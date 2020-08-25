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В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик. ФОТОрепортаж

В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик. ФОТОрепортаж

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате неосторожного обращения с оружием погиб старший лейтенант Владимир Рудик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 14 отдельной механизированная бригады имени князя Романа Великого.

"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки воин умер в результате неосторожного обращения с оружием. Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира", - сказано в сообщении.

Как сообщает ОО "Теребовлянская башня", Владимир Рудик, 1989 года рождения, погиб 21 августа в Новоайдарском районе Луганской области.

В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик 01
Владимир Рудик

"Военнослужащий был мобилизован в апреле 2015 года. На войне прошел боевой путь от солдата до старшего лейтенанта. Был командиром роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. За время защиты независимости и государственного суверенитета Украины получил 6 государственных наград, но отдал самое дорогое - свою жизнь. Искренние соболезнования родителям, сестре и всей семье. Искренняя благодарность за воспитание достойного сына - нашего нового Героя Украины. Покойся с Богом, Герой !!! Царство небесное тебе и вечная память !!!", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 23 августа Героя провели в последний путь в Золотниках, где он родился.

В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик 02
В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик 03
В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик 04
В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик 05
В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик 06
Фото:  ОО "Теребовлянская башня"

В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик 07
В районе проведения ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский воин Владимир Рудик 08

потери (4381) ВСУ (6584) операция Объединенных сил (6766)


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