В цепь солидарности от Вильнюса до границы с Беларусью выстроились 50 тыс. человек, среди них - Науседа и Линкявичюс. ФОТОрепортаж

В знак солидарности с жителями Беларуси 23 августа в Литве прошла акция "Путь свободы" - живая цепь людей соединила Вильнюс с границей с Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как сообщает TUT.BY, в акции принимали участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.

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"Путь свободы" приурочен к 31-й годовщине "Балтийского пути". 23 августа 1989 года примерно два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в 670-километровую живую цепь от Вильнюса через Ригу до Таллина. Это была крупнейшая акция в рамках движения за независимость стран Балтии.

"30 лет назад Литва сбросила оковы насилия, встав с братьями латышами и эстонцами на "Балтийском пути" и заявив миру: мы уже свободны, в первую очередь, свободны духом. Сегодня пришла очередь наших братьев белорусов произнести имя Свободы", - заявил Гитанас Науседа.