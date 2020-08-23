В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку. ФОТОрепортаж
В Одессе активисты молодежных патриотических организаций по случаю Дня Государственного флага развернули на Потемкинской лестнице 29-метровый флаг Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Каждый год наш флаг становится длиннее на один метр, символизируя возраст независимой Украины", - отметила соорганизатор торжественного действа Наталия Мажарова.
Государственный флаг Украины развернули на Потемкинской лестнице под звуки оркестра Военно-морских сил Украины и аплодисменты и возгласы собравшихся: "Слава Украине - Слава героям!".
В рамках Вышиванкового фестиваля памятник Дюку в этом году одели в вышиванку с цветочными мотивами с Тернопольщины.
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Україна НАЗАВЖДИ! Із Днем нашого Прапору!!!
Супер!
Упльіла Одесса от расеян НАВЕЧНО!
Как и Украина.
Да и до власти дорвались именно они.
Ніт, то не землетрус у Румунії чи десь іще...
То місцеву бавовну АШ ТРИСЕТ )))0))0)))
ничего.
привьікай.
теперь так будет навечно.
Еврей не растерялся и говорит....вам со специями или с дерьмом подать?
московитьі.
Мы бухаем и гуляем...
Мы калоши обуваем...
По утрам и вечерам...
Пребраженский о калошах не зря сказал....
встречаются два новых рюсских на Дерибассовской Лукашенко и Путлер...
Вова... а давай памятник поставим в Одессе Наполеону Бонапарту...
Саша... ты с ума сошел?Он же Москву сжел на костре...
Вова,Москву сжег граф Ростопчин,эх ты дяревня...
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!