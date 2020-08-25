Билборд "Слуги народа" на шоссе под Конча-Заспой "отредактировали": "Кривий Ріг це ти". ФОТО

Рекламу "Слуги народа", размещенную на Столичном шоссе в направлении элитного поселка Конча-Заспа, отредактировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На билборде с рекламой "Слуги народа", расположенном на Столичном шоссе в направлении элитного поселка Конча-Заспа, слоган "Україна - це ти" исправили на "Кривий Ріг це ти".

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