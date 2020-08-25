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Украинская сторона СЦКК отремонтировала водопровод под Еленовкой и Торецком, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня совместно с СММ ОБСЕ и пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины, продолжает способствовать проведению аварийно-восстановительных работ на водопроводах с восстановлением водоснабжения на линии разграничения на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, которые были повреждены и привели к потере питьевой воды для нужд мирного населения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В районе населенного пункта Еленовка, при содействии ВС Украины и ГСЧС Украины работники коммунального предприятия "Компания Вода Донбасса" провели работы по устранению аварии на водопроводе Д 300мм по маршруту Еленовская ПНС до населенного пункта Еленовка. Во время аварийных работ водопровода обнаруженные повреждения были устранены, а население неподконтрольной правительству Украины территории было обеспечено питьевой водой", - говорится в сообщении.

Также были проведены работы по обследованию и ремонту водопровода Д-900мм "Горловка - Торецкое" в районе населенного пункта Южное (между терриконами шахт "Гагарина" и "Южная"). Работы продолжались несколько дней, во время которых был обследован и выявлен ряд существенных порывов на водоводе, который оперативно был устранен, что позволило обеспечить водой также подконтрольные правительству Украины территории.

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Украинская сторона СЦКК отремонтировала водопровод под Еленовкой и Торецком, - штаб ООС 01
Украинская сторона СЦКК отремонтировала водопровод под Еленовкой и Торецком, - штаб ООС 02
Украинская сторона СЦКК отремонтировала водопровод под Еленовкой и Торецком, - штаб ООС 03
Украинская сторона СЦКК отремонтировала водопровод под Еленовкой и Торецком, - штаб ООС 04

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Донбасс (26956) водоснабжение (722) вода (918) операция Объединенных сил (6766)


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Круто, за рахунок України пустили воду російським окупантам.
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25.08.2020 10:46 Ответить
 
 