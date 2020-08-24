Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте: они отдали свою жизнь, чтобы Украина состоялась. ФОТОрепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в традиционной утренней церемонии чествования военнослужащих ВСУ, погибших в этот день в разные годы в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины "Колокол Памяти".

В церемонии также приняли участие Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, ветераны российско-украинской войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы вспоминаем украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы Украина как государство состоялась. И эта независимость имела возможность существовать. Говорят, что украинская независимость, которой уже тысячи лет, возродилась 29 лет назад. А может, и 6 лет. Ведь именно 6 лет назад Украина и украинцы поняли, что наша независимость, суверенитет и государство в опасности, и стали сплоченно: украинские воины, добровольцы, волонтеры, неравнодушные граждане, священники, украинцы по всему миру - стали, чтобы защитить Украину", - отметил Петр Порошенко.

"Находятся негодяи, которые говорят - подождите, пройдет 5-10 лет, и они сделают все для того, чтобы украинцы забыли об этом. Чтобы кровь, пролитая украинцами, рассосалась. Мы этого не допустить. Мы должны помнить о каждом ", - убежден Петр Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 33-метровый Флаг Единства развернули на Майдане Независимости в Киеве. ФОТОрепортаж

"Мы должны помнить о Ярославе Журавле, который погиб, потому что ждал на фронте политической воли о том, чтобы его раненого эвакуировать на наши позиции. Мы требуем присвоения Ярославу звание Героя Украины. Так же, как мы требуем награды Андрею Пидлисному, который сделал все для того, чтобы спасти Ярослава. Лишь тяжелая контузия во время минометного обстрела помешала ему это сделать", - отметил пятый Президент.

"Мы должны учиться на примерах таких поступков. Так надо любить Украину. Так любят ее все украинцы. Когда мы будем об этом помнить, все с Украиной будет хорошо. И мы победим", - убежден Порошенко.

Мемориальный комплекс "Зал памяти" на территории Министерства обороны Украины был открыт 14 октября 2018 г. при содействии и инициативе пятого Президента Украины Петра Порошенко. Здесь ежедневно чествуют погибших военнослужащих всех военных и правоохранительных формирований, погибших в боях за Украину.









