На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины. ФОТОрепортаж
Ночью 23 августа ко Дню Государственного флага появилась световая инсталляция флага на объекте "Арка" над разрушенным реактором 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кроме флага Украины, на "Арке" появились также флаги 40 стран-доноров и стран-вкладчиков фонда "Укрытие", участвовавших в возведении этого Нового безопасного конфайнмента (НБК), который является самым большим подвижным сооружением в мире.
"Эта акция - напоминание о том, что уже сделано в Зоне отчуждения. Мы хотели напомнить, сколько стран присоединились к возведению этого сооружения. Это больше фотопроект: чувствительная камера будет снимать на большой выдержке, фиксируя все флаги", - сказала куратор проекту Artefact, в рамках которого создана эта инсталляция, Светлана Коршунова.
По ее словам, творческие деятели поставили задачу провести эксперимент и понять, как можно использовать новый безопасный конфайнмент для целей медиаискусства.
Масштабные световые инсталляции появились не только на НБК, но и на других сооружениях Зоны отчуждения: колесе обозрения в Припяти и градирне. Серия уникальных фото- и видеоматериалов, которые сделали художники, станет частью новой виртуальной выставки Artefact: CHOrnobyl, которая реализуется при поддержке Украинского культурного фонда и которую уже в октябре этого года представят в Мадриде на международном медиа-артфестивале Madatac.
Сейчас над созданием новой международной выставки о Чернобыле работает более 100 творческих деятелей в арт-резиденции Artefact при поддержке Украинского культурного фонда, чтобы уже в октябре каждый из любой точки мира смог посетить выставку виртуально - с собственного компьютера и даже со смартфона.
Напомним, День Государственного Флага отмечается ежегодно 23 августа во исполнение соответствующего указа Президента Украины от 23 августа 2004 года.
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аж страшно за самостийныка бубу...
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!
Значиться так -гудіт шуміт смердіт жрьот 20 литров бензина в час і режет яблоко на 3 долькі! Что єто?
-савєтская машина для резки яблок на 4 долькі. 😂 яплакаль
А это правда , что временно ваш Севастополь - вы называете городом усской славы .
Потому что с трех боев , в трикратном вашем преимуществе - вы ТРИЖДЫ ЕГО И СДАВАЛИ !,
ВОТ ЭТО И ИСТОРИЯ ! История хероизма росЦи , с которой всегда КОКС !..