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Иностранец на съемной квартире в Киеве задушил женщину, его задержали в аэропорту, - МВД. ФОТО

Мужчину остановили в терминале, когда тот намеревался улететь в другую страну. Работники полиции устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Происшествие произошло в доме на улице Академика Филатова в Печерском районе столицы. Тело женщины обнаружили владельцы квартиры, когда пришли убирать и обнаружили труп неизвестной женщины и вызвали полицию.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранители пообщались с хозяином квартиры, который объяснил, что несколько месяцев сдает в аренду квартиру иностранцу. Когда он приехал по адресу, арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро покинул помещение. Далее владельцы начали убирать квартиру и за диваном обнаружили мертвую женщину.

"Предварительно мы установили, что между 34-летней уроженкой Одесской области и иностранцем возник конфликт, в ходе которого мужчина руками задушил потерпевшую. Для установления причины смерти тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В результате оперативно-розыскных мероприятий мы совместно с работниками уголовного розыска полиции Киевщины и пограничной службы разоблачили злоумышленника в аэропорту "Борисполь". 61-летнего гражданина другого государства задержали в терминале перед отлетом в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил руководитель столичной полиции.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Также читайте: Полиция задерживает каждого четвертого псевдоминера в Киеве, - Крищенко

Иностранец на съемной квартире в Киеве задушил женщину, его задержали в аэропорту, - МВД 01
Иностранец на съемной квартире в Киеве задушил женщину, его задержали в аэропорту, - МВД 02

Автор: 

иностранец (492) Киев (25518) МВД (9318) убийство (6484) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+6
Кстати, мать пятерых детей. Мда...
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26.08.2020 11:32
+6
США
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26.08.2020 11:43
+6
Цензор, зачем так писать чтобы вводить читателей в заблуждение? Почему нельзя написать прямо - американец задушил проститутку.
"иностранец снимал на улице Филатова квартиру, куда к нему ночью сутенер привел проститутку. Когда та не вышла спустя несколько часов, сутенер решил ее спасать, но дверь ему никто не открывал.
Принеся из машины набор инструментов, мужчина попытался «долбать» дверь. Его действия не увенчались успехом, и утром соседи (очевидно, привыкшие к шуму в квартире, и не обращающие ночью на него внимания), вызвали полицию."
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26.08.2020 11:55
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Кстати, мать пятерых детей. Мда...
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26.08.2020 11:32 Ответить
так понятно почему. Ноги никогда не сдвигаются
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26.08.2020 11:41 Ответить
Фигня, лишь бы в баскетбол не играла.
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26.08.2020 11:53 Ответить
Их же кормить нужно, а час в Киеве стоит 1500-2500 грн.
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26.08.2020 13:00 Ответить
і з якої ж країни той "іностранєц", слабо написати в новині??
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26.08.2020 11:37 Ответить
Іностранної.
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26.08.2020 11:39 Ответить
США
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26.08.2020 11:43 Ответить
Вася ,а почему не рашка, или для тебя рашка не заграница?
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26.08.2020 12:21 Ответить
не понятен Ваш вопрос.. (и претензии)
из других источников уже установлено что это гражданин США:
Громадянин США на ім'я Майк майже півроку знімав квартиру на вулиці Філатова...
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26.08.2020 12:28 Ответить
Молилась ли ты на ночь, Дездемона...
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26.08.2020 11:38 Ответить
Американец задушил нашу девушку по вызову мать пятерых детей.
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26.08.2020 11:40 Ответить
///
У Печерському районі Києва 61-річний іноземець у зйомній квартирі задушив повію.
Пізніше з'ясувалося, що 34-річна загибла жінка - мати п'ятьох дітей.
Громадянин США на ім'я Майк майже півроку знімав квартиру на вулиці Філатова, куди однієї ночі сутенер привіз повію. Коли жінка не вийшла через декілька годин - сутенер прийшов її рятувати, але двері ніхто не відчиняв. Тоді сутенер взяв набір інструментів і почав довбати двері. Однак відкрити їх не вдалося. Поліція та ДСНС приїхали лише вранці, - йдеться у повідомленні. Труп жінки було знайдено за диваном, а Майка забрала швидка - він скаржився на ускладнене дихання. Зазначається, що того ж дня американець втік з лікарні: поліція затримала вбивцю в аеропорту Бориспіль.
....

Зазначається, що громадянин США (1959 року народження) у центрі Києва познайомився з жителькою Одеси (1986 року народження). Вони обмінялися номерами телефонів та через деякий час зустрілися у квартирі, яку винаймав іноземець. Там вони разом проводили час.
Під час розпиття спртного чоловікові здалося, що жінка намагається щось підсипати до його келиха. Він схопив жінку за шию та почав душити, коли зрозумів, що потерпіла не дихає, то заховав її тіло за диваном. Коли до квартири по закінченню терміну оренди прийшов господар, іноземець сказав, що почувається погано та йому терміново потрібно до лікарні.
Іноземця забрала "швидка", а господарі, почавши прибирати квартиру, виявили труп жінки.
Іноземець з лікарні втік, але був затриманий поліцією....

Тело женщины обнаружили в одной из квартир дома на Академика Филатова в Печерском районе столицы. Труп нашли владельцы квартиры, когда пришли убирать жилье после квартиранта, сообщили в ГУ Нацполиции Киева.
Установлено, что хозяин сдавал квартиру иностранцу. Внезапно арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро покинул квартиру. Владельцы начали убирать квартиру и за диваном нашли мертвую женщину.
Погибшая - 34-летняя уроженка Одесской области. По предварительным данным, накануне женщина пришла в квартиру к иностранцу. Между гостьей и арендатором возник конфликт, в ходе которого мужчина руками задушил женщину.
Для установления причины смерти тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
61-летнего иностранца задержали в аэропорту "Борисполь", когда тот намеревался улететь в другую страну
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26.08.2020 11:45 Ответить
Капец.. подумать только! Пошла торговать своим телом чтобы прокормить пятерых детей. Жесть.
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26.08.2020 11:48 Ответить
довёл зеленский народ до ручки!
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26.08.2020 12:23 Ответить
ніколи ще матерям п'ятьох дітей не було так важко!
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26.08.2020 13:29 Ответить
не виключено, що ті діти з"явились на світ саме тому, що мама торгувала тілом ((
Шкода діточок. Вони ні в чому не винні.
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26.08.2020 14:22 Ответить
сутинер двери ломает ему то не пох тем более он бандит и она соучастница..еще взлом незаконен..
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26.08.2020 18:30 Ответить
Неудобно как-то перед стратегическими партнёрами...
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26.08.2020 12:01 Ответить
Какая убогая квартира, а по стоимости дороже 5-ти комнатной в Берлине. Мрак.
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26.08.2020 11:52 Ответить
Пятикомнатная в Берлине не в центре стоит миллион евро.
Эта убогая квартира шо, больше миллиона евро стоит?
Тада в натуре мрак.
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26.08.2020 11:58 Ответить
прошли те времена. Сейчас в Киеве квартиры стоят дешевле.
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26.08.2020 12:48 Ответить
Цензор, зачем так писать чтобы вводить читателей в заблуждение? Почему нельзя написать прямо - американец задушил проститутку.
"иностранец снимал на улице Филатова квартиру, куда к нему ночью сутенер привел проститутку. Когда та не вышла спустя несколько часов, сутенер решил ее спасать, но дверь ему никто не открывал.
Принеся из машины набор инструментов, мужчина попытался «долбать» дверь. Его действия не увенчались успехом, и утром соседи (очевидно, привыкшие к шуму в квартире, и не обращающие ночью на него внимания), вызвали полицию."
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26.08.2020 11:55 Ответить
То они ещё щедро поделились информацией. Могли написать что-то типа "Персона мужского пола сташе средних лет, из дальнего зарубежья, предположительно совершила преступление через перекрытие дыхательных потоков гражданской особе женского рода, возможно, пониженной социальной ответсвености"
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26.08.2020 15:58 Ответить
пригадалося:
но, несмотря на личность и акцент,
его там обозвали голодранцем,
который претворился, дескать, иностранцем,
и заявлял, что, дескать, он - агент...
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26.08.2020 11:59 Ответить
Шо-то у этого "американца" папа явно армянин был.
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26.08.2020 12:00 Ответить
Камелия
Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке?
Ты стоишь, как кукла разодета,
На ногтях сверкает яркий лак,
Может, кто тебя обидел где-то?
Может, кто сказал чего не так?
Почему пошла ты в проститутки?
Ведь могла геологом ты стать,
Или быть водителем маршрутки,
Или в небе соколом летать.
В этой жизни есть профессий много,
Выбирай любую, не ленись.
Ты пошла неверною дорогой,
Погоди, подумай, оглянись!
Видишь - в поле трактор что-то пашет?
Видишь - из завода пар идет?
День за днем страна живет все краше,
Неустанно двигаясь вперед.
На щеках твоих горит румянец,
Но не от хорошей жизни он.
Вот к тебе подходит иностранец,
Кто их знает, может, и шпион.
Он тебя как личность не оценит,
Что ему души твоей полет,
Ты ему отдашься из-за денег,
А любовь тебя не позовет.
Нет, любовь продажной не бывает!
О деньгах не думают, любя,
Если кто об этом забывает,
Пусть потом пеняет на себя.
Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Не торгуй своим ты больше телом
От большого дела вдалеке!
http://www.irteniev.ru/verse.php3?id=00000031 (с) 1986 Иртеньев
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26.08.2020 12:08 Ответить
Удивлён, что 1986! По стилю - 1936.
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26.08.2020 12:19 Ответить
Это стёб у него такой (Ироническая поэзия)
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26.08.2020 13:07 Ответить
Прайс побега смертника из больниці - в студию !
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26.08.2020 12:15 Ответить
А як би такі як Зеленський і його дружбани Коломойський і Ахметов не грабували Українців, то б цій повії і матері 5 дітей не довелося розставляти ноги перед американськими пенсіонерами
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26.08.2020 14:13 Ответить
Та легализуйте вы уже ту проституцию, уроды. Сколько можно этот бардак разводить.
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26.08.2020 14:31 Ответить
американец, американец - чурка @баная
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26.08.2020 14:32 Ответить
ваще шайтан пархатый как в кино сдать его в америку там больше дадут ...мать не винить там было 5 детей теперь кто прокормит
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26.08.2020 18:29 Ответить
 
 