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Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 августа, подразделения Вооруженных сил Украины получили 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного Флага, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение (обновлено) 01

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-62, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", — сообщил Зеленский.

Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение (обновлено) 02

Также читайте: "Укроборонпром" передал ВСУ последнюю партию БТР-4Е по контракту на 45 боевых машин

Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение (обновлено) 03

Переоснащение украинской армии, принятия новых боевых систем и приведения органов военного управления к стандартам НАТО, по словам Зеленского, является нашей обязанностью. Президент напомнил, что общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с 2019 годом увеличено почти на 28 млрд грн. 

Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение (обновлено) 04

Также читайте: Самая главная задача для меня как президента - прекратить войну, - Зеленский

Как сообщили в Генеральном штабе, подразделения Вооруженных Сил Украины получили танки Т72, Т64-БВ, командно-штабные машины БМП-1 КШ, малые тягачи легкобронированные санитарные МТЛБ-С, радиорелейные станции Р402, бронетранспортеры БТР - 4 Е, тактические колесные бронированные машины "Oncilla", а также бинокуляры Арчер 15 и монокуляры Арчер 14. Отдельные подразделения получили современные комплексы радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и станцию радиоэлектронной борьбы Р330 КВ 1 М.

Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение (обновлено) 05
Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение (обновлено) 06
Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение (обновлено) 07
Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение (обновлено) 08
Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение (обновлено) 09

Автор: 

армия (8495) Зеленский Владимир (20301) оборона (5202) оружие (10208)


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Топ комментарии
+38
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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23.08.2020 12:01
+26
Кацапсина, ты шла бы за поребрик!
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23.08.2020 12:06
+25
Чтобы Бадоеву видосик снять. Даже тут Бадоев -- как из немного делать видосики и фоточки. Главное "красяво" расставить. А завтра нас ждет очередной "шедевр"

Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 1021
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23.08.2020 12:10
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У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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23.08.2020 12:01 Ответить
На шоу обычно вручают сертификаты )))

Я вообще не понимаю, нахрена ВСУ эти сертификаты ?

Чтобы что ?
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23.08.2020 12:06 Ответить
Чтобы Бадоеву видосик снять. Даже тут Бадоев -- как из немного делать видосики и фоточки. Главное "красяво" расставить. А завтра нас ждет очередной "шедевр"

Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 1021
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23.08.2020 12:10 Ответить
Макаки?
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01.09.2020 09:10 Ответить
Без бумажки ты какашка,
А с бумажкой ты боець!
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23.08.2020 12:46 Ответить
Да ты шо? Прямо таки металлолом, лаптеногий?

https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/peredacha-***********-************-vijsku-tanky-t-64-zrazka-2017-roku-modernizovana-aviatsiya-zasoby-ppo-ta-sotni-odynyts-inshoyi-zbroyi-ta-vijskovoyi-tehniky.html
https://hvylya.net/news/exclusive/poroshenko-peredal-vsu-bolee-420-edinits-vooruzheniya-i-*******-tehniki.html

Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 6153
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23.08.2020 12:28 Ответить
асолютно по..уй яким"металоломом" перетворювати кацапів на перегній.
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23.08.2020 13:15 Ответить
Особенно нямочками были последние модернизированные Т64БМ. Оценили.
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23.08.2020 14:11 Ответить
а ты мудак как отличаешь? ты в танке катался, может в БМП или БТР ? сиди на бутылке и не кукарекай
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24.08.2020 00:33 Ответить
лучше бы ты лишнюю посылку прнинес ... вот где позорище
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23.08.2020 12:02 Ответить
что вы на цензоре совсем навренулись т 62 так эти танки предавал родич вавы зе по линии жены братьям вовы из Оаре в 1966м
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23.08.2020 12:03 Ответить
Это опечатка. Т-72. Т-62 уже нашим смуглолицым братьям за 25 лет практически распроданы были.
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23.08.2020 13:24 Ответить
А піаніно?
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23.08.2020 12:04 Ответить
Я бы существенно уменьшил затраты на армию. В открытой войне с роиссей нам всё-равно не победить, а для перестрелок на фронте миномётов достаточно. Не об армии надо думать, а о создании мирного производства, чтобы работяги из страны не разбегались.
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23.08.2020 12:04 Ответить
Кацапсина, ты шла бы за поребрик!
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23.08.2020 12:06 Ответить
И что будет с твоим производством когда туда придёт "ополченец" из Ростова?
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23.08.2020 12:08 Ответить
А чего ж он не идёт из Лугандона на Киев? Не задумывались? Ждёт когда мы армию усилим, чтоб по честному? Вряд ли. Он видит, что скоро возьмёт всё без боя, как сдался без боя Совок с кучей танков.
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23.08.2020 12:13 Ответить
вам лучше вообще не думать)
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23.08.2020 12:18 Ответить
Слухай, а давай ти придумаеш як тим "роботягам" втовкмачити у їхні мудрі голови, що батьківщину треба любити не залежно від того " дала она тєбє штото ілі нєдала". Я дуже скептично відношусь до теорії, що нібито людина, у якої життєве кредо " Намазать на хлєп і вкарман положить" коли небуть і за яких небудь обставин усвідомить місце своєї держави у власному житті, і себе як її громадянина.
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23.08.2020 12:27 Ответить
Разговорах о направлении средств бюджета, а не о воспитании граждан и т.п.
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23.08.2020 12:35 Ответить
Тобто ти пропонуєш бросать дєньгі на вєтєр!? Ти пропонуєш кинути пару мільярдів в Крим і ОРДЛО?
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23.08.2020 12:43 Ответить
С такой философией жили 23 года. Пока оказалось, что нечем отбиваться от орд варваров с востока. И заводики-пароходики были ими легко отжаты. Вместе с работничками.
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23.08.2020 13:27 Ответить
як добре, що ти не розподіляєш бюджет, а строчити дурниці на Цензорі це вершина твоєї кар'єри
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23.08.2020 13:31 Ответить
Це лозунг вічних наймитів(пролєтарієв).
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23.08.2020 13:55 Ответить
Он не идёт потому что даже с помощью кацапский армии не смогли пройти дальше донецкого аэропорта, именно благодаря ВСУ и добробатам. А ты псина навароская сколько тут будеш теряется?
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23.08.2020 13:52 Ответить
Тем более странно усиливать, то что и так настолько могуче.
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23.08.2020 14:24 Ответить
ПЕСС СМЕРДЯЧИЙ В БУДКУи НИК СМЕНИ НА СВОЙ ПОЗОРНИЙ
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23.08.2020 15:43 Ответить
Кремлёвская крыса с Вами абсолютно согласна....Фокин, это Вы?
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23.08.2020 12:08 Ответить
Хай розбігаються. Наголосували- то тепер хай так і живуть.
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23.08.2020 12:09 Ответить
Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 2876
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23.08.2020 12:13 Ответить
Это написано ЗЕ или 29? Чего уж стесняться)
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23.08.2020 12:05 Ответить
Т - 62?!!! У кого с головой не порядок? У писавших статью, или у модернизироваших Т - 62?
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23.08.2020 12:05 Ответить
у пейсавшей статью юли мнедель
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23.08.2020 12:05 Ответить
надеюсь, все-таки все так плохо=)
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23.08.2020 12:06 Ответить
Т-62 ??? Правда? Может, все-таки Т-72?
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23.08.2020 12:05 Ответить
там таки да т 72
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23.08.2020 12:06 Ответить
Всё для армии,всё для победы над путинской нечистью.... Будь проклята паРаша! Путин, сдохни!
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23.08.2020 12:05 Ответить
все верно)только чего так мало зебоба дает?
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23.08.2020 12:10 Ответить
Беня с бюджета вси гроши забрав
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23.08.2020 12:11 Ответить
Твоя мама передавала технику фронту?
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23.08.2020 12:28 Ответить
Шел бы ты домой, лаптеногий. На свой металлолом релаксировать. Завонял уже всю ветку собой и своим духом, вернее вонью.
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23.08.2020 12:34 Ответить
Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 1556Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 7401Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение - Цензор.НЕТ 5401
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23.08.2020 12:35 Ответить
Всё очень просто - шутник работает на врага, на своего кумира кремлёвскую крысу. Хочет попасть в милость, как путинские содержанки - гнида лукашенка и бородатая свиная жопа кабздыров....
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23.08.2020 12:20 Ответить
Перемога із Оманьским Ссикуном неможлива - воно вже давно закінчило війну і побачило "мир" в очах ху.й.ла?!
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23.08.2020 13:47 Ответить
Спасибо Пете и Пастору за это
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23.08.2020 12:10 Ответить
А що Авакову?
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23.08.2020 12:10 Ответить
Побольше "молотов" надо
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23.08.2020 12:11 Ответить
в Болгарии закупают 120мм
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23.08.2020 12:14 Ответить
эти слезки от зекретина что бы нашей Армии быстрее кранты настали?
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23.08.2020 12:12 Ответить
Не бачу істєрік от наших свідєтєлєй прішестія конца епохі злиднєй в стілє " апять барига піаріцца на арміі... "
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23.08.2020 12:12 Ответить
Тут не пиар, тут жалкое зрелище для видосика а-ля "Бадоеи и 95 квартал".
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23.08.2020 12:17 Ответить
Бадоеи ?? купи себе Букварь лапоть
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23.08.2020 12:19 Ответить
Бадоев ... а ты типа не смог понять без Букваря, лапоть плетенный
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23.08.2020 12:25 Ответить
https://www.unian.net/economics/other/10745118-zelenskiy-shokirovan-zavod-malysheva-za-10-let-postroil-odin-tank-dlya-vsu-video.html Зеленский "шокирован": завод Малышева за 10 лет построил один танк для ВСУ (видео)

Прошло больше года Зепрезиденства. Сколько "Оплотов" получили ВСУза это время?
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23.08.2020 12:31 Ответить
все идут на Экспорт
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23.08.2020 12:39 Ответить
https://ua.korrespondent.net/business/companies/3955017-ukraina-**********-tankovyi-kontrakt-iz-tailandom Україна завершила танковий контракт із Таїландом 26 березня 2018
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23.08.2020 12:47 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4266311-u-tymoshenko-vyiavyly-koronavyrus-smy У Тимошенко выявили коронавирус - СМИ
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23.08.2020 12:36 Ответить
ЯПлакалЪ
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23.08.2020 12:38 Ответить
Із 132 "одиниць техніки"--116 одиниць прибори нагляду і звязку. А що ж ті нещасні залишкові 16 одиниць--джипи для генералів Ідіоти і тут недолугий піар. При Порошенко це були танки,бронетранспортери, арт системи, а тепер біноклі. Влада із 95 кварталу вміє піаритись на дешевих картинках,але для лохів і зебілів,це успіх і перемога.
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23.08.2020 12:44 Ответить
Ну и сколько единиц этой техники проплатили Ахметов, Пинчук, Коломойский и Ко олигархов, шобла ОПАблока и нардепов с личных средств ???
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23.08.2020 12:45 Ответить
Это уже пиар или еще нет? Куда подевались 5 лет орущие про пиар на крови?
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23.08.2020 12:50 Ответить
Да это жалкое зрелище и пиаром то назвать стыдно.
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23.08.2020 12:54 Ответить
Вот это и есть пиар чистой воды. А 5 лет было вооружение Армии.
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23.08.2020 13:12 Ответить
Постраждалі від вибуху будинку на Позняках до цих пір не можуть вселитися у квартири,сертифікати на які видав їм зе. Фейковий Президент- фейкові й сертифікати.
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23.08.2020 12:50 Ответить
Видосик же сняли? Значит всё нормально.
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23.08.2020 13:13 Ответить
хроніки одного ***********....

Сигнальные экономические показатели Украины за январь-июль 2020 г.

Падение реального ВВП - 6,96%
Падение промышленного производства - 9,4%
План доходов государственного бюджета не выполнен на 59,66 млрд. гривен
Падение импорта товаров и услуг 21,6%

Государственная задолженность и задолженность гарантированная государством увеличилась на 286 млрд. гривен, что составляет 34,2% от общих поступлений бюджета. Общий объем задолженности достиг 2,43 трлн. гривен.

На додаток - повна здача інтересів України на міжнародній арені, вштовхування ракових рашистських пухлин динири та линири в тіло України на умовах азіопської паРаші, що вже не є стороною рашистської агресії проти України, повернення політики зкацаплення, повернення знахабнілих ригоАналів, засилля інформ-простору відвертим антиукраїнськФИМ продуктом.

ЦЕ ВСЁ ЦІНА ТУПОГО ПОПУЛІЗМУ СН, ЦІНА ВИБОРУ ЗКАЦАПЛЕНОЇ МАЛОРОССЬКОЇ ШМАРКЛІ ТУПИМИ ХАХЛАМИ-МАЛОРОССЬЦЯМИ ПІВТОРИ РОКИ ТОМУ!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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23.08.2020 12:55 Ответить
ВСУ получат новое вооружение и технику
Зеленский вручил сертификаты Вооруженным силам на новую технику и вооружение. В частности, в подразделения ВСУ передадут:132 образца вооружения и военной техники;38 единиц средств связи;78 приборов наблюдения;модернизированные танки Т-64;современные бронетранспортеры;боевые машины пехоты и тактические бронированные машины;современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения.
Глава государства добавил, что в этом году общий ресурс на нацбезопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличили почти на 28 миллиардов гривен.https://24tv.ua/ru/zelenskij-podnjatii-flaga-o-chem-govoril_n1400851

На День Незалежності відбудеться урочиста передача нової техніки ЗСУ (фото)На фото помітні численні модернізовані танки Т-64 зразка 2017 року, БТР-4Е та БМП-1.

https://defence-ua.com/news/na_den_nezalezhnosti_vidbudetsja_urochista_peredacha_novoji_tehniki_zsu_foto-1465.html

У Юры опосля шпионського шкандалю опять глюк,где он откопал танки т-62 одому ему известно.Хоть бы фото одного такого танка показал на фоне Зеленского.Как говорится глюканат-кальций,пить меньше надо.Брал бы пример с Сережи Згурца.Не пьет,не курит,с порохоботами не якшается.
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23.08.2020 13:08 Ответить
моника как не пытаеться но копирует Порохо как то не правдоподобно - тем более оригинал лучше - пора менять))
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23.08.2020 13:40 Ответить
та понятно, шо всі тужаться на місцеві, але краще б знайшов свою фішечку, а то все якось виглядає ну не дуже органічно, піар на армії не дуже підходить, пороху чи пастору воно б підійшло чудово. Може б автодорогами "виїхать" на місцеві ?
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23.08.2020 13:58 Ответить
Головнокомандувач вітався з офіцерами фразою - доброго дня бо вимовити відповідно статуту вітання Слава Україні воно нездатне.
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23.08.2020 13:51 Ответить
зрада за зрадой.
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23.08.2020 14:22 Ответить
Можно наблюдать как меняется язык зебила на "дипломатический". Это уже кацапы учат лгать шута. Учат как лгать в политике, говорить одно, а делать наоборот - по-дипломатически. Зебилу преподают курсы как лгать не краснея.ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ.Все что выгодно парашке зло для украины.
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23.08.2020 15:09 Ответить
Два месяца назад на киевских Позняках случился пожар в жилом доме.
ЗЕлёнский вручил сертификаты на новое жилье пострадавшим..... люди ДО сих пор не вселились. Ибо сертификат, это еще не материальная квартира.
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23.08.2020 15:15 Ответить
Боже! І воно не всралося з'явитись на одній території з Порохом?!
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23.08.2020 21:22 Ответить
 
 