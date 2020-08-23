Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда "Марш новой Беларуси" двинулся обратно в центр города, - СМИ. ФОТОрепортаж
Силовики полностью перекрыли улицу перед Дворцом независимости в Минске, при этом к заграждению приближались несколько десятков тысяч человек.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NEXTA live.
"Как сообщают наши источники, Лукашенко в эти минуты находится в своем Дворце. Готовится эвакуация", - сообщает СМИ и призывает протестующих не подходить к оцеплению и вернуться на площади Октябрьскую и Независимости.
Позже издание написало, что Лукашенко покинул президентский Дворец на вертолете. Аппарат приземлился у Дворца независимости.
Как отмечает Euroradio, "Александр Лукашенко так хотел сегодня увидеть митингующих, что… почему-то прилетел во Дворец независимости, когда они разошлись. "Они убежали, как крысы", - заключил белорусский лидер".
"Вертолет Лукашенко все еще остается на территории Дворца независимости", - указывает TUT.BY.
Напомним, 23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.
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он сам эту бутылку 26 лет любовно лелеял.
и сам на нее взгромоздился.
..
в хабаре уже месяц так ходят, результат - ноль
А уж на что только ни похож триколор...
Доверенное лицо экс кандидата в президенты Светланы Тихановськои, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что КС начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию.
https://www.youtube.com/watch?v=Ir7djT64SPA
Лука сказал - разбежались крысы..
вот такие вот дела
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1297574443443773446
пока у Хутина нервы не сдали
Более 50 тыс.жителей Литвы в воскресенье вечером взялись за руки и образовали живую цепь ("Путь свободы") от Кафедральной площади в Вильнюсе до Медининкай на границе с Беларусью.
Президент Литвы Г.Науседа с женой.
Тут что-то одно из двух - у луки кончится горючее или у народа терпение.
- А это наша Лукашонка в коробченке летит.
ОМОН
беріться за клоунів, вони страшніші.
А с утреца, да после баньки, органы и заработают, помолясь лукавому...
Helgi Sharp
Примерно так освещают росСМИ события в Беларуси. А ещё пишут, что переодетые солдаты НАТО численностью до 250 тыс человек в эти минуты на площадях страны совершают провокационные действия в отношении её молодого и демократичного президента. Который сегодня передвигается исключительно в бронежилете и с автоматом.
* * *
На самом деле, там сейчас решится если не всё, то многое. И дело не в Тихановской и не в пророссийской (или нет) ориентации протестующих. Дело в праве на выбор. А когда такое право будет обеспечено (пусть хоть опять бацьку избирают, но по-честному), постепенно появятся и независимые СМИ и проевропейские силы.
Как прежде по-любому не будет. Или вырванное с кровью право выбирать, или диктатура похлеще путинской - усатый диктатор сжёг все мосты и прошёл точку невозврата. Цену того или другого должны выставить сами белорусы.
Биндеровская агентура уже повсюду...
Когда правительство боится народа - это свобода.» Томас Джефферсон