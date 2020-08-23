В цепь солидарности от Вильнюса до границы с Беларусью выстроились 50 тыс. человек, среди них - Науседа и Линкявичюс. ФОТОрепортаж
В знак солидарности с жителями Беларуси 23 августа в Литве прошла акция "Путь свободы" - живая цепь людей соединила Вильнюс с границей с Беларусью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Как сообщает TUT.BY, в акции принимали участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.
"Путь свободы" приурочен к 31-й годовщине "Балтийского пути". 23 августа 1989 года примерно два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в 670-километровую живую цепь от Вильнюса через Ригу до Таллина. Это была крупнейшая акция в рамках движения за независимость стран Балтии.
"30 лет назад Литва сбросила оковы насилия, встав с братьями латышами и эстонцами на "Балтийском пути" и заявив миру: мы уже свободны, в первую очередь, свободны духом. Сегодня пришла очередь наших братьев белорусов произнести имя Свободы", - заявил Гитанас Науседа.
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- Як тебе звуть?
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1723485487799796&set=a.418887041592987&type=3&eid=ARBoLsfhHtX-3330ZzWtg6Rvq7wn10BnHrXVi4em-1YvmKdoTXfwlwiXDhFBoN_wr1ufIA381l2hrFQQ
Это как гордиться тем что и заСралина воевали, который миллионами гноил. х.з. было ли в истории такое.... "доблесть" чо
https://www.youtube.com/watch?v=Wt2tnHi0Dig
"Где то читал , что у копенгагенцев есть такая традиция - каждое последнее воскресенье октября весь Копенгаген выезжает на природу, на пикник. Это - незыблемо. Что бы ни творилось в стране - кризис, война, наводнение, - пикник в последнее воскресенье октября обязательно состоится. Это непреложное правило было нарушено один-единственный раз - во время оккупации Дании Гитлером, когда в какой-то из октябрей все копенгагенцы дружно решили в знак протеста против фашизма взять и не поехать на традиционный пикник. И потом очень гордились этим поступком, торжественно заявляя: «Гитлер, Сталинград и Копенгаген тебе не покорились!»
"ti tolko sebia mozes cytat normalnim,so storoni togo ne skazes..Jesli angliskix bukv neznajes tocno baran..."
https://www.facebook.com/babchenkoa?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDQdW8yn_wOJtfLnWS6ExMGvCOL_sT6CJml6CVGmGdsSFDkBRSmKk3IX9trKjRWicw5aptzS7fwIFN9&hc_ref=ARR_fLP8TGT2ob7c3panQUWBZPIC7Cl8dPPBJwFrqVWlOJrRl6ASCW_HRWoX-ZykKaE&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDQdW8yn_wOJtfLnWS6ExMGvCOL_sT6CJml6CVGmGdsSFDkBRSmKk3IX9trKjRWicw5aptzS7fwIFN9&hc_ref=ARR_fLP8TGT2ob7c3panQUWBZPIC7Cl8dPPBJwFrqVWlOJrRl6ASCW_HRWoX-ZykKaE&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2801860843247464 20 хв ·
Из комментов: «На связи с коллегами - да, народ расходится».
Дойче Велле пишет, что все закончилось, Лентач пишет, что люди расходятся, Медуза прекращает трансляцию. Как бы к ним не относиться. Но противоположной информации я пока не могу найти.
Ну, что же. Алексан Григорича и Владимир Владимирыча можно поздравить.
СССР 2.0 становится неизбежным.
Большая война из разряда гипотетических предположений переходит в разряд вероятностей.
«Нам *****» из разряда причитаний переходит в разряд гипотетических предположений.
Нет, я, конечно, предполагал, что все уйдёт в свисток, но не так же быстро...
Я писал про розовых пони, а, оказалось, сам розовее розового.
Спокойной ночи
Ты уже несколько раз написал кто я. Жаль, что я не могу написать кто ты. Мы на сайте в неравных условиях.
?
Факт, что самым популярным зарубежным лидером украинцы называют Лукашенко!
Выборы по-твоему это вообще не акция в поддержку.
Самый популярный иностранный политик среди украинцев Лукашенко. Не президент Литвы, не Трамп и не Меркель, а именно Лукашенко.
Во-вторых, поддерживать надо белорусов, какой выбор они ни сделали. Надо поддерживать их свободу выбора.
Это очень показательно характеризует бульбарусов и их отношение к нам.
но нового то нет и лучше не станет.
Никуда Белоруссия от рф не денется, совхоз не конкурентен в европах.