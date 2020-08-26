Мужчина убил соседа на Николаевщине и, скрывая преступление, имитировал ДТП, - Нацполиция. ФОТО

Вчера, 25 августа, около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта одного из поселков Доманевского района Николаевщины лежит окровавленное тело мужчины, вероятно, после наезда автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

На месте происшествия, осмотрев тело, эксперт обнаружил у погибшего колото-резаные раны, чем отбросил версию ДТП.

Оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 46-летний ранее судимый местный житель.

Как выяснилось, днем ​​между мужчинами произошла ссора, в ходе которой задержанный нанес ножевые ранения своему соседу, а чтобы скрыть преступление, имитировал дорожно-транспортное происшествие. Он оставил следы волочения тела и разбросал пластиковые детали, похожие на запчасти от автомобиля.

Нож изъят для дальнейшего направления на экспертизу.

Злоумышленник был доставлен в отделение полиции, где следователи задержали его.

По согласованию с местной прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", санкция статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

В ближайшее время суд будет избирать меру пресечения. Продолжается следствие.

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