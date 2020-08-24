Количество людей на Марше Независимости является очень тревожным звоночком для власти, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной прошли в колонне ветеранов войны против российской агрессии во время многотысячного Марша Независимости, который состоялся в центре Киева в понедельник, 24 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

В торжественном шествии также приняли участие Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, ветераны, волонтеры, общественные активисты. Участники акции несли огромный баннер с лозунгом "С Независимостью не шутят".



"Сегодняшний день, этот парад ветеранов, парад Независимости, парад патриотов - пусть кто-то попробует запретить. Пусть кто-то скажет сотням тысяч людей, что такие парады не нужны. Мы уверены в том, что это сила, которая сохранит Украину. Это сила, которая не позволит преступной и некомпетентной власти пересечь "красные линии", за которыми стоит уничтожение государства. Уничтожение суверенитета, ликвидация и разрушение независимости. Ликвидация и разрушение армии, экономики, боевого духа, культурного основания - фундамента государственности", - убежден Порошенко.

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"Количество людей, участвующих в акции, дает серьезные основания для оптимизма и является очень тревожным звоночком власти - не шутите с независимостью. С Независимостью не шутят", - убежден Порошенко.

После марша тысячи украинцев собрались на Европейской площади, где прошла акция в поддержку объединения демократических сил.

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Во время своего выступления на митинге на Европейской площади Порошенко заявил, что украинская Независимость состоялась благодаря неравнодушной патриотической части общества, которая в отличие от "диванной сотни" и поклонников "шапито" готова защищать свою землю и европейские перспективы Украины.

"Здесь собрались неравнодушные люди. Те люди, которые в 2014-19 годах не давали концерты, не в диванной сотни служили, а с оружием в руках защищали страну и закладывали фундамент государственности. Сюда пришли те, кто уже полтора года следит, чтоб этот государственный фундамент не мог быть разрушен, как бы кто ни старался. И знаете, пора признать, что фундамент оказался довольно крепким и устойчивым. Но это не дает оснований расслабляться! Более года назад люди немного сбились с дороги. Зеленоватые болотные огни люди ошибочно приняли за звезду-указатель. А болотная трясина иногда опаснее вражеской пули", - подчеркнул Порошенко.

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"Каждый из присутствующих здесь, каждый кто нас слышит, пусть спросит сам себя - стало ли за последние 16 месяцев наше государство сильнее? Стали ли сильнее оружием бойцы, сдерживающие русское нашествие на Востоке? Жлвлльны ли они отводои с позиций, за которые заплачено кровью побратимов? Верят ли они, что агрессора можно победить, просто перестав стрелять? Увереннее ли себя чувствует украинская дипломатия? Ведь все чаще об Украине в мире говорят без Украины. Чего не было в наше время. Сильнее ли стала экономика?", - спрашивает Порошенко.

"16 месяцев назад вирус некомпетентности, вирус дилетантства, вирус безответственности поразил Украину. Мы с вами не тешили себя иллюзиями, но где-то в глубине души, в тревоге за будущее страны, все же предполагали, что со временем они как-то усвоят простые уроки, азы государственного управления? Может, попугай научиться говорить, а может медведь научится ездить на мотоцикле? К сожалению, власть ничему НЕ научилась. Эксперимент с новыми лицами - провалился", - констатирует пятый Президент.

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"Но с независимостью НЕ шутят. Президент - это не роль, а тяжелый крест и ответственная работа. Управление страной - не вечер юмора. Власть интеллектуально и организационно не способна решать те проблемы, которые стоят перед страной. Мы же с вами делаем все от нас зависящее, чтобы минимизировать вред,который "дилетантура комедиантов" наносит Украине", - отметил лидер "ЕС".

Местные выборы, которые пройдут одновременно по всей стране, являются очень важным политическим событием, отмечает Порошенко.

"От результата этой Общенациональной кампании зависит не только исправность городской канализации или качество сельской дороги, но и судьба страны в целом, запрет ее федерализации. Местные выборы должны стать мощным корабельным ревуном, сигналом, который даст понять слугам, что "триумфальное шествие зеленой власти" завершилось. Зелень падает осенью", - говорит пятый Президент.

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"Европейская Солидарность" - это украинская оппозиционная сила, способная защищать граждан Украины от власти дилетантов, олицетворенной командой Зеленского. Равно как и от реваншистов пятой колонны, сплоченных в ОПЗЖ. Оппозиционная платформа - это тоже оппозиция, но не украинская. Это российская оппозиция украинской государственности, это российская оппозиция к самому факту существования Украины как соборного, независимого европейского государства! Нацеленность этой пятой колонны на завоевание местных Советов в южных и восточных областях создает дополнительную угрозу территориальной целостности страны", - предостерегает Порошенко.

"Чтобы предотвратить постепенное и иногда малозаметное для широкой общественности сползание Украины обратно в сферу российского влияния, нужны единство и координация усилий от государственных политических сил. Так как сегодня это произошло во время нашего с вами парада ветеранов", - подчеркнул Порошенко.

"Несмотря на намерения внешних врагов, несмотря на малодушие внутренних предателей из пятой колонны, несмотря на вопиющее невежество и беспросветный дилетантизм нынешней власти, я хочу вас заверить - все у нас точно будет хорошо!", - подчеркнул Порошенко.

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