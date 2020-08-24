Ветераны "Азова" приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ветераны полка "Азов" приняли участие в Марше Защитников Украины ко Дню Независимости, который стартовал сегодня в 11:00 в Киеве. По информации организаторов, на марш собрались 50 тысяч человек. Ветераны прошли колонной от Парка Шевченко к Майдану.
В Youtube ведется прямая трансляция события. передает Цензор.НЕТ.
К маршу также присоединились волонтеры и родственники погибших в русско-украинской войне. Мероприятие проходит без использования партийной символики – в руках ветераны несут государственные флаги Украины и флаги подразделений.
Полк "Азов" поздравил украинцев с Днем Независимости. "Украинские воины ежедневно рискуют собой, защищая государственный суверенитет. Бойцы полка "Азов" уверены: имея высокую мотивацию, мощную подготовку, самоотдачу и железную веру в победу, можно достичь желаемого – вернуть то, что принадлежит нам, под сине-желтый флаг. И мы обещаем украинцам, что приложим максимум усилий, чтобы освободить оккупированные сегодня территории как можно быстрее!" – говорится в поздравлении.
Ко Дню Независимости в 4 городах Украины также состоится массовый автопробег – в Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Организаторами автопробега выступили украинские патриоты и представители полка "Азов".
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825 Роман Ковальов. ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
«ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
Сьогодні, 5 серпня, річниця події, про яку не згадає в своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков, ... а "1+1" не покаже про це сюжет.
А, між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року багато в чому визначила подальшу долю України.
Отже, за повідомленнями самих учасників, 5 серпня 2014 року відбулась так звана "нарада" на який були присутні командири добровольчих батальйонів МВС та НГУ, а саме Андрій Білецький ("Азов"), Андрій Філоненко ("Шахтарськ"), Семен Семенченко ("Донбас") та Юрій Береза ("Дніпро 1") та їх заступники. Нарада проходила під керівництвом Генадія Корбана та Руслана Хомчака.... За іншою інформацією, в цей же час в будівлі адміністрації також перебував і очильник ОДА Ігор Валерійович Коломойський, який в нараді участі не брав, але, як стверджували деякі учасники, вищезгаданих командирів таки приймав у себе в кабінеті . Чому вибір пав саме на ці батальйони, спитаєте ви? І я вам відповім - все дуже просто: по-перше всі вони входили до складу МВС або Нацгвардії України, по-друге - всі вони "стояли на фінансовому балансі" Дніпропетрівської ОДА, яку на той час, як ви пам'ятаєте, очолював славнозвісний Ігор Коломойський, а по-трете - всі вони не входили в склад сил АТО і не підпорядковувались йому і, тим більше, не підпорядковувались Генеральному штабу ЗСУ. ............
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Не забудьте покрасить транспортное средство в приятный черный цвет 😂
"В Одесі трьох депутатів з ОПЗЖ намагалися спустити Потьомкінськими сходами. Активісти Нацкорпусу проганяли трьох соратників Медведчука-Рабіновича відомою матерною кричалкою.
Сутичка депутатів ОПЗЖ та націоналістів почався біля верхнії станції Фуніколеру. Конфлікт розпочався, коли до Потьомкінських сходів підійшли народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова та два депутати Одеської міськради від тієї ж політсили Лілія Леонідова та Богдан Гіганов.
Їхня поява не обйшлася без уваги активістів Нацкорпусу, виникла спочатку словесна перепалка, а згодом націоналісти спробували прогнати соратників одіозних Віктора Медведчука та Вадима Рабиновича, штовхаючи їх донизу Потьомкінськими сходами та вигукуючи відому футбольну кричалку "А ну-ка, давай-ка, уйопувай отсюда..." Гиганова спустили з Потемкинської, штовхаючи в плечі".
https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/v-odesi-trokh-deputativ-z-opzzh-namagalisya-spustiti-potomkinskimi-skhodami-202008241206078
Але всі зебіли закидають Порошенку: "а чого він не посадив ворогв?"... Забуваючи, що Зеля посадив Ріффмайстра і Юлю Кузьменко... Ой, що ж їм разом з сабаковим буде... Влада все-одно поміняється...