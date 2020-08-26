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Во время мощного ливня с ураганом в Виннице попадали деревья, а машины плавали по улицам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 августа с 15:35 на территории области прошли грозовые дожди с сильными порывами ветра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Винницкой области.

Так, в результате осложнения погодных условий спасатели распиливали поваленные ветром стволы деревьев, которые заблокировали движение автотранспорта и пешеходов на 12 улицах и на Немировском шоссе в Виннице, а также в Винницком, Калиновском, Немировском, Хмельницком и Козятинском районах области.

На ул. Пирогова в областном центре спасатели убрали поваленные ветром деревья, упавшие на транспортные средства.

На ул. Антонова в результате сильного порыва ветра были повреждены конструкции балконной рамы. Прибыв на место вызова,спасатели демонтировали балконную раму.

Специалисты ГСЧС также оказали помощь жителям частных домохозяйств по откачке воды на улицах Бевза, Володарского и Брацлавской, где откачали около 21 куб.м воды.

Во время мощного ливня с ураганом в Виннице попадали деревья, а машины плавали по улицам 01

Всего для проведения аварийно-спасательных работ спасателями было осуществлено 26 выездов во время которых было привлечено 104 человека личного состава и 26 единиц спецтехники.

Во время мощного ливня с ураганом в Виннице попадали деревья, а машины плавали по улицам 02
Во время мощного ливня с ураганом в Виннице попадали деревья, а машины плавали по улицам 03
Во время мощного ливня с ураганом в Виннице попадали деревья, а машины плавали по улицам 04
Во время мощного ливня с ураганом в Виннице попадали деревья, а машины плавали по улицам 05
Во время мощного ливня с ураганом в Виннице попадали деревья, а машины плавали по улицам 06
Во время мощного ливня с ураганом в Виннице попадали деревья, а машины плавали по улицам 07
Во время мощного ливня с ураганом в Виннице попадали деревья, а машины плавали по улицам 08
Фото: сайт ГСЧС

Винницкая область (1034) непогода (816) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+1
и главное что это становиться все более и более системой и обыденностью.....
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26.08.2020 11:19
+1
ой-ёй-ёй, придавило одну синюю бляху... ууу, "непогода разбила много-много машин"
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26.08.2020 12:36
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и главное что это становиться все более и более системой и обыденностью.....
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26.08.2020 11:19 Ответить
До Восточной Украины осадки почему-то не доходят, проливаясь с избытком в Западной.
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26.08.2020 11:22 Ответить
ой-ёй-ёй, придавило одну синюю бляху... ууу, "непогода разбила много-много машин"
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26.08.2020 12:36 Ответить
чо збс а в зп +30 как в африке только доктор айболит не скачит по пляжику
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26.08.2020 18:27 Ответить
 
 