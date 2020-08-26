Иностранец на съемной квартире в Киеве задушил женщину, его задержали в аэропорту, - МВД. ФОТО
Мужчину остановили в терминале, когда тот намеревался улететь в другую страну. Работники полиции устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Происшествие произошло в доме на улице Академика Филатова в Печерском районе столицы. Тело женщины обнаружили владельцы квартиры, когда пришли убирать и обнаружили труп неизвестной женщины и вызвали полицию.
Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранители пообщались с хозяином квартиры, который объяснил, что несколько месяцев сдает в аренду квартиру иностранцу. Когда он приехал по адресу, арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро покинул помещение. Далее владельцы начали убирать квартиру и за диваном обнаружили мертвую женщину.
"Предварительно мы установили, что между 34-летней уроженкой Одесской области и иностранцем возник конфликт, в ходе которого мужчина руками задушил потерпевшую. Для установления причины смерти тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В результате оперативно-розыскных мероприятий мы совместно с работниками уголовного розыска полиции Киевщины и пограничной службы разоблачили злоумышленника в аэропорту "Борисполь". 61-летнего гражданина другого государства задержали в терминале перед отлетом в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил руководитель столичной полиции.
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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из других источников уже установлено что это гражданин США:
Громадянин США на ім'я Майк майже півроку знімав квартиру на вулиці Філатова...
У Печерському районі Києва 61-річний іноземець у зйомній квартирі задушив повію.
Пізніше з'ясувалося, що 34-річна загибла жінка - мати п'ятьох дітей.
Громадянин США на ім'я Майк майже півроку знімав квартиру на вулиці Філатова, куди однієї ночі сутенер привіз повію. Коли жінка не вийшла через декілька годин - сутенер прийшов її рятувати, але двері ніхто не відчиняв. Тоді сутенер взяв набір інструментів і почав довбати двері. Однак відкрити їх не вдалося. Поліція та ДСНС приїхали лише вранці, - йдеться у повідомленні. Труп жінки було знайдено за диваном, а Майка забрала швидка - він скаржився на ускладнене дихання. Зазначається, що того ж дня американець втік з лікарні: поліція затримала вбивцю в аеропорту Бориспіль.
....
Зазначається, що громадянин США (1959 року народження) у центрі Києва познайомився з жителькою Одеси (1986 року народження). Вони обмінялися номерами телефонів та через деякий час зустрілися у квартирі, яку винаймав іноземець. Там вони разом проводили час.
Під час розпиття спртного чоловікові здалося, що жінка намагається щось підсипати до його келиха. Він схопив жінку за шию та почав душити, коли зрозумів, що потерпіла не дихає, то заховав її тіло за диваном. Коли до квартири по закінченню терміну оренди прийшов господар, іноземець сказав, що почувається погано та йому терміново потрібно до лікарні.
Іноземця забрала "швидка", а господарі, почавши прибирати квартиру, виявили труп жінки.
Іноземець з лікарні втік, але був затриманий поліцією....
Тело женщины обнаружили в одной из квартир дома на Академика Филатова в Печерском районе столицы. Труп нашли владельцы квартиры, когда пришли убирать жилье после квартиранта, сообщили в ГУ Нацполиции Киева.
Установлено, что хозяин сдавал квартиру иностранцу. Внезапно арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро покинул квартиру. Владельцы начали убирать квартиру и за диваном нашли мертвую женщину.
Погибшая - 34-летняя уроженка Одесской области. По предварительным данным, накануне женщина пришла в квартиру к иностранцу. Между гостьей и арендатором возник конфликт, в ходе которого мужчина руками задушил женщину.
Для установления причины смерти тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
61-летнего иностранца задержали в аэропорту "Борисполь", когда тот намеревался улететь в другую страну
Шкода діточок. Вони ні в чому не винні.
Эта убогая квартира шо, больше миллиона евро стоит?
Тада в натуре мрак.
"иностранец снимал на улице Филатова квартиру, куда к нему ночью сутенер привел проститутку. Когда та не вышла спустя несколько часов, сутенер решил ее спасать, но дверь ему никто не открывал.
Принеся из машины набор инструментов, мужчина попытался «долбать» дверь. Его действия не увенчались успехом, и утром соседи (очевидно, привыкшие к шуму в квартире, и не обращающие ночью на него внимания), вызвали полицию."
но, несмотря на личность и акцент,
его там обозвали голодранцем,
который претворился, дескать, иностранцем,
и заявлял, что, дескать, он - агент...
Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке?
Ты стоишь, как кукла разодета,
На ногтях сверкает яркий лак,
Может, кто тебя обидел где-то?
Может, кто сказал чего не так?
Почему пошла ты в проститутки?
Ведь могла геологом ты стать,
Или быть водителем маршрутки,
Или в небе соколом летать.
В этой жизни есть профессий много,
Выбирай любую, не ленись.
Ты пошла неверною дорогой,
Погоди, подумай, оглянись!
Видишь - в поле трактор что-то пашет?
Видишь - из завода пар идет?
День за днем страна живет все краше,
Неустанно двигаясь вперед.
На щеках твоих горит румянец,
Но не от хорошей жизни он.
Вот к тебе подходит иностранец,
Кто их знает, может, и шпион.
Он тебя как личность не оценит,
Что ему души твоей полет,
Ты ему отдашься из-за денег,
А любовь тебя не позовет.
Нет, любовь продажной не бывает!
О деньгах не думают, любя,
Если кто об этом забывает,
Пусть потом пеняет на себя.
Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Не торгуй своим ты больше телом
От большого дела вдалеке!
http://www.irteniev.ru/verse.php3?id=00000031 (с) 1986 Иртеньев