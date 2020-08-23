Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага: "Сегодня 28 дней, как нет боевых потерь на Донбассе". ФОТОрепортаж

Сине-желтый флаг сегодня является символом сопротивления и борьбы за жизнь для Донбасса и Крыма, поэтому в День Государственного Флага Украины важно быть с теми, кто защищает государственный флаг и обеспечивает нам свободную жизнь.

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Сегодня мы отмечаем День Государственного Флага Украины. Сине-желтого флага, под которым наши Вооруженные силы мужественно защищают суверенитет и территориальную целостность государства. Иногда, к сожалению, ценой собственной жизни", - сказал Владимир Зеленский.

По просьбе Президента присутствующие почтили минутой молчания память защитников Украины, погибших в течение шести лет войны.

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Владимир Зеленский отметил, что Государственный флаг Украины является одной из крупнейших национальных святынь, неизменным символом нашего свободного, демократического, независимого государства.

"Он не вызывает у нас других эмоций, кроме гордости за то, что мы с вами родились украинцами. Сине-желтый флаг - это наш верный побратим, который всегда вместе с нами, который дает энергию никогда не сдаваться и не падать духом", - отметил он.

Президент напомнил, что сине-желтый флаг сопровождал определяющие момент Украинского государства: и когда была провозглашена соборность Украины более ста лет назад, и в наши дни, когда украинские военные, нацгвардейцы и добровольцы поднимали украинский флаг над Донецким и Луганским аэропортами и Авдеевской промзоной; когда освобождали Мариуполь, Лисичанск, Марьинку, Славянск, Краматорск и другие земли украинского Донбасса.

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"Мы благодарим всех, кто ценой собственной безопасности и жизни ежедневно защищает Украинское государство и украинский флаг. Защищает два символа: мирное голубое небо и желтое плодородное поле. И каждый раз, когда украинский флаг поднимается вверх, мы поднимаем глаза к небу с надеждой и верой в то, что на украинской земле наконец-то наступит мир. В том, что однажды наш флаг будет развеваться в Донецке, Луганске и Крыму. И в том, что под этим флагом будущие поколения счастливых украинцев будут жить много-много тысячелетий ", - подчеркнул Президент.

"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии, потому что именно вы - современное и сильное войско - являетесь залогом для наступления такого желаемого в Украине мира", - цитирует Зеленского Укринформ.

Под звуки Государственного гимна воины роты почетного караула Вооруженных сил Украины подняли полотнище национального флага над аэродромом. Военные отсалютовали десятью залпами.

В церемонии также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, Президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма, Президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко, Президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко, народные депутаты и другие.