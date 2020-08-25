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Суд арестовал чиновника командования Медсил ВСУ, получившего при закупке масок "откат" в 1 млн грн. ФОТО

Печерский районный суд рассмотрел и удовлетворил в полном объеме ходатайство следователя ГБР, согласованное прокурором Офиса Генерального прокурора и избрал подозреваемым в вымогательстве и получении почти 1 млн грн неправомерной выгоды за содействие в поставках медицинских масок для нужд Вооруженных Сил Украины (ч. 4 ст. 368 УК Украина) меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, для начальника управления командования Медицинских Сил ВС Украины, как возможного организатора и соисполнителя этого преступления, определен залог в размере почти 13 млн грн, для командира роты медицинской службы одной из бригад ВСУ - более 3 млн грн, представителя Государственной инспекции энергетического надзора Украины - 230 тыс грн.

По данным следствия, эти лица получили от предпринимателя "откат" за обеспечение победы в закупке Вооруженными Силами Украины медицинских масок для нужд военнослужащих. Размер "вознаграждения" при содействии определили из расчета 1 гривна за поставку 1 маски.

Суд арестовал чиновника командования Медсил ВСУ, получившего при закупке масок откат в 1 млн грн. 01
Суд арестовал чиновника командования Медсил ВСУ, получившего при закупке масок откат в 1 млн грн. 02
Суд арестовал чиновника командования Медсил ВСУ, получившего при закупке масок откат в 1 млн грн. 03

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Напомним, 19 августа 2020 после передачи последней части взятки из общего размера 998 тыс. грн чиновник командования Медицинских Сил ВСУ вместе с сообщниками был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время принимаются меры для установления всех причастных к совершению преступления лиц.

В случае доказательства вины военнослужащих и гражданских лиц, им грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

арест (10455) ВСУ (6584) маски (115) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+6
Долгая история, зачем всякие проззоро, если я маску покупал за 1,55 гривен в аптеке в январе. Значит себестоимость 1-3 цента. Сложно было на гос предприятие их делать. Клоуны. Свои фирмы, аукционы. Так на маски можно пару миллиардов за год вывести. Совести нет совсем
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25.08.2020 13:01
+3
А як там справи з Крадуцьким?))
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25.08.2020 12:57
+3
А тих, хто отримав гешефт з продажу масок з Держрезерву за кордон на початку епідемії, коли арештують?
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25.08.2020 13:14
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А як там справи з Крадуцьким?))
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25.08.2020 12:57 Ответить
Он еще не "справился" со второй волной коронавируса...
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25.08.2020 13:04 Ответить
Генерал не собі брав гроші, а Хомчаку. Коли Хомчака арештують?
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25.08.2020 13:14 Ответить
Долгая история, зачем всякие проззоро, если я маску покупал за 1,55 гривен в аптеке в январе. Значит себестоимость 1-3 цента. Сложно было на гос предприятие их делать. Клоуны. Свои фирмы, аукционы. Так на маски можно пару миллиардов за год вывести. Совести нет совсем
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25.08.2020 13:01 Ответить
Т.е они хотят сказать, что медицинские маски для медсил закупались, а не были получены с противоэпидемических складов госрезерва? Т.е. в госрезерве масок нету совсем и их приходится закупать? Снова мыши съели?
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25.08.2020 13:05 Ответить
маски из госрезерва вывезли еще в феврале
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25.08.2020 13:26 Ответить
Ну кто при таких делах будет сворачивать карантин? Наоборот каждый день теперь увеличивают количество как бы зарегистрированных не известно кого и чего. Никто до сих пор не обнародовал какие тесты используют, а при этом никто так и не знает суть и природу этого заболевания. А как можно диагностировать и тем более лечить не зная главного - что это за болезнь??? Есть ученые, которые вообще утверждают, что это вовсе не вирус. Совсем не плохо - за один такой тест человек должен отдать от 500 до 1000 гр. и никто при этом не гарантирует, что это настоящий анализ. Это ли не мировая коррупция?
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25.08.2020 13:13 Ответить
А тих, хто отримав гешефт з продажу масок з Держрезерву за кордон на початку епідемії, коли арештують?
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25.08.2020 13:14 Ответить
пархатая мразь
Суд заарештував чиновника командування Медсил ЗСУ, який отримав під час закупівлі масок "відкат" у 1 млн грн - Цензор.НЕТ 8465
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25.08.2020 13:32 Ответить
Госрезерв открывается с письменного разрешения президента, главы правительства, секретаря СНБО и спикера Рады. И с их обязательным уведомлением фельдъегерской службой. Садить тогда нужно всех перечисленных.
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25.08.2020 19:19 Ответить
Маски? -Нет, не видели. Я не знаю кому там вообще маски достаются, я сама мужу высылаю каждый месяц.
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25.08.2020 13:27 Ответить
Як лiкар Збройних СилБ вимагаю розстрiлу гiвнюка!
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25.08.2020 14:10 Ответить
**** мои глаза...падло у меня 9 грн вместе с мелочью ах ты жопа--где трибунал на плацу с плетками по жопе и срыв погона
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25.08.2020 16:09 Ответить
А де нацсуки? Чому не прийшли кидатися ігрушечники свинками, бог то є кнурчики, а ті мовчать. Щось у них не так, чи вже не борються з корупцією???
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25.08.2020 17:10 Ответить
Кто же будет прекращать карантин, если на закупках масок для ВСУ только один чиновник за раз получил взятку 1 млн.грн.(!!!?). А где маски из Госрезерва? А сколько вообще вариантов по-крупному зарабатывать на карантине - одному Богу известно!!! Но поскольку к этому процессу в основном причастны люди из верхних эшелонов, вот они и проталкивают эти очередные продления карантина. Меняются партии во власти, появляются новые должности и лица, а дерибан бюджета вовсе не уменьшается.
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25.08.2020 21:21 Ответить
Камеру без кондіціонера.
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25.08.2020 22:22 Ответить
 
 