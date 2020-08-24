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Новости Фото Будни полиции
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Житель Кривого Рога бросил гранату в знакомых, ранены 4 человек, - полиция. ФОТО

Житель Кривого Рога во время конфликта бросил в знакомых гранату РГД-5.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв произошел накануне поздно вечером на окраине Кривого Рога.

"Во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четверо мужчин. С взрывной травмой и осколочными ранениями они были доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В Мариуполе в результате взрыва гранаты погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Следователи открыли производство по ч.2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Мужчину задержали, в ближайшее время изберут меру пресечения. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Житель Кривого Рога бросил гранату в знакомых, ранены 4 человек, - полиция 01
Житель Кривого Рога бросил гранату в знакомых, ранены 4 человек, - полиция 02

Автор: 

граната (998) Кривой Рог (1403) Нацполиция (16458)


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Топ комментарии
+8
Земляк президента при делах.. Рояль остался в кустах, в ход пошла граната.
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24.08.2020 11:23
+6
Да к них там все-малохольные.
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24.08.2020 11:17
+6
дайте уже людям свободно покупать гранаты! было бы намного веселее, если бы у знакомых тоже были гранаты, и у соседей и у прохожих и они бы их подкинули бы в кучку, чтобы было меньше преступности и вообще, чтобы все были вежливыми друг с другом
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24.08.2020 11:19
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Да к них там все-малохольные.
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24.08.2020 11:17 Ответить
дайте уже людям свободно покупать гранаты! было бы намного веселее, если бы у знакомых тоже были гранаты, и у соседей и у прохожих и они бы их подкинули бы в кучку, чтобы было меньше преступности и вообще, чтобы все были вежливыми друг с другом
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24.08.2020 11:19 Ответить
" Никого не жалко, никого...
Ни тебя, ни меня, ни его..."(с)
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24.08.2020 11:43 Ответить
Страсті по зе-клоуну.
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24.08.2020 12:05 Ответить
Я же говорил - не пейте много
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24.08.2020 11:18 Ответить
Термінологія смішна, "Криворожец", рога криві жінка ноставила чи шо.
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24.08.2020 11:19 Ответить
та не...то рожа кривая .наследственность от понаехалов из запоребрика.
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24.08.2020 11:35 Ответить
Земляк президента при делах.. Рояль остался в кустах, в ход пошла граната.
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24.08.2020 11:23 Ответить
Дивлячись на новини з цього міста складається враження що там нормальних вже нема.
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24.08.2020 11:23 Ответить
щось схоже на це.
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24.08.2020 11:24 Ответить
Их там и раньше не особо много было,а в последние годы сплошь зеклоны.
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24.08.2020 11:32 Ответить
Їх ще при совку не було(- ти кріворожєц?.. а, тоді все ясно) .
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24.08.2020 14:03 Ответить
Таке ж іпанько як і його землячок на табуретці.
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24.08.2020 11:24 Ответить
деградують виборці Зеленського.
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24.08.2020 11:26 Ответить
Эхо войны
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24.08.2020 11:27 Ответить
Так Родина Гнусавого отмечает день Независимости Украины.
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24.08.2020 11:31 Ответить
Слушай, а откуда все это? Эхо войны (с) Брат 2
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24.08.2020 11:33 Ответить
Обезьяна с гранатой это серьезно...А сколько их отмороженных еще ждут своего звездного часа
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24.08.2020 11:40 Ответить
Даунбасец бросил в даунбасцев. " Никого не жалко. Никого..."(с)
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24.08.2020 11:41 Ответить
К Дню Независимости подгадал )
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24.08.2020 11:51 Ответить
криворожец, криворожец - ето все твои знакомые?
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24.08.2020 12:07 Ответить
Омоновец наверное
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24.08.2020 12:28 Ответить
Админ.. Криворожец это в зеркале.. Криворожанин
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24.08.2020 12:53 Ответить
После того как отведал мухоморов с водкой чел транспортировался прямо на станцию Марс сити из ДУМ-3 пришлось применить гранату против мутантов.
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24.08.2020 14:17 Ответить
Дуже важлива вчорашня новина на святковий стіл сьогодні !
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24.08.2020 14:27 Ответить
У вас там що, в "Кривому Бивні", "пороблено"? Як не "клоуни", то педофіли, як не батьковбивці, так "гранатометники"... Може кинуть "бонбу ядрьону", щоб все вигоріло?...
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24.08.2020 14:44 Ответить
"Guten Morgen" - новое пожелание доброго дня.
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24.08.2020 17:21 Ответить
А когда населению разрешили иметь гранаты?! Я что-то пропустил?
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24.08.2020 22:50 Ответить
Кал_Інін, у вас ніколи нічого нікому не дозволяли і взагалі
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25.08.2020 07:47 Ответить
 
 