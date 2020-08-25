"Голодный карантин": предприниматели в Черновцах протестуют против ужесточения ограничений. ФОТОрепортаж
В Черновцах около 500 местных предпринимателей, фотографов, музыкантов и представителей ресторанного бизнеса собрались сегодня утром под стенами городского совета на акцию протеста "Голодный карантин".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, участники пикета выражают возмущение из-за решения правительства об усилении карантинных ограничений в городе после того, как Черновцы попали в "красную" зону.
Предприниматели держат в руках плакаты "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Дайте возможность детям учиться!", "Мы хотим заниматься спортом!", "Кто будет платить коммунальные услуги?".
Организаторы акции заявили, что требуют у представителей городского совета разрешить работу предприятий и вещевых рынков, которые в "красной" зоне должны закрыть. Также требуют разрешить работать заведениям питания и детсадам.
"Мы собрались, чтобы защитить наше конституционное право на труд. Мы должны показать свои решительные действия - мы будем защищаться. И сегодня от того, как депутаты проголосуют, зависит судьба предпринимателей Калиновского рынка", - сказал представитель Калиновского рынка Василий Шкробанец.
Напомним, на прошлой неделе из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной болезни, Черновцы, Кицманский и Заставновский районы, согласно решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, внесли в "красную" карантинную зону, в которой действуют ограничения на работу общественного транспорта, учреждений образования и ресторанов.
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- А ручки-то, вот они. (с)
Так и Стёпа со своими побрехеньками..
И даже не 73% было в Черновцах, а все 75%, как можно удостовериться здесь:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/04/21/7213071/
Мы же тогда все умрём!
Во-первых, умирают дольше.
А во-вторых, под ИВЛ не кладут.
На доброе здоровье вам
(результаты голосования здесь
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/04/21/7213071/ )
Бессмертные...