СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" на растрате более чем 100 млн грн госсредств. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте более чем 100 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали схему в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур. По версии следствия, должностные лица "Укртрансбезопасности" в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использование по целевому назначению.

Отмечается, что по заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб почти 109 млн гривен.

Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры Украины, "Укртрансбезопасности" и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, которая подтверждает противоправную схему.

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В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщение фигурантам производства о подозрениях.

Операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.





Фото: сайт СБУ