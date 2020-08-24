РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10981 посетитель онлайн
Новости Фото
14 912 91

В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам. ФОТОрепортаж

По случаю 29-й годовщины независимости Украины Президент Владимир Зеленский на Софийской площади вручил высокие государственные награды, почетные звания и медали военнослужащим, спасателям, правоохранителям, медикам, учителям, ученым, спортсменам, артистам, выдающимся деятелям культуры и искусства.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу почетное звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено прапорщику Вячеславу Кубраку (посмертно), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Почетным званием Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в укреплении обороноспособности и промышленного потенциала Украины, разработку новейших образцов вооружения Глава государства отметил во время торжеств на Софийской площади генерального конструктора - гендиректора ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро" Луч "Олега Коростелева.

Звание Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в обогащении украинской культуры и искусства, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность получил поэт и драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский инициировал учреждение премий имени Патона и Скорика: "Нам есть, кем и чем гордиться"

Владимир Зеленский отметил, что сегодня, в праздник, "мы отметим наградами тех, кто ежедневно умножает нашу независимость".

"Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И конечно - это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря которым сегодня мы стоим здесь. Благодаря которым мы сохранили свою независимость ", - отметил Президент.

В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 01
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 02
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 03
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 04
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 05
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 06
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 07
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 08
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 09
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 10
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 11
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 12
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 13
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 14
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 15
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 16
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 17
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 18
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 19
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 20
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 21
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 22
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 23
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 24
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 25
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 26
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 27
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 28
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 29
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 30
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 31
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 32
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 33
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 34
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 35
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 36
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 37
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 38
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 39
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 40
В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 41

Фото: Официальные торжества по случаю Дня Независимости в Киеев, ОП.

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20343) награда (1798) Коростелев Олег (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+46
вiслюк оманский превратил День Независимости Украины в какое-то бл@дство:

В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам - Цензор.НЕТ 5440
показать весь комментарий
24.08.2020 14:35
+44
Нагадаю......

В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам - Цензор.НЕТ 9520
показать весь комментарий
24.08.2020 14:34
+36
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 8426
показать весь комментарий
24.08.2020 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагадаю......

В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам - Цензор.НЕТ 9520
показать весь комментарий
24.08.2020 14:34 Ответить
Такого болю і відчаю як у образі цієї дитини я не бачив давно. Бідна дитина. Сором пекельний. Сирота вбога несе портрет свого зрадженого Батька, а поряд відбувається шабаш голих задниць -цицьок і зайчиків ... Одним словом - глум над святом.
Я вже пишу всюди може хтось має контакти цієї сім'ї - я б допоміг фінансово, бо бачу що сім'я дійсно в скруті..
показать весь комментарий
24.08.2020 15:07 Ответить
Не потрібно було цього робить! По фото видно що дитині дуже боляче, такій прохід з фото батька був дуже не простий для неї та може залишити ще більшу психологічну травму...
показать весь комментарий
24.08.2020 15:38 Ответить
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 807
показать весь комментарий
24.08.2020 16:45 Ответить
Порівняйте це фото і фото з цицьками і голими дупами "народних" виконавців + травесті гівно! Тетяна Лайф- Тьєррі- Дніпро Циклон-Зеніт! Де ви ЗЕленята ? Гівна в рот понабирали чи від сорому згоріли ? Так так : "Усьо будєт харашо"! ????
показать весь комментарий
24.08.2020 16:49 Ответить
Зеля раздает героев как горячие пирожки.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:34 Ответить
Все зєля роздає. Мацкалям Донбас, українцям нагороди. Головне, щоб Вєрці Сердючці свою невинність не подарував.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:34 Ответить
Ректальну!
показать весь комментарий
24.08.2020 16:50 Ответить
А де фото того зайця у вишиванці? Цензор,це дискримінація зайців.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:34 Ответить
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 9903на, і успокойся
показать весь комментарий
24.08.2020 15:00 Ответить
І весь цей Playboy відбувався на тлі плакату "Свободу Марківу". Тьфу, мля...
показать весь комментарий
24.08.2020 16:47 Ответить
Руки повідбивати блеать- за наругу на Прапором Держави! Зайчик з прапірцем! Ганьба! Жах! Підлість!
показать весь комментарий
24.08.2020 16:53 Ответить
Герой Украины это почетное звание с кучей льгот
показать весь комментарий
24.08.2020 14:34 Ответить
Коростелев реально заслужил!!.. а его фотки нету..
КБ "Луч" the best!
показать весь комментарий
24.08.2020 14:35 Ответить
вiслюк оманский превратил День Независимости Украины в какое-то бл@дство:

В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам - Цензор.НЕТ 5440
показать весь комментарий
24.08.2020 14:35 Ответить
Це балаган.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:57 Ответить
К сожалению, именно бл@дство... Я не только конкретно об этом выступлении, а вообще.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:59 Ответить
неужели без голосящих лахудр нельзя было в такой день?!
показать весь комментарий
24.08.2020 14:38 Ответить
Ні. Бо ЗЕлене шапіто must go on.
показать весь комментарий
24.08.2020 16:49 Ответить
Ніт! Вони накупили нових трусєлєй, тому сьодні у свято треба було їх вигуляти шоб не засмерділись. Я ще вчора жартувала, шо замість піанін будуть балалайки, а замість реперши у капелюшку буде балерина у кАкАшнику, але я навіть уявити не могла, шо буде стриптиз-шоу з підстаркуватими жирними кобилами.
показать весь комментарий
25.08.2020 02:46 Ответить
Шо то за полуголые тётки бегают? Никого не знаю. Не празднование, такого важного праздника, а какой то балаган.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:39 Ответить
Це вони вже вдяглися перед виходом із ОП.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:41 Ответить
Это, *****, вместо парада.
Оно не знает, как важен для военных парад.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:43 Ответить
Повернись на 9 Травня до Мінську і розкажи про його важливість.
показать весь комментарий
25.08.2020 13:18 Ответить
Концепция ЗЕгенеата не изменилась. Не получив в табло после Юрмалы он продолжает глумиться...
показать весь комментарий
24.08.2020 15:55 Ответить
Что то брать из рук этого ПОЦА-западло
показать весь комментарий
24.08.2020 14:39 Ответить
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 8426
показать весь комментарий
24.08.2020 14:42 Ответить
Да, что то в этом есть!
показать весь комментарий
24.08.2020 14:53 Ответить
и легким пинком под зад, ты улетаешь в спам, скотина!
показать весь комментарий
24.08.2020 14:52 Ответить
В спам не дивлячись.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:56 Ответить
пнх, говноед
показать весь комментарий
24.08.2020 14:57 Ответить
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 7435
показать весь комментарий
24.08.2020 14:58 Ответить
Но, чтобы смотреть шария, нужно сначала стать доло*бом
показать весь комментарий
24.08.2020 14:58 Ответить
Эта зеленая гнида сегодня сказала, шо оно своих не бросает.
Видать, Журавель для него не свой.
Вечная память Ярославу Журавлю.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:46 Ответить
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 8554
показать весь комментарий
24.08.2020 14:46 Ответить
Зелень падає восени(с). Все так і відбудеться.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:52 Ответить
Скоро эти награды полученные от предателя будут наперегонки выкидывать-скриньте.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:55 Ответить
https://twitter.com/sofnesk

https://twitter.com/sofnesk Кардинал SoF https://twitter.com/sofnesk @sofnesk https://twitter.com/sofnesk/status/1297832366350700544 2 ч

З сьогоднішніх подій можна остаточно зафіксувати:
- Є незалежна Україна
- Є слуги рф які влаштовують собі корпоративи.
Це два абсолютно різних світи, і перший знищить другий, бо дибіли вважають себе богами на олімпі.
показать весь комментарий
24.08.2020 14:55 Ответить
Что ни говори, а Зеленский таки редкостный мудак.
Допустим, он решил не проводить военный парад в День Независимости, но это ведь не карнавал в Рио, а ключевая дата в истории страны и относится к этому дню следует с уважением.
Вот кадры с Дня Независимости США: девочек в купальниках там не видно!
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 6166 У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 75У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 682У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 726У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 1872
показать весь комментарий
24.08.2020 15:01 Ответить
https://censor.net/user/88272 Військова авіація В США була.
показать весь комментарий
24.08.2020 15:05 Ответить
Я в общих чертах представил, просто что бы показать, что превращать такое событие в аттракцион это не правильно и недопустимо.
показать весь комментарий
24.08.2020 15:40 Ответить
Тут по-разному. Бывает и так....
http://notanothernewenglandsportsblog.blogspot.com/2013/07/happy-independence-day-from-not-another.html

У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 3992
показать весь комментарий
24.08.2020 16:18 Ответить
Серьезный отряд!
показать весь комментарий
24.08.2020 16:21 Ответить
Угу. Я бы сдался в плен просто моментально. Всем сразу.
показать весь комментарий
24.08.2020 16:29 Ответить
Скоро нигеры вас и так всех там в плен возьмут...
показать весь комментарий
24.08.2020 19:11 Ответить
Побольше слушай московитской пропаганды - поскорее совсем дебилом станешь.
показать весь комментарий
24.08.2020 20:25 Ответить
ха-ха. Це точно. Я як згадаю у що вірив у свій час - на хохот пробирає )))
показать весь комментарий
24.08.2020 22:27 Ответить
Мы тут с середины 90-х, как почитаешь московитские побрехушки - и никаких комедийных шоу не треба
показать весь комментарий
24.08.2020 22:37 Ответить
Нам треба може якісь екскурсії робити дітям за кордон, щоб змалку робилось щеплення від мордовської брехні
показать весь комментарий
25.08.2020 19:55 Ответить
Я аж мову з рота вивалив У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 3242
показать весь комментарий
24.08.2020 16:50 Ответить
шось ви, хлопци, пидбаламучуете и якось раптово вже все вгору....
показать весь комментарий
24.08.2020 20:35 Ответить
Уж и подумать нельзя....
показать весь комментарий
24.08.2020 22:38 Ответить
чому не мона? - мона...
хто багато балакае и на пикчури здаеться - той не дуже багато робить...
без образ от тильки...
показать весь комментарий
24.08.2020 22:55 Ответить
В мене вихiдний.Маю право.А еще - пивко созрело,pilsner, дегустирую вот, под беларусскую селедку Santa Bremor. Ммм...
показать весь комментарий
24.08.2020 22:58 Ответить
смачного, Мах... - сьогодни свято и не будь яке, а те що серце жме,
и чому? - нема видповиди....
показать весь комментарий
24.08.2020 23:06 Ответить
Дякую Пану.Серце щемить тому, шо незалежнiсть Украiни зара продають. Але це е звичайна iсторiя Украини - на змiну Козакам завжди прiходять свинопаси.
показать весь комментарий
24.08.2020 23:14 Ответить
лагер не? - теж не дурно....
показать весь комментарий
24.08.2020 23:10 Ответить
Не, лагер - то темнoвато,ячменное, а пилснер - светлое,пшеничное
показать весь комментарий
24.08.2020 23:15 Ответить
Сподіваюсь, що там це не було організовано державними інститутами - ані їхнім офісом президента потерпілого, ані Кабміном.
показать весь комментарий
24.08.2020 16:57 Ответить
Звiстно, це мiсцева самодеятельность...
показать весь комментарий
24.08.2020 20:27 Ответить
Насправді це таки був парад. Просто дуже спеціалізованих військових частин відомих як *утешительные батальоны* або ППЖ.
показать весь комментарий
24.08.2020 15:41 Ответить
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 2505
показать весь комментарий
24.08.2020 15:18 Ответить
Так, батько був нагороджений раніше. Ви б точно зішли б на гімно, якби нагородження затримали до Дня Незалежності.
показать весь комментарий
25.08.2020 13:23 Ответить
Це був ранковий "95-й квартал"?
показать весь комментарий
24.08.2020 15:30 Ответить
ні, це черговий акт шутєйной войни...

касабські - специ по "карнавальних" ака шутєйних війнах...

…Бахтінська теорія карнавалу стала для ліберальної інтелігенції СРСР 1970-80-х років (московської, а відтак і провінційної) ідеальною «підказкою», як вважати себе в умовах ідеологічної диктатури вільним, нічим при тому не ризикуючи: досить було «сміятись як Рабле», в перекладі на мову щоденних реалій - травити політичні анекдоти й ставитись до всього з глузливим «пофігізмом» (і сотні тисяч «совслужащіх» справді так жили: гордо зневажаючи систему, якій служили). Було б надзвичайно цікаво й повчально дослідити нині, як ця, досить-таки деструктивна для психіки теорія, що на два покоління возвела було зубоскальство в ранґ політичної фронди, уже наприкінці 1990-х лягла в підмурівок нової російської диктатури - де модусом вівенді з пофігізму став цинізм (з «довлатовщини» - «петросянщина»), «тролінґ» і маскарад (аж ло абсурдистських костюмованих шоу перших осіб держави включно) стали владними політтехнологіями, а «карнавалізація» суспільного життя, вперше продіагностована Умберто Еко ще на західному матеріалі («Берлусконі та інші»), стала нарешті тотальною, тож, подібно як СРСР звав себе «країною перемігшого соціалізму», путінську РФ можна з повним правом звати «крахною перемігшого карнавалу» (аж до розв'язання «карнавальної», чи то пак «гібридної», світової війни включно). - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
показать весь комментарий
24.08.2020 16:16 Ответить
ОСЕЛ И ОСЛИНОЕ ДЕРЬМО!
показать весь комментарий
24.08.2020 15:34 Ответить
Герой Украины поэт-песенник Рыбчинский. Почему не Верка-Сердючка? У нее тоже хорошие песни.
показать весь комментарий
24.08.2020 15:38 Ответить
К общей прокацапленности Данилко и унтерменншести ему не достает национального фактора.
показать весь комментарий
25.08.2020 02:32 Ответить
ЗЕлене прокремлівське бидло продовжує глумитись над символами нашої Держави... Цю антиукраїнську патороч треба гнати з нашої землі...
показать весь комментарий
24.08.2020 15:39 Ответить
Freakshow
показать весь комментарий
24.08.2020 15:39 Ответить
Я не розумію як можна отримувати хай і заслужену нагороду від зрадника. Хоча ... Хохли, жиди, манкурти, кацапи - їм "нєт разніци". ... Єдина видатна людина яка категорично відмовилась ганьбитися і приймати нагороду від гівна це Ліна Василівна Костенко...
показать весь комментарий
24.08.2020 16:03 Ответить
просто обирати владу у нас дозволено будь-кому.
Можна не сплачувати податки, не воювати за країну і навіть зраджувати її і все це не забороняє впливати на доленосні рішення в країні
показать весь комментарий
24.08.2020 22:29 Ответить
Это глум над воюющей страной и народом.
показать весь комментарий
24.08.2020 16:38 Ответить
так і є.
"Об'єднувач" країни остаточно розділив її на нас і їх
показать весь комментарий
24.08.2020 22:30 Ответить
Ипаный стыд, *****...

У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 2139
показать весь комментарий
24.08.2020 17:08 Ответить
Ну ЗЕгенерат и Ко ... понятно... Но как будучи этническим украинцем на своей земле холуйствовать "на подтанцовках" у ЗЕ?

Данилко манкурт. И это теперь абсолютно доказанный факт.
показать весь комментарий
25.08.2020 02:36 Ответить
Это только мне кажется, что она как будто лыжи снять забыла?
показать весь комментарий
24.08.2020 17:15 Ответить
У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам - Цензор.НЕТ 3402
показать весь комментарий
24.08.2020 17:38 Ответить
Сиди на березі річки і чекай поки пропливе труп твого ворога. - Сенцову до цієї мідрості ще далеко.
показать весь комментарий
25.08.2020 13:28 Ответить
почему преЗЫдэнт БЕЗ МАСКИ??? все в масках, а он особенный? Почему его ленка без маски? Она ж переболела ковидом...а вдруг не до конца? какой пример наш отец нации подает остальным?)
показать весь комментарий
24.08.2020 17:42 Ответить
Он переболевши.....
показать весь комментарий
24.08.2020 19:36 Ответить
в него пчхи дуже особенне, благодине - 73 носы пидставляють на тей занюх....
показать весь комментарий
24.08.2020 20:40 Ответить
Почему "отец нации" в скобки не взял?
показать весь комментарий
25.08.2020 02:39 Ответить
Який лютий *******........
показать весь комментарий
24.08.2020 19:55 Ответить
Державні нагороди в Україні девальвують.
показать весь комментарий
24.08.2020 21:47 Ответить
Який сором!
показать весь комментарий
24.08.2020 23:21 Ответить
Мужики, переодетые бабами. Юрко-дурко со звиздой, герой моксельских попоек и корпоративов. Бабы - п*дотрясы. Мальчик-зайчик с Флагом! Не считаю себя ханжой, но выглядит это мерзко.
Грустно, но вспоминается "Калигула". Еще тот креативщик.
показать весь комментарий
25.08.2020 01:32 Ответить
Если эта мерзость только для того, чтобы снова пиарился порох - это супер многоходовочка. Выбор без выбора.
показать весь комментарий
25.08.2020 01:41 Ответить
 
 