Блокирована деятельность сети интернет-агитаторов, призывавших к отделению юго-восточных областей от Украины, - СБУ. ФОТО
В районе проведения операции Объединенных сил киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое "Министерство информации ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По оперативной информации, в группу входили 5 жителей Мариуполя. По указаниям кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах с более чем 150 тысячами пользователей. Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации "Л/ДНР" и отделение юго-восточных областей от Украины. Кроме того злоумышленники призвали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения", - говорится в сообщении.
Сейчас деятельность сети заблокировали. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников.
В СБУ напоминают, что такие действия квалифицируются как преступления против основ национальной безопасности. За деятельность направленную на свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, предусмотрена уголовная ответственность.
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Так и 90%населения Украины за то,что бы эти территории обнести колючей проволокой.
Это что не агитация за нарушение территориальной целостности Украины?
- сказал Коломойский
почему СБУ его не блокирует ?
На Цензорі, благо, таких придурків банять до деактиву. На інших ресурсах, особливо спортивних - побажливо дивляться.