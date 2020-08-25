Студента иностранца, угнавшего автомобиль с двумя детьми в салоне, задержали в Полтаве, - Нацполиция. ФОТО

Правонарушитель похитил легковой автомобиль, на заднем сиденье которого находились двое малолетних детей. После похищения авто мужчина, пытаясь убежать, еще и совершил дорожно-транспортное происшествие. В течение нескольких минут его догнали и задержали правоохранители. Оказалось, что похитителем является 20-летний студент, прибывший из республики Судан для обучения в одном из вузов Полтавы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию 24 августа поступила информация от мужчины, около 13 часов по улице Соборности неизвестный завладел его автомобилем "Опель", в салоне которого находились двое детей 2012 и 2019 рождения.

На поиски автомобиля сразу ориентировали весь личный состав полиции города. В течение нескольких минут полицейские обнаружили данный автомобиль на улице Маршала Бирюзова. Мужчина, который управлял транспортным средством, столкнулся с отбойником и начал убегать. Однако полицейским удалось догнать и задержать правонарушителя.

За рулем автомобиля находился гражданин Судана, 1999 г.р., студент одного из полтавских высших учебных заведений. Сейчас он задержан.

Возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 5-ти лет ограничения или лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

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