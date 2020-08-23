Зеленский вручил ВСУ сертификаты на новую технику и вооружение (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 августа, подразделения Вооруженных сил Украины получили 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного Флага, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-62, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", — сообщил Зеленский.

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Переоснащение украинской армии, принятия новых боевых систем и приведения органов военного управления к стандартам НАТО, по словам Зеленского, является нашей обязанностью. Президент напомнил, что общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с 2019 годом увеличено почти на 28 млрд грн.

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Как сообщили в Генеральном штабе, подразделения Вооруженных Сил Украины получили танки Т72, Т64-БВ, командно-штабные машины БМП-1 КШ, малые тягачи легкобронированные санитарные МТЛБ-С, радиорелейные станции Р402, бронетранспортеры БТР - 4 Е, тактические колесные бронированные машины "Oncilla", а также бинокуляры Арчер 15 и монокуляры Арчер 14. Отдельные подразделения получили современные комплексы радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и станцию радиоэлектронной борьбы Р330 КВ 1 М.









