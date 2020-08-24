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В Беларуси задержали членов президиума Координационного совета Ковалькову и Дылевского. ФОТО

В Беларуси правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Об этом говорится на странице Ольги Ковальковой в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что возле проходной МТЗ (Минского тракторного завода. - Ред.) задержаны члены Президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Они приехали поговорить перед проходной с бастующими рабочими и замом генерального директора по идеологии. Сотрудники ОМОН обвинили их в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли автозаком", - говорится в сообщении.

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В Беларуси задержали членов президиума Координационного совета Ковалькову и Дылевского 01

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.

В Беларуси задержали членов президиума Координационного совета Ковалькову и Дылевского 02

Автор: 

Беларусь (7890) задержание (6675) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767)


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Топ комментарии
+24
Цветы закончились на раздачу омону ?
Все, конец ?
Вы же не майданутые ...
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24.08.2020 12:11
+23
Наверное, мирно власть будут передавать
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24.08.2020 12:08
+19
Белорусы которые присутствовали при этом не шелохнулись , революционеры мля .
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24.08.2020 12:19
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24.08.2020 12:07 Ответить
У них же мирный протест.
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24.08.2020 12:12 Ответить
ну они щас посадят активних
а остальние сами обламаются - методичка
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24.08.2020 12:29 Ответить
Лукашенко гуманний, арештовує офіційно, не так як робив Янукович в Україні - таємно ловив і вбивав!
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24.08.2020 12:35 Ответить
Кого он убил? кулявлоба?и откуда ты знаешь скольких убил таракан?
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24.08.2020 12:53 Ответить
ти дол бо **
как может не официальний президент - официально арестовывать
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24.08.2020 17:06 Ответить
Методичка с другого начинается. Если оппозиция не выиграла выборы - срочно организовывать митинги и стачки, переводить деньги митингующим и тд.
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24.08.2020 12:35 Ответить
Ты лучше раскажи, козломорд, как с бутылки слез? А то оппозиция, митинги - не твое єто
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24.08.2020 12:58 Ответить
Прекращай с собой разоварить
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24.08.2020 13:00 Ответить
Усё ...
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24.08.2020 13:01 Ответить
Прогнозируемые движения Луки
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24.08.2020 12:07 Ответить
Ты чего со страны пишешь с вопросительны знаком?
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24.08.2020 12:36 Ответить
бо існування його країни під питанням.
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25.08.2020 07:44 Ответить
Наверное, мирно власть будут передавать
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24.08.2020 12:08 Ответить
затихне - і ці зникнуть, як ото колишні керівники МВС і ЦВК
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24.08.2020 12:09 Ответить
Цветы закончились на раздачу омону ?
Все, конец ?
Вы же не майданутые ...
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24.08.2020 12:11 Ответить
а вот это правильно..
вся топ-верхушка оппозиции должна посидеть в карцерах и желательно получить дубинками от ОМОНа..
Каждый мирный и бестолковый марш - два сломанных ребра..
Может поумнеют так..
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24.08.2020 12:14 Ответить
Белорусы которые присутствовали при этом не шелохнулись , революционеры мля .
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24.08.2020 12:19 Ответить
" Глубокая озабоченность" с Запада, " молчаливая поддержка" с Востока , "невнятное блеяние" с Юга и фашистский террор внутри страны. Вот она реальная ситуация вокруг и внутри Беларуси по сути обреченной в этом гребанном мире гибридности.
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24.08.2020 12:19 Ответить
мало букетов и обнимашек с катами-омоновцами недоработка а если серьезно то на площади должно стоять и не уходить хотя бы 50 000 постоянно с палатками ротацией заменой на отдых как майдан всеобщий игнор работы блокирования трасс с ультиматумом луки покинуть пост так он переловит по одиночке
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24.08.2020 12:20 Ответить
К чему было заводить всю эту бодягу с плакатиками о правах? Чтобы луке стыдно стало и он ушел сам?
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24.08.2020 12:20 Ответить
Щоб допомогти кремлю загнати Лукашенка в кут, де він не зможе маневрувати та остаточно затягнути Білорусь в рюсське болото. Тому я зразу казав, що не час було робити такі протести. По перше вже пізно, по друге ще рано, як це не пародоксально звучить. а тепер жопа, сценарій кремля спрацював гарно. І білоруси самі це зробили.
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24.08.2020 12:26 Ответить
Який сенс у мирних протестах? Протест в апріорі не може бути мирним інакше це не протест, а майські гуляння. А ще "революціонерам" скажу стару мудрість - Не вмієш срать, не муч жопу.
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24.08.2020 12:21 Ответить
У нас Витю Легетмного на раз в Ростов отправили
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24.08.2020 12:26 Ответить
По перше поки були мирні, то він не тікав, а по друге овощ був сциклом, а Лукашенко ні.
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24.08.2020 12:28 Ответить
Белорусы сцыкуны
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24.08.2020 12:29 Ответить
І в чому полягає сміливість Лукашенка?
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24.08.2020 12:45 Ответить
с автоматом ходит
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24.08.2020 12:54 Ответить
Травневі .
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24.08.2020 13:12 Ответить
Дупу
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24.08.2020 13:12 Ответить
Мне кажется, весь этот флеш-моб с хороводами с цветами был инспирирован и поддерживался цветочной мафией чтобы за 1 месяц продать больше цветов чем обычно за год.
Никакой другой вменяемой цели у этих хороводов нет. Не думали же эти леваруционеры что Лука посмотрит на их цветочные хороводы, прослезится и сам отдаст власть. Не могли же они быть настолько тупыми.
Или могли?..
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24.08.2020 12:24 Ответить
Белорусы вытрите сопли
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24.08.2020 12:24 Ответить
как могли они так и сопротивлялись.
они не видят врага в расее, которая их желает подмять под себя.
их право.
тогда нам с ними не по пути.
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24.08.2020 13:45 Ответить
Если мне не изменяет память,то Ковальковскую уже пару дней назад задерживали))
Теперь опять??)))
По ходу жопозиционеры таким образом получают Цу от Луки.Ну типа чтоб никто не заподозрил что их наэббли.
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24.08.2020 12:27 Ответить
Я помню все , Я был не пьяный
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24.08.2020 12:30 Ответить
Они приехали поговорить перед проходной с бастующими рабочими и замом генерального директора по идеологии .Источник: https://censor.net/p3215510
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24.08.2020 12:29 Ответить
Не верю, что у белорусов что-то вменяемое получится с свержением тирана. Помитингуют ещё, самых активных власть закроет. И разойдутся по домам.
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24.08.2020 12:29 Ответить
так и будут сидеть в жопе
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24.08.2020 12:31 Ответить
Ты белорус и знаешь как они там живут?
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24.08.2020 12:37 Ответить
і как ані живут?
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24.08.2020 12:47 Ответить
темно и русским миром воняет
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24.08.2020 12:56 Ответить
Да вот и мне интересно как они живут. Но живут же гады как то, и получается что им нравится так жить. А если им нравится жить так как они живут, то какого хрена вы все лезете и поучаете их уму разуму???!!!
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24.08.2020 13:00 Ответить
вроде ... как бьі... мьі на сайте своей страньі и не лезем на сайтьі других стран ПОУЧАТЬ.
а усебя дома мьі можем говорить и обсуждать все, что мьі хотим.
так что, нихто белорусов не поучает и не ЛЕЗЕТ к ним с нравоучениями - мьі у себя дома.

нравится им так жить - их дело, нам главное вовремя границьі закрьіть с Белорусью от их кровавого упьіря.
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24.08.2020 13:41 Ответить
ну,все равно увеличится количество прозревших...даром все не пройдет,просто затянется на годы.
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24.08.2020 12:37 Ответить
Правильно сказали выше:НЕТ беларусской революции,есть кацапский сценарий раскачивания ситуации в отдельно взятом регионе.И просто омерзительное унижение Луки перед Мацквой доказывает всю бесчеловечность ***** как личности,и как правителя!!!
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24.08.2020 12:38 Ответить
Александру Григорьевичу не дают покоя лавры другого Александра,прозванного Невским, верного служаки хана Батыя,утопившего в крови и зачистившем от всякого вольнодумства Новгород Великий,и преподнесшего Хану новгородское княжество на блюдечке,с золотой каемочкой. За верную службу его потомки получили в вечное пользование земли вокруг Москвы.
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24.08.2020 12:39 Ответить
Фенита ля камедия,глотайте.
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24.08.2020 12:45 Ответить
Зам.генерального по идеологии?? А что это за зверь такой? Там в беларуссии что и политинформации по понедельникам еще есть??
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24.08.2020 12:45 Ответить
сябри, давайте марш добра!!! із квіточками! і не дратувати міліцію - ходити виключно по тротуарам! І так дивитись на світлофори!!! Виявляється білорусі таки виховані і чистоплотні! А бацька повбиває і повішае ваших братів і батьків, виїбе сестер і матерів тощо.Головне що ви не майдануті! Живе Бєларуь?
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24.08.2020 12:50 Ответить
https://www.google.com/search?sxsrf=**********************************:1598263007283&source=univ&tbm=isch&q=flower+power&sa=X&ved=2ahUKEwiizrnWybPrAhXll4sKHWplDYgQsAR6BAgOEAE flower power
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24.08.2020 12:57 Ответить
Что и следовало ожидать..
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24.08.2020 12:56 Ответить
И расстрэлять нэгодяев)
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24.08.2020 12:56 Ответить
и тебе не кашлять
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24.08.2020 12:57 Ответить
Слабаки.
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24.08.2020 13:04 Ответить
как могли.
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24.08.2020 13:53 Ответить
Зам генерального директора по ідеології....
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24.08.2020 13:59 Ответить
Теж звернув увагу... Піпєц совок запліснявілий
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24.08.2020 16:54 Ответить
"...и замом генерального директора по идеологии. Источник: https://censor.net/p3215510..."

!!!??? Меня одного перемкнула должность на предприятии!?!? Это... Таво... Как...Оно... Замполит!?! На Заводе!? Мокшания нервно курит в стороне...
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24.08.2020 14:09 Ответить
Инквизиция работает - еретиков отлавливают!
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24.08.2020 14:49 Ответить
Вот и кончилась "РЕВОЛЮЦИЯ".
Хлопаньем в ладоши и криками УХАДИ не напугать диктатора!
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24.08.2020 18:22 Ответить
Гестапо 4го рейха а каким образом омон к этому они ни кто вообще
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24.08.2020 20:33 Ответить
 
 