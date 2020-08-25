В Павлограде открыли памятник участникам войны на Донбассе, сделанный из реальных пуль, снарядов и осколков. ФОТОрепортаж

В День государственного флага Украины в Павлограде установили памятник защитникам страны, участвовавшим в боевых действиях на Донбассе.

Единственный в Украине мемориальный знак, сделанный из реальных пуль, снарядов, осколков, установили возле волонтёрского "Музея войны "У Деда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Павлоград.dp.ua.

Открытые собрало больше сотни людей — местных жителей, волонтеров, активистов, АТОвцев.

"Спасибо всем, кто пришел сегодня", — поблагодарил присутствующих волонтёр, побывавший в плену на Донбассе, Анатолий Токарев, основатель музея (позывной Дед).

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Его, а также создателя памятника, солдата Александра Господа наградили нагрудным знаком. Присутствующим вручили награды от 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила — благодарности и медали.

Необычный не только памятник, но и цветы у его подножья — в металлическом корпусе снаряда, расписанном маками, "распустились" цветы — разорванные снаряды.

Рядом с памятником — два флагштока. На них сине-желтый и красно-черный флаги. Флаг Украины сегодня вместе с военнослужащими поднимал городской голова Павлограда Анатолий Вершина. Также он зачитал вывод Офиса Генерального прокурора Украины о том, что агрессия Российской Федерации стала единственным фактором уничтожения колонны украинских военнослужащих под Иловайском — "Иловайского котла".

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Знак освятили священнослужители, в том числе военный капеллан Дмитрий Поворотный.

После открытия всех угостили солдатской кашей от воинской части №3024.











