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Зеленский с супругой и Михалком посетили раненых воинов в госпитале. ФОТОрепортаж

В День Независимости Украины Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" и пообщались с ранеными защитниками и их близкими.

"Благодарны вам за службу. Мощные, смелые ребята, защищаете нашу страну. Вы рискуете самым ценным - здоровьем и жизнью. Ребята, желаю выздоровления, а родным - держитесь. Поздравляю с Днем Независимости", - сказал Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Среди прочего, Президент поинтересовался, предоставляется ли раненым вся необходимая помощь. Медики рассказали о состоянии военных, получивших тяжелые ранения на передовой, и об их лечении.

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Жена раненого военнослужащего Людмила Ворон поблагодарила врачей за работу и профессионализм.

"Сила мужества у мужа такова, что я просто заряжаюсь. Трудно, но должен держаться. Персонал и госпиталь - низко кланяюсь каждому", - отметила она.

Защитников, проходящих лечение, также поздравил музыкант Сергей Михалок с группой "Ляпис 98". Они исполнили композицию "Воины света" и вручили подарки.

"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День Независимости, а в нашей стране сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", - сказал Сергей Михалок.

Президент Украины вручил военным государственные награды.

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Владимир и Елена Зеленская также осмотрели диагностические отделения хирургического корпуса, отделения эндоскопической диагностики и малоинвазивной хирургии, отделение рентгенкардиоваскулярной хирургии.

Также они ознакомились с планами по строительству нового корпуса госпиталя.

Зеленский с супругой и Михалком посетили раненых воинов в госпитале 01
Зеленский с супругой и Михалком посетили раненых воинов в госпитале 02
Зеленский с супругой и Михалком посетили раненых воинов в госпитале 03

Автор: 

больница (1439) День Независимости (1196) Зеленский Владимир (20343) ранение (3383) военнослужащие (6133) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+30
Зеленський із дружиною і Міхалком відвідали поранених воїнів у госпіталі - Цензор.НЕТ 4840
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24.08.2020 16:09
+25
А перед этим стянули всех раненых бойцов в чистенькую палату.Мразь и показушник.
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24.08.2020 15:45
+24
Владний концерт до Дня Незалежності виглядав, наче програма на день народження багатого жлоба.
Для них - "какая разніца".
Вони не бачать і не відчувають відмінностей.
Аби було ги-ги і весело. Просто не вміють інакше, все перетворюють в дешевий балаган за бюджетні кошти. Країну теж.
Лютий сором і огида від побаченого.
Сьогодні вперше Зепотерпілий зі своєю хабалкою навідалися до поранених хлопців і що ж вони їм принесли , кислі морди ?
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24.08.2020 15:48
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А где раненые? Или бубочка побрезговал с ними поручкаться. Пофоткался на пороге и слинял!
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25.08.2020 01:10 Ответить
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