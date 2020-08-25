"Голодный карантин": предприниматели в Черновцах протестуют против ужесточения ограничений. ФОТОрепортаж

В Черновцах около 500 местных предпринимателей, фотографов, музыкантов и представителей ресторанного бизнеса собрались сегодня утром под стенами городского совета на акцию протеста "Голодный карантин".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, участники пикета выражают возмущение из-за решения правительства об усилении карантинных ограничений в городе после того, как Черновцы попали в "красную" зону.

Предприниматели держат в руках плакаты "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Дайте возможность детям учиться!", "Мы хотим заниматься спортом!", "Кто будет платить коммунальные услуги?".

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Организаторы акции заявили, что требуют у представителей городского совета разрешить работу предприятий и вещевых рынков, которые в "красной" зоне должны закрыть. Также требуют разрешить работать заведениям питания и детсадам.

"Мы собрались, чтобы защитить наше конституционное право на труд. Мы должны показать свои решительные действия - мы будем защищаться. И сегодня от того, как депутаты проголосуют, зависит судьба предпринимателей Калиновского рынка", - сказал представитель Калиновского рынка Василий Шкробанец.







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Напомним, на прошлой неделе из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной болезни, Черновцы, Кицманский и Заставновский районы, согласно решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, внесли в "красную" карантинную зону, в которой действуют ограничения на работу общественного транспорта, учреждений образования и ресторанов.