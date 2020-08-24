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Знаменитый литовский волонтер Йонас Оман на акции солидарности с Беларусью вместе с девятым президентом. ФОТО
В знак солидарности с жителями Беларуси 23 августа в Литве прошла акция "Путь свободы" - живая цепь людей соединила Вильнюс с границей с Беларусью.
В акции принял участие знаменитый литовский волонтер Йонас Оман, сообщает Цензор.НЕТ.
В акции также приняла участие девятый президент Литвы Даля Грибаускайте. Вместе с Оманом они держали флаг Украины.
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Провідне періодичне видання США The New York Times вміщує статтю, у якій пояснюється чому виступи протесту у Білорусі відрізняються від повстання на Майдані в Україні.
По-перше, як пише нью-йоркський щоденник, протестний рух у Білорусі активізовують рядові громадяни, тоді як в Україні йшлося про вже відомі постаті політичного і громадського життя.
Втім з посиланням на незалежного оглядача Валерія Карбалевича, газета зазначає, що відсутність яскравих постатей на чолі протестів у Білорусі явно послаблює цей рух. Однак позитивною рисою усього цього постає теза, що «протестний рух без лідерів у Білорусі неможливо «обезголовити».
Американський часопис далі наводить слова лідера білоруської організації «Білий легіон» Сяржука Числава, який, згадуючи як в Україні протестувальники на Майдані палили шини та жбурляли коктейлі Молотова, каже, що натомість у Білорусі 200-тисячний марш протесту вулицями Мінська навіть зупинявся на червоне світло світлофорів, дотримуючись правил руху.
Ще одним показовим моментом, як на нью-йоркський щоденник, є те, що над групами білоруських протестувальників не було піднято жодного прапору Євросоюзу, як це було у ході повстання на Майдані у Києві. На додаток демонстранти у Білорусі зовсім не висувають вимог вступу до НАТО.
The New York Times пише, що поміж білорусів побутує думка, що в ідеалі Євросоюз і Росія можуть рівноцінно виступити посередниками у вирішенні білоруської кризи.
Ще одним важливим моментом, який корінним чином відрізняє протести на Майдані в України і протести у Білорусі, як зазначає видання, постає цілий «бюджет» протестного руху в обох країнах.
Тоді як в Україні у центрі Києва протестувальники вибудували величезне наметове містечко з мережею харчування і своєю службою безпеки, єдине на що можуть сподіватися учасники білоруських протестів, це пляшки з водою, які роздавалися протестувальникам у Мінську.
Також часопис принагідно вказує, що у Білорусі немає олігархів, які б виділяли кошти на харчування протестувальників, на їхню медичну допомогу та намети. Тоді як в Україні економіка переважно приватизована, у Білорусі мало що у цьому плані змінилося з радянських часів, і 80% підприємств і далі перебуває у руках держави.
Структура економіки України, за словами оглядача Олександра Класковського, дозволила українцям не боятися держави, тоді як у Білорусі держава може легко викинути будь-кого на вулицю без жодних засобів існування.
Саме це підкреслює важливість того, що робітники державних підприємств Білорусі таки долучилися до протестів і страйків.
Американський щоденник також зазначає, що Україна була такою собі «какофонічною демократією» упродовж 29 років своєї незалежності, тоді як Білорусь називають останньою диктатурою Європи.
Видання завершує, вказуючи, що президент Білорусі Олександр Лукашенко припустився такої саме помилки як і свого часу президент-утікач України Віктор Янукович, віддавши наказ придушити силою виступи протесту.
Білоруський економіст Дмитро Русакевич, який брав участь у протестах на Майдані в Україні, вважає, що саме український Майдан розбудив білорусів, наголосивши на потребі боротися за свободу. Спокійним білорусам забрало досить багато часу аби сказати «ні» своєму диктаторові, читаємо в статті.