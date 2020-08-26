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Военнослужащая Билозерская увольняется из ВСУ: "Сегодня последний день моей службы". ФОТОрепортаж

Военнослужащая Елена Билозерская, один из самых авторитетных активистов украинского национального движения, одна из самых известных блогеров, доброволец-снайпер с начала войны, офицер ВСУ, автор книги о боевых действиях "Правого сектора", увольняется из ВСУ в запас по состоянию здоровья.

Об этом в Facebook написала сама Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня последний день моей службы в ВСУ. Уволилась в запас по состоянию здоровья. Я теперь тоже ветеранка - необъявленной замороженной войны. В ближайших планах - лечение, а там посмотрим. Думаю, моя дальнейшая деятельность так или иначе будет связана с защитой Родины. И да, я вернусь на фронт, если ситуация изменится. Помощь не нужна, все есть. На выборы не собираюсь, поэтому политическую конспирологию прошу не разводить. Однако и в стороне от политических процессов больше не буду. Мне теперь можно писать все, за что не забанит Цукерберг. Буду понемногу отдирать от себя камуфляж, который не снимала шесть с половиной лет. Вернусь к родителям, которые сильно постарели за этот период и требуют моей заботы. Дождусь мужа с его контракта. Буду поддерживать проукраинские силы. Сотрудничать с людьми, которым доверяю. Попробую реализовать несколько творческих замыслов, которые накопились за эти годы", - рассказала она.

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"Спасибо всем, кто был крайние два года со мной - командирам, особенно комбату Вадиму Сухаревскому, подчиненным и всем сослуживцам - тем, кто учил и помогал, и тем, кто не воспринимал и демотивировал - за неоценимый жизненный опыт, который теперь навсегда мой и обязательно воплотится в нечто интересное. Впереди - новый этап жизни и новые битвы. Трудный период нашей истории никуда не делся, и мы от него никуда не денемся",- резюмировала Билозерская.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Еленой Билозерской:

ОЛЕНА БІЛОЗЕРСЬКА: "ЩОДЕННИК НЕЛЕГАЛЬНОГО СОЛДАТА" - ТРИ РОКИ СПОГАДІВ, НЕЗРУЧНА ПРАВДА ТА "НАША ЗВИЧКА ДО ВІЙНИ"

СНАЙПЕР УДА ОЛЕНА БІЛОЗЕРСЬКА: "МОЯ ГВИНТІВКА ЦЬОГО РОКУ МАЄ ТРИ ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВЛУЧАННЯ"

Военнослужащая Билозерская увольняется из ВСУ: Сегодня последний день моей службы 01
Военнослужащая Билозерская увольняется из ВСУ: Сегодня последний день моей службы 02
Военнослужащая Билозерская увольняется из ВСУ: Сегодня последний день моей службы 03
Военнослужащая Билозерская увольняется из ВСУ: Сегодня последний день моей службы 04
Военнослужащая Билозерская увольняется из ВСУ: Сегодня последний день моей службы 05
Военнослужащая Билозерская увольняется из ВСУ: Сегодня последний день моей службы 06

Автор: 

увольнение (2679) Билозерская Елена (38) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+63
Крепкого здоровья и благополучия вам воин спасибо большое за вашу службу.
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26.08.2020 12:11
+21
Идти нужно в политику, патриотические общественные движения и сносить эту ватную шоблу.
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26.08.2020 12:16
+18
От всех мариупольцев ,,Благодарим за службу!,,
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26.08.2020 12:24
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ну и правильно
не в армии имени Бубочки...
ей и на гражданке будет чем заняться, причем с намного большей пользой
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26.08.2020 12:09 Ответить
Полемікою з Бубочкою? 😊
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26.08.2020 12:30 Ответить
ні, у парамілітарних структурах
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26.08.2020 15:57 Ответить
Так вона з них і не виходила. 😊 Хто у війні участь брав, той з нею не розстанеться вже до смерті. Не відпускає вона. Ні вночі, вві сні, ні вдень, у кого психіка слабка і допомогу вчеюасно не надали. Мій друг три місяці тому після третьої ротації запив чорно і вчинив самогубство. Не бачив себе поза війною.
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26.08.2020 16:14 Ответить
так, це проблема...
я знаю тих, хто зміг "переключитись" - на родину, на якесь хобі...на політику теж можна (якщо нічого іншого немає)
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26.08.2020 16:21 Ответить
Так отож. 😒
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26.08.2020 16:28 Ответить
Бубачка то временное, а ВСУ - вечно!
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26.08.2020 12:36 Ответить
ну так вот нормальным людям лучше сейчас побыть в парамилитарных структурах, а не в совковой клоунаде, в которую ВСУ превращает бубочка
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26.08.2020 15:57 Ответить
Армия у нас не бубочки, а Вооруженные Силы УКРАИНЫ!!! Да и защищают они не бубочку, а нашу Родину!!! Украина не кацапстан и не бульбония, где армия против собственного народа.
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26.08.2020 14:06 Ответить
ты говоришь банальности
но сам не хочешь понять очевиднейшего (ну, то ли зе-бил на з/п, то ли де-бил от рождения)
добровольцы шли в армию, чтобы сражаться, чтобы освобождать свою землю
не за тем, чтобы бубочка их предавал, запрещал стрелять и игрался в перемирия
садить, тебе "2"
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26.08.2020 15:55 Ответить
1. Переходить на "ты" не зная человека и хамить - типично кацапская особенность.
2. Зачем шли добровольцы я как-то и без вас знаю!
3. бубочку выбрали такие как вы, а теперь на себе трусы рвете.
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26.08.2020 20:44 Ответить
Крепкого здоровья и благополучия вам воин спасибо большое за вашу службу.
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26.08.2020 12:11 Ответить
+1
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26.08.2020 12:47 Ответить
Мендельша остаётся. И ей подобные. Не пропадем.😭
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26.08.2020 12:15 Ответить
Ну ось. Олена ж еж журналіст. І теж прес-секретар. Колишній. "Правого сектору". Тільки доки Мєндєль робила кар'єру, звинувачуючи ЗСУ в обстрілвзмирного населення, Олена освоювала професію снайпера. Два світи - дві ідеології. Проукраїнська і пофігістська ("какаяразніца")
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26.08.2020 12:36 Ответить
Идти нужно в политику, патриотические общественные движения и сносить эту ватную шоблу.
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26.08.2020 12:16 Ответить
А навіщо перекладати цей пост на російську мову, щоб х#йло зрозумів?
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26.08.2020 12:19 Ответить
На её смену идёт целый отряд "спецназа" под названием "Рабочие піхви". Они 24.08. провели показные выступления на Софиевской площади для своего гАвнокомандующего.
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26.08.2020 12:22 Ответить
піхви - це футляр для шаблі або меча, а те що Ви маєте на увазі називається піфа в однині піфи в множині
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27.08.2020 00:32 Ответить
От всех мариупольцев ,,Благодарим за службу!,,
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26.08.2020 12:24 Ответить
Теперь медикам можно взять и передышку.Дай Бог ей здоровья и её мужу! Вернуться со Щитом!!
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26.08.2020 12:32 Ответить
Вона снайпер.
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26.08.2020 12:34 Ответить
А кто такая эта Олена Билозерская? Чем она известна и чем отличается от тысяч других солдат ВСУ и людей защищавших Украину?
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26.08.2020 12:35 Ответить
Самі впораєтесь з пошуком інформації?
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26.08.2020 12:43 Ответить
Сгинь
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26.08.2020 13:03 Ответить
Свіжих чурбанів завезли
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26.08.2020 13:48 Ответить
Желаю Елене родить на гражданке и забыть про армию. Ее место в рядах информационных бойцов, как журналист с Именем и реальный ветеран она гораздо нужней в Киеве.
Ведь мы полностью проигрываем информационную войну до сих пор везде транслируются российские фейки, они их вбрасывают настолько умело, что даже яро проукраинские издания их перепечатывают Далеко ходить не надо на этих страницах не раз бывали подобные случаи. Наверное важней бороться с причиной как информационный боец, а не как снайпер со следствием, хотя возможно это более сложно, чем постреливать дурачков с той стороны, которые по сути тоже жертвы росспроагандны.
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26.08.2020 12:59 Ответить
Погоджуюсь із Вами
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26.08.2020 15:51 Ответить
женщины- воины были на этой земле всегда..., а то вдруг родится в какой-то год критическая масса 4-жды не призванных призывников..., что ж, тогда на войну вынуждены идти женщины..., будь здорова и счастлива, боец, час справжіх вояків ще не вийшов...
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26.08.2020 13:01 Ответить
Дякую тобі дівчинко. Бажаю знайти себе в цивільному житті.
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26.08.2020 13:16 Ответить
Успіхів пані Олені! І щоби написала безліч правдивих книг на основі зібраних матеріалів.
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26.08.2020 13:47 Ответить
Здоров'я!
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26.08.2020 14:29 Ответить
Дякуємо, Олена!
Щастя в цівільному житті!
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26.08.2020 15:07 Ответить
Спасибо.
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26.08.2020 15:22 Ответить
Дякуємо, Оленко!
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26.08.2020 15:41 Ответить
Щось пригдалась пісенька Kozak System "Партія Снайперів"
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26.08.2020 15:59 Ответить
Треба збирати сусп1льну платформу Ветеран, В1 д та йти в Раду таким як ти, а ми вас п1дтримаем
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26.08.2020 16:16 Ответить
Нехай щастить тобі, доню. Бережи себе, ти ще станеш у нагоді для України.
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26.08.2020 18:19 Ответить
извиняюсь а кто это или я отстал от военной темы как спец
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26.08.2020 18:33 Ответить
Елена красивая, смелая да еще и умная. Доброволец и Воин. До войны была успешной журналисткой, завоевывала международные награды. При посредственном здоровье несколько лет пробыла на фронте и где нибудь а на "нуле" с бойцами ПС и т.д., рисковала жинзнью и сама убивала врагов. Вот так Денис, а ты сидишь....
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26.08.2020 21:28 Ответить
убивать женщине кого то та спасибо теперь она ну такое убийца..ей еще детей рожать а она людей убивала хоть и ватных коцапов..но она уже не женщина .. не понятно как воспринимать такое
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27.08.2020 11:17 Ответить
Денис Ахмедьянов, как это кто?
Знаменитая (оказывается) женщина - Воин, Доброволец ПС с начала войны, осваивала профессию "снайпера- патриота", "несколько лет пробыла на фронте и не где нибудь, а на "нуле" с бойцами ПС и т.д.", "рисковала собой и убивала" - "постреливала дурачков с той стороны", наконец - военнослужащая ВСУ по контракту, боевой офицер - орденоносец Морской пехоты ВСУ (!!!) (у Сухаревского, недолго), "реальный ветеран", и вот - уволена в запас по состоянию здоровья (вот как лихо!).
И ведь верно: дилетант дилетантов вон прямо рубонул - "нормальным людям лучше сейчас побыть в парамилитарных структурах ("информационным бойцом", надо полагать), а не в совковой клоунаде ВСУ".
"Благодарим за службу"!!!
Что б вы поздыхали, *****, пишущие подобное
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27.08.2020 05:50 Ответить
ни когда и не слышал до этого вообще
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27.08.2020 11:15 Ответить
тая три года на военной теме сидел и сайтах военных даже и не слышал так что не надо..
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27.08.2020 11:18 Ответить
Вот и я тоже, готов, если что, на фронт... Нас много.
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26.08.2020 21:12 Ответить
Багато робити для снайпера-патріота в Україні...
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27.08.2020 03:22 Ответить
Совсем наоборот: это женщина-Воин сделала карьеру
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27.08.2020 04:49 Ответить
 
 