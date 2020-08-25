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"Голодный карантин": предприниматели в Черновцах протестуют против ужесточения ограничений. ФОТОрепортаж

В Черновцах около 500 местных предпринимателей, фотографов, музыкантов и представителей ресторанного бизнеса собрались сегодня утром под стенами городского совета на акцию протеста "Голодный карантин".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, участники пикета выражают возмущение из-за решения правительства об усилении карантинных ограничений в городе после того, как Черновцы попали в "красную" зону.

Предприниматели держат в руках плакаты "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Дайте возможность детям учиться!", "Мы хотим заниматься спортом!", "Кто будет платить коммунальные услуги?".

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Организаторы акции заявили, что требуют у представителей городского совета разрешить работу предприятий и вещевых рынков, которые в "красной" зоне должны закрыть. Также требуют разрешить работать заведениям питания и детсадам.

"Мы собрались, чтобы защитить наше конституционное право на труд. Мы должны показать свои решительные действия - мы будем защищаться. И сегодня от того, как депутаты проголосуют, зависит судьба предпринимателей Калиновского рынка", - сказал представитель Калиновского рынка Василий Шкробанец.

Голодный карантин: предприниматели в Черновцах протестуют против ужесточения ограничений 01
Голодный карантин: предприниматели в Черновцах протестуют против ужесточения ограничений 02
Голодный карантин: предприниматели в Черновцах протестуют против ужесточения ограничений 03

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Напомним, на прошлой неделе из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной болезни, Черновцы, Кицманский и Заставновский районы, согласно решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, внесли в "красную" карантинную зону, в которой действуют ограничения на работу общественного транспорта, учреждений образования и ресторанов.

карантин (16729) протест (5858) Черновцы (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Я знаю за кого они голосовали в 2019 г.
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25.08.2020 11:44
+4
Сьогодні зранку я розмовляв з буковинцями, які тікають торгувати в Київ. Кажуть, що влада їх задрала з цим короновірусом.
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25.08.2020 11:30
+4
В кабинке для голосования надо было думать, а сейчас твои вопросы - риторические
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25.08.2020 11:49
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Сьогодні зранку я розмовляв з буковинцями, які тікають торгувати в Київ. Кажуть, що влада їх задрала з цим короновірусом.
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25.08.2020 11:30 Ответить
А як це на практиці відбувається? Во на пристрій везуть свою будку і мінісклад з Калинівського ринку у Київ?. У Київ куди саме?
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25.08.2020 11:40 Ответить
Вони на причипі везуть свою будку...
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25.08.2020 11:41 Ответить
- Ну, Петька, палец в ж2пе чувствуешь?
- Чувствую.
- А ручки-то, вот они. (с)

Так и Стёпа со своими побрехеньками..
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25.08.2020 11:33 Ответить
"Голодний карантин": підприємці в Чернівцях протестують проти посилення обмежень - Цензор.НЕТ 7430
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25.08.2020 11:41 Ответить
Я знаю за кого они голосовали в 2019 г.
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25.08.2020 11:44 Ответить
Да!
И даже не 73% было в Черновцах, а все 75%, как можно удостовериться здесь:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/04/21/7213071/
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25.08.2020 12:20 Ответить
Хорошая информация
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25.08.2020 12:39 Ответить
Та в підприємців все одно є якісь запасні гроші.А що робити тим,хто втратив взагалі заробіток? Восени скоріше за все,буде жорсткий і довгий карантин.Що цим людям робити? Йти в бандитизм? Чи ви думаєте,що в людей є приховані долари? В переважної більшості людей,немає запасних коштів.
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25.08.2020 11:47 Ответить
В кабинке для голосования надо было думать, а сейчас твои вопросы - риторические
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25.08.2020 11:49 Ответить
https://censor.net/user/83878 Ну ок.Я сам не за зелених голосував,від слова зовсім.Але у всьому світі подібне роблять.Ви це розумієте?Так що і при Порошенку,би було майже це саме.Маю на увазі щодо карантину.
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25.08.2020 11:51 Ответить
Не згоден. При Порошенкові так не було б. Бо ВВП почав скорочуватись задовго до ковіда - з серпня 2019, коли про ковід ніхто і не чув. Проміняли державника на блазня.
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25.08.2020 12:02 Ответить
https://censor.net/user/83878 Це так,я за це не казав.Але карантині міри були би ще жорсткіші.Ця влада просто побоялася,жорстко вводити.А від так і втрата заробітків.
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25.08.2020 12:07 Ответить
https://censor.net/user/83878 Форумчани також за жорсткий карантин і не тільки форумчани.Змі кричать за жорсткий карантин.Їм то пофіг,в них зарплата стабільна.
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25.08.2020 11:54 Ответить
Влада має відкривати нові лікарні, платити високу зарплату лікарям, знизити ціни на ліки, а не закривати людей на карантин і лякати маніпулятивною статистикою.
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25.08.2020 11:52 Ответить
Как протестуют?
Мы же тогда все умрём!
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25.08.2020 12:19 Ответить
От голода то "лучше".
Во-первых, умирают дольше.
А во-вторых, под ИВЛ не кладут.
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25.08.2020 12:21 Ответить
За "бубочку" в Черновцах проголосовали 75%.
На доброе здоровье вам

(результаты голосования здесь
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/04/21/7213071/ )
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25.08.2020 12:19 Ответить
Ну а чого ж протестуєте у масках, якщо у коронавірус не вірите?
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25.08.2020 12:31 Ответить
Ну ну.. Влада их задрала
Бессмертные...
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15.11.2020 14:11 Ответить
 
 