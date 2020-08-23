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На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины. ФОТОрепортаж

Ночью 23 августа ко Дню Государственного флага появилась световая инсталляция флага на объекте "Арка" над разрушенным реактором 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме флага Украины, на "Арке" появились также флаги 40 стран-доноров и стран-вкладчиков фонда "Укрытие", участвовавших в возведении этого Нового безопасного конфайнмента (НБК), который является самым большим подвижным сооружением в мире.

"Эта акция - напоминание о том, что уже сделано в Зоне отчуждения. Мы хотели напомнить, сколько стран присоединились к возведению этого сооружения. Это больше фотопроект: чувствительная камера будет снимать на большой выдержке, фиксируя все флаги", - сказала куратор проекту Artefact, в рамках которого создана эта инсталляция, Светлана Коршунова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Хортице военнослужащие Нацгвардии развернули 100-метровый флаг Украины. ФОТОрепортаж

По ее словам, творческие деятели поставили задачу провести эксперимент и понять, как можно использовать новый безопасный конфайнмент для целей медиаискусства.

Масштабные световые инсталляции появились не только на НБК, но и на других сооружениях Зоны отчуждения: колесе обозрения в Припяти и градирне. Серия уникальных фото- и видеоматериалов, которые сделали художники, станет частью новой виртуальной выставки Artefact: CHOrnobyl, которая реализуется при поддержке Украинского культурного фонда и которую уже в октябре этого года представят в Мадриде на международном медиа-артфестивале Madatac.

Сейчас над созданием новой международной выставки о Чернобыле работает более 100 творческих деятелей в арт-резиденции Artefact при поддержке Украинского культурного фонда, чтобы уже в октябре каждый из любой точки мира смог посетить выставку виртуально - с собственного компьютера и даже со смартфона.

На объект Арка в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины 01

Также смотрите: В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку. ФОТОрепортаж

На объект Арка в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины 02
На объект Арка в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины 03
На объект Арка в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины 04
На объект Арка в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины 05
На объект Арка в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины 06

Смотрите также: На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины. ФОТОрепортаж

На объект Арка в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины 07
На объект Арка в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины 08
На объект Арка в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины 09
На объект Арка в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины 10
На объект Арка в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины 11

Смотрите: Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага: "Сегодня 28 дней, как нет боевых потерь на Донбассе". ФОТОрепортаж

Напомним, День Государственного Флага отмечается ежегодно 23 августа во исполнение соответствующего указа Президента Украины от 23 августа 2004 года.

Автор: 

флаг (934) Зона отчуждения (280)


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Топ комментарии
+11
На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины - Цензор.НЕТ 1805
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23.08.2020 20:12
+10
не переживай за нього....

На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины - Цензор.НЕТ 562
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23.08.2020 19:55
+7
зрелищно...и жутко (зная что это за место)
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23.08.2020 20:00
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пинчуковское мысьтэцтво...
аж страшно за самостийныка бубу...
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23.08.2020 19:50 Ответить
не переживай за нього....

На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины - Цензор.НЕТ 562
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23.08.2020 19:55 Ответить
чому тимчасовий український моель без оселедця?
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23.08.2020 20:01 Ответить
На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины - Цензор.НЕТ 1805
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23.08.2020 20:12 Ответить
На об'єкт "Арка" в Зоні відчуження спроєктували прапор України - Цензор.НЕТ 2464
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23.08.2020 20:49 Ответить
за чий рахунок малюнки паскуди?
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23.08.2020 19:56 Ответить
А якщо сивочолий з свинарчуками спонсорували ілюмінацію ? То срочно тушить свєт, шоб ва-апше було темно ...
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23.08.2020 19:59 Ответить
ШтА?
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23.08.2020 20:29 Ответить
Сподіваюся, вірш «Про хлопчика українця» Юрія Шкрумеляка актуальний і в наші дні.
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!
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23.08.2020 19:57 Ответить
Це вже якийсь маразм.Я не проти прапорів.але давайте ще на туалети посвітимо.На мою думку,це принизливо.
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23.08.2020 19:58 Ответить
Не переймайтесь шановний. При владі артисти, артисту потрібні ефекти, обстановка, мистецтво ж
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23.08.2020 20:01 Ответить
https://censor.net/user/48712 Ну так є хороші,позитивні і гарні місця.Навіщо робити з місця,в якому загинули дуже багато людей,шоу?
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23.08.2020 20:06 Ответить
например вот..
На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины - Цензор.НЕТ 8917
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23.08.2020 20:15 Ответить
https://censor.net/user/472605 Ну артисти ж, асфальт, свєт, а решта бєз разніци
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23.08.2020 20:58 Ответить
https://censor.net/user/48712 Прапори на зруйнованому реакторі,це не добре.А ще й ,тим більше український прапор,країни,яка від цього реактору найбільше постраждала.Це якийсь чорний і цинічний гумор.
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23.08.2020 21:02 Ответить
Касапы .. . а это правда , что ваше фсб -- вам САХАР ПОДВОЗИТ , и БЕСПЛАТНО ! Прямо в подвалы ? . . .. .В ходе УЧЕНИЙ ! .ЖЭЛАЮ ПОБОЛЬШЕ УЧЕНИЙ ВАМ ! . . . . Можэт ПОУМНЕЕТЕ !.. .. Хотя... ВРЯТЛИ ! .. Это жэж росЦякия детка. !... С НИМИ КОКС ! , !
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23.08.2020 19:58 Ответить
зрелищно...и жутко (зная что это за место)
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23.08.2020 20:00 Ответить
Це московити подібне роблять.Хіба більше місць немає,де би прапор гармонійно прикрасив якусь архітектуру?
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23.08.2020 20:02 Ответить
Є одна вілла в Італії, де не завадить український прапор.
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23.08.2020 20:11 Ответить
В серіалі чорнобиль шахтьор розказав класний анєкдот
Значиться так -гудіт шуміт смердіт жрьот 20 литров бензина в час і режет яблоко на 3 долькі! Что єто?
-савєтская машина для резки яблок на 4 долькі. 😂 яплакаль
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23.08.2020 20:08 Ответить
Ці світлові ефекти нагадують світло,коли реактор вибухнув.Може краще би зімітували вибух реактора,в кольори прапора? Це би було ще краще шоу.Бачу що в нас робиться подібне.до московського побєдобєсія.Може ще стриптизерки,будуть повністю в символіці? Я не проти стриптизу,але не копіюйте московитів.
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23.08.2020 20:11 Ответить
якісь клоуни це придумали. слава богу що у нас у владі не такі
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23.08.2020 20:13 Ответить
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23.08.2020 20:31 Ответить
ГЕНІАЛЬНО !!! Ядерний могильник прикрашений прапорами України, США, Європи, Канади. Це або рідкісні ідіоти роблять або кацапські агенти цинічно тролять. В їхньому стилі.
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23.08.2020 20:21 Ответить
Україна величезна,по міркам Європи країна.а вони шукають мистецтва,в зруйнованому реакторі.Психічно хворі люди.Хоча це таке ******* і високе мистецтво.Он у Франції є навіть макет какашки,це також мистецтво. Московитського ліпника з лайна,мені не показуйте.
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23.08.2020 20:21 Ответить
Бабла на этих флагомероприятиях местные князьки подняли немерянно: у нас в районе флаг+флагшток итого 35 тыс. А учебники первого сентября за деньги родителей!
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23.08.2020 20:26 Ответить
І давайте на чистоту,ну не мистецтво це.Просто привезти обладнання і посвітити.Це багато хто зробить.Наприклад той,хто вміє вмикати і користуватися пк і хто вміє вмикати і працювати з освітлювальною технікою.Цікаво,скільки це коштувало?
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23.08.2020 20:27 Ответить
Не у цьому справа. А в тому, що який кривий мозок треба мати щоб проєцірувати державні прапори на ядерний саркофаг!
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23.08.2020 20:46 Ответить
https://censor.net/user/312383 Та я вище написав,що навіщо на зруйнованому совєтському реакторі прапор України малювати.
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23.08.2020 20:50 Ответить
Касапы..
А это правда , что временно ваш Севастополь - вы называете городом усской славы .
Потому что с трех боев , в трикратном вашем преимуществе - вы ТРИЖДЫ ЕГО И СДАВАЛИ !,
ВОТ ЭТО И ИСТОРИЯ ! История хероизма росЦи , с которой всегда КОКС !..
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23.08.2020 20:31 Ответить
На об'єкт "Арка" в Зоні відчуження спроєктували прапор України - Цензор.НЕТ 4152
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23.08.2020 20:48 Ответить
 
 