорус Жизневский приехал на майдан и на собственном примере показал, а не писал где-нибудь в комментариях на "радие свабода": "давайте, братья-украинцы, вперед на диктатора, пока я тут на диване посижу, иначе буду писать что вы -генетические рабы"
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23.08.2020 07:18 Ответить
1. Що показал один Жизневський на Майдані?
2. Вкажіть усі нації за які українці мусять відстоювати їхню свободу та право вибору.
3. Ваша принципова позиція не користуватися жодною з слов'янських мов має підстави?
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23.08.2020 08:26 Ответить
1. Що готовий на власному прикладі показати, що його поради - не просто слова.
2. Не українці, а ті з них, хто пише поради та дає оцінки.
3. Не зрозумів щодо принципової позиції.
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23.08.2020 08:37 Ответить
А то нічого, що Жизнєвський з 2005 проживав у Білій Церкві?
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23.08.2020 08:35 Ответить
Національність яка у нього?
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23.08.2020 08:37 Ответить
Так а що, у Білорусі немає на протестах етнічних українців?)))
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23.08.2020 08:38 Ответить
Знайшов на Поеторії отакий віршик, він тут якось в тему:

страшней всего когда всё это
то что сейчас страшней всего
назавтра станет новой нормой
почти обыденным родным
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23.08.2020 07:18 Ответить
Зачем американцам работать,если пособие по безработице выше чем минимальная зарплата?
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23.08.2020 07:19 Ответить
Эффектно, эфективно, а главное результативно. Напоминает акцию "Гудок" в 2014-м в Донецке. Тогда помню местные боевики с русскими освободителями обосрались, покаялись...или с начала покаялись потом обосрались?
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23.08.2020 07:28 Ответить
Про покаялись - не впевнений. А обісратись для них це норма
(але то від щєй та бояри)
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23.08.2020 07:46 Ответить
Але добре хоч що лiсапеди ще в дупи не засовують..Ви там передайте хтось цiм рэволюцiонерам з квiточками на лiсапедах , що владу в такiх як Лука тре БРАТИ а не просити з квiточками , хороводами кува ВIДДАТИ бо нуихто вам ii не вiддасть (!!!)
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23.08.2020 07:39 Ответить
Как раз против Луки и его своры ношение роз, велопробеги сильно помогут. Подождите снегопада и устраивайте лыжный пробег, а также делайте снеговиков против Луки. Наивный народ.
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23.08.2020 07:45 Ответить
Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 9875
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23.08.2020 07:52 Ответить
Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 5961....
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23.08.2020 07:54 Ответить
и шарики в небо не забудьте пустить с криками "пазор, пазор...". так победите клятого диктатора.
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23.08.2020 07:58 Ответить
Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 7057
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23.08.2020 08:04 Ответить
Стадо овец и баранов
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23.08.2020 08:07 Ответить
а где же акция "поцелуй мУсора и подари цветочки" ?
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23.08.2020 08:17 Ответить
Коли не врятувала навіть ватна футболка...

Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 4876
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23.08.2020 08:29 Ответить
Це вони за неї бьються!
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23.08.2020 08:35 Ответить
Убить лукашенко - гражданский долг каждого белоруса...
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23.08.2020 08:30 Ответить
Добро має бути з кулаками, а не квітами. Нажаль. Лише тоді воно перемагає.
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23.08.2020 08:45 Ответить
В ******** умовах добро має бути не тільки з куркулями, але зі стовбурами усіх калібрів та повними крамницями набоїв.
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23.08.2020 09:13 Ответить
Лучше б очко навазелинили, пригодилось бы в КГБ-шных застенках... против насилия.
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23.08.2020 10:22 Ответить
пока не будет акции 'приготовь три коктейля за минуту´ ничего не поменятется.
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23.08.2020 10:35 Ответить
мда.
прав, таки, Бабченко!
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23.08.2020 10:48 Ответить
Давно не читал Бабченко. И какого его мнение?
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23.08.2020 13:13 Ответить
 
 