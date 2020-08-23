На Хортице военнослужащие Нацгвардии развернули 100-метровый флаг Украины. ФОТОрепортаж

В Запорожской области на Хортице возле Музея истории запорожского казачества по случаю празднования Дня Государственного Флага военнослужащие Нацгвардии развернули 100-метровый флаг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.







Кроме того, на Хортице, на одном из самых высоких флагштоков страны торжественно подняли Государственный Флаг Украины.





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В мероприятии приняли участие представители городской и областной власти, военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, активисты, молодежь.







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