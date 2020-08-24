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Новости Фото День Независимости
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Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте: они отдали свою жизнь, чтобы Украина состоялась. ФОТОрепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в традиционной утренней церемонии чествования военнослужащих ВСУ, погибших в этот день в разные годы в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины "Колокол Памяти".

В церемонии также приняли участие Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, ветераны российско-украинской войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы вспоминаем украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы Украина как государство состоялась. И эта независимость имела возможность существовать. Говорят, что украинская независимость, которой уже тысячи лет, возродилась 29 лет назад. А может, и 6 лет. Ведь именно 6 лет назад Украина и украинцы поняли, что наша независимость, суверенитет и государство в опасности, и стали сплоченно: украинские воины, добровольцы, волонтеры, неравнодушные граждане, священники, украинцы по всему миру - стали, чтобы защитить Украину", - отметил Петр Порошенко.

"Находятся негодяи, которые говорят - подождите, пройдет 5-10 лет, и они сделают все для того, чтобы украинцы забыли об этом. Чтобы кровь, пролитая украинцами, рассосалась. Мы этого не допустить. Мы должны помнить о каждом ", - убежден Петр Порошенко.

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"Мы должны помнить о Ярославе Журавле, который погиб, потому что ждал на фронте политической воли о том, чтобы его раненого эвакуировать на наши позиции. Мы требуем присвоения Ярославу звание Героя Украины. Так же, как мы требуем награды Андрею Пидлисному, который сделал все для того, чтобы спасти Ярослава. Лишь тяжелая контузия во время минометного обстрела помешала ему это сделать", - отметил пятый Президент.

"Мы должны учиться на примерах таких поступков. Так надо любить Украину. Так любят ее все украинцы. Когда мы будем об этом помнить, все с Украиной будет хорошо. И мы победим", - убежден Порошенко.

Мемориальный комплекс "Зал памяти" на территории Министерства обороны Украины был открыт 14 октября 2018 г. при содействии и инициативе пятого Президента Украины Петра Порошенко. Здесь ежедневно чествуют погибших военнослужащих всех военных и правоохранительных формирований, погибших в боях за Украину.

Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте: они отдали свою жизнь, чтобы Украина состоялась 01
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте: они отдали свою жизнь, чтобы Украина состоялась 02
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте: они отдали свою жизнь, чтобы Украина состоялась 03
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте: они отдали свою жизнь, чтобы Украина состоялась 04
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте: они отдали свою жизнь, чтобы Украина состоялась 05

Автор: 

День Независимости (1196) память (1494) Порошенко Петр (19599) Ярош Дмитрий (314) Забродский Михаил (65) Порошенко Марина (99)


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Топ комментарии
+47
Президент України Петро Олексійович Порошенко!
РЕСПЕКТ!!!
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24.08.2020 10:57
+35
А вiслюк оманский боится к Воинам подходить, бо подсрачников огребет
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24.08.2020 10:56
+32
Був, є, і буде!
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24.08.2020 10:59
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24.08.2020 11:08 Ответить
Сколько раз вчера отлили в твою бестолковку?
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24.08.2020 11:11 Ответить
Андруша самоудалился.
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24.08.2020 11:12 Ответить
решил стать просто крестом - ПОХВАЛЬНО!
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24.08.2020 11:14 Ответить
А зебуину наркОманскому слабо без охраны к воинам подойти и стать с ними рядом?
Сцытся *****,тени своей боится...********** Хренов....
А Порох несмотря ни на что красава!!!
Настоящий ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!!!
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24.08.2020 11:13 Ответить
А про Иловайск и оформление своих офшоров во время Иловайского котла он уже забыл??? И про военную технику, что он с галантереем гонял по Крещатику, и которую так ждали в Иловайске наши парни,- он тоже забыл????
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24.08.2020 11:14 Ответить
Порох от кацапов не убегал и войска не отводил,в отличии от твоего вышкребка,который уже два года войска отводит,позиции страны сдает..или не так.
Кто с твоим самом оманским считается в мире?
Зебуин не стоит даже запаха ношеных носков наших воинов.Сцыкливое чучело из Кривбасса.
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24.08.2020 11:23 Ответить
Хорошо сказано.
Но, что самое интересное, ведь ето же ПРАВДА!
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24.08.2020 11:28 Ответить
Вот почему кацапы и соевые всегда врут?
https://glavcom.ua/ru/think/poroshenko-trizhdy-provodil-razvedeniya-voysk-i-chto-oshibki-kotorye-sleduet-uchest-zelenskomu-635709.html

Украинцы умеют пользоваться интернетом.
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24.08.2020 12:59 Ответить
Порох підняв армію з нуля, так що не тренди. Він робив помилки, але армію поважав і зміцнював на відміну від клоуна.
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24.08.2020 23:47 Ответить
Це не він випадково Ширлан відбудував? Чи ви Пороха за Бога вважали і вважаєте. Яка армія була до Пороха і після Пороха по факту.
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25.08.2020 10:31 Ответить
Дурень осиновый....тебе придурковатый зеленожопой обезьяне не понять в силу своего тупорылизма и слабоумия в чем разница между разведением сторон и отводом своих войск.
Так что прихвостень макаковый,закрой свое зелёное хлебало и рылом в стойло,понял скот безрогий?...грамотей парашных высеров...
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26.08.2020 00:13 Ответить
Дурень березовый...тебе придурковатой соевой обезьяне не понять в силу своего тупорылизма, что из-за таких соевых быдлячих маргиналов, петруха и получил подсрачник на выборах.
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26.08.2020 19:47 Ответить
Напиши себе на лбу, быдло73. Ввод росийских войск, и окружения добровольческих батальонов, началось в ночь с 23 на 24 августа. А главный вопрос не в том, почему оно произошло, а зачем добробаты там оказались. Почему, нынешний начальник ГШ Хомчак, которого назначил преЖИДеныш, позорно сбежал, сорвав погоны, бросив подчиненных и управление.
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24.08.2020 11:59 Ответить
Чекали щоб вона там кацапам залишилась? Ти мізками думаєш? То вже Генштаб треба питати чому добровольців не вивели з Іловайська - ЗСУ відтілля вийшли.
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24.08.2020 12:05 Ответить
Президент-Українець!
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24.08.2020 11:36 Ответить
злодій і барига
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24.08.2020 11:56 Ответить
Зе клоун ?
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24.08.2020 23:33 Ответить
від слова "украв"?)
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24.08.2020 12:08 Ответить
задовбав зі своєю мариною
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24.08.2020 11:55 Ответить
А ты своим кацапским дерьмом тут всех задолбала, подстилка
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24.08.2020 13:32 Ответить
Кто самый большой патриот Украины ? Порошенко... Которому не удалось продолжить дело начатое Януковичем - "прихватизировать" всю Украину, повторить "опыт Путина, Назарбаева, и ЛукашеСКУ, но который не теряет надежды ... вернуться и "сделать это" "Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят" (с) И это что-то вся Украина.. Потому рост патриотизма и обвинений всех политических противников в зраді с приближением выборов будет нарастать... Все не так! Все зрада! Все кто потерял власть или те, кто пролетел мимо "депутатства" и должностей - истинные патриоты и защитники народа, мовы,.... всего всего и дарители дешевого газа, бесплатного всего и повышения зарплат, пенсий, стипендий, льгот и прочего - все халявное... А в той час Порошенко готує заколот... !? Вчора Вікарчук, і Синцов з порошенківською ЄС піднімали Одесу !?
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24.08.2020 11:56 Ответить
Село не без болота,Україна не без Порошенка!
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24.08.2020 11:59 Ответить
Ти або кацап, або Зефіл
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24.08.2020 12:03 Ответить
А почему кланяется не в церкви имени себя ? Любой политик конченная мразь....и петя не исключение.
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24.08.2020 11:58 Ответить
Иди работай, цемент замораживается. Накопишь денежек, пойдегшь в политику, и все изменится...
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24.08.2020 12:02 Ответить
Хоч Порох радує - Пукіна на х*р посилав і посилає
З Днем Незалежності Україна
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24.08.2020 12:01 Ответить
и тебе того же
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24.08.2020 12:27 Ответить
Петро і Марина Порошенки вшанували пам'ять воїнів, загиблих на фронті: вони віддали своє життя, щоб Україна відбулася - Цензор.НЕТ 1767
Да, тем жарким летом 2014 года только и делал, что посылал...
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24.08.2020 22:52 Ответить
Скільки? Раз при зустрічі у Європі де етікет зустрічей на вищому рівні не дозволяє ігнорувати опонента?
А МОЖЕ ПОРОХ в ОЧАХ (очкі) Пукіна бачив мир як ЗЕ клоун?
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24.08.2020 23:32 Ответить
Конечно, какой-то там этикет превыше совести. Тысячи убитых ****** и рядом не стояли с этикетом. Знаешь, куда этот этикет можно засунуть? После того как кровь убитых ****** украинцев оказалась на руках председателя партии регионов.
А в глазах он видел бабло. Которое можно вместе заработать. Именно поэтому шли поезда с грузами, пока на фронте наши парни гибли.
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25.08.2020 10:19 Ответить
Це політика, а поїзди йдуть і зараз, і навіть більше ніж у 2014 му. Ще раз кажу - Порох не Бог щоб все контролювати в країні. А "парні" гинуть і зарах на фронті, тільки зараз незрозуміло за що, бо "переміріє".
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25.08.2020 10:45 Ответить
Не политика, а бизнес. И ничего личного.
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25.08.2020 12:37 Ответить
Розумієте шановний - зустріч на вищому політичному міжнародному рівні це не сходняк на вулиці по поняттям, там руку тиснути надо. Щось я посмішки не бачу на лиці Пороха на відміну від щенячої радості Зе клоуна від зустрічі з Х*йлом.
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25.08.2020 10:41 Ответить
Ні, не розумію і ніколи не зрозумію.

Я - бандерівець, бариг взагалі не розумію. Кажете, "Зустріч на вищому політичному міжнародному рівні"... Ми говоримо так:


Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. Крапка.
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25.08.2020 12:41 Ответить
При Зе вони так тривають?

Як що ні, то Порох в порявняні з клоуном патріот вищого шаблю і гатунку.
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25.08.2020 18:18 Ответить
Национальный лидер!
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24.08.2020 12:02 Ответить
Пусть Петя каждое двадцать четвертое августа вспоминает, что он делал в этот день в 2014-м году. Лепить из себя героя Украины, много ума не надо, если именно тогда Петя был героем своего офшерного кармана. А наши военные гибли и попадали в плен в этот день.
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24.08.2020 15:56 Ответить
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