Зеленский с супругой и Михалком посетили раненых воинов в госпитале. ФОТОрепортаж
В День Независимости Украины Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" и пообщались с ранеными защитниками и их близкими.
"Благодарны вам за службу. Мощные, смелые ребята, защищаете нашу страну. Вы рискуете самым ценным - здоровьем и жизнью. Ребята, желаю выздоровления, а родным - держитесь. Поздравляю с Днем Независимости", - сказал Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Среди прочего, Президент поинтересовался, предоставляется ли раненым вся необходимая помощь. Медики рассказали о состоянии военных, получивших тяжелые ранения на передовой, и об их лечении.
Жена раненого военнослужащего Людмила Ворон поблагодарила врачей за работу и профессионализм.
"Сила мужества у мужа такова, что я просто заряжаюсь. Трудно, но должен держаться. Персонал и госпиталь - низко кланяюсь каждому", - отметила она.
Защитников, проходящих лечение, также поздравил музыкант Сергей Михалок с группой "Ляпис 98". Они исполнили композицию "Воины света" и вручили подарки.
"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День Независимости, а в нашей стране сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", - сказал Сергей Михалок.
Президент Украины вручил военным государственные награды.
Владимир и Елена Зеленская также осмотрели диагностические отделения хирургического корпуса, отделения эндоскопической диагностики и малоинвазивной хирургии, отделение рентгенкардиоваскулярной хирургии.
Также они ознакомились с планами по строительству нового корпуса госпиталя.
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Для них - "какая разніца".
Вони не бачать і не відчувають відмінностей.
Аби було ги-ги і весело. Просто не вміють інакше, все перетворюють в дешевий балаган за бюджетні кошти. Країну теж.
Лютий сором і огида від побаченого.
Сьогодні вперше Зепотерпілий зі своєю хабалкою навідалися до поранених хлопців і що ж вони їм принесли , кислі морди ?