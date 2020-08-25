СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" на растрате более чем 100 млн грн госсредств. ФОТОрепортаж
СБУ разоблачила механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте более чем 100 млн гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали схему в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур. По версии следствия, должностные лица "Укртрансбезопасности" в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использование по целевому назначению.
Отмечается, что по заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб почти 109 млн гривен.
Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры Украины, "Укртрансбезопасности" и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, которая подтверждает противоправную схему.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщение фигурантам производства о подозрениях.
Операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.
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нет это политические преследования!
У ЦЕНТРІ СБУ "АЛЬФА" ДЕМОНТУВАЛИ ПЛИТУ З ПРІЗВИЩАМИ ЗАГИБЛИХ СПІВРОБІТНИКІВ.
"У центрі спеціальних операцій СБУ "Альфа" на вимогу нового керівництва була демонтована плита з прізвищами загиблих співробітників", - про це у Twitter написав ведучий і політтехнолог Тарас Березовець.
Крім того, Березовець написав, що герб Альфи замінили на нейтральну Оранту.
Як відомо, у травні 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України (ЦСО "А", або "Альфа"). Згідно з указом №188 від 19 травня, ним став Сергій Дусик.
Іншим указом Зеленський звільнив Олександра Устименка, який очолював "Альфу" з 2015 року.
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в Харькове , Киеве и Львове напротив дип.установ и консульств вешали борды и рисовали муралы )))
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Сейчас вошел во вкус, может даст указание закрашивать муралы, чтобы не гневить мокшанских партнеров из фсб?