На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня утром в Одессе, по случаю Дня украинского флага, на Воронцовском маяке было развернуто огромное желто-синее полотнище.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Впервые в украинской истории государственный флаг размером 18 метров на 5 метров вывесили на главном маяке страны.





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Инициаторами этого нововведения стали организаторы ежегодного "Вышиванкового фестиваля", который в 12 раз проводится в Одессе. Флаг будет размещаться на маяке 23 и 24 августа.





Глава Одесской ОГА Максим Куций заявил, что положено начало хорошей традиции, которая будет продолжена — украинский флаг будут поднимать в День флага на Воронцовском маяке ежегодно.

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