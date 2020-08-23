Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага: "Сегодня 28 дней, как нет боевых потерь на Донбассе". ФОТОрепортаж
Сине-желтый флаг сегодня является символом сопротивления и борьбы за жизнь для Донбасса и Крыма, поэтому в День Государственного Флага Украины важно быть с теми, кто защищает государственный флаг и обеспечивает нам свободную жизнь.
Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Сегодня мы отмечаем День Государственного Флага Украины. Сине-желтого флага, под которым наши Вооруженные силы мужественно защищают суверенитет и территориальную целостность государства. Иногда, к сожалению, ценой собственной жизни", - сказал Владимир Зеленский.
По просьбе Президента присутствующие почтили минутой молчания память защитников Украины, погибших в течение шести лет войны.
Владимир Зеленский отметил, что Государственный флаг Украины является одной из крупнейших национальных святынь, неизменным символом нашего свободного, демократического, независимого государства.
"Он не вызывает у нас других эмоций, кроме гордости за то, что мы с вами родились украинцами. Сине-желтый флаг - это наш верный побратим, который всегда вместе с нами, который дает энергию никогда не сдаваться и не падать духом", - отметил он.
Президент напомнил, что сине-желтый флаг сопровождал определяющие момент Украинского государства: и когда была провозглашена соборность Украины более ста лет назад, и в наши дни, когда украинские военные, нацгвардейцы и добровольцы поднимали украинский флаг над Донецким и Луганским аэропортами и Авдеевской промзоной; когда освобождали Мариуполь, Лисичанск, Марьинку, Славянск, Краматорск и другие земли украинского Донбасса.
"Мы благодарим всех, кто ценой собственной безопасности и жизни ежедневно защищает Украинское государство и украинский флаг. Защищает два символа: мирное голубое небо и желтое плодородное поле. И каждый раз, когда украинский флаг поднимается вверх, мы поднимаем глаза к небу с надеждой и верой в то, что на украинской земле наконец-то наступит мир. В том, что однажды наш флаг будет развеваться в Донецке, Луганске и Крыму. И в том, что под этим флагом будущие поколения счастливых украинцев будут жить много-много тысячелетий ", - подчеркнул Президент.
"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, хотят мира на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии, потому что именно вы - современное и сильное войско - являетесь залогом для наступления такого желаемого в Украине мира", - цитирует Зеленского Укринформ.
Под звуки Государственного гимна воины роты почетного караула Вооруженных сил Украины подняли полотнище национального флага над аэродромом. Военные отсалютовали десятью залпами.
В церемонии также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, Президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма, Президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко, Президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко, народные депутаты и другие.
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не стріляють, кажеш, зегнида? процес пішов, капітулянте? 25-го вже протягнете?
Трагедия случилась в районе поселка Водяное.
Тільки 9 пройшо....
Звідки ті суки взяли 28 ?!!!
"Мало хто про це згадує,та вперше в Україні синьо-жовтий прапор замайорів у Львові під час "Весни народів",демократичної революції 1848 року.
Тоді затвердили й прапор Львова - зображення жовтого лева на синьому тлі.
З Днем 🇺🇦 шановні!💛💙
НУ ЩО ТИ П*ЗДИШ КЛОУН ?
Є ЗАГИБЛІ І ПОРАНЕННІ НАВІТЬ У ЦЕЙ ПЕРІОД З ЗСУ
Не вірю жодному слову Зебрехуну , бо росії не потрібний Донбас , а потрібна вся Україна !!
Все тільки починається ))
Он был утверждён в 2004 году указом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президента Украины .
С 1998 по 2003 год «95-й квартал» выступал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D Высшей лиге КВН , участники команды практически жили в МОСКВЕ
В декабре 2003 года студия совместно с телеканалами «Студия https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 1+1 » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1 СТС » (РОССИЯ) приступили к производству цикла из пяти концертов, приуроченных к самым значительным праздникам 2004 года.
Плодом этого сотрудничества стал цикл концертов в 2004 году:
В 2004-ом, когда Порошенко и Ющенко защищали людей от титушек, Зеленский агитировал "Молодежь за Януковича"
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1902783-V-2004-om--kogda-Poroshenko-i-Jucshenko-zacshicshali-ljudej-ot-titushek--Zelenskij-agitiroval--Molodezh--za-Janukovicha----zhurnalist