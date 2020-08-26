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Деятельность межрегионального конвертцентра с годовым оборотом в 150 млн гривен блокировали в Полтаве, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра, который "обслуживал" ряд предприятий реального сектора экономики из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра зарегистрировали более 100 фиктивных структур. Через них клиенты получали "услуги" по минимизации налоговых обязательств, формированию незаконного налогового кредита по НДС, а также выводу денег в тень и конвертации в наличность.

По предварительным подсчетам специалистов, ежегодно организаторы противоправного бизнеса проконвертировали более 150 млн гривен. Ковертцентр просуществовал почти 2 года. Фигуранты получали за свои "услуги" 10-10,5% от суммы.

Правоохранители провели 24 одновременных обыска, в ходе которых изъяли более 60 печатей предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны, флэш-носители, жесткие диски, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки. У одного из курьеров конвертационного центра изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 тыс. в гривневом эквиваленте.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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Деятельность межрегионального конвертцентра с годовым оборотом в 150 млн гривен блокировали в Полтаве, - СБУ 01
Деятельность межрегионального конвертцентра с годовым оборотом в 150 млн гривен блокировали в Полтаве, - СБУ 02
Деятельность межрегионального конвертцентра с годовым оборотом в 150 млн гривен блокировали в Полтаве, - СБУ 03
Деятельность межрегионального конвертцентра с годовым оборотом в 150 млн гривен блокировали в Полтаве, - СБУ 04

Автор: 

конвертцентр (401) Тахтаулове (764) СБУ (19893)


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раніше любили писати "податкова міліція ліквідувала "конвертаційний центр"...тепер пишуть СБУ -"заблокувала" "конвертаційний центр". А що це за така процесуальна чи слідча дія - "заблокувати" конвертаційний центр? Чи передбачена вона в КПК? Може це така слідча або розшукова дія...чи це НСРД? А от цікаво.... Скільки осіб затримано СБУ за вчинення злочину , передбаченого ч.3 ст. 212 КК України в порядку ст.208 КПК? Чи оголошено їм підозру та чи обирається у суді запобіжний захід... і коли обвинувальний акт по ним буде в суді? Чи є ухилення від сплати податків - підслідністю СБУ? Чи їм просто не має чим більше занятись? бо всіх терористів, сепарів і їх співучасників, що посягають на незалежність і суверинитет вже викрито та затримано? А може це такій заробіток? і блокування ..тимчасове? Може після перемов і сплати відступного "конвертаційний центр" розблокують?
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26.08.2020 10:19 Ответить
СБУ блокировала, потому что окрыла новый, обновлённый. Когда хоть кто то за обнал срок получит реальный?
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26.08.2020 10:29 Ответить
Новина цікава.. з початку року вже поназактивали конвертів біш на 1млрд щорічних оборуток.. а в Україні шорічно "абналічують" 38млрд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96 ₴ і в конверт центрах і через базари і через"зряплати та відрядження" Так що роботи ще багато
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26.08.2020 10:37 Ответить
А я уже заскучал. Пару дней СБУ не брали обнальщиков. С таким бы энтузиазмом по русской пятой колонне прошлись бы - глядишь и не было бы угрозы национальной безопасности Украине. Но увы, это скучно и не денежно, поэтому не про СБУ.
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26.08.2020 10:46 Ответить
 
 