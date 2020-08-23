Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" сестре Героя Украины Сергея Михальчука. ФОТОрепортаж

В День Государственного флага Украины Президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" сестре сержанта Сергея Михальчука, который был удостоен звания Героя Украины посмертно. Глава государства также вручил боевые знамена и ленты к ним командирам частей, которые получили почетные наименования за боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и учитывая образцовое выполнение поставленных задач личным составом.

"Символично, что именно в этот день будут вручены боевые флаги и присвоены почетные наименования воинским частям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. На них замелькают ленты с именами выдающихся личностей. Как в прошлом, так и в наше время. Одним из них является сержант Сергей Михальчук, Герой Украины. К большому сожалению - посмертно", - сказал Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства также сообщил, что Четвертая бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины получает почетное наименование "имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука".

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Президент присвоил звание Героя Украины Сергею Михальчуку 25 марта 2020 г. за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. 21-летний нацгвардиец погиб 14 декабря 2019 г. на Донбассе в результате артобстрела. При взрыве сержант прикрыл собой боевого побратима.

Боевые знамена и ленты к ним Глава государства также вручил командирам 24-го отдельного штурмового батальона 53-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, который получил почетное наименование "Айдар"; 40-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которая отныне будет иметь почетное наименование "имени Великого князя Витовта"; 35-й отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, которая будет носить почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Остроградского"; воинской части А1788 Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (почетное наименование "имени князя Изяслава Мстиславовича"); 27-й бригады Национальной гвардии Украины, получившей почетное наименование "Печерская"; 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины, который получил почетное наименование "имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады"; 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины, которая получила почетное наименование "Хортица".

Боевые знамена также получили Региональное управление Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Учебный центр морской охраны Регионального управления Морской охраны ГПСУ.

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