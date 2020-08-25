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СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" на растрате более чем 100 млн грн госсредств. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте более чем 100 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали схему в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур. По версии следствия, должностные лица "Укртрансбезопасности" в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использование по целевому назначению.

Отмечается, что по заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб почти 109 млн гривен.

СБУ разоблачила экс-руководителей Укртрансбезопасности на растрате более чем 100 млн грн госсредств 01

Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры Украины, "Укртрансбезопасности" и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, которая подтверждает противоправную схему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подполковник ВСУ подозревается в растрате 300 тыс. грн бюджетных средств, - Офис Генпрокурора

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщение фигурантам производства о подозрениях.

СБУ разоблачила экс-руководителей Укртрансбезопасности на растрате более чем 100 млн грн госсредств 02

Операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.

СБУ разоблачила экс-руководителей Укртрансбезопасности на растрате более чем 100 млн грн госсредств 03
СБУ разоблачила экс-руководителей Укртрансбезопасности на растрате более чем 100 млн грн госсредств 04
Фото: сайт СБУ

растрата (243) СБУ (19890) Укртрансбезопасность (60)


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Топ комментарии
+2
уволят "по согласию сторон"?
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25.08.2020 15:01
+1
как же при зеленых барыгах воруют - боже мой))
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25.08.2020 15:03
+1
ВИМОГА НОВОГО КЕРІВНИЦТВА:

У ЦЕНТРІ СБУ "АЛЬФА" ДЕМОНТУВАЛИ ПЛИТУ З ПРІЗВИЩАМИ ЗАГИБЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ.

"У центрі спеціальних операцій СБУ "Альфа" на вимогу нового керівництва була демонтована плита з прізвищами загиблих співробітників", - про це у Twitter написав ведучий і політтехнолог Тарас Березовець.
Крім того, Березовець написав, що герб Альфи замінили на нейтральну Оранту.

Як відомо, у травні 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України (ЦСО "А", або "Альфа"). Згідно з указом №188 від 19 травня, ним став Сергій Дусик.

Іншим указом Зеленський звільнив Олександра Устименка, який очолював "Альфу" з 2015 року.
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25.08.2020 15:03
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уволят "по согласию сторон"?
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25.08.2020 15:01 Ответить
как же при зеленых барыгах воруют - боже мой))
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25.08.2020 15:03 Ответить
та ваще...безбожно ! )))
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25.08.2020 15:24 Ответить
чиновники организовали схему в 2018 году Источник: https://censor.net/p3215704

нет это политические преследования!
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25.08.2020 15:40 Ответить
Еще один тупой поклонник секты поросёнка, даты в упор не видит. Щеколадный кєрував
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25.08.2020 16:23 Ответить
ВИМОГА НОВОГО КЕРІВНИЦТВА:

У ЦЕНТРІ СБУ "АЛЬФА" ДЕМОНТУВАЛИ ПЛИТУ З ПРІЗВИЩАМИ ЗАГИБЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ.

"У центрі спеціальних операцій СБУ "Альфа" на вимогу нового керівництва була демонтована плита з прізвищами загиблих співробітників", - про це у Twitter написав ведучий і політтехнолог Тарас Березовець.
Крім того, Березовець написав, що герб Альфи замінили на нейтральну Оранту.

Як відомо, у травні 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України (ЦСО "А", або "Альфа"). Згідно з указом №188 від 19 травня, ним став Сергій Дусик.

Іншим указом Зеленський звільнив Олександра Устименка, який очолював "Альфу" з 2015 року.
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25.08.2020 15:03 Ответить
СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів - Цензор.НЕТ 9056СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів - Цензор.НЕТ 7653СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів - Цензор.НЕТ 6782

...
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25.08.2020 15:27 Ответить
Оно. Клоуны даже изображения меча боятся в помещении СБУ, решили косить под богодельню.
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25.08.2020 15:30 Ответить
а всего пару месяцев назад не боялись обидить рашку и троллили по полной!
в Харькове , Киеве и Львове напротив дип.установ и консульств вешали борды и рисовали муралы )))
СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів - Цензор.НЕТ 1594

..
СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів - Цензор.НЕТ 7526

...
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25.08.2020 15:40 Ответить
Тогда новый руководитель Альфы, назначенный Зелей, был на должности меньше месяца.
Сейчас вошел во вкус, может даст указание закрашивать муралы, чтобы не гневить мокшанских партнеров из фсб?
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25.08.2020 15:48 Ответить
так и будет! (увы!)
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25.08.2020 15:53 Ответить
* Риболовля спортивна * ...зась ? ...А суди . суди ..?
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25.08.2020 15:41 Ответить
Это всё Адский Порошенко!
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25.08.2020 16:31 Ответить
Скромно так -"растрата бюджетных средств" !?? Нет бы сказать правду...группа проходимцев замутила дурку с откатом и получила и разделила между собой. Пока бушуют политические страсти ,данные бандиты отдыхают на водах ,яхты прилагаются.
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25.08.2020 18:25 Ответить
 
 