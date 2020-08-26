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Мужчина убил соседа на Николаевщине и, скрывая преступление, имитировал ДТП, - Нацполиция. ФОТО

Вчера, 25 августа, около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта одного из поселков Доманевского района Николаевщины лежит окровавленное тело мужчины, вероятно, после наезда автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

На месте происшествия, осмотрев тело, эксперт обнаружил у погибшего колото-резаные раны, чем отбросил версию ДТП.

Оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 46-летний ранее судимый местный житель.

Как выяснилось, днем ​​между мужчинами произошла ссора, в ходе которой задержанный нанес ножевые ранения своему соседу, а чтобы скрыть преступление, имитировал дорожно-транспортное происшествие. Он оставил следы волочения тела и разбросал пластиковые детали, похожие на запчасти от автомобиля.

Нож изъят для дальнейшего направления на экспертизу.

Злоумышленник был доставлен в отделение полиции, где следователи задержали его.

По согласованию с местной прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", санкция статьи предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

В ближайшее время суд будет избирать меру пресечения. Продолжается следствие.

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Мужчина убил соседа на Николаевщине и, скрывая преступление, имитировал ДТП, - Нацполиция 01
Мужчина убил соседа на Николаевщине и, скрывая преступление, имитировал ДТП, - Нацполиция 02

Автор: 

Николаевская область (2123) Нацполиция (16459) убийство (6484)


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дайте уже людям свободно покупать пукалки! будет жеж веселее
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26.08.2020 12:37 Ответить
когда человек безоружен - то он рассматривается как потенциальная жертва. С соответствующими последствиями. А не тот что может и в ответ выстрелить.
Оружие людей уравнивает. Но не с нашим законодательством. Вернее исполнителями.
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26.08.2020 12:52 Ответить
вообще-то оружием может быть любой предмет! схватил палку и можно ею забить своего оппонента до смерти! так что все ваши инсинуации на тему "потенциальной жертвы" - чушь.

Никак не пойму, почему "оружейное лобби" так ссыться признаться, что сжимая в кармане ручку ствола они, наконец-то, перестают чувствовать себя бабами и начинают чувствовать себя альфасамцами?!
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26.08.2020 12:57 Ответить
наоборот вечером получат сзади кирпичом и пукалка перейдет в заботливые клешни того кому она важней и нужней)
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26.08.2020 13:45 Ответить
начитаются-насмотрятся детективов (да не до конца)
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26.08.2020 12:38 Ответить
Может она и действительно больна.
Я её считаю нехорошим человеком, но...
Я искренне, без стёба:
Здоровья и пенсии! Или наоборот: пенсии и здоровья.
Прокацапские политики должны покидать. Если не мир, то арену.
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26.08.2020 12:51 Ответить
Бандит-идиот.
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26.08.2020 12:43 Ответить
 
 