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В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку. ФОТОрепортаж

В Одессе активисты молодежных патриотических организаций по случаю Дня Государственного флага развернули на Потемкинской лестнице 29-метровый флаг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку 01

"Каждый год наш флаг становится длиннее на один метр, символизируя возраст независимой Украины", - отметила соорганизатор торжественного действа Наталия Мажарова.

В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку 02
В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку 03

Также смотрите: На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины. ФОТОрепортаж

В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку 04
В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку 05

Государственный флаг Украины развернули на Потемкинской лестнице под звуки оркестра Военно-морских сил Украины и аплодисменты и возгласы собравшихся: "Слава Украине - Слава героям!".

В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку 06
В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку 07
В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку 08

Смотрите также: Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага: Зеленский призывает граждан вывесить флаги из окон. ВИДЕО

В рамках Вышиванкового фестиваля памятник Дюку в этом году одели в вышиванку с цветочными мотивами с Тернопольщины.

В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку 09
В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку 10

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве Кличко поднял самый большой флаг Украины. ФОТОрепортаж

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вышиванка (116) День Независимости (1196) Одесса (7879) флаг (934)


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Топ комментарии
+27
А у про-кацапських почітателей рюзького міра рве пукани))))
Україна НАЗАВЖДИ! Із Днем нашого Прапору!!!
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23.08.2020 15:57
+23
а лапти скулят на форумах Одесса сусский город , смотрите ,завидуйте Одесса Украинский Город
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23.08.2020 16:02
+20
А де в цей час були недопалені ватники?
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23.08.2020 15:56
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де в цей час були недопалені ватники?
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23.08.2020 15:56 Ответить
Возле Дома профсоюзов для них фестиваль барбекю.
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23.08.2020 16:24 Ответить
Таки да.,знай наших!
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23.08.2020 15:57 Ответить
А у про-кацапських почітателей рюзького міра рве пукани))))
Україна НАЗАВЖДИ! Із Днем нашого Прапору!!!
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23.08.2020 15:57 Ответить
Одесситы-молодцы./ И в День Харькова поздравления харьковчанам / Термин чувак ввели харьковские студенты. Чувак - аббревиатура и означает «Человек, Уважающий Высокую Американскую Культуру». Чуваки и чувихи тусовались возле Пулемёта -кафе -автомата что находился посередине улицы Сумской . Чувак выглядел так. Над лбом был выложенный с помощью бриолина кок. Просторный пиджак выделяющегося цвета, рубашка с ярким галстуком, узкие-дудочкой- брюки без манжет, башмаки на толстой светлой подошве микропорке. Чуваки объединились в первую в СССР организацию неформалов Голубая лошадь, о которой в последнее время появились статьи в Интернете.
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23.08.2020 15:58 Ответить
за ЧУВАКА лайк поставлю +
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23.08.2020 16:00 Ответить
Чуваки тих часів охрініли б, якби взнали що висока американська культура наразі заключається в поцілунках негритянських ніг.
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23.08.2020 16:08 Ответить
Одессе РЕСПЕКТ!
Супер!
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23.08.2020 16:00 Ответить
а лапти скулят на форумах Одесса сусский город , смотрите ,завидуйте Одесса Украинский Город
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23.08.2020 16:02 Ответить
сусский это не опечатка
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23.08.2020 16:03 Ответить
Правильно гусский город?
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23.08.2020 16:07 Ответить
та кацапам надо уже забьіть про Одессу.
Упльіла Одесса от расеян НАВЕЧНО!
Как и Украина.
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23.08.2020 16:46 Ответить
Одеса - багатонаціональне українське місто!
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23.08.2020 16:47 Ответить
а от дійсно ватани де???
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23.08.2020 16:04 Ответить
от Москвы до Енисея на бутылках вся россея
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23.08.2020 16:05 Ответить
Сгорели в доме профсоюзов... Вата хорошо горит
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23.08.2020 16:26 Ответить
прям уся?? Наскільки я пригадую, то там її багатенько було в 90-х роках
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23.08.2020 16:30 Ответить
Разве это их праздник?
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23.08.2020 16:32 Ответить
але вони весь нам мішають
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23.08.2020 17:02 Ответить
Властям они точно не мешают.
Да и до власти дорвались именно они.
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23.08.2020 17:20 Ответить
ох представляю как бомбит у одесских ватников... их же там тьма
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23.08.2020 16:08 Ответить
отличают их по копчености
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23.08.2020 16:12 Ответить
Какая ещё тьма, я вас умоляю. Пофигистов в Одессе много, это да.
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23.08.2020 16:27 Ответить
Я в Одессе раньше часто бывал на радио рынке , щас пасусь на АЛИ
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23.08.2020 16:08 Ответить
круто! глаз радует !!!
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23.08.2020 16:11 Ответить
В Одесі тим часом спостерігається сейсмічна активність.
Ніт, то не землетрус у Румунії чи десь іще...
То місцеву бавовну АШ ТРИСЕТ )))0))0)))
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23.08.2020 16:19 Ответить
От смеха?
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23.08.2020 16:23 Ответить
посмотрела б как ты ржешь ,если бы твой ватный сынок или дочка сгорели заживо)))
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23.08.2020 16:35 Ответить
истерика?
ничего.
привьікай.
теперь так будет навечно.
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23.08.2020 16:43 Ответить
Месяц август для Украины всегда был благоприятным...для РАБссии наоброт каторга...
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23.08.2020 16:22 Ответить
більш розширено можна? Що доброго у нас, і що так погано на рашці?
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23.08.2020 16:28 Ответить
Одесса - весёлый город.
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23.08.2020 16:22 Ответить
Особенно повеселились 2 мая 2014.Да?
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23.08.2020 16:30 Ответить
прєдлагаєш пєрєнєсті дєнь смеха на 2 мая?
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23.08.2020 16:34 Ответить
У цей день треба святкувати "день шашлику"!
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23.08.2020 16:43 Ответить
Я був і є, а вічного нема. Далі будуть мої нащадки. А от вата буде палати з твоєю росією.
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23.08.2020 17:10 Ответить
Тоді навчись правильно формулювати свої думки, бо інакше це є ознакою твоєї неосвіченості.
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23.08.2020 17:18 Ответить
Пусть решают одесситы,я не одессит.
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23.08.2020 16:47 Ответить
и шашлык у нас знатный)
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23.08.2020 16:33 Ответить
Маша и Медведь приехали в Одессу на Привоз и спрашивают...где тут можно по еврейски пожрать...от пуза...
Еврей не растерялся и говорит....вам со специями или с дерьмом подать?
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23.08.2020 16:28 Ответить
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23.08.2020 16:32 Ответить
У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку - Цензор.НЕТ 5472
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23.08.2020 16:33 Ответить
🧐
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23.08.2020 16:50 Ответить
Нет такого народа русский и никогда не было....
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23.08.2020 16:34 Ответить
московия.
московитьі.
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23.08.2020 16:42 Ответить
Думается, что одесситьі не простят Бубочке того разводняка, которьій он устроил.
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23.08.2020 16:40 Ответить
Михаил Афанасьевич Булгаков когда рисовал образы Шарикова и Преображенского,предварительно прочитал много чего о РАБссии Немецкой и Ордынской....
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23.08.2020 16:43 Ответить
У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку - Цензор.НЕТ 7585
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23.08.2020 16:54 Ответить
А тем временем на Московии....и в ватных одесских подворотнях))))
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23.08.2020 16:55 Ответить
Мы холопы,остолопы...
Мы бухаем и гуляем...
Мы калоши обуваем...
По утрам и вечерам...
Пребраженский о калошах не зря сказал....
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23.08.2020 16:57 Ответить
Свежий анекдот из Ютьюба
встречаются два новых рюсских на Дерибассовской Лукашенко и Путлер...
Вова... а давай памятник поставим в Одессе Наполеону Бонапарту...
Саша... ты с ума сошел?Он же Москву сжел на костре...
Вова,Москву сжег граф Ростопчин,эх ты дяревня...
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23.08.2020 17:14 Ответить
Щирі вітання патріотам Одеси!
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23.08.2020 17:15 Ответить
У "ваты" горят пердаки.
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23.08.2020 17:51 Ответить
Слава Одесі!!!
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23.08.2020 18:17 Ответить
Одесситы молодцы! Горжусь Вами. Благодаря вашей силе и мужеству руssкий мир погорел на вашей земле. И не смотря на то, что сейчас, ермаки-зеленские-кравчуки предают Украину на всю катушку, в угоду своего хозяина Путина и ради собственного тщеславия, победа будет за Украиной. Слава Героям.
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23.08.2020 18:41 Ответить
https://censor.net/user/473210 Да нет. Ето нам еще с царских времен впаривали московитскую пропаганду о том что украинизм ето сельський фольк.
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23.08.2020 21:11 Ответить
Сподіваюся, вірш «Про хлопчика українця» Юрія Шкрумеляка актуальний і в наші дні.
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!
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23.08.2020 21:02 Ответить
У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку - Цензор.НЕТ 841
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24.08.2020 00:30 Ответить
Дякую, одесити. Дуже гарно. Вишиванка чудова.
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24.08.2020 01:49 Ответить
 
 