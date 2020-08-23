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Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага: "Сегодня 28 дней, как нет боевых потерь на Донбассе". ФОТОрепортаж

Сине-желтый флаг сегодня является символом сопротивления и борьбы за жизнь для Донбасса и Крыма, поэтому в День Государственного Флага Украины важно быть с теми, кто защищает государственный флаг и обеспечивает нам свободную жизнь.

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Сегодня мы отмечаем День Государственного Флага Украины. Сине-желтого флага, под которым наши Вооруженные силы мужественно защищают суверенитет и территориальную целостность государства. Иногда, к сожалению, ценой собственной жизни", - сказал Владимир Зеленский.

По просьбе Президента присутствующие почтили минутой молчания память защитников Украины, погибших в течение шести лет войны.

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Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага: Сегодня 28 дней, как нет боевых потерь на Донбассе 01

Владимир Зеленский отметил, что Государственный флаг Украины является одной из крупнейших национальных святынь, неизменным символом нашего свободного, демократического, независимого государства.

"Он не вызывает у нас других эмоций, кроме гордости за то, что мы с вами родились украинцами. Сине-желтый флаг - это наш верный побратим, который всегда вместе с нами, который дает энергию никогда не сдаваться и не падать духом", - отметил он.

Президент напомнил, что сине-желтый флаг сопровождал определяющие момент Украинского государства: и когда была провозглашена соборность Украины более ста лет назад, и в наши дни, когда украинские военные, нацгвардейцы и добровольцы поднимали украинский флаг над Донецким и Луганским аэропортами и Авдеевской промзоной; когда освобождали Мариуполь, Лисичанск, Марьинку, Славянск, Краматорск и другие земли украинского Донбасса.

Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага: Сегодня 28 дней, как нет боевых потерь на Донбассе 02

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"Мы благодарим всех, кто ценой собственной безопасности и жизни ежедневно защищает Украинское государство и украинский флаг. Защищает два символа: мирное голубое небо и желтое плодородное поле. И каждый раз, когда украинский флаг поднимается вверх, мы поднимаем глаза к небу с надеждой и верой в то, что на украинской земле наконец-то наступит мир. В том, что однажды наш флаг будет развеваться в Донецке, Луганске и Крыму. И в том, что под этим флагом будущие поколения счастливых украинцев будут жить много-много тысячелетий ", - подчеркнул Президент.

"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии, потому что именно вы - современное и сильное войско - являетесь залогом для наступления такого желаемого в Украине мира", - цитирует Зеленского Укринформ.

Под звуки Государственного гимна воины роты почетного караула Вооруженных сил Украины подняли полотнище национального флага над аэродромом. Военные отсалютовали десятью залпами.

Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага: Сегодня 28 дней, как нет боевых потерь на Донбассе 03

В церемонии также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, Президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма, Президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко, Президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко, народные депутаты и другие.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) флаг (934) Донбасс (26956) ВСУ (6584) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+29
це кому подяка - чи не фуйлу ?
мені ще цікаво, що наша каракатиця пообіцяла рашиздам за цей примарний мир ?
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23.08.2020 11:13
+26
а він яке відношення до нашого прапора має???????????
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23.08.2020 11:10
+26
Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага: "Сегодня 28 дней, как нет боевых потерь на Донбассе" - Цензор.НЕТ 6031
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23.08.2020 11:14
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Лёха! Твоего клоуна загнали в угол! Выборов не будет в ордло-война продолжается;выборы будут в ордло-опять же война,только уже внутри страны.Оба варианта хреновые,так что кичиться нечем,надо укреплять ВСУ,и,желательно,бешенными темпами.Как не крути,а другого варианта нет!
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23.08.2020 16:52 Ответить
Все вірно... яник також планував продати країну, тепер та ж сама ситуація... Якщо Україну можна взяти мирним шляхом через тиху капітуляцію керівництвом країни, а заодно і зняти санкції з себе і не брати участь у виплаті контрибуціі ( Кучма порахував вартість відновлення Донбасу біля 100 млрд.Дол.) то навіщо воювати? Країна ж по версій зєліка - це ж повія, яку можна купити...
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23.08.2020 11:36 Ответить
До Верховної Ради надійшло звернення Леоніда Кравчука з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови парламенту про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, воно направлене до комітетів. Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков журналістам, передає кореспондент УНН.

не стріляють, кажеш, зегнида? процес пішов, капітулянте? 25-го вже протягнете?
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23.08.2020 11:37 Ответить
Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: "Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі" - Цензор.НЕТ 1372
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23.08.2020 11:44 Ответить
Ось це і є ціна перемир'я 😡
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23.08.2020 12:24 Ответить
Немає бойових втрат? А це побутові?- https://prm.ua/ru/podryiv-avtomobilya-vsu-na-donbasse-stalo-izvestno-imya-pogibshego-******************/
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23.08.2020 11:44 Ответить
Лживое Зелупное чепушило. Боевые потери (battle casualty) - любые потери, понесенные непосредственно в результате враждебных действий, понесенные в бою или связанные с ним, или понесенные при выполнении или возвращении с боевого задания. Погибший , 13 августа, при подрыве авто на мине, - https://news.liga.net/politics/chronicle/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 боец 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Гордиенко, старший сержант Сергей Похович.
Трагедия случилась в районе поселка Водяное.Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: "Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі" - Цензор.НЕТ 6627
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23.08.2020 11:45 Ответить
23 августа - 13 августа = 10 ДНІВ.
Тільки 9 пройшо....
Звідки ті суки взяли 28 ?!!!
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23.08.2020 14:36 Ответить
Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: "Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі" - Цензор.НЕТ 9834
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23.08.2020 11:56 Ответить
Героям слава !!
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23.08.2020 12:23 Ответить
Прапор України вперше з'явився у Львові
"Мало хто про це згадує,та вперше в Україні синьо-жовтий прапор замайорів у Львові під час "Весни народів",демократичної революції 1848 року.
Тоді затвердили й прапор Львова - зображення жовтого лева на синьому тлі.
З Днем 🇺🇦 шановні!💛💙
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23.08.2020 12:23 Ответить
"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Источник: https://censor.net/p3215408

НУ ЩО ТИ П*ЗДИШ КЛОУН ?

Є ЗАГИБЛІ І ПОРАНЕННІ НАВІТЬ У ЦЕЙ ПЕРІОД З ЗСУ
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23.08.2020 12:24 Ответить
Рузге, не завидуй что у нас Президент, а у вас *****
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23.08.2020 13:00 Ответить
ПТН-ПНХ !
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23.08.2020 14:37 Ответить
Ти Пукіна пишеш з великої літери? Ти часом не Зе дебіл ?
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23.08.2020 23:10 Ответить
За цим , так званим перемир'ям , йде повна капітуляція Украіни перед кремлівськими окупантами !
Не вірю жодному слову Зебрехуну , бо росії не потрібний Донбас , а потрібна вся Україна !!
Все тільки починається ))
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23.08.2020 12:29 Ответить
Видно сказали- "надо, Фєдя, надо". Ну і прийшлось "с чувством глубого отвращенія".
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23.08.2020 12:33 Ответить
наркоман невладеет информацией про погибших
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23.08.2020 12:37 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B День государственного флага Украины отмечается 23 августа каждого года.

Он был утверждён в 2004 году указом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президента Украины .

С 1998 по 2003 год «95-й квартал» выступал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D Высшей лиге КВН , участники команды практически жили в МОСКВЕ
В декабре 2003 года студия совместно с телеканалами «Студия https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 1+1 » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1 СТС » (РОССИЯ) приступили к производству цикла из пяти концертов, приуроченных к самым значительным праздникам 2004 года.
Плодом этого сотрудничества стал цикл концертов в 2004 году:
В 2004-ом, когда Порошенко и Ющенко защищали людей от титушек, Зеленский агитировал "Молодежь за Януковича"
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1902783-V-2004-om--kogda-Poroshenko-i-Jucshenko-zacshicshali-ljudej-ot-titushek--Zelenskij-agitiroval--Molodezh--za-Janukovicha----zhurnalist

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23.08.2020 12:58 Ответить
Плохо за Януковича. Но єто не помощь врагу
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23.08.2020 13:02 Ответить
А ТИ ТАКИ КАЦАП
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23.08.2020 23:11 Ответить
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