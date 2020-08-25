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Студента иностранца, угнавшего автомобиль с двумя детьми в салоне, задержали в Полтаве, - Нацполиция. ФОТО

Правонарушитель похитил легковой автомобиль, на заднем сиденье которого находились двое малолетних детей. После похищения авто мужчина, пытаясь убежать, еще и совершил дорожно-транспортное происшествие. В течение нескольких минут его догнали и задержали правоохранители. Оказалось, что похитителем является 20-летний студент, прибывший из республики Судан для обучения в одном из вузов Полтавы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию 24 августа поступила информация от мужчины, около 13 часов по улице Соборности неизвестный завладел его автомобилем "Опель", в салоне которого находились двое детей 2012 и 2019 рождения.

На поиски автомобиля сразу ориентировали весь личный состав полиции города. В течение нескольких минут полицейские обнаружили данный автомобиль на улице Маршала Бирюзова. Мужчина, который управлял транспортным средством, столкнулся с отбойником и начал убегать. Однако полицейским удалось догнать и задержать правонарушителя.

За рулем автомобиля находился гражданин Судана, 1999 г.р., студент одного из полтавских высших учебных заведений. Сейчас он задержан.

Возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 5-ти лет ограничения или лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ. ФОТОрепортаж

Студента иностранца, угнавшего автомобиль с двумя детьми в салоне, задержали в Полтаве, - Нацполиция 01
Студента иностранца, угнавшего автомобиль с двумя детьми в салоне, задержали в Полтаве, - Нацполиция 02

Автор: 

иностранец (492) Нацполиция (16458) Тахтаулове (764) похищение (1686) угон (294)


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Топ комментарии
+9
дикі араби до нас приїхали, пора їх вже відстрілювати.
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25.08.2020 13:41
+7
зачем его учить? он уже и так все умеет..
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25.08.2020 13:44
+7
Пускайте в страну побольше негров, грёбаные толлерасты.
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25.08.2020 14:05
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дикі араби до нас приїхали, пора їх вже відстрілювати.
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25.08.2020 13:41 Ответить
Суданцы не арабы! а так всё верно)
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25.08.2020 14:00 Ответить
Согласно Википедии 70% арабы, а без учёта Южного Судана, в котором живут негроиды и сейчас он вроде независим то ещё больше
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25.08.2020 14:06 Ответить
Суда́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA араб. السودان‎)...https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B Арабы составляют 70 % населенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD#cite_note-17 [17] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4) беджа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8B кушиты ) - 6 %, прочие 3 %.
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25.08.2020 14:10 Ответить
Суданцы (суданские арабы) - основное население https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судана , описываемое как "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F арабизированные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B нубийцы "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1] или "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8B кушиты "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2] . Общая численность свыше 18 млн чел.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0)#cite_note-3 [3] В том числе в Судане - больше половины населения, причём на севере их доля составляет менее 70 % процентов. В других странах: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4 Чад : - 1,29 млн, по 5 тысяч в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 Руанде и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D1%80 Заире . - Этнически суданцы не арабы!!! Это нубийцы!
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25.08.2020 14:40 Ответить
нет, это уже арабы...
ниже примеры: кем были, кем стали
-булгары на балканах - это уже славяне болгары
-угро-финны верхнего поволжья и окрестностей- это московиты, щаз называемые славянами - русские
-латинизированные германцы(франки) - это уже романцы французы
-без разницы прошедшие гиюр и их потомки - это евреи
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25.08.2020 15:06 Ответить
с каких пор арабы - чернокожие африканцы?
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25.08.2020 16:28 Ответить
африканцы - это и арабы, независимо от цвета кожи
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25.08.2020 17:08 Ответить
так це ж антисемітизьм !
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25.08.2020 18:16 Ответить
з якого дива?
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25.08.2020 18:24 Ответить
ну я вообще-то еврей))
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25.08.2020 18:26 Ответить
ашкеназы - это европейцы?
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25.08.2020 18:29 Ответить
смешение есть конечно, но не европейцы! это евреи когда-то осевшие в центральной Европе («Ашкеназ» - семитское название средневековой Германии, место расселения потомков Аскеназа, внука Иафета), как когда-то ранее осели сефарды в Испании, на юге Франции, Италии, Нидерландах, Англии, на Балканах, в Северной Африке и странах Ближнего Востока (то что было когда-то Римской империей), есть ещё и мизрахим - это евреи из арабских стран Ближнего востока, а также персидские, курдистанские, бухарские, индийские евреи...
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25.08.2020 18:52 Ответить
это не ответ на вопрос об ашкеназах - жителях европы и не только германии...
жители европы - это европейцы?
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25.08.2020 18:59 Ответить
не перекручивайте! мы же сейчас об этносе говорим?
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25.08.2020 19:01 Ответить
арабы - не африканцы вообще! они припёрлись в африку! а с тем что не все коренные африканцы чернокожие - согласен (коренные народы северной африки), но суданцы - смесь арабизированых чернокожих африканских народов, обращённых в ислам и принявших арабский язык
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25.08.2020 18:25 Ответить
арабы - это уже и европейцы и латиноамериканцы
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25.08.2020 18:35 Ответить
А Египет это что ??? Не Африка ? Там африканцы живут или арабы ?? Съездите и посмотрите. Основная часть населения - это арабы. А не африканцы. И да - это тоже Африка.
В Ливане - я так понял тоже африканцы одни. И так далее.
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25.08.2020 18:49 Ответить
чукча писатель, а не читатель? "арабы - не африканцы вообще! они припёрлись в африку!" - припёрлись в том числе и в Египет и расселились там! "В Ливане - я так понял тоже африканцы одни" - а с каких пор Ливан в Африке, после взрыва в Бейруте в Африку перебросило?
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25.08.2020 18:55 Ответить
Він плутає Ліван з Лівією. )))
Знатоки хєрови.
В тому Судані всякої хєрні понамішано.
От, нехай знавці поламають голови над таким казусом, - плем'я суданських угорців. Називається мадьяраби. Проживає в Нубії на кордоні з Єгиптом. То хто вони, - араби, чи угорці?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 Мадьяраби

Студента-іноземця, який викрав автомобіль із двома дітьми в салоні, затримали в Полтаві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4638
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25.08.2020 19:29 Ответить
почти как проФФесор витя, Австрию с Австралией))
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25.08.2020 19:51 Ответить
В Ливии)
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16.10.2020 21:14 Ответить
первые два примера - насрать как они себя называют)) французы - это не просто латинизированные германцы, там кроме франков намешалось много кого - получились французы, как отдельная нация! а последний пример тут ни к чему! у евреев вера и национальность нераздельны, поэтому человек после гиюра считается евреем! европеец, африканец, китаец, индус, эскимос, кто угодно, может быть христианином, мусульманином, буддистом и .д., говорить на каком угодно языке, но от этого его национальная, этническая, принадлежность не меняется!
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25.08.2020 16:37 Ответить
все приведенные примеры - не отдельная ветка темы..
арабы есть и смуглые и белые и землистые и черные...суданские - черные...
а ливанцы и сирийцы еще и христиане(это тоже пример всего разнообразия арабского мира)..
да и славяне не только русые да голубоглазые и православные
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25.08.2020 17:05 Ответить
зачем его учить? он уже и так все умеет..
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25.08.2020 13:44 Ответить
Тутай нада есчє таку фоточку с абізянай. нєт у тібя?
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25.08.2020 13:48 Ответить
Ніт. Ні храню.
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25.08.2020 13:49 Ответить
виноват саня в том, что вовой брызнул в риму
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25.08.2020 14:02 Ответить
в заграницу, в монгольский эрденет без нее обрюхаченной не выпускали...
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25.08.2020 14:06 Ответить
Это всё потому что у нас мечети нет. Вот скоро зелепукин построит мечеть, как обещал и всё устаканится.
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25.08.2020 14:04 Ответить
Пускайте в страну побольше негров, грёбаные толлерасты.
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25.08.2020 14:05 Ответить
Ну вони різні бувають. Наприклад є нормальні. Які краще за українців розмовляють українською мовою або(та) знають краще історію України за "корінних"...
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26.08.2020 10:16 Ответить
Спочатку повчсити, а потім можна дати від 3-х до 5-ти.
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25.08.2020 14:05 Ответить
А який м#дак залиш дітей у авто без нагляду??? Чи його силою викунули з машини?
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25.08.2020 14:09 Ответить
І з ключами
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25.08.2020 14:23 Ответить
шото осмелели в городе первой альмаматери иностранные "турЫсты" за последние тридцать лет..)
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25.08.2020 14:12 Ответить
преподаватели в вузах наживаются, в вузах скоро одни негры будут учиться.
основная задача негра, сделать в Украине фиктивный брак и получить загран. паспорт гражданина Украины.
дурёхи массово расписываются, есть и по любви, но не едут в Африку, а остаются в Украине с неграми.
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25.08.2020 14:20 Ответить
Французи кажуть що біла жінка, яка попробувала чорного, назавжди втрачена для білих.
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25.08.2020 14:32 Ответить
А чорна кандидатка в віце-президентки США від Демпартії (принаймні, вона позиціонує себе чорною) Камала Гарріс втрачена для негрів, бо одружилася з білим чоловіком?

Студента-іноземця, який викрав автомобіль із двома дітьми в салоні, затримали в Полтаві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8264
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25.08.2020 19:37 Ответить
Не знаю.
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25.08.2020 19:46 Ответить
Поцікавтеся у французів.
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25.08.2020 19:50 Ответить
То в гамериканів треба питати.
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25.08.2020 19:53 Ответить
Только голодных студентов-каннибалов нам не хватало!
Деток сожрать хотел?

"https://nv.ua/publications/kannibalizm-vojna-i-rabstvo-v-juzhnom-sudane-vstrechajut-pervyj-jubilej-nezavisimosti-86305.html В итоге к пятилетию своей независимости Южный Судан подходит в ситуации, напоминающей XII, а не XXI век. По саваннам и взгорьям носятся вооруженные копьями и мечами орды кочевников, которые бьются друг с другом, угоняют скот и женщин врага, осаждают поселения оседлых «князей» и «вольные города». Крестьяне прячутся от вооруженных людей всех мастей по лесам и болотам. Массовые убийства, изнасилования, пытки, работорговля и каннибализм стали почти обычным делом. В разоренных войной районах начинается голод, от которого люди спасаются в соседних и далеких странах. "
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25.08.2020 14:21 Ответить
https://censor.net/ua/user/449331

Да *рен с ней, пусть только едут во Францию(новая Африка) или в Африку.
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25.08.2020 14:41 Ответить
Франція не гумова, тут і так їх купа приїжджає кожного дня.
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25.08.2020 19:55 Ответить
отмороженный гад... а бить нельзя, белый бы за такое отхватил ты по первое число

а копам спасибо
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25.08.2020 14:41 Ответить
Видно дети от страха сидели тихо...
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25.08.2020 14:51 Ответить
Они что, обнимаются там, на первой фотографии?
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25.08.2020 15:03 Ответить
В ліс не втік?
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25.08.2020 17:05 Ответить
В нашому лісі банани не ростуть.
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25.08.2020 19:41 Ответить
В їхньому теж.
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25.08.2020 19:56 Ответить
Чому ж, - в Судані прекрасно ростуть банани. Наприклад, ось тут

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Штат Сеннар

Студента-іноземця, який викрав автомобіль із двома дітьми в салоні, затримали в Полтаві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 146
Основна сфера економіки - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE сільське господарство , в місті Сеннар знаходиться фабрика з виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80 цукру , на берегах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D1%96%D0%BB Блакитного Нілу розташовані плантації (в основному вирощують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE манго і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD банани ).
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25.08.2020 20:23 Ответить
Хай ростуть. Не знав що там є щось крім пустині.
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25.08.2020 20:56 Ответить
 
 