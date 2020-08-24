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Количество людей на Марше Независимости является очень тревожным звоночком для власти, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной прошли в колонне ветеранов войны против российской агрессии во время многотысячного Марша Независимости, который состоялся в центре Киева в понедельник, 24 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

В торжественном шествии также приняли участие Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, ветераны, волонтеры, общественные активисты. Участники акции несли огромный баннер с лозунгом "С Независимостью не шутят".


"Сегодняшний день, этот парад ветеранов, парад Независимости, парад патриотов - пусть кто-то попробует запретить. Пусть кто-то скажет сотням тысяч людей, что такие парады не нужны. Мы уверены в том, что это сила, которая сохранит Украину. Это сила, которая не позволит преступной и некомпетентной власти пересечь "красные линии", за которыми стоит уничтожение государства. Уничтожение суверенитета, ликвидация и разрушение независимости. Ликвидация и разрушение армии, экономики, боевого духа, культурного основания - фундамента государственности", - убежден Порошенко.

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"Количество людей, участвующих в акции, дает серьезные основания для оптимизма и является очень тревожным звоночком власти - не шутите с независимостью. С Независимостью не шутят", - убежден Порошенко.

После марша тысячи украинцев собрались на Европейской площади, где прошла акция в поддержку объединения демократических сил.

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Количество людей на Марше Независимости является очень тревожным звоночком для власти, - Порошенко 01
Количество людей на Марше Независимости является очень тревожным звоночком для власти, - Порошенко 02
Количество людей на Марше Независимости является очень тревожным звоночком для власти, - Порошенко 03
Количество людей на Марше Независимости является очень тревожным звоночком для власти, - Порошенко 04
Количество людей на Марше Независимости является очень тревожным звоночком для власти, - Порошенко 05

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Во время своего выступления на митинге на Европейской площади Порошенко заявил, что  украинская Независимость состоялась благодаря неравнодушной патриотической части общества, которая в отличие от "диванной сотни" и поклонников "шапито" готова защищать свою землю и европейские перспективы Украины.

"Здесь собрались неравнодушные люди. Те люди, которые в 2014-19 годах не давали концерты, не в диванной сотни служили, а с оружием в руках защищали страну и закладывали фундамент государственности. Сюда пришли те, кто уже полтора года следит, чтоб этот государственный фундамент не мог быть разрушен, как бы кто ни старался. И знаете, пора признать, что фундамент оказался довольно крепким и устойчивым. Но это не дает оснований расслабляться! Более года назад люди немного сбились с дороги. Зеленоватые болотные огни люди ошибочно приняли за звезду-указатель. А болотная трясина иногда опаснее вражеской пули", - подчеркнул Порошенко.

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"Каждый из присутствующих здесь, каждый кто нас слышит, пусть спросит сам себя - стало ли за последние 16 месяцев наше государство сильнее? Стали ли сильнее оружием бойцы, сдерживающие русское нашествие на Востоке? Жлвлльны ли они отводои с позиций, за которые заплачено кровью побратимов? Верят ли они, что агрессора можно победить, просто перестав стрелять? Увереннее ли себя чувствует украинская дипломатия? Ведь все чаще об Украине в мире говорят без Украины. Чего не было в наше время. Сильнее ли стала экономика?", - спрашивает Порошенко.

"16 месяцев назад вирус некомпетентности, вирус дилетантства, вирус безответственности поразил Украину. Мы с вами не тешили себя иллюзиями, но где-то в глубине души, в тревоге за будущее страны, все же предполагали, что со временем они как-то усвоят простые уроки, азы государственного управления? Может, попугай научиться говорить, а может медведь научится ездить на мотоцикле? К сожалению, власть ничему НЕ научилась. Эксперимент с новыми лицами - провалился", - констатирует пятый Президент.

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"Но с независимостью НЕ шутят. Президент - это не роль, а тяжелый крест и ответственная работа. Управление страной - не вечер юмора. Власть интеллектуально и организационно не способна решать те проблемы, которые стоят перед страной. Мы же с вами делаем все от нас зависящее, чтобы минимизировать вред,который "дилетантура комедиантов" наносит Украине", - отметил лидер "ЕС".

Местные выборы, которые пройдут одновременно по всей стране, являются очень важным политическим событием, отмечает Порошенко.

"От результата этой Общенациональной кампании зависит не только исправность городской канализации или качество сельской дороги, но и судьба страны в целом, запрет ее федерализации. Местные выборы должны стать мощным корабельным ревуном, сигналом, который даст понять слугам, что "триумфальное шествие зеленой власти" завершилось. Зелень падает осенью", - говорит пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: белорусский народ защищает свое право свободного выбора, как украинцы во время Оранжевой революции в 2004-м

"Европейская Солидарность" - это украинская оппозиционная сила, способная защищать граждан Украины от власти дилетантов, олицетворенной командой Зеленского. Равно как и от реваншистов пятой колонны, сплоченных в ОПЗЖ. Оппозиционная платформа - это тоже оппозиция, но не украинская. Это российская оппозиция украинской государственности, это российская оппозиция к самому факту существования Украины как соборного, независимого европейского государства! Нацеленность этой пятой колонны на завоевание местных Советов в южных и восточных областях создает дополнительную угрозу территориальной целостности страны", - предостерегает Порошенко.

"Чтобы предотвратить постепенное и иногда малозаметное для широкой общественности сползание Украины обратно в сферу российского влияния, нужны единство и координация усилий от государственных политических сил. Так как сегодня это произошло во время нашего с вами парада ветеранов", - подчеркнул Порошенко.

"Несмотря на намерения внешних врагов, несмотря на малодушие внутренних предателей из пятой колонны, несмотря на вопиющее невежество и беспросветный дилетантизм нынешней власти, я хочу вас заверить - все у нас точно будет хорошо!", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во второй тур снова вышли бы Зеленский и Порошенко, - опрос Центра Разумкова и "Социса". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

День Независимости (1196) марш (632) Порошенко Петр (19599) Порошенко Марина (99) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+63
Количество людей на Марше Независимости является очень тревожным звоночком для власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2701
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24.08.2020 16:39
+61
кацапе, більш тупішої методички ти не знайшло?))
до речі, це "підтримка" шмарклі сьогодні: пуста площа зі шмарклею та оркестром..https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=small Количество людей на Марше Независимости является очень тревожным звоночком для власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6203
https://images.cnscdn.com/images/1/6/4/4/16441ab7f20f954846c72fae27d09098/650x441.jpg
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24.08.2020 16:39
+60
Петр Алексеевич мой Президент
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24.08.2020 16:35
Комментировать
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Страница 4 из 4
Посмотрела видео официального празднования Дня Независимости...да уж, такого еще не было - где простые люди? У Зе же поддержка 73 %, зебилы почему вы не пришли поддержать Зе на Софиевскую площадь или там только для избранных было празднование?
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24.08.2020 19:13 Ответить
просто 73% треба читати як 7,3%
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24.08.2020 21:00 Ответить
https://censor.net/user/466345 Не надо нам такое добро , ему самое место в Ростове
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24.08.2020 19:15 Ответить
73%-бидло, скажи що завадило квартальному клоуну сьогодні пройти маршем з захисниками України, як пройшов президент Порошенко? Заодно й почув би, що про нього думають герої. А всі вони скандували: "Путін ху*ло! Зеля сцикло!"

Ось так. Як зазначив президент Порошенко: "Біля вагону Сердючки, йому комфортніше ніж біля танку".

Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9297
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24.08.2020 19:22 Ответить
чуєш, бидло, ти чого фамільярничаєш? Що це за "президент Порошенко"?
П'ЯТИЙ, ВИДАТНИЙ, ВСЕПЕРЕМАГАЮЧИЙ, ВІНЦЕНОСНИЙ, СОЄВИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ ПОРОШЕНКО! Вивчи, бидло, і повторюй наніч.
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24.08.2020 20:55 Ответить
Для 73%-бидла, один з яких на Цензорі під ніком Автентичний Українець "відкрию Америку": згідно ст. 105 Конституції України Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
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24.08.2020 21:39 Ответить
...ти, бидло, і Ялинковича президентом називаєш? А "президент Володимир Зеленський" - зможеш написати так щоб тебе трясця не вхопила? Чи вже його усунули імпічментом? А "зе-бидлом" називати своїх співвітчизників, які тільки і відрізняються від тебе, бидла, що не моляться на Порошенка - це для тебе норм?
Хто дав тобі, бидлу, право більшість виборців відносити до бидла? Що скажеш, бидло?))
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24.08.2020 22:03 Ответить
Для 73%-бидла, один з яких на Цензорі під ніком Автентичний Українець "відкрию Америку":

4 лютого 2015 року, Верховна Рада України проголосувала за позбавлення Януковича звання Президента України. Законопроект № 1883 підтримав 281 народний депутат. «Проти» проголосував лише один депутат Михайло Добкін.
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24.08.2020 22:11 Ответить
...давай но, бидло/законник, по наступних пунктах. Де бидло закон, про те що 73% бидло?
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24.08.2020 22:14 Ответить
Це вчора. На військовому аеродромі у Василькові Київської області.
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1456 Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6483
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24.08.2020 23:36 Ответить
А це сьогодні. Софійська площа.

Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5156
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24.08.2020 23:39 Ответить
Україна дуже дякує вам, зелебобіки, за те, що ви спаплюжили її найцінніше.
В минулі роки ми віддавали шану нашим Героям, а сьогодні Стіна пам'яті полеглих за Україну плакатиме, дивлячись на голі дикі танці.
Більшого дна і цинізму годі й уявити було.
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24.08.2020 23:42 Ответить
...думаю, що жертовним самоспаленням, ти принесеш користь не тільки Україні, а і природі взагалі. Бо твій дешевий пафос і надривні камлання вражають хіба що тебе самого. Насправді, ти дешевий пи_добол, який до кучі ще і недалекий зомбований порохоботик.
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25.08.2020 21:46 Ответить
Здохнеш ти від передозу наркоти зебільна бидлото.
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25.08.2020 22:02 Ответить
...ну от, нарешті.) Бидло таки взяло гору. І всього то і треба було, що зішкребти лушпиння із пафосної пики. Гріш тобі ціна в базарний день, неборако...))
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25.08.2020 23:01 Ответить
Дрыщ, так не надо никакого закона, стоит только посмотреть на зебанутых, чтобы понять, что они тупое быдло, которое дрочит на идиота, играющего членом на рояле и обозвавшее Украину проституткой. Ты тоже дрочишь на бубочку, зебанько?
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25.08.2020 16:58 Ответить
...ти, дурнику, прямо ілюстрація до праць Фрейда.
Одне незрозуміло, ти пересмикуєш на Марину, чи зразу на Петра?
Власне і відповіді твоєї не потрібно, тому що твоя ЗПР самоочевидна.
Вчи українську, йолопе. Для порохосмока - російська не комільфо.)
Мандруй!(здогадайся як на мокшанську перекладається)))
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25.08.2020 21:40 Ответить
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7812
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24.08.2020 21:52 Ответить
https://censor.net/user/470798 А зачем его мазать , оно само измазалось по самое не хочу Территории сдал , мир в глазах ***** увидел , с Оманом забрехався , операцию с вагнеровцами сдал кремлю И токо не называйте меня порохоботом , всегда критиковал Порошенко , но похоже зря
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24.08.2020 19:23 Ответить
Порох і надалі мій Президент! крапка
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24.08.2020 19:41 Ответить
Комусь і Ялинкович досі президент. Головне не хвилюватись і пігулки вчасно приймати.
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24.08.2020 20:49 Ответить
Яке ж ти недолуге...
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25.08.2020 07:01 Ответить
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6003
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24.08.2020 19:41 Ответить
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3153
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24.08.2020 19:42 Ответить
Ладно, Зеленскому противно быть с Порошенко.
А где Кравчук, Кучма, и ближайший кум Ющенко, гму??? Почему не рядом?
Может быть, что-то не то в действиях "пятого с наперед выданным доверием народа".
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24.08.2020 20:01 Ответить
Андрію, може по тверезому свої думки викладеш?
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24.08.2020 21:56 Ответить
Порох хорошо выглядит.
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24.08.2020 20:40 Ответить
...ну скажімо не в колоні пройшли, а на чолі колони, але то дрібниці. І так було страшно за Зеленського. ))
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24.08.2020 20:47 Ответить
Порохоботы = зеленоботы.
Ни когда не считал порошенко патриотом, а тем более украинским националистом.
Еврей не может быть украинским националистом априори.
Есть старая запись на ТВ, где Корчинский Дмитрий, сказал собравшемся там порошенко, червоненко и компании евреев, "перед тем как украинцы покаяться перед евреями, следовало бы евреям покаяться перед украинцами". После этого компания начала возмущаться, и занялась демагогией.
Почему порошеннко прихватил патриотическую часть населения, но не всю.
Потому что ватная часть была занята, януковичами, донецкими, крымскими, ему там должности высокой не светило, хотя он и создавал партию регионов.
Он ринулся к ющенко, мечтал быть премьером, но все планы сбил покойный Зинченко.
ющенко всё слил регионалам, и при них этот товарищ порошенко тоже прижился будучи министром.
Во время майдана опять рванул к патриотизму, вылез на трактор, потом спрятался выжидая, после майдана смотался в Вену к фирташу и уговорил Кличко не идти в президенты.
После Кличка, у порошенко не было бы шансов стать президентом Украины.

Секретарь АП при порошенко, был такой товарищщщ райнин.
Быстро райнин ушёл после проигрыша порошенко, к медведчуку+рабиновичу.
Это говорит о патриотизме назначенцев порошенко.
зеленский его устраивает, он порошенко и дальше будет порошить патриотов, лишь бы президентом и власть не взял украинский националист-патриот.
Задача стояла у олигархов вывести вову и петю в финал.
И так они хотят разводить народ ещё долго.
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24.08.2020 20:58 Ответить
и при них этот товарищ порошенко тоже прижился будучи министром.



Порошенко тоді був Турчиновим - Головою Нацбезпеки )
І вони регулярно сралися з жЮлькою - яка була тоді премьр-міністром ... поки Ющенко не втратив терпіння і перший раз не стукнув кулаком по столі - і Порох та жЮлька одночасно полетіли з посад (другий раз Ющенко стукнув по столі - коли розпустив парламент ...більше за свої роки президенства він радикальних рішень і не приймав ...).
А жаль
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24.08.2020 21:35 Ответить
Зеля свой тупой электорат так кормит, Порох уже его троллит. Молодец Петр, кошмарь дураков!
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24.08.2020 21:03 Ответить
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 905
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24.08.2020 22:22 Ответить
Это ты, барыга, являешься тревожным колоколом для всей нашей страны. И пока ты не будешь сидеть, спокойствия в стране не будет. Пока денег у тебя хватает платить "активистам" и порохоботам. Но они, надеюсь, не бесконечные!
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24.08.2020 22:44 Ответить
Настоящий Президент, умный, толковый, грамотный и правильно говорит.
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24.08.2020 23:00 Ответить
Пане Порошенко, повертайтесь! Ви наш президент!
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24.08.2020 23:01 Ответить
Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1994
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24.08.2020 23:28 Ответить
https://prm.ua/ukrayintsi-ne-dadut-nekompetentniy-vladi-zdati-natsionalni-interesi-poroshenko/ Сто тисяч людей, які сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, мають стати своєрідним щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: "тут ви нікого не обдурите" - так в ефірі "Прямого" заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
"Я постійно наголошував: ключі від миру знаходяться не в Україні, не у Вашингтоні, не в Брюсселі, а ключі від миру знаходяться в руках однієї людини. Ім'я цієї людини - Путін. І заставити його можна тільки через механізм санкцій, через механізм міжнародної коаліції, які ми побудували, а ви руйнуєте. І на сьогодні, якщо прийти і знову почати обговорювати невиконання Росією підписаних зобов'язань, а брати на Україну додаткові… Давайте, у нас будуть в Москві ці терористи підписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви, (Зеленський), - про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що? І ви виберете той варіант, який вам буде потрібен: або зрада, або некомпетентність", - сказав Порошенко.
Він зауважив, що ні один, ні другий варіанти не є прийнятними.
"Full stop". Крапка. І ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли тоді у грудні місяці, щоб зупинити капітуляцію, 100 тисяч людей сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, - це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: тут ви нікого не обдурите. Україна - це демократична країна, яка здатна себе захистити. Крапка", - наголосив Порошенко.
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25.08.2020 00:42 Ответить
Как ничтожно выглядит зеленый Додик на фоне Порошенко...
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25.08.2020 06:21 Ответить
Показушность Порошенко предпочтительнее открытости Зеленского.
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25.08.2020 10:54 Ответить
Тривожить ... на фоні пандемії.
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25.08.2020 14:11 Ответить
"Зеленоватые болотные огни люди ошибочно приняли за звезду-указатель. А болотная трясина иногда опаснее вражеской пули". Отлично сказано ...
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25.08.2020 16:59 Ответить
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