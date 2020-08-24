Зеленский с супругой и Михалком посетили раненых воинов в госпитале. ФОТОрепортаж

В День Независимости Украины Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" и пообщались с ранеными защитниками и их близкими.

"Благодарны вам за службу. Мощные, смелые ребята, защищаете нашу страну. Вы рискуете самым ценным - здоровьем и жизнью. Ребята, желаю выздоровления, а родным - держитесь. Поздравляю с Днем Независимости", - сказал Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Среди прочего, Президент поинтересовался, предоставляется ли раненым вся необходимая помощь. Медики рассказали о состоянии военных, получивших тяжелые ранения на передовой, и об их лечении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В День Независимости Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам. ФОТОрепортаж

Жена раненого военнослужащего Людмила Ворон поблагодарила врачей за работу и профессионализм.

"Сила мужества у мужа такова, что я просто заряжаюсь. Трудно, но должен держаться. Персонал и госпиталь - низко кланяюсь каждому", - отметила она.

Защитников, проходящих лечение, также поздравил музыкант Сергей Михалок с группой "Ляпис 98". Они исполнили композицию "Воины света" и вручили подарки.

"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День Независимости, а в нашей стране сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", - сказал Сергей Михалок.

Президент Украины вручил военным государственные награды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Михалок стал заслуженным артистом Украины. ВИДЕО

Владимир и Елена Зеленская также осмотрели диагностические отделения хирургического корпуса, отделения эндоскопической диагностики и малоинвазивной хирургии, отделение рентгенкардиоваскулярной хирургии.

Также они ознакомились с планами по строительству нового корпуса госпиталя.





