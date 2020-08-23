Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости в Минске, когда "Марш новой Беларуси" двинулся обратно в центр города, - СМИ. ФОТОрепортаж

Силовики полностью перекрыли улицу перед Дворцом независимости в Минске, при этом к заграждению приближались несколько десятков тысяч человек.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NEXTA live.

"Как сообщают наши источники, Лукашенко в эти минуты находится в своем Дворце. Готовится эвакуация", - сообщает СМИ и призывает протестующих не подходить к оцеплению и вернуться на площади Октябрьскую и Независимости.

Позже издание написало, что Лукашенко покинул президентский Дворец на вертолете. Аппарат приземлился у Дворца независимости.

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Как отмечает Euroradio, "Александр Лукашенко так хотел сегодня увидеть митингующих, что… почему-то прилетел во Дворец независимости, когда они разошлись. "Они убежали, как крысы", - заключил белорусский лидер".













"Вертолет Лукашенко все еще остается на территории Дворца независимости", - указывает TUT.BY.

Напомним, 23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.