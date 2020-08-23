33-метровый Флаг Единства развернули на Майдане Независимости в Киеве. ФОТОрепортаж

На Майдане Независимости сотни активистов развернули Флаг Единства длиной 33 метра. Он начал свой путь в Полтаве 20-метровым и путешествовал по всей Украине. Активисты в 23 городах дошивали свои части и оставляли свои пожелания единства, свободы и победы.

Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с супругой Мариной оставили свои подписи и пожелания на Флаге Единства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В этот день мы поднимаем государственный флаг и склоняем голову в память о тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы существовала Украина. Потому Государственный Флаг, Государственный Герб, Гимн - это как фундамент построения нашего государства. За то, чтобы этот флаг существовал, и для того, чтобы государство существовало, сотнями лет украинцы отдавали свою жизнь. Как священный огонь, они с этим флагом ехали в лагеря ГУЛАГа, держали его в укрытиях УПА, хранили в 1960-х в самиздате. Для того, чтобы в 1980-е миллионы украинцев под этим флагом и под звуки "Ще не вмерла Украина" похоронили империю. Нам это удалось", - отметил Петр Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины. ФОТОрепортаж

"Но особые звучание наш Гимн и важность наш Флаг получил во время Революции Достоинства. 22 января, в День Соборности, учитель из Донецка Анатолий Чайка здесь рядом, на Грушевского, отказался отдавать "беркутам" наш флаг. Ему сломали обе руки, но он флаг не отдал. Потому что это был символ нашей победы, будущей победы", - напомнил Порошенко. Он призвал всех обязательно побывать в Музее истории Украины во Второй мировой войне, где развернута экспозиция флагов.

"Там есть флаг, который был поднят над старым терминалом Донецкого аэропорта. Флаг, который был поднят двумя фантастическими людьми - Мирославом Гаем, бойцом Национальной гвардии, и Сергеем Шевчуком, воином славной 95-й аэромобильной десантной бригады - на 120-метровую телебашню на горе Карачун перед освобождением Славянска. Там есть флаги, которые подняла 93-я бригада над шахтой Бутовка", - отметил пятый президент.

Также смотрите: На Хортице военнослужащие Нацгвардии развернули 100-метровый флаг Украины. ФОТОрепортаж

Он также упомянул о героическом подвиге Владимира Балуха, которого российские оккупанты бросили в тюрьму за то, что он поднял украинский флаг над своим домом в Крыму. "Он знал, что его за это ждет, но он демонстрировал, что украинцев не запугать. Владимира мы вытащили из тюрьмы. И так, как Владимир Балух, освободят Украинский Крым и Донбасс", - подчеркнул Порошенко.

"Мы должны вспомнить героического Владимира Рыбака, в 2014-м остановил стягивание украинского флага с захваченной русскими террористами Горловки. Его схватили, много часов пытали и убили, но он знал, что он борется за украинское государство и украинский флаг", - сказал Петр Порошенко.

"Именно украинский флаг объединяет всю Украину и украинцев нашего государства и всего мира. Независимо от языка, национальности, религии. Это как идентификатор "свой-чужой", - отмечает пятый президент.

Смотрите также: В центре Одессы развернули 29-метровый флаг Украины, Дюка одели в вышиванку. ФОТОрепортаж

Марина Порошенко поздравила украинцев с праздником Государственного Флага. "Последние годы Флаг и Гимн получили для нас особое значение. Гимн мы поем, когда происходят очень серьезные национальные события. И чувствуем большой подъем и гордость, когда видим сине-желтый флаг, который развевается среди флагов других стран. И именно под этими цветами мы защищаем наши границы, мы строим нашу страну и воспитываем молодое поколение украинских патриотов", - сказала Марина Порошенко.

Участники акции развернули огромный флаг и оставили на нем свои пожелания. Координатор ОО "Справа Громад" Виталий Гайдукевич рассказал, что завтра Флаг Единства будет участвовать в Марше независимости. Активисты организации планируют продолжить путь Флага Единства, чтобы он объехал еще больше городов и сел Украины, и на 30-ю годовщину Независимости Украины в следующем году его снова развернут в сердце нашей страны.





Смотрите: На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины. ФОТОрепортаж