РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10612 посетителей онлайн
Новости Фото День Независимости
11 396 51

Ветераны "Азова" приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветераны полка "Азов" приняли участие в Марше Защитников Украины ко Дню Независимости, который стартовал сегодня в 11:00 в Киеве. По информации организаторов, на марш собрались 50 тысяч человек. Ветераны прошли колонной от Парка Шевченко к Майдану.

В Youtube ведется прямая трансляция события. передает Цензор.НЕТ.

К маршу также присоединились волонтеры и родственники погибших в русско-украинской войне. Мероприятие проходит без использования партийной символики – в руках ветераны несут государственные флаги Украины и флаги подразделений.

Полк "Азов" поздравил украинцев с Днем Независимости. "Украинские воины ежедневно рискуют собой, защищая государственный суверенитет. Бойцы полка "Азов" уверены: имея высокую мотивацию, мощную подготовку, самоотдачу и железную веру в победу, можно достичь желаемого – вернуть то, что принадлежит нам, под сине-желтый флаг. И мы обещаем украинцам, что приложим максимум усилий, чтобы освободить оккупированные сегодня территории как можно быстрее!" – говорится в поздравлении.

Ко Дню Независимости в 4 городах Украины также состоится массовый автопробег – в Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Организаторами автопробега выступили украинские патриоты и представители полка "Азов".

Телеграм-канал "Азова".

Сайт "Азова".

Ветераны Азова приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве 01
Ветераны Азова приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве 02
Ветераны Азова приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве 03
Ветераны Азова приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве 04
Ветераны Азова приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве 05
Ветераны Азова приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве 06
Ветераны Азова приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве 07
Ветераны Азова приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве 08
Ветераны Азова приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве 09
Ветераны Азова приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве 10

Автор: 

ветераны (1107) День Независимости (1196) Азов (793) Национальный корпус (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 2835

...
показать весь комментарий
24.08.2020 15:18
+28
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 8151
показать весь комментарий
24.08.2020 15:21
+24
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 977Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 6992
показать весь комментарий
24.08.2020 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сім'ї Журавля зесрань запропонувала вибрати день смерті, "з 13 по 16"...
показать весь комментарий
24.08.2020 15:10 Ответить
Ветераны "Азова" приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве - Цензор.НЕТ 4395
показать весь комментарий
24.08.2020 15:13 Ответить
Про Потроха і Іловайськ напиши!!! Порохойоби срані, такі ж як і ЗеЛупа!
показать весь комментарий
24.08.2020 16:11 Ответить
про то как коломойша в обход генштаба и Пороха заставил добробатов идти отжимать майно ахмедки ?так зае писать ,зесрань вонючая
показать весь комментарий
24.08.2020 16:13 Ответить
Про Іловайськ хотів почитати?
ЧИТАЙ:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825 Роман Ковальов. ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА

«ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
Сьогодні, 5 серпня, річниця події, про яку не згадає в своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков, ... а "1+1" не покаже про це сюжет.
А, між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року багато в чому визначила подальшу долю України.
Отже, за повідомленнями самих учасників, 5 серпня 2014 року відбулась так звана "нарада" на який були присутні командири добровольчих батальйонів МВС та НГУ, а саме Андрій Білецький ("Азов"), Андрій Філоненко ("Шахтарськ"), Семен Семенченко ("Донбас") та Юрій Береза ("Дніпро 1") та їх заступники. Нарада проходила під керівництвом Генадія Корбана та Руслана Хомчака.... За іншою інформацією, в цей же час в будівлі адміністрації також перебував і очильник ОДА Ігор Валерійович Коломойський, який в нараді участі не брав, але, як стверджували деякі учасники, вищезгаданих командирів таки приймав у себе в кабінеті . Чому вибір пав саме на ці батальйони, спитаєте ви? І я вам відповім - все дуже просто: по-перше всі вони входили до складу МВС або Нацгвардії України, по-друге - всі вони "стояли на фінансовому балансі" Дніпропетрівської ОДА, яку на той час, як ви пам'ятаєте, очолював славнозвісний Ігор Коломойський, а по-трете - всі вони не входили в склад сил АТО і не підпорядковувались йому і, тим більше, не підпорядковувались Генеральному штабу ЗСУ. ............
.........
показать весь комментарий
24.08.2020 16:18 Ответить
Ти, часом не дурнуватої ганьки родич?
показать весь комментарий
24.08.2020 16:19 Ответить
Та ще попереду ті дикі новини, які ми ще узнаємо, що творили з Україною ті прокацапські шістки,...
показать весь комментарий
24.08.2020 15:35 Ответить
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 8440
показать весь комментарий
24.08.2020 16:12 Ответить
Дай Боже ій вирости здоровою та щасливою. І мати купу здорових і щасливих діток. Ну і хорошого чоловіка, як то має бути.
показать весь комментарий
24.08.2020 17:25 Ответить
Ветераны "Азова" приняли участие в Марше Защитников Украины в Киеве - Цензор.НЕТ 8247
показать весь комментарий
24.08.2020 15:12 Ответить
Сьогоднішній президент боїться військових і особливо від бійців Схову йому лячно.
показать весь комментарий
24.08.2020 15:17 Ответить
...Азову...
показать весь комментарий
24.08.2020 15:18 Ответить
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 977Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 6992
показать весь комментарий
24.08.2020 15:18 Ответить
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 2835

...
показать весь комментарий
24.08.2020 15:18 Ответить
Фестиваль закончится а Крым и часть Донбасса и ныне под триколором привыкают жить
показать весь комментарий
24.08.2020 15:19 Ответить
трицвет правильней писать.
показать весь комментарий
24.08.2020 15:27 Ответить
Один х власовская сцаная тряпка
показать весь комментарий
24.08.2020 15:33 Ответить
Де-які орли Азова під кришою Білецького- Рюкзакова перейшли на службу до Ківи- Медведчука!!! Такі ж захисники як і партія Швобода. Шось орлів Тягнибакса взагалі не видно))) Всі зрозуміли що їх використовують як лохів! З Азова тоже залишилось 200-300 сотні на платній основі яку спонсорує Рюкзаков-Медведчук, щоб тримати Зе в тонусі!!!
показать весь комментарий
24.08.2020 15:19 Ответить
1 сентября новая нация юных ОРДлят уже пойдет в школу и будет учиться по привезенным из рфии учебникам украинскую родину любить. А у нас гуляночка...Ваша Вера Сердючка
показать весь комментарий
24.08.2020 15:24 Ответить
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 8151
показать весь комментарий
24.08.2020 15:21 Ответить
😂
показать весь комментарий
24.08.2020 15:29 Ответить
Я хлопець простий: бачу ці гіфки - одразу вподобайка
показать весь комментарий
24.08.2020 15:39 Ответить
Креативно
показать весь комментарий
24.08.2020 17:48 Ответить
"По информации организаторов, на марш собрались 50 тысяч человек" - а по панорамній фотці там ~ 200 азовців...
показать весь комментарий
24.08.2020 15:27 Ответить
Це той вагон в якому сцикло, ПО..ЯРЕ ДО ростова.

Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 218
показать весь комментарий
24.08.2020 15:28 Ответить
Вперёд ногами.
Не забудьте покрасить транспортное средство в приятный черный цвет 😂
показать весь комментарий
24.08.2020 15:31 Ответить
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 6034
показать весь комментарий
24.08.2020 15:34 Ответить
та можно в белый. с логотипом "+ 200 +".
показать весь комментарий
25.08.2020 08:33 Ответить
Я был сегодня там. Такое количество людей я видел только на майдане. Всего было далеко за сотню тысяч!
показать весь комментарий
24.08.2020 15:32 Ответить
Тут, в цій інфі, окремо за Азов, Нацкорпус мова. Повторюсь: по фотці - ~ 200 в колоні.
показать весь комментарий
24.08.2020 16:00 Ответить
Краще б навели лад у Маріуполі, де 80% ВАТА
показать весь комментарий
24.08.2020 15:33 Ответить
було би ідеально, якби можна було би хоча би Г+Г з їх черепків витрусти... Так не виходить, на жаль...
показать весь комментарий
24.08.2020 15:36 Ответить
А чего не 146
показать весь комментарий
24.08.2020 15:43 Ответить
Заколебал этот Порошенко свозить тысячи людей в Киев. Раз бюджетники, так что - можно издеваться?
показать весь комментарий
24.08.2020 15:33 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2020 15:40 Ответить
https://censor.net/user/448180,надеюсь это был юмор?
показать весь комментарий
24.08.2020 15:41 Ответить
Зачетный стеб
показать весь комментарий
24.08.2020 15:51 Ответить
одні збитки, на ни так і рошенків не напасешся..))
показать весь комментарий
24.08.2020 16:14 Ответить
Ветерани "Азова" взяли участь у Марші Захисників України в Києві - Цензор.НЕТ 3466
показать весь комментарий
24.08.2020 15:36 Ответить
Хоча, азовці сьогодні зробили одну богоугодну справу:
"В Одесі трьох депутатів з ОПЗЖ намагалися спустити Потьомкінськими сходами. Активісти Нацкорпусу проганяли трьох соратників Медведчука-Рабіновича відомою матерною кричалкою.

Сутичка депутатів ОПЗЖ та націоналістів почався біля верхнії станції Фуніколеру. Конфлікт розпочався, коли до Потьомкінських сходів підійшли народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова та два депутати Одеської міськради від тієї ж політсили Лілія Леонідова та Богдан Гіганов.
Їхня поява не обйшлася без уваги активістів Нацкорпусу, виникла спочатку словесна перепалка, а згодом націоналісти спробували прогнати соратників одіозних Віктора Медведчука та Вадима Рабиновича, штовхаючи їх донизу Потьомкінськими сходами та вигукуючи відому футбольну кричалку "А ну-ка, давай-ка, уйопувай отсюда..." Гиганова спустили з Потемкинської, штовхаючи в плечі".

https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/v-odesi-trokh-deputativ-z-opzzh-namagalisya-spustiti-potomkinskimi-skhodami-202008241206078
показать весь комментарий
24.08.2020 15:52 Ответить
Вітаю всіх українців- бандерівців з Днем Незалежності! Горіть у пеклі окупанти і прихвосні *****. СЛАВА УКРАЇНІ.
показать весь комментарий
24.08.2020 15:53 Ответить
Что это за ветераны...Если несколько гнид по стране не могут задавить. Пусть даже неофициально-криминально. Правда то ведь на их стороне. Если медведпута с ахметом уложат,потомки только спасибо скажут.Что то здесь не то...- Столько рыл...И все без клыков ?
показать весь комментарий
24.08.2020 15:54 Ответить
так в тому й то справа, що нікому на зону за безпредєл не хочеться. Навіть цим навіженим. Бо: побачили, що буває за таке, на прикладі тих, хто прикончив Бузину.
Але всі зебіли закидають Порошенку: "а чого він не посадив ворогв?"... Забуваючи, що Зеля посадив Ріффмайстра і Юлю Кузьменко... Ой, що ж їм разом з сабаковим буде... Влада все-одно поміняється...
показать весь комментарий
24.08.2020 16:04 Ответить
Что для них тюрьма ? Если они под пулями якобы были...Я не верю,что,зная кто мог стрелять им в спины,мог бы уйти от ответственности от разъяренных героев.Чтобы не понимать, кто враг за спиной - может либо тупой.Либо трус.А ветеранов-трусов ,не бывает ))
показать весь комментарий
24.08.2020 16:12 Ответить
МОЛОДЦІ!
показать весь комментарий
24.08.2020 16:23 Ответить
ти диви **** скільки гебнявих тролів на наш священне свято з кремлядського павутиння виповзло...
показать весь комментарий
24.08.2020 16:29 Ответить
Слава Украине!
показать весь комментарий
24.08.2020 18:04 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
24.08.2020 19:42 Ответить
 
 