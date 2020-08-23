В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку. ФОТОрепортаж

В Одессе активисты молодежных патриотических организаций по случаю Дня Государственного флага развернули на Потемкинской лестнице 29-метровый флаг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый год наш флаг становится длиннее на один метр, символизируя возраст независимой Украины", - отметила соорганизатор торжественного действа Наталия Мажарова.





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Государственный флаг Украины развернули на Потемкинской лестнице под звуки оркестра Военно-морских сил Украины и аплодисменты и возгласы собравшихся: "Слава Украине - Слава героям!".







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В рамках Вышиванкового фестиваля памятник Дюку в этом году одели в вышиванку с цветочными мотивами с Тернопольщины.





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