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Новости Фото Революция в Беларуси
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Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда "Марш новой Беларуси" двинулся обратно в центр города, - СМИ. ФОТОрепортаж

Силовики полностью перекрыли улицу перед Дворцом независимости в Минске, при этом к заграждению приближались несколько десятков тысяч человек.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NEXTA live.

"Как сообщают наши источники, Лукашенко в эти минуты находится в своем Дворце. Готовится эвакуация", - сообщает СМИ и призывает протестующих не подходить к оцеплению и вернуться на площади Октябрьскую и Независимости.

Позже издание написало, что Лукашенко покинул президентский Дворец на вертолете. Аппарат приземлился у Дворца независимости.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Беларуси Хренин пригрозил протестующим: Будете иметь дело уже не с милицией, а с армией. ВИДЕО

Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда Марш новой Беларуси двинулся обратно в центр города, - СМИ 01
Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда Марш новой Беларуси двинулся обратно в центр города, - СМИ 02
Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда Марш новой Беларуси двинулся обратно в центр города, - СМИ 03
Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда Марш новой Беларуси двинулся обратно в центр города, - СМИ 04

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Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда Марш новой Беларуси двинулся обратно в центр города, - СМИ 05

Как отмечает Euroradio, "Александр Лукашенко так хотел сегодня увидеть митингующих, что… почему-то прилетел во Дворец независимости, когда они разошлись. "Они убежали, как крысы", - заключил белорусский лидер".

Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда Марш новой Беларуси двинулся обратно в центр города, - СМИ 06
Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда Марш новой Беларуси двинулся обратно в центр города, - СМИ 07
Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда Марш новой Беларуси двинулся обратно в центр города, - СМИ 08
Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда Марш новой Беларуси двинулся обратно в центр города, - СМИ 09
Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда Марш новой Беларуси двинулся обратно в центр города, - СМИ 10
Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда Марш новой Беларуси двинулся обратно в центр города, - СМИ 11

"Вертолет Лукашенко все еще остается на территории Дворца независимости", - указывает TUT.BY.

Напомним, 23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.

Автор: 

Беларусь (7890) Лукашенко Александр (3613) Минск (1562)


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Топ комментарии
+38
"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 4338
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23.08.2020 20:26
+24
"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 3233
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23.08.2020 20:33
+20
Падло уссатое с автоматом прилетело "Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 1121
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23.08.2020 20:25
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"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 5645
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23.08.2020 20:20 Ответить
тьху, у совков шо ни высер плакатик = унылые кисло-дебильные рожи. вот прямо как Царев то. брррр, будто специально такой кринж рисовали, шоб НАТО боялся нападать на лепрозорий и отжимать землянки
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23.08.2020 21:25 Ответить
И без результата.
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23.08.2020 20:28 Ответить
"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 3233
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23.08.2020 20:33 Ответить
та ну...какой чубчик?какие эмиры?
он сам эту бутылку 26 лет любовно лелеял.
и сам на нее взгромоздился.
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23.08.2020 20:47 Ответить
збочинці
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23.08.2020 23:12 Ответить
картинка вообще-то с х..йлом была! Причём тут Трамп с арабами?
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23.08.2020 20:56 Ответить
Без движух - это как овцы против волков...
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23.08.2020 20:29 Ответить
Касапы.. А это правда , что временно ваш Севастополь - вы называете городом усской славы . Потому что с трех боев , в трикратном вашем преимуществе - вы ТРИЖДЫ ЕГО И СДАВАЛИ !, ВОТ ЭТО И ИСТОРИЯ ! История хероизма росЦи , с которой всегда КОКС !.... . и МЕЛЬДОНИЙ ПОЛОНИЙ РУТЭНИЙ , Новачок- бурячок... И конечно БОЯРИЙ !

..
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23.08.2020 20:37 Ответить
І полковник Петро Болбочан одним полком захопив Крим і порубав кацапопітеків на капусту, зробив біф брага щі, да с кацапськими потрошками.
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23.08.2020 20:47 Ответить
Вам кажется, что они в кино снимаются? "... всё красиво".
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23.08.2020 20:30 Ответить
дурак ты кацапский...
в хабаре уже месяц так ходят, результат - ноль
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23.08.2020 20:34 Ответить
финишные цьомкы и обнимашки с мусорами...цветы псам режима не забудьте вручить...
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23.08.2020 20:22 Ответить
"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 2129
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23.08.2020 20:34 Ответить
Это короновирусная защитница свободы заражает карателей ))))))))))))
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23.08.2020 20:42 Ответить
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23.08.2020 21:32 Ответить
Что за бред написали? Лукашенко был у себя дома но прилетел к протестующим! Какая это эвакуация?
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23.08.2020 20:22 Ответить
Ну сумасшедший , что возьмёшь ???
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23.08.2020 20:24 Ответить
Новый флаг сильно на польський похож, не помешало бы внести какой то ребрендинг.
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23.08.2020 20:22 Ответить
Головою з вусами?
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23.08.2020 20:24 Ответить
новый флаг у лукавых бульбаноидов...
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23.08.2020 20:25 Ответить
Флажок рядом с вашим ником на шведский похож, но вам же не предлагают цвета поменять.

А уж на что только ни похож триколор...

"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 5112
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23.08.2020 20:25 Ответить
сепарок опять вылез..скоро бан.
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23.08.2020 20:29 Ответить
А ти кацап все воруешь, и воруешь шакал ти паршивий, паРАШЕвидний.
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23.08.2020 20:50 Ответить
Предлагаю изменить одну белую полосу на черную.
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23.08.2020 20:26 Ответить
Щось рідко...
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23.08.2020 20:23 Ответить
Ну все лука сдаваться прилетел😀
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23.08.2020 20:25 Ответить
Ого у Лукаша есть свой дворец, а интересно в Зеленского тоже есть свой дворец, а то как то для слуги и без дворца не по масти.
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23.08.2020 20:25 Ответить
17 dvorcov jest u samozvanca Luki
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23.08.2020 20:49 Ответить
Падло уссатое с автоматом прилетело "Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 1121
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23.08.2020 20:25 Ответить
Хаха, магазина то нет у автомата.))
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23.08.2020 20:34 Ответить
А раптом на суїцид калгазника потягне, пересцить ? Реально, автомат короткий, двома руками і прицільно собі в голову. А може дочекаємось до ранку сообщєния "Лукашенко погиб вследствии неосторожного обращения с оружием". Гебні там повно, вони мастєра міжнародного класу влаштовувати суїциди: самострєли, самоповешанія, утоплєнія, отравлєнія
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23.08.2020 20:45 Ответить
с одним патроном в патроннике.и пуля серебрянная
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23.08.2020 20:49 Ответить
он булюбу им капаць будзе
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23.08.2020 23:14 Ответить
Сальвадор Лукашенко

Лукашенко прилетів на територію Палацу незалежності в Мінську, коли "Марш нової Білорусі" рушив назад до центра міста, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9465
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23.08.2020 21:26 Ответить
випередив
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23.08.2020 21:34 Ответить
"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 4338
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23.08.2020 20:26 Ответить
Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию

Доверенное лицо экс кандидата в президенты Светланы Тихановськои, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что КС начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию.
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24.08.2020 06:48 Ответить
Ну а что дальше? Если у Луки хватит мозгов больше не разгонять протест и не применять огнестрельное оружие, то хер шо получится выжать с этих вечных похождений. Ну вот серьезно, я не вижу дальнейшего развития этого протеста..
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23.08.2020 20:27 Ответить
А ничего и не будет, сегодня людей уже значительно меньше чем неделю назад и с каждой неделей будет уменьшатся. С забастовками тоже не получается, нет единства.
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23.08.2020 20:31 Ответить
А. Невзоров о протестах в Беларуси
https://www.youtube.com/watch?v=Ir7djT64SPA
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23.08.2020 20:35 Ответить
Красавец.
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23.08.2020 21:56 Ответить
Якщо на ніч розійдуться, то шоу буде стихати. Якщо Лука не вчудить чогось екстраординарного. Бо отой автомат у його руках якось підозріло вказує на його неадекватність.
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23.08.2020 20:45 Ответить
Не втримається Лука, бо перейшов він Рубікон.
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23.08.2020 20:28 Ответить
С чего это он не удержица, испугаеца плакатиков что ли???
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23.08.2020 20:31 Ответить
Уже есть видео выходящего из вертушки Таракана, он в бронике и с автоматом.
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23.08.2020 20:29 Ответить
и сын рядом с ним тоже в бронике, шлеме и с оружием (фото)..., НО протестующие уже ушли..
Лука сказал - разбежались крысы..
вот такие вот дела
"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 319

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1297574443443773446




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23.08.2020 20:33 Ответить
лукашенко гатов атбіваца

"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 7222
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23.08.2020 20:36 Ответить
Два смешных оленя
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23.08.2020 20:38 Ответить
Будет кровь
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23.08.2020 20:29 Ответить
https://censor.net/news/3215455/podderjivaya_belarus_evrosoyuz_staraetsya_ne_provotsirovat_rossiyu_chtoby_ne_poluchilos_vtoroyi_ukrainy".
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23.08.2020 20:30 Ответить
майдан в Киеве в 13 году тоже долго мирно песни пел и шествия водил
пока у Хутина нервы не сдали
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23.08.2020 20:30 Ответить
Блін, до чого ж сцикливі диктатори.
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23.08.2020 20:31 Ответить
"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 5491

Более 50 тыс.жителей Литвы в воскресенье вечером взялись за руки и образовали живую цепь ("Путь свободы") от Кафедральной площади в Вильнюсе до Медининкай на границе с Беларусью.
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23.08.2020 20:31 Ответить
Если выбросить кацапню с Белоруси получится хорошая, по фен-шую, граница между цивилизацией и сортиром. Правда еще надо турнуть клоуна...
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23.08.2020 20:37 Ответить
"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 5068"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 4089

Президент Литвы Г.Науседа с женой.
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23.08.2020 20:37 Ответить
Видать , печенеги с половцами столицу уже окружили ...
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23.08.2020 20:31 Ответить
лука будет летать на вертолете то к дворцу. то к площади, а народ будет за ним гоняться.
Тут что-то одно из двух - у луки кончится горючее или у народа терпение.
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23.08.2020 20:31 Ответить
- А шо это у вас гремит, тарахтит и жужжит?
- А это наша Лукашонка в коробченке летит.
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23.08.2020 20:38 Ответить
Лукашенко прилетел с Колей и с автоматом.
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23.08.2020 20:33 Ответить
Сейчас про НАТО и Закон причесывать баранов будет. а ночью стричь
"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 7446
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23.08.2020 20:33 Ответить
Ну, браття, залишилося ще трохи...
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23.08.2020 20:33 Ответить
Бацька, тікай! Тобі ще колю треба на ногі поставить. Ну хочаб в растові!)
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23.08.2020 20:34 Ответить
Стемнеет скоро, толпа распылилась на фрагменты... ...в общем, лёгкий шлепок пятернёй по заднице получается, и тактически и стратегически.
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23.08.2020 20:35 Ответить
Дароф, где пропадал?
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23.08.2020 20:36 Ответить
Лукашенко жалкий клоун.
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23.08.2020 20:35 Ответить
А хде коля с золотым писталетиком?
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23.08.2020 20:35 Ответить
Братья Ротеннберги не купять Белорусь...
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23.08.2020 20:36 Ответить
Как ни дивно, но по-моему близится развязка сюжета. У белорусских силовиков не хватит духу повторить подвиг секуритате, а если хватит, то никого из их семей в потерпевших не окажется /пол и возраст значения не имеют/.
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23.08.2020 20:36 Ответить
"Марш новой Беларуси" дошел до Дворца независимости, на территорию прилетел Лукашенко, - СМИ - Цензор.НЕТ 8614
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23.08.2020 20:37 Ответить
За встречу в Ростове!
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23.08.2020 22:36 Ответить
А можете, не чокаясь ? 😂
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24.08.2020 01:15 Ответить
СЯБРИ, здолаєте
ОМОН
беріться за клоунів, вони страшніші.
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23.08.2020 20:38 Ответить
Операцию "Витязь" по захвату Белоруси Путлер многоходовочник проведет медленно
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23.08.2020 20:38 Ответить
потлер бы тебе лекарств подкинул. патлер то вакцину уже испытывает, не, а тебе хуже уже не будет
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23.08.2020 21:33 Ответить
Луке надо без боя дожить до понедельника -- свой "международный авторитет" подрихтовать трошки.
А с утреца, да после баньки, органы и заработают, помолясь лукавому...
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23.08.2020 20:44 Ответить
лука так обосрался , что с перепугу потерял рожок от калаша конченый имбецил
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23.08.2020 20:48 Ответить
чего ж он испугался, хоровода с цветами?
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24.08.2020 00:45 Ответить
Вечоріє, темніє, добре б шини запалити. Сябри здогадаються самі до такого, чи може їм хтось підкаже ?
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23.08.2020 20:49 Ответить
И чем ближе они подходят,тем чаще сжимается очко Таракана. Скоро оно будет сжиматся в унисон с ударами сердца.
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23.08.2020 20:51 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVAtkGTJSIX1DvKvwJXBXxtgUuFPsuoHenrk6IkndM6EOg0bKaGx4cv9OotEINlpaYJTTFsJIl3c4B_GG0w35sM4kStB3bOOf8fPwQbggq8yHyEg6VgY2CjQ7ua3LOrTl4&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp

Примерно так освещают росСМИ события в Беларуси. А ещё пишут, что переодетые солдаты НАТО численностью до 250 тыс человек в эти минуты на площадях страны совершают провокационные действия в отношении её молодого и демократичного президента. Который сегодня передвигается исключительно в бронежилете и с автоматом.

* * *
На самом деле, там сейчас решится если не всё, то многое. И дело не в Тихановской и не в пророссийской (или нет) ориентации протестующих. Дело в праве на выбор. А когда такое право будет обеспечено (пусть хоть опять бацьку избирают, но по-честному), постепенно появятся и независимые СМИ и проевропейские силы.

Как прежде по-любому не будет. Или вырванное с кровью право выбирать, или диктатура похлеще путинской - усатый диктатор сжёг все мосты и прошёл точку невозврата. Цену того или другого должны выставить сами белорусы.

"Марш нової Білорусі" дійшов до Палацу незалежності, на територію прилетів Лукашенко, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5322
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23.08.2020 20:54 Ответить
Страх и ужс чё творится.
Биндеровская агентура уже повсюду...
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23.08.2020 21:20 Ответить
Из освещения демонстраций видно, насколько Минск с неизуродованной олигархами, барыгами и жителями архитектурой, красивее Киева!
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23.08.2020 21:00 Ответить
Та ты шо, правда?
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23.08.2020 21:08 Ответить
Фанат совковой архитектуры?
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23.08.2020 21:29 Ответить
Любой архитектуры, кроме той, которую украинцы устроили на балконах и вокруг них - скворечники, тарелки антенн, кондеры, пятна утеплителя, закопченные, ранее белые стены, это отвратительно. На советской хронике киевская Русановка смотрится вполне прилично, сейчас, зимой, когда ее не закрывает зелень деревьев, ужасно. Это вроде бразильских фавел, но те хоть выкрашены в приятные яркие цвета...
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23.08.2020 23:09 Ответить
бегает как сперматозоид усатый
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23.08.2020 21:18 Ответить
Лукашенко прилетів на територію Палацу незалежності в Мінську, коли "Марш нової Білорусі" рушив назад до центра міста, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6090
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23.08.2020 21:21 Ответить
Господичку милостивий!Як отого тараканища налякали мирно протестуючі люди,"засцяло"так,що аж за автомата дурненьке вхопилось,силовиками із спецтехнікою обклалось,але білоруси,все одно,нагородять його медаллю"За храбрасць",правда із бульби.А тепер питання:-то де ж оті 80,1% виборців,що проголосували за гівнюка? Шило із мішка вилізло і вкололо у сідницю брехуна.Тепер за "кидалово"відповідати перед народом не хочеться!
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23.08.2020 21:36 Ответить
А вроде цензор в России заблокирован, а ты с российского IP тут.
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23.08.2020 22:04 Ответить
« Когда народ боится правительства - это тирания.?
Когда правительство боится народа - это свобода.» Томас Джефферсон
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23.08.2020 21:51 Ответить
альенде фуев.. у того хочь крамныця была пристегнута
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24.08.2020 00:05 Ответить
Аль"єнде,у 1973 році в Чілі, використовував автомат проти озброєних і стріляючих вояків хунти.Зброя-на зброю.Це є мужність,що викликає велику повагу до цієї людини.ССикливий лука(з малої літери- умисно) вхопився за зброю,щоби використати її проти власного,беззбройного народу.Це є ницисть,що викликає почуття омерзіння до цього гамадрила навіть у диких мавп із джунглів.
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24.08.2020 10:15 Ответить
 
 