Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" сестре Героя Украины Сергея Михальчука. ФОТОрепортаж
В День Государственного флага Украины Президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" сестре сержанта Сергея Михальчука, который был удостоен звания Героя Украины посмертно. Глава государства также вручил боевые знамена и ленты к ним командирам частей, которые получили почетные наименования за боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и учитывая образцовое выполнение поставленных задач личным составом.
"Символично, что именно в этот день будут вручены боевые флаги и присвоены почетные наименования воинским частям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. На них замелькают ленты с именами выдающихся личностей. Как в прошлом, так и в наше время. Одним из них является сержант Сергей Михальчук, Герой Украины. К большому сожалению - посмертно", - сказал Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Глава государства также сообщил, что Четвертая бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины получает почетное наименование "имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука".
Президент присвоил звание Героя Украины Сергею Михальчуку 25 марта 2020 г. за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. 21-летний нацгвардиец погиб 14 декабря 2019 г. на Донбассе в результате артобстрела. При взрыве сержант прикрыл собой боевого побратима.
Боевые знамена и ленты к ним Глава государства также вручил командирам 24-го отдельного штурмового батальона 53-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, который получил почетное наименование "Айдар"; 40-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которая отныне будет иметь почетное наименование "имени Великого князя Витовта"; 35-й отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, которая будет носить почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Остроградского"; воинской части А1788 Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (почетное наименование "имени князя Изяслава Мстиславовича"); 27-й бригады Национальной гвардии Украины, получившей почетное наименование "Печерская"; 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины, который получил почетное наименование "имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады"; 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины, которая получила почетное наименование "Хортица".
Боевые знамена также получили Региональное управление Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Учебный центр морской охраны Регионального управления Морской охраны ГПСУ.
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П.С. Это, как четырежды нарушавший законы назначает прокурора.....