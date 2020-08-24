В Беларуси задержали членов президиума Координационного совета Ковалькову и Дылевского. ФОТО
В Беларуси правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.
Об этом говорится на странице Ольги Ковальковой в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только что возле проходной МТЗ (Минского тракторного завода. - Ред.) задержаны члены Президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Они приехали поговорить перед проходной с бастующими рабочими и замом генерального директора по идеологии. Сотрудники ОМОН обвинили их в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли автозаком", - говорится в сообщении.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.
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а остальние сами обламаются - методичка
как может не официальний президент - официально арестовывать
Все, конец ?
Вы же не майданутые ...
вся топ-верхушка оппозиции должна посидеть в карцерах и желательно получить дубинками от ОМОНа..
Каждый мирный и бестолковый марш - два сломанных ребра..
Может поумнеют так..
Никакой другой вменяемой цели у этих хороводов нет. Не думали же эти леваруционеры что Лука посмотрит на их цветочные хороводы, прослезится и сам отдаст власть. Не могли же они быть настолько тупыми.
Или могли?..
они не видят врага в расее, которая их желает подмять под себя.
их право.
тогда нам с ними не по пути.
Теперь опять??)))
По ходу жопозиционеры таким образом получают Цу от Луки.Ну типа чтоб никто не заподозрил что их наэббли.
а усебя дома мьі можем говорить и обсуждать все, что мьі хотим.
так что, нихто белорусов не поучает и не ЛЕЗЕТ к ним с нравоучениями - мьі у себя дома.
нравится им так жить - их дело, нам главное вовремя границьі закрьіть с Белорусью от их кровавого упьіря.
!!!??? Меня одного перемкнула должность на предприятии!?!? Это... Таво... Как...Оно... Замполит!?! На Заводе!? Мокшания нервно курит в стороне...
Хлопаньем в ладоши и криками УХАДИ не напугать диктатора!