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Новости Фото День Независимости
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Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона. ФОТОрепортаж

Официальная торжественная церемония по случаю 29 -й годовщины Независимости Украины на Софийской площади в Киеве завершилась попурри из украинских песен разных лет на украинском, русском и крымскотатарском языках в исполнении известных артистов.

Музыкальная часть празднования началась после речи президента Владимира Зеленского и церемонии награждения государственными наградами, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступление начали "Мелодией" Скорика, потом пели Монатик, Потап, Тарас Тополя, Джамала, Нина Матвиенко, Ирина Билык, Оля Полякова, Павел Зибров, Наталия Могилевская, Руслана, Олег Винник, Тина Кароль, Александр Пономарев и другие знаменитости. Верку Сердючку завезли на площадь на крыше вагона на колесах.

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Песни, которые были популярны в независимой Украине, звучали в основном на украинском и русском языках, также исполнили куплет песни Джамалы на крымскотатарском языке.

Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 01
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 02
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 03
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 04
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 05
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 06
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 07
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 08
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 09
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 10
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 11
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 12
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 13
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 14
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 15
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 16
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 17
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 18
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 19
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона 20

Фото: Укринформ

Автор: 

День Независимости (1196) концерт (401) праздник (1691)


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Топ комментарии
+124
Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона - Цензор.НЕТ 8920
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24.08.2020 13:04
+100
Мля стыдоба какая на день независимости никого лучше чем ватная сердючка найти не могли! Ещё бы Распутину пригласили бы! Млядский цирк!
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24.08.2020 13:00
+78
Це дешеве шоу треба припиняти.
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24.08.2020 13:00
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Страница 5 из 5
https://www.youtube.com/watch?v=LqcmgRg9jIY

- ЭТО ПИСЕЦ ! .
.

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24.08.2020 20:15 Ответить
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона - Цензор.НЕТ 7402
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24.08.2020 20:17 Ответить
Лишь обманом на трон зашёл ты

И, заметив зелёный свет,

Кто-то синий смешал и жёлтый,

Только вышел коричневый цвет.

Пристегнули на карабины

Ненадёжный прогнивший трос,

В голове его флаг Украины

Не из двух, а из трёх полос.

Слава Украине .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.
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24.08.2020 20:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ClWPOWmxQWg

-
-
ЭТО ПИСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦ !!!! .
.
.
!!!

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24.08.2020 20:38 Ответить
Шо там Віник забув.
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24.08.2020 20:37 Ответить
***** носатый еще тот чамор
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24.08.2020 20:41 Ответить
Шоу МАЛОРОСОВ, 2020
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24.08.2020 20:37 Ответить
Позорище якесь!!!
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24.08.2020 20:38 Ответить
Модель Вагону метро виробництва Митіщенського вагонобудівельного заводу моск.обл.
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24.08.2020 20:41 Ответить
« покинь прокуренный вагон .....В яблочко ....
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26.08.2020 02:20 Ответить
какой цирк уродов я в шоке этот биомуссор с перекошеным хавалом и сердючка гермофрадит на старости лет не выйдет из образа ни как все поберушка ездит за деньги позорится из своей германии...богатенькие с пухлыми мордами..фу..
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24.08.2020 20:41 Ответить
Так а для кого все это шоу? Шоу было только для избранных? Где простый украинский нарид?
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24.08.2020 20:55 Ответить
Чогось подібного я й очікував. Тому й не дивився цієї ганьби. Пошкодував свої нерви. Зараз намагаюся осмислити, що відбулося. І чому.
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24.08.2020 20:58 Ответить
Гидота якась!!! Тьфу!!!
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24.08.2020 21:16 Ответить
Официальная торжественная церемония по случаю 29 -й годовщины Независимости Украины на Софийской площади в Киеве завершилась попурри из украинских песен разных лет на украинском, русском и крымско-татарском языках в исполнении известных артистов. Источник: https://censor.net/p3215516

Совкодрочний СОРОМ і ГАНЬБА
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24.08.2020 21:24 Ответить
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона - Цензор.НЕТ 2522
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24.08.2020 21:25 Ответить
просмотрел по быстрому тот говноконцерт, что устроил вован дегенерат, который не лох42
шо это было?какая то блевотина . дебилко реально ниже плинтуса.

таки да, за что конченый бедосик не возьмется , кругом жопа .
чувак явно сидит на айкосах, потому что такое дерьмо организовать можно только сидя на какой то дури .
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24.08.2020 21:27 Ответить
Веник есть, а где же Марув и Али Лорак???
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24.08.2020 21:54 Ответить
Эх Кобзон раньше здох..могли бы ЗЕкловуны и его пригласить, порадовать свой малоросский электорат..
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24.08.2020 22:07 Ответить
Пееечаль...
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24.08.2020 22:13 Ответить
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона - Цензор.НЕТ 5328
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24.08.2020 22:21 Ответить
А пісюном по роялю слабо, чи просто все "...чпок.."
Досягнення України "чпок", західні партнери України "чпок"...Українська ідентичність "чпок",
боєздатність, армія "чпок".... і т.д. і т п.
просто мізки "чпок"!!!!!!!!!!!
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24.08.2020 22:31 Ответить
Хочу напомнить, что при Порошенко в День незалежности на Майдане звучали концерты классической музыки в исполнении лучших музыкантов. И это было благородно, красиво и говорило о хорошем эстетическом вкусе.
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25.08.2020 12:03 Ответить
Господи! Идиотизм высшей пробы. Нужно было шлях в кроватях вывезти.
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24.08.2020 22:36 Ответить
Представил себе 1941 год и Сталина на мавзолее. С зайчиком.
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24.08.2020 22:57 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1


https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1297849523377758208 9 ч

Передивився в записі шабаш на Софіївській. Добре, що не бачив його в прямому ефірі. Для людей у яких є смак та відчуття міри, настали насправді важкі часи. Картинка за мотивами сьогоднішнього дійства від узеленських.
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона - Цензор.НЕТ 7765
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24.08.2020 23:19 Ответить
Та ладно вам. Все пучком. Мы же знаем эту стадию. Называеться "Йолка" (такой как НГ при овоще такой ДН при клоуне). Осталось 2 стадии: "бег по пенькам" и "бег в ростов"
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24.08.2020 23:47 Ответить
С чего начнёт претендент????😁
Может лучше сразу второе?
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25.08.2020 05:24 Ответить
Тарас Яловничий: Сьогоднішнє "святкування" Дня Незалежності України вчергове показало, що нам намагаються нав'язати картину світу, яку сповідує сам президент
24.08.2020, 23:43 • 134 • https://uainfo.org/blognews/1598302014-taras-yalovnichiy-sogodnishne-svyatkuvannya-dnya-nezalezhnosti.html#mc-container 0

Я розумію марш вулицями Києва до Дня Незалежності, розумію ті символи, які він несе. Але попри всі мої старання, я не можу зв'язати Україну та Вєрку Сердючку з хлопчиками в ісподнем і заячими вухами, що їдуть на паровозі у нікуда. Які об'єднуючі наративи несе групка дивно одягнених людей, які стоять рака біля Стіни пам'яті Михайлівського собору та викрикують куплети пісень сумнівної цінності?
Колись на Заході зародився такий суспільний рух, як Бодіпозитив. Його засновники хотіли допомогти людям з яскраво вираженими відмінностями у зовнішності - вродженими травмами, травмами після аварій та нещасних випадків.
Допомогти тим, кому ці каліцтва заважають жити, хто стидається свого вигляду настільки, що не може вести соціальне життя. Філософія цього руху пропагувала приймати себе в своїй теперішній оболонці.
З часом цей рух підім'яли під себе феміністки, спотворивши його настільки, що тепер більшість розуміє під Бодіпозитивом можливість просто не гнатися за стандартами краси, гордо носити наїдений на маминих пиріжках тельбух та не голити ноги.
В подібну пастку потрапив і Володимир Зеленський. Одним зі стовпів його тріумфальної перемоги на виборах було гасло про об'єднання українців з різними переконаннями. Похвально, похвально…
Але де це об'єднання? Ви його бачите? Я - ні. Під якими гаслами ми повинні згуртуватися?
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1598204048-vitaliy-gaydukevich-************-chas-doroslishati-abo-bez.html Віталій Гайдукевич: Українцям час дорослішати, або Без політики вже не вийде
Сьогоднішнє "святкування" Дня Незалежності України вчергове показало, що нам намагаються нав'язати картину світу, яку сповідує сам президент та його найбільш ядерні прихильники. Вони хочуть бути хохлами та малоросами. Хочуть бути тими смішними салоїдами в шароварах та віночках, що тільки і роблять, що жеруть сало з часником та співають тужливих пісень.Вони досі не бажають бути суб'єктом, вони хочуть йти у фарватері "старшого брата". Бо так легше, так не треба приймати рішення.
Можна, як дитина, сказати "я в доміку", і не бачити війну від якої втомився, і не бачити своє катастрофічне відставання від світових тенденцій, і не звертати увагу на те, що твою "будівлю" ось-ось вчергове реквізують, а тобі милостиво дозволять жити на кухні та "сплачувати комуналку". Що можна не намагатися вчитися, не намагатися стати краще. А краще кричати, щоб сприймали тебе яким ти є, "хоч сам читаєш по складах, та голосно пердиш в компанії дам".
Святкування незалежності будь-якої країни - це про політику, про кров, про смерть. Це нагадування, для чого ми живемо саме в цій країни, що вона для нас, а ми для неї. Так є навіть у безпроблемних країнах. А в таких, як Україна, що досі не закінчили формуватися…
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1597915003-********-v-yakiy-hochetsya-zhiti.html Україна, в якій хочеться жити​​​​​​​
Я розумію марш вулицями Києва до Дня Незалежності, розумію ті символи, які він несе. Але попри всі мої старання, я не можу зв'язати Україну та Вєрку Сердючку з хлопчиками в ісподнем і заячими вухами, що їдуть на паровозі у нікуда.
Які об'єднуючі наративи несе групка дивно одягнених людей, які стоять рака біля Стіни пам'яті Михайлівського собору та викрикують куплети пісень сумнівної цінності.
Чи кожен українець повинен відчувати гордість та бажання розбудовувати країну тільки зачувши перші ноти "Киевлянка, киевлянка, киевляночка - не путана, не воровка, не цыганочка"?
ЦРУ колись катувало полонених арабів заставляючи їх слухати тяжку рок-музику. Незвичні до такого мусульмани, досить швидко ламалися та втрачали бажання боротися. На цьому Дні Незалежності я відчув себе в'язнем Гуантанамо.
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https://site.ua/taras.yalovnichiy/30664-nam-pesnya-stroit-i-jit-pomogaet/ Тарас ЯЛОВНИЧИЙ
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25.08.2020 00:20 Ответить
Ну все логично - пейсатый клоун зельцман и его подельники именно такой и хочет видеть Украину и украинцев, тупыми хАхлами, которые за сало все продадут, и верка смердючка как раз именно этот образ и воплощает в жизнь. А вот согласны ли украинцы таковыми себя считать не уверен, хотя справедливости ради нужно отметить, что речь идет об активных украинцах, а не о зебильном быдле мечтающем о дешевой колбасе, которые и есть фанаты как смердючки. таки шапито 95.
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25.08.2020 01:45 Ответить
Боже ж мой! Клоунский заяц с флагом Украины!" Небесная сотня" и наши воины - и заяц . прыгающий с этим же флагом! Вот это называется маразм только у пожилых от прожитых лет а у этих " зеленых" от хаоса в головах и в душе
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25.08.2020 02:09 Ответить
*****! 🤮
Я так і знала, шо буде Тіна Курваль з голими цицьками, ще вчора про неї згадувала, було цікаво, якою мовою вона заспіває гімн у цьому році, бо в минулому вона співала не українською, а абракадабрською. А шо там Віник робив? Тоді вже можна було б і Гамзанова з Кіркоровим запросити.
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25.08.2020 02:19 Ответить
Сердючка посрала от души.
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25.08.2020 02:42 Ответить
Ребята! Всем успокоиться!!!
НУ, ПОСМОТРЕЛИ МЫ СЕГОДНЯ НЕУДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ "95 КВАРТАЛА"ВО ГЛАВЕ СО СВОИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
НО.......!!!!!!
Мы сегодня увидели,что Украина Свободная ЖИВЁТ И ПОБЕЖДАЕТ!
А "ЭТО" только подчекнуло ,что патриотов больше и они СИЛА!
И НАРОД на их стороне.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 💙💛
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25.08.2020 05:38 Ответить
10-е фото блондинка с микрофоном в руках.
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25.08.2020 07:14 Ответить
ганьба, позорная!
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25.08.2020 07:46 Ответить
Не думав, що Руслана і Джамала таке гімно.
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25.08.2020 07:55 Ответить
Им сделали предложение от которых они не смогли отказаться(The Godfather)
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25.08.2020 09:04 Ответить
Прикольно......
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25.08.2020 08:13 Ответить
висер"прікольна".. як раз в тему! це з лексікону москальських ін'єкційних наркоманів
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25.08.2020 08:59 Ответить
Хороший концерт. Потужний. Заєць з прапором. Потяг з Сердючкою. Труси Могілєвскої. Шльопки. А чому пісюніст на роялі не зіграв?
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25.08.2020 08:26 Ответить
А действительно... Слабал бы " Мурку" на рояле этим....самым. Фурор был бы на весь Мир...
Эх...,жаль ...,не сообразил.
А серьёзно... Сколько ещё будет длиться это издевательство? Сколько надо ещё терпеть?
Когда народ ему скажет,как Лукашенко:"УХОДИ !"????
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26.08.2020 01:37 Ответить
Концерт я вижу. А где зрители?
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25.08.2020 08:27 Ответить
Боже мой! Какое ПОЗОРИЩЕ! Какой ужас!
А что это за сцена,в виде украинского флага и по нем ходят?!
Зеленая шмаркля ГЛАВНОЕ ПОЗОРИЩЕ УКРАИНЫ! ПРЕДАТЕЛЬ!
Зеленые уроды проголосовавшие за этого молороса, морального урода, вы ЭТО привели к власти!
Посмотрите кто поставил лайки, пять нулевок))) Вот эта и есть настоящая поддержка, зелёнойшмаркли и его команды!
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25.08.2020 08:29 Ответить
Трэш какой-то...
В день независимости хочеться видеть лица тех благодаря кому мы защищены и независимы... А для этих шутов есть свой день 1-вое апреля и кабак на бессарабке...
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25.08.2020 08:47 Ответить
А что должен был символизировать мальчик-зайчик?
А на толстенных мужиков в бабских нарядах стыдно даже взглянуть.
Вагон надо было в голубой цвет выкрасить. "Голубая устрица" (кто в курсе)
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25.08.2020 08:58 Ответить
Мда, отборная сепарская кодла)
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25.08.2020 09:19 Ответить
Офіційна урочиста церемонія до Дня Незалежності завершилася попурі пісень українською та російською мовами: Сердючка виступала на даху вагона - Цензор.НЕТ 7731
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25.08.2020 09:30 Ответить
А какая разница?
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25.08.2020 10:55 Ответить
однаковий 3,14дар-двіж
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25.08.2020 11:18 Ответить
Что то у них впереди торчит, переодетые мальчики?
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25.08.2020 14:22 Ответить
Стидоба - Сердючка виступає на День Незалежності України. Хоча, в порівнянні з Зеленим Гавном, Данилко ще нормальним виглядає - він хоча б тільки ротом працює і нічого руками не трогає.
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25.08.2020 09:35 Ответить
ЗЕленый идиотизм в жизни...….
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25.08.2020 09:41 Ответить
Таке щось...
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25.08.2020 10:12 Ответить
Испанский стыд... убоищный позор. Сердючка выступала на крыше вагона, поп-дивы блистали ляжками... А вид сверху показывал пустыню вокруг этого острова шутов. Праздник на безлюдье организовал продюсер Зе.... И нам телеканалы показывали сердючку... и попсовых птичек... Таня, Оля ...думал о вас лучше..как вы повелись на этот стыд ?! А в это время по Майдану шли тысячи бойцов, остановивших покушение на независимость Украины, шли сотни семей, чьи мужчины отдали за эту независимость свои жизни...шли десятки тысяч тех, кто знал где именно сейчас праздник... И то, что среди них не было "островитян" с Михайловской праздник не испортило...
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25.08.2020 13:15 Ответить
Жалюгідне видовище...
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25.08.2020 13:20 Ответить
Начало нормальное было По Европейски Концерт тоже бы прокатил Но без песен на русском Особенно супер-шлягер Шлёпки добил Как раз соответствует масштабу праздника Вообщем хотели без шароварщины а вышло как вышло
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25.08.2020 13:40 Ответить
Могли бы еще ...чундру чучундру... запустить, прокатило бы...
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25.08.2020 14:19 Ответить
Як на мене, то мав би виступити перед нацією на це Свято не Зєля, а якийсь моральний авторитет. Такий, як Левко Лук'яненко, або Джон Мак Кейн. Сьогодні їх немає. Але є інші.
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25.08.2020 14:49 Ответить
Позорище! Ещё и додумались по украинскому флагу топтаться! Насмешка и унижение!
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25.08.2020 16:07 Ответить
катастрофа, потрібно це гавно гнати до Ростова, бо буде біда
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25.08.2020 16:54 Ответить
я коли увімкнув телевізор був шокований, хочу щоб наші хлопці, які на передоій побачили Полоржинського бо така фігня......
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25.08.2020 17:18 Ответить
********
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27.08.2020 01:57 Ответить
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