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Задержан организатор группы вымогателей средств у перевозчиков Ужгорода, за $47 тыс. он обещал "спокойствие", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержали злоумышленника после получения им 47 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители разоблачили деятельность группы вымогателей.

25 августа полицейские задержали 40-летнего организатора преступной группы. Ее участники, угрожая физической расправой, требовали с предпринимателя 47 тыс. долларов США "за спокойствие".

При этом злоумышленники "прикрывались" связями в криминальном мире. "Выбитые" из граждан средства в дальнейшем распределялись между участниками группы и выделялись на нужды так называемого "общака" для лиц, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Сразу после задержания лидера преступной группы полицейские провели обыск по месту его жительства. Изъяли оружие, боеприпасы, деньги и "черновые" записи по сбору денежных средств с перевозчиков и предпринимателей.

Мужчина задержан.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч.4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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Задержан организатор группы вымогателей средств у перевозчиков Ужгорода, за $47 тыс. он обещал спокойствие, - Нацполиция 01
Задержан организатор группы вымогателей средств у перевозчиков Ужгорода, за $47 тыс. он обещал спокойствие, - Нацполиция 02
Задержан организатор группы вымогателей средств у перевозчиков Ужгорода, за $47 тыс. он обещал спокойствие, - Нацполиция 03
Задержан организатор группы вымогателей средств у перевозчиков Ужгорода, за $47 тыс. он обещал спокойствие, - Нацполиция 04

Автор: 

вымогательство (428) перевозки (519) Нацполиция (16459) Ужгород (434)


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26.08.2020 12:23 Ответить
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26.08.2020 12:37 Ответить
А де ещё 44000?
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26.08.2020 13:07 Ответить
 
 