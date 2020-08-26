СБУ на Луганщине пресекла производство контрафактного алкоголя: дельцы успели продать 20 тонн "продукции". ФОТОрепортаж

В Луганской области обнаружили подпольный цех, который изготавливал и реализовывал контрафактный алкоголь.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным предварительного следствия, организовал нелегальный бизнес частный предприниматель из города Горское вместе с действующим сотрудником Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Цех по изготовлению контрафактной продукции злоумышленники обустроили в гараже коммерсанта. Для производства алкоголя они закупали неучтенный спирт на водочных заводах Харьковской области. Ежемесячно дельцы производили около тонны готовой "продукции", которую под видом отечественных брендов сбывали через сети розничной торговли в Лисичанске, Горском, Золотом и прочих населенных пунктах вблизи линии разграничения.

По предварительным подсчетам, за время функционирования сделки злоумышленники успели реализовать почти 20 тонн контрафактного алкоголя более чем на 4 миллиона гривен.

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По факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров открыто уголовное производство. Правоохранители провели 9 обысков в помещениях фигурантов дела, магазинах и в транспортных средствах, которыми доставляли подделку заказчикам. Во время следственных действий обнаружено почти 1,5 тонны контрафактного алкоголя.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые вещественные доказательства противоправной деятельности. Правонарушителям готовится сообщение о подозрении в совершении преступления.