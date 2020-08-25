Студента иностранца, угнавшего автомобиль с двумя детьми в салоне, задержали в Полтаве, - Нацполиция. ФОТО
Правонарушитель похитил легковой автомобиль, на заднем сиденье которого находились двое малолетних детей. После похищения авто мужчина, пытаясь убежать, еще и совершил дорожно-транспортное происшествие. В течение нескольких минут его догнали и задержали правоохранители. Оказалось, что похитителем является 20-летний студент, прибывший из республики Судан для обучения в одном из вузов Полтавы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию 24 августа поступила информация от мужчины, около 13 часов по улице Соборности неизвестный завладел его автомобилем "Опель", в салоне которого находились двое детей 2012 и 2019 рождения.
На поиски автомобиля сразу ориентировали весь личный состав полиции города. В течение нескольких минут полицейские обнаружили данный автомобиль на улице Маршала Бирюзова. Мужчина, который управлял транспортным средством, столкнулся с отбойником и начал убегать. Однако полицейским удалось догнать и задержать правонарушителя.
За рулем автомобиля находился гражданин Судана, 1999 г.р., студент одного из полтавских высших учебных заведений. Сейчас он задержан.
Возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 5-ти лет ограничения или лишения свободы. Продолжаются следственные действия.
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ниже примеры: кем были, кем стали
-булгары на балканах - это уже славяне болгары
-угро-финны верхнего поволжья и окрестностей- это московиты, щаз называемые славянами - русские
-латинизированные германцы(франки) - это уже романцы французы
-без разницы прошедшие гиюр и их потомки - это евреи
жители европы - это европейцы?
В Ливане - я так понял тоже африканцы одни. И так далее.
Знатоки хєрови.
В тому Судані всякої хєрні понамішано.
От, нехай знавці поламають голови над таким казусом, - плем'я суданських угорців. Називається мадьяраби. Проживає в Нубії на кордоні з Єгиптом. То хто вони, - араби, чи угорці?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 Мадьяраби
арабы есть и смуглые и белые и землистые и черные...суданские - черные...
а ливанцы и сирийцы еще и христиане(это тоже пример всего разнообразия арабского мира)..
да и славяне не только русые да голубоглазые и православные
основная задача негра, сделать в Украине фиктивный брак и получить загран. паспорт гражданина Украины.
дурёхи массово расписываются, есть и по любви, но не едут в Африку, а остаются в Украине с неграми.
Деток сожрать хотел?
"https://nv.ua/publications/kannibalizm-vojna-i-rabstvo-v-juzhnom-sudane-vstrechajut-pervyj-jubilej-nezavisimosti-86305.html В итоге к пятилетию своей независимости Южный Судан подходит в ситуации, напоминающей XII, а не XXI век. По саваннам и взгорьям носятся вооруженные копьями и мечами орды кочевников, которые бьются друг с другом, угоняют скот и женщин врага, осаждают поселения оседлых «князей» и «вольные города». Крестьяне прячутся от вооруженных людей всех мастей по лесам и болотам. Массовые убийства, изнасилования, пытки, работорговля и каннибализм стали почти обычным делом. В разоренных войной районах начинается голод, от которого люди спасаются в соседних и далеких странах. "
Да *рен с ней, пусть только едут во Францию(новая Африка) или в Африку.
а копам спасибо
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Штат Сеннар
Основна сфера економіки - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE сільське господарство , в місті Сеннар знаходиться фабрика з виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80 цукру , на берегах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D1%96%D0%BB Блакитного Нілу розташовані плантації (в основному вирощують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE манго і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD банани ).