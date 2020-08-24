Житель Кривого Рога бросил гранату в знакомых, ранены 4 человек, - полиция. ФОТО

Житель Кривого Рога во время конфликта бросил в знакомых гранату РГД-5.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв произошел накануне поздно вечером на окраине Кривого Рога.

"Во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четверо мужчин. С взрывной травмой и осколочными ранениями они были доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли производство по ч.2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Мужчину задержали, в ближайшее время изберут меру пресечения. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.



