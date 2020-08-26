Военнослужащая Билозерская увольняется из ВСУ: "Сегодня последний день моей службы". ФОТОрепортаж

Военнослужащая Елена Билозерская, один из самых авторитетных активистов украинского национального движения, одна из самых известных блогеров, доброволец-снайпер с начала войны, офицер ВСУ, автор книги о боевых действиях "Правого сектора", увольняется из ВСУ в запас по состоянию здоровья.

Об этом в Facebook написала сама Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня последний день моей службы в ВСУ. Уволилась в запас по состоянию здоровья. Я теперь тоже ветеранка - необъявленной замороженной войны. В ближайших планах - лечение, а там посмотрим. Думаю, моя дальнейшая деятельность так или иначе будет связана с защитой Родины. И да, я вернусь на фронт, если ситуация изменится. Помощь не нужна, все есть. На выборы не собираюсь, поэтому политическую конспирологию прошу не разводить. Однако и в стороне от политических процессов больше не буду. Мне теперь можно писать все, за что не забанит Цукерберг. Буду понемногу отдирать от себя камуфляж, который не снимала шесть с половиной лет. Вернусь к родителям, которые сильно постарели за этот период и требуют моей заботы. Дождусь мужа с его контракта. Буду поддерживать проукраинские силы. Сотрудничать с людьми, которым доверяю. Попробую реализовать несколько творческих замыслов, которые накопились за эти годы", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Военнослужащая Елена Билозерская получила голубой берет морского пехотинца, после сдачи экзамена - прохождения многокилометровой полосы препятствий. ФОТО ДНЯ

"Спасибо всем, кто был крайние два года со мной - командирам, особенно комбату Вадиму Сухаревскому, подчиненным и всем сослуживцам - тем, кто учил и помогал, и тем, кто не воспринимал и демотивировал - за неоценимый жизненный опыт, который теперь навсегда мой и обязательно воплотится в нечто интересное. Впереди - новый этап жизни и новые битвы. Трудный период нашей истории никуда не делся, и мы от него никуда не денемся",- резюмировала Билозерская.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Еленой Билозерской:

СНАЙПЕР УДА ОЛЕНА БІЛОЗЕРСЬКА: "МОЯ ГВИНТІВКА ЦЬОГО РОКУ МАЄ ТРИ ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВЛУЧАННЯ"











