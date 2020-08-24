Официальная торжественная церемония ко Дню Независимости завершилась попурри песен на украинском и русском языках: Сердючка выступала на крыше вагона. ФОТОрепортаж

Официальная торжественная церемония по случаю 29 -й годовщины Независимости Украины на Софийской площади в Киеве завершилась попурри из украинских песен разных лет на украинском, русском и крымскотатарском языках в исполнении известных артистов.

Музыкальная часть празднования началась после речи президента Владимира Зеленского и церемонии награждения государственными наградами, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступление начали "Мелодией" Скорика, потом пели Монатик, Потап, Тарас Тополя, Джамала, Нина Матвиенко, Ирина Билык, Оля Полякова, Павел Зибров, Наталия Могилевская, Руслана, Олег Винник, Тина Кароль, Александр Пономарев и другие знаменитости. Верку Сердючку завезли на площадь на крыше вагона на колесах.

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Песни, которые были популярны в независимой Украине, звучали в основном на украинском и русском языках, также исполнили куплет песни Джамалы на крымскотатарском языке.









































Фото: Укринформ