Деятельность межрегионального конвертцентра с годовым оборотом в 150 млн гривен блокировали в Полтаве, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра, который "обслуживал" ряд предприятий реального сектора экономики из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра зарегистрировали более 100 фиктивных структур. Через них клиенты получали "услуги" по минимизации налоговых обязательств, формированию незаконного налогового кредита по НДС, а также выводу денег в тень и конвертации в наличность.

По предварительным подсчетам специалистов, ежегодно организаторы противоправного бизнеса проконвертировали более 150 млн гривен. Ковертцентр просуществовал почти 2 года. Фигуранты получали за свои "услуги" 10-10,5% от суммы.

Правоохранители провели 24 одновременных обыска, в ходе которых изъяли более 60 печатей предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны, флэш-носители, жесткие диски, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки. У одного из курьеров конвертационного центра изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 тыс. в гривневом эквиваленте.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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