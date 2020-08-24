В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам. ФОТОрепортаж

По случаю 29-й годовщины независимости Украины Президент Владимир Зеленский на Софийской площади вручил высокие государственные награды, почетные звания и медали военнослужащим, спасателям, правоохранителям, медикам, учителям, ученым, спортсменам, артистам, выдающимся деятелям культуры и искусства.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу почетное звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено прапорщику Вячеславу Кубраку (посмертно), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Почетным званием Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в укреплении обороноспособности и промышленного потенциала Украины, разработку новейших образцов вооружения Глава государства отметил во время торжеств на Софийской площади генерального конструктора - гендиректора ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро" Луч "Олега Коростелева.

Звание Героя Украины с вручением ордена Государства за заслуги в обогащении украинской культуры и искусства, формировании национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность получил поэт и драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

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Владимир Зеленский отметил, что сегодня, в праздник, "мы отметим наградами тех, кто ежедневно умножает нашу независимость".

"Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И конечно - это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря которым сегодня мы стоим здесь. Благодаря которым мы сохранили свою независимость ", - отметил Президент.



















































































Фото: Официальные торжества по случаю Дня Независимости в Киеев, ОП.