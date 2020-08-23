На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины. ФОТОрепортаж
Сегодня утром в Одессе, по случаю Дня украинского флага, на Воронцовском маяке было развернуто огромное желто-синее полотнище.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Впервые в украинской истории государственный флаг размером 18 метров на 5 метров вывесили на главном маяке страны.
Инициаторами этого нововведения стали организаторы ежегодного "Вышиванкового фестиваля", который в 12 раз проводится в Одессе. Флаг будет размещаться на маяке 23 и 24 августа.
Глава Одесской ОГА Максим Куций заявил, что положено начало хорошей традиции, которая будет продолжена — украинский флаг будут поднимать в День флага на Воронцовском маяке ежегодно.
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воронцов переворачивается в могиле, по ходу
украденный в Гей-Европе (Aquafresh) - это знамя армии Власова (под этим флагом
сжигали советские города и села). См. оригинал Парада Победы 1945 - там его
бросают под Мавзолей. Сейчас каждый ватан видя его должен поднять свой главный
орган - ЗАД - если, конечно же, сзади Кадырыч не пристроился....
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!