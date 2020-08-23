На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины. ФОТОрепортаж

Ночью 23 августа ко Дню Государственного флага появилась световая инсталляция флага на объекте "Арка" над разрушенным реактором 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме флага Украины, на "Арке" появились также флаги 40 стран-доноров и стран-вкладчиков фонда "Укрытие", участвовавших в возведении этого Нового безопасного конфайнмента (НБК), который является самым большим подвижным сооружением в мире.

"Эта акция - напоминание о том, что уже сделано в Зоне отчуждения. Мы хотели напомнить, сколько стран присоединились к возведению этого сооружения. Это больше фотопроект: чувствительная камера будет снимать на большой выдержке, фиксируя все флаги", - сказала куратор проекту Artefact, в рамках которого создана эта инсталляция, Светлана Коршунова.

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По ее словам, творческие деятели поставили задачу провести эксперимент и понять, как можно использовать новый безопасный конфайнмент для целей медиаискусства.

Масштабные световые инсталляции появились не только на НБК, но и на других сооружениях Зоны отчуждения: колесе обозрения в Припяти и градирне. Серия уникальных фото- и видеоматериалов, которые сделали художники, станет частью новой виртуальной выставки Artefact: CHOrnobyl, которая реализуется при поддержке Украинского культурного фонда и которую уже в октябре этого года представят в Мадриде на международном медиа-артфестивале Madatac.

Сейчас над созданием новой международной выставки о Чернобыле работает более 100 творческих деятелей в арт-резиденции Artefact при поддержке Украинского культурного фонда, чтобы уже в октябре каждый из любой точки мира смог посетить выставку виртуально - с собственного компьютера и даже со смартфона.

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Напомним, День Государственного Флага отмечается ежегодно 23 августа во исполнение соответствующего указа Президента Украины от 23 августа 2004 года.