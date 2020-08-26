Во время мощного ливня с ураганом в Виннице попадали деревья, а машины плавали по улицам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 августа с 15:35 на территории области прошли грозовые дожди с сильными порывами ветра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Винницкой области.

Так, в результате осложнения погодных условий спасатели распиливали поваленные ветром стволы деревьев, которые заблокировали движение автотранспорта и пешеходов на 12 улицах и на Немировском шоссе в Виннице, а также в Винницком, Калиновском, Немировском, Хмельницком и Козятинском районах области.

На ул. Пирогова в областном центре спасатели убрали поваленные ветром деревья, упавшие на транспортные средства.

На ул. Антонова в результате сильного порыва ветра были повреждены конструкции балконной рамы. Прибыв на место вызова,спасатели демонтировали балконную раму.

Специалисты ГСЧС также оказали помощь жителям частных домохозяйств по откачке воды на улицах Бевза, Володарского и Брацлавской, где откачали около 21 куб.м воды.

Всего для проведения аварийно-спасательных работ спасателями было осуществлено 26 выездов во время которых было привлечено 104 человека личного состава и 26 единиц спецтехники.















Фото: сайт ГСЧС