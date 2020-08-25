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Билборд "Слуги народа" на шоссе под Конча-Заспой "отредактировали": "Кривий Ріг це ти". ФОТО

Рекламу "Слуги народа", размещенную на Столичном шоссе в направлении элитного поселка Конча-Заспа, отредактировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На билборде с рекламой "Слуги народа", расположенном на Столичном шоссе в направлении элитного поселка Конча-Заспа, слоган "Україна - це ти" исправили на "Кривий Ріг це ти".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партии "Слуга народа" упал на 15% с начала года, - опрос "Деминициатив"

Билборд Слуги народа на шоссе под Конча-Заспой отредактировали: Кривий Ріг це ти 01

Автор: 

агитация (507) Киев (25516) местные выборы (2752) Конча-Заспа (86) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+76
А заметили скока бабла наскирдовала падаль всего за год.
Вся Украина уставлена дебильными Зе-бордами... Даже овощ поскромней был.
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25.08.2020 16:52
+64
Креативно! Зачот!
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25.08.2020 16:50
+53
Білборд "Слуги народу" на шосе під Конча-Заспою "відредагували": "Кривий Ріг це ти" - Цензор.НЕТ 7210

...
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25.08.2020 17:38
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https://ibigdan.livejournal.com/25491196.html Цитати невеликих

Інтерв'ю Володимира Зеленського - Ексклюзив Україна 24"
Там много перлов, но я осилила только первые две минуты.
Итак, поехали.

❝Ми захищаємо Україну, ми захищаємо наш суверенітет, наших людей люди найголовніше і тому ми боремося з викликами дійсно щодня. Найголовніший виклик для нашої країни - це війна на сході України ми це розуміємо втрачаємо е-е-е-е…. людей е-е-е-е…. найкращих е-е-е-е… героїв молодих людей, які в житті ви знаєте, що вони бачили зараз молоді люди по 20 років, по 30 років, найголовніше що вони бачили вони…. пф-пф-бе-ме, вони ви знаєте вони бачили тільки майбутнє своєї країни, вони його бачать вони його захищають я... я приїхав зараз нещодавно приїхав з Донбасу, там були в черговий раз хоча скажу вам відверто не можу навіть так називати «черговий» тому що кожного разу це по-іншому це складно це не зважається що ми чоловіки повинні бути мужніми завжди через сльози тому що ти бачиш таких велетнів з точки зору душі і серця і героїчних людей, які захищають щодня нас всіх і приїхавши плум-плум були ночували з хлопцями з дівчатами е-е-е-е…. ти бач яке яке дійсно твоє покоління ти бачиш які вони дійсно які вони українці ну просто щирі, коли кажуть коли приходиш до українців додому вони завжди щирі пригощають, які вони щирі які вони потужні, захищаючи Україну це великий виклик для нашої країни війна на сході це для нас найголовніше завдання для мене як для президента, для моєї команди припинити війну, закінчити війну, повернути всі території, повернути людей додому в сім'ї❞.

Сверить можно https://www.youtube.com/watch?v=r-KyY5L_Qps тут .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2641836566145367&set=a.1406600609668975&type=3 Victoria Maximenko
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25.08.2020 17:08 Ответить
Повне зібрання його витворів вже надрукували?
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25.08.2020 17:21 Ответить
туалетная бумага
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25.08.2020 17:47 Ответить
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25.08.2020 17:57 Ответить
Аваков колись більш чітко і коротко сказав в адрес Саакашвілі.
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25.08.2020 18:45 Ответить
Зеленський - це Президент, що об»єднає всіх українців… Пи*дить його будуть усі, без винятку…
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25.08.2020 17:18 Ответить
Міміка))), жесть
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25.08.2020 17:18 Ответить
так клован же, Джим Кері поряд не стояв навіть
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25.08.2020 18:33 Ответить
Відчувається професіоналізм в міміці, не то,що в політиці.
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25.08.2020 18:54 Ответить
Білборд "Слуги народу" на шосе під Конча-Заспою "відредагували": "Кривий Ріг це ти" - Цензор.НЕТ 3752
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25.08.2020 17:08 Ответить
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26.08.2020 16:02 Ответить
Колись Кучма, будучи президентом, зібрався приїхать у Шевченкове, на святкування якоїсь річниці Тараса. В ніч перед приїздом місцеві, не знаючи, з якого боку він буде в село в"їжджать, "приготувалися до зустрічі" - на в"їзді в село, з боку одеської траси, зафарбували традиційне "Ласкаво просимо!", і написали на "борді" - Кучма, пішов нах..!". З боку Городища, між Зіркою і Шевченковим, поперек дороги, півтораметровими буквами, білою фарбою, написали "Кучма - Х..!". На ранок, коли "власті" побачили, то "борд" зняли. А як з написом на асфальті? Пробували випалить паяльними лампами - вийшов той же напис, тільки чорного кольору. Так вони "додумалися" - намалювали "зебру". Так народ "гиржав" довго - зліва від дороги - чисте поле, справа - Зірчанський ліс. Так те місце, поки фарба не стерлася, кілька років називали "Кучмин перехід", або "Заячий перехід"...
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25.08.2020 17:13 Ответить
ПЕТРУШКА ВМЕСТО МОЗГА - ЦЕ ТИ!
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25.08.2020 17:13 Ответить
Білборд "Слуги народу" на шосе під Конча-Заспою "відредагували": "Кривий Ріг це ти" - Цензор.НЕТ 3504
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25.08.2020 17:52 Ответить
#познавательно
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3248660.html Чому здоровий націоналізм - це здорово. Лікнеп для хохлів та малоросів

Уявіть - на День Незалежності Польщі, 11 листопада, Президент Польщі вилазить на сцену у кольорах національного прапору, топчеться по ній і розповідає патріотам та націоналістам, щоб не заважали йому будувати Польщу, після чого на неї вилазять фріки в трусах та без і на російській та німецькій мові виконують ідіотські пісеньки.
Уявили, курви?
Питання - а скільки годин після цього втримається на посаді такий ідіот у Польщі?
Хоча ні, Поляки - нація, і такого ідіота не оберуть ніколи!
Уявіть Чехію - День виникнення незалежної Чехословацької Республіки, 28 жовтня і аналогічний розвиток подій, уявили? Думаю, що в Польщі, що в Чехії - вже б горіла адміністрація Президента, в центрі столиці були б сотні тисяч.
Нагадую для тупих малоросів - 2018 рік, Польща.
У середу, 7 листопада, мер Варшави Ганна Гронкевич-Вальц заборонила проводити марш націоналістів «через погрози насилля й розпалювання ненависті», мотивуючи це тим, що «Варшава вже досить настраждалася від агресивного націоналізму».
У відповідь на це рішення, президент Анджей Дуда і прем'єр-міністр Матеуш Моравецький виступили з ініціативою провести загальнонаціональний марш, запросивши всіх охочих.
Акція отримала назву «Біло-червоний марш» з огляду на кольори польського стяга. Після цього, Варшавський окружний суд скасував рішення мера.
Даний марш зібрав майже 200 000 осіб, із яких близько кілька десятків тисяч - праві.
За оцінками журналістів, то була найбільша хода правих у Європі.
Головними гаслами були: «Бог, Честь, Вітчизна», «Честь і слава героям», «Ісус - король Польщі».
Дійшло, чому ви, малороси дебільні і вата тупа, їздите на заробітки до Польщі та Чехії, а не навпаки?
Боюсь, не дійшло, бо для вас ні мова, ні віра, ні армія і навіть Незалежність на хліб не намащуються.
Микола Завірохін
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25.08.2020 17:17 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.. .
.
Хоть пол пункта !!!! .
.

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25.08.2020 17:36 Ответить
👍
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26.08.2020 16:07 Ответить
Зробимо їх ще раз!..тих що залишились...їх ще до хрєна...
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25.08.2020 17:18 Ответить
Кривий Ріг - це Я?! Нє поняла... Это оскорбление или угроза?!!!
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25.08.2020 17:33 Ответить
Білборд "Слуги народу" на шосе під Конча-Заспою "відредагували": "Кривий Ріг це ти" - Цензор.НЕТ 1405
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25.08.2020 17:34 Ответить
На верхньому фото справжні УКРАЇНКИ, які самі воюють за свою УКРАЇНУ і народжують майбутніх героїв, а на нижньому - пересувна президентська бригада для занюхування кокаїнових доріжок. На фото - готова для ЗЕвживання.
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25.08.2020 18:19 Ответить
Не "*****", а є більш соковите слово "курви", наголос на останній букві
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25.08.2020 19:22 Ответить
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.08.2020 17:35 Ответить
Білборд "Слуги народу" на шосе під Конча-Заспою "відредагували": "Кривий Ріг це ти" - Цензор.НЕТ 7210

...
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25.08.2020 17:38 Ответить
І ще щоб добре по порожній балбешці
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25.08.2020 19:23 Ответить
😁🤣
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26.08.2020 16:09 Ответить
Натяк зелебобу чухать на Кривий Ріг.
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25.08.2020 17:38 Ответить
а воно там треба
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25.08.2020 17:39 Ответить
вже б написали- на ростов.
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25.08.2020 17:40 Ответить
Білборд "Слуги народу" на шосе під Конча-Заспою "відредагували": "Кривий Ріг це ти" - Цензор.НЕТ 6116
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25.08.2020 17:46 Ответить
Білборд "Слуги народу" на шосе під Конча-Заспою "відредагували": "Кривий Ріг це ти" - Цензор.НЕТ 8617
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25.08.2020 18:06 Ответить
ОЦЕ ГАРНА ВЕРСІЯ, ВНИЗУ ЩЕ ДОПИСАТИ - СОВКОДРОЧЕР ВОВА
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25.08.2020 18:22 Ответить
В центре Киева вчера, по пути по Пушкина к малой Житомирской так же красиво подправили
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25.08.2020 20:08 Ответить
Рагуль-це ти!
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25.08.2020 20:23 Ответить
https://censor.net/user/47112 Сильно сказано , поддерживаю на все 100%
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25.08.2020 21:40 Ответить
Какая разница це ти, чi не ти.
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26.08.2020 00:40 Ответить
"Спасибо жителям Кривбасса за президента ********".
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26.08.2020 08:24 Ответить
СЕПАРЫ !?
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26.08.2020 10:17 Ответить
Скільки грошей на вітер...Краще б діток лікували від тяжких хвороб! Балаболи !Украіна -це МИ! А ти хто?
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26.08.2020 11:55 Ответить
Ну вот пусть и пи...дует зеленский в кривой рог веселить школьников
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31.08.2020 20:54 Ответить
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