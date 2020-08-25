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Хакерская группировка на Львовщине похищала персональные данные с помощью вирусов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала на Львовщине незаконную деятельность группы лиц, осуществлявших DDos-атаки на информационные ресурсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Специалисты по кибербезопасности СБУ установили, что хакеры разрабатывали и использовали вредоносное программное обеспечение для поражения компьютеров граждан с целью получения персональных данных. Злоумышленники в мессенджере Telegram через закрытые онлайн-каналы систематически размещали информацию, которую похищали у пользователей сети Интернет во время несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и мобильных устройств.

Во время проведения следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и образцы вредоносного программного обеспечения.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины нескольким фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакерская группировка, контролируемая спецслужбами РФ, готовит кибератаку накануне Дня Независимости Украины, - СНБО

Хакерская группировка на Львовщине похищала персональные данные с помощью вирусов, - СБУ 01
Хакерская группировка на Львовщине похищала персональные данные с помощью вирусов, - СБУ 02
Хакерская группировка на Львовщине похищала персональные данные с помощью вирусов, - СБУ 03

Автор: 

киберпреступление (762) СБУ (19890) кибербезопасность (674) Львовская область (2903)


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с помощью лампы с абажуром?
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25.08.2020 15:06 Ответить
це антена
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25.08.2020 15:34 Ответить
развели зеленые преступность - при Пети такого не было))
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25.08.2020 15:06 Ответить
так ось хто спалив операцію сбу в мінську...
а ви бубочка.бубочка...
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25.08.2020 15:08 Ответить
Судя по технике и обстановке ... группировка мощнейшая! Слава нашим киберСБУшным войскам! Ущерб нанесен кому? В каком размере? Не позорились бы уже! Вместо дешевого пиара, лучше бы шпионов русских ловили.
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25.08.2020 15:33 Ответить
на першому і останньому фотах впізнаєтьмя терикон
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25.08.2020 15:36 Ответить
15-дюймовый монитор, установленный на покоцаной тумбочке, и галимый "самсунг" наводят на мысль о том, шо нормальный непьющий плиточник зарабатывает в несколько раз больше всех отэтих ваших хакеров.
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25.08.2020 16:02 Ответить
Какие брутальные фотографии - специально зашёл поглазеть.
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25.08.2020 17:42 Ответить
Откуда такое воинствующее дремучее невежество? Как оно находит пути, чтобы вещать без всякого стыда совершенную дурь через СМИ на огромную аудиторию? ...Неужели никто не может им объяснить, что Ddos-атака это одно, а похищение персональных данных это совсем-совсем другое...
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25.08.2020 17:55 Ответить
 
 