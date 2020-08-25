Хакерская группировка на Львовщине похищала персональные данные с помощью вирусов, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины блокировала на Львовщине незаконную деятельность группы лиц, осуществлявших DDos-атаки на информационные ресурсы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Специалисты по кибербезопасности СБУ установили, что хакеры разрабатывали и использовали вредоносное программное обеспечение для поражения компьютеров граждан с целью получения персональных данных. Злоумышленники в мессенджере Telegram через закрытые онлайн-каналы систематически размещали информацию, которую похищали у пользователей сети Интернет во время несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и мобильных устройств.
Во время проведения следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и образцы вредоносного программного обеспечения.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины нескольким фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются следственные действия.
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