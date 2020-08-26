Иностранец на съемной квартире в Киеве задушил женщину, его задержали в аэропорту, - МВД. ФОТО

Мужчину остановили в терминале, когда тот намеревался улететь в другую страну. Работники полиции устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Происшествие произошло в доме на улице Академика Филатова в Печерском районе столицы. Тело женщины обнаружили владельцы квартиры, когда пришли убирать и обнаружили труп неизвестной женщины и вызвали полицию.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранители пообщались с хозяином квартиры, который объяснил, что несколько месяцев сдает в аренду квартиру иностранцу. Когда он приехал по адресу, арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро покинул помещение. Далее владельцы начали убирать квартиру и за диваном обнаружили мертвую женщину.

"Предварительно мы установили, что между 34-летней уроженкой Одесской области и иностранцем возник конфликт, в ходе которого мужчина руками задушил потерпевшую. Для установления причины смерти тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В результате оперативно-розыскных мероприятий мы совместно с работниками уголовного розыска полиции Киевщины и пограничной службы разоблачили злоумышленника в аэропорту "Борисполь". 61-летнего гражданина другого государства задержали в терминале перед отлетом в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил руководитель столичной полиции.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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