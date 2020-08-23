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На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня утром в Одессе, по случаю Дня украинского флага, на Воронцовском маяке было развернуто огромное желто-синее полотнище.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины 01

Впервые в украинской истории государственный флаг размером 18 метров на 5 метров вывесили на главном маяке страны.

На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины 02
На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве Кличко поднял самый большой флаг Украины. ФОТОрепортаж

Инициаторами этого нововведения стали организаторы ежегодного "Вышиванкового фестиваля", который в 12 раз проводится в Одессе. Флаг будет размещаться на маяке 23 и 24 августа.

На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины 04
На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины 05

Глава Одесской ОГА Максим Куций заявил, что положено начало хорошей традиции, которая будет продолжена — украинский флаг будут поднимать в День флага на Воронцовском маяке ежегодно.

На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины 06

Также смотрите: В центре Одессы прошла акция памяти военных, погибших на Донбассе. ФОТО

На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины 07

Автор: 

День Независимости (1196) Одесса (7879) флаг (934)


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Топ комментарии
+27
Вітаю з Днем Державного Прапору України!

На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины - Цензор.НЕТ 5563
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23.08.2020 12:57
+14
красота!!!
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23.08.2020 12:51
+10
И Труху рядом подвесить, пусть направление ветра показывает ))
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23.08.2020 13:21
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Правила форума Совет форумчан
красота!!!
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23.08.2020 12:51 Ответить
Вітаю з Днем Державного Прапору України!

На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины - Цензор.НЕТ 5563
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23.08.2020 12:57 Ответить
Хороший стеб. Одесситы молодцы - в то время, когда государство Украина уничтожается плесенью в турборежиме, вывешиваются флаги из расчета "у кого больше".
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23.08.2020 12:59 Ответить
Як тільки кацапи хотіли виділитись своїм 100 кг аквафрешем і книгу Гінеса попасти. Виділились, не попали.
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23.08.2020 13:13 Ответить
И Труху рядом подвесить, пусть направление ветра показывает ))
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23.08.2020 13:21 Ответить
Хай дивляться кацапи із краденої бурової вежі на траверзі Одеси і хай їх кондубасить.
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23.08.2020 13:22 Ответить
Одеса-Файно! Дуже файно!
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23.08.2020 15:07 Ответить
а на вишках бойка слабо?
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23.08.2020 15:36 Ответить
Рома, а кто тебе мешает проверить?
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23.08.2020 15:43 Ответить
наш флаг на Воронцовском маяке))
воронцов переворачивается в могиле, по ходу
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23.08.2020 15:57 Ответить
Испоганили маяк
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23.08.2020 19:12 Ответить
Пока одни поднимают флаги, другие ермаки-зеленские-кравчуки предают Украину на всю катушку, в угоду своего хозяина Путина и ради собственного тщеславия.
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23.08.2020 19:24 Ответить
Флаг кацапии -
украденный в Гей-Европе (Aquafresh) - это знамя армии Власова (под этим флагом
сжигали советские города и села). См. оригинал Парада Победы 1945 - там его
бросают под Мавзолей. Сейчас каждый ватан видя его должен поднять свой главный
орган - ЗАД - если, конечно же, сзади Кадырыч не пристроился....
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23.08.2020 21:19 Ответить
Сподіваюся, вірш «Про хлопчика українця» Юрія Шкрумеляка актуальний і в наші дні.
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!
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23.08.2020 21:26 Ответить
Наш прапор найпрекрасніший, і на ньому немає крові! Слава Україні!
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23.08.2020 21:48 Ответить
 
 