Военнослужащая Билозерская увольняется из ВСУ: "Сегодня последний день моей службы". ФОТОрепортаж
Военнослужащая Елена Билозерская, один из самых авторитетных активистов украинского национального движения, одна из самых известных блогеров, доброволец-снайпер с начала войны, офицер ВСУ, автор книги о боевых действиях "Правого сектора", увольняется из ВСУ в запас по состоянию здоровья.
Об этом в Facebook написала сама Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня последний день моей службы в ВСУ. Уволилась в запас по состоянию здоровья. Я теперь тоже ветеранка - необъявленной замороженной войны. В ближайших планах - лечение, а там посмотрим. Думаю, моя дальнейшая деятельность так или иначе будет связана с защитой Родины. И да, я вернусь на фронт, если ситуация изменится. Помощь не нужна, все есть. На выборы не собираюсь, поэтому политическую конспирологию прошу не разводить. Однако и в стороне от политических процессов больше не буду. Мне теперь можно писать все, за что не забанит Цукерберг. Буду понемногу отдирать от себя камуфляж, который не снимала шесть с половиной лет. Вернусь к родителям, которые сильно постарели за этот период и требуют моей заботы. Дождусь мужа с его контракта. Буду поддерживать проукраинские силы. Сотрудничать с людьми, которым доверяю. Попробую реализовать несколько творческих замыслов, которые накопились за эти годы", - рассказала она.
"Спасибо всем, кто был крайние два года со мной - командирам, особенно комбату Вадиму Сухаревскому, подчиненным и всем сослуживцам - тем, кто учил и помогал, и тем, кто не воспринимал и демотивировал - за неоценимый жизненный опыт, который теперь навсегда мой и обязательно воплотится в нечто интересное. Впереди - новый этап жизни и новые битвы. Трудный период нашей истории никуда не делся, и мы от него никуда не денемся",- резюмировала Билозерская.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Еленой Билозерской:
ОЛЕНА БІЛОЗЕРСЬКА: "ЩОДЕННИК НЕЛЕГАЛЬНОГО СОЛДАТА" - ТРИ РОКИ СПОГАДІВ, НЕЗРУЧНА ПРАВДА ТА "НАША ЗВИЧКА ДО ВІЙНИ"
СНАЙПЕР УДА ОЛЕНА БІЛОЗЕРСЬКА: "МОЯ ГВИНТІВКА ЦЬОГО РОКУ МАЄ ТРИ ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВЛУЧАННЯ"
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не в армии имени Бубочки...
ей и на гражданке будет чем заняться, причем с намного большей пользой
я знаю тих, хто зміг "переключитись" - на родину, на якесь хобі...на політику теж можна (якщо нічого іншого немає)
но сам не хочешь понять очевиднейшего (ну, то ли зе-бил на з/п, то ли де-бил от рождения)
добровольцы шли в армию, чтобы сражаться, чтобы освобождать свою землю
не за тем, чтобы бубочка их предавал, запрещал стрелять и игрался в перемирия
садить, тебе "2"
2. Зачем шли добровольцы я как-то и без вас знаю!
3. бубочку выбрали такие как вы, а теперь на себе трусы рвете.
Ведь мы полностью проигрываем информационную войну до сих пор везде транслируются российские фейки, они их вбрасывают настолько умело, что даже яро проукраинские издания их перепечатывают Далеко ходить не надо на этих страницах не раз бывали подобные случаи. Наверное важней бороться с причиной как информационный боец, а не как снайпер со следствием, хотя возможно это более сложно, чем постреливать дурачков с той стороны, которые по сути тоже жертвы росспроагандны.
Щастя в цівільному житті!
Знаменитая (оказывается) женщина - Воин, Доброволец ПС с начала войны, осваивала профессию "снайпера- патриота", "несколько лет пробыла на фронте и не где нибудь, а на "нуле" с бойцами ПС и т.д.", "рисковала собой и убивала" - "постреливала дурачков с той стороны", наконец - военнослужащая ВСУ по контракту, боевой офицер - орденоносец Морской пехоты ВСУ (!!!) (у Сухаревского, недолго), "реальный ветеран", и вот - уволена в запас по состоянию здоровья (вот как лихо!).
И ведь верно: дилетант дилетантов вон прямо рубонул - "нормальным людям лучше сейчас побыть в парамилитарных структурах ("информационным бойцом", надо полагать), а не в совковой клоунаде ВСУ".
"Благодарим за службу"!!!
Что б вы поздыхали, *****, пишущие подобное