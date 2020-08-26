Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий. ФОТО
Потерпевший крушение в районе пляжа "Дельфин" в Одессе танкер Delfi удалось поднять и поставить на ровный киль.
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.
"Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна", - написал Криклий.
Министр поблагодарил специалистов, которые осуществляли подъем и продолжают работать на месте крушения судна.
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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.
В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.
По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.
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Перемога переможнайа!
Мне лично понятно, но не получается нормально объяснить тому кто не знает украинский
А тут якийсь танкер нещасний досі з мілини витягнути не можуть!
а при "Барыгах" построили сотни три-четыре заводов, и куча км дорог - сейчас ЩЕля только ленточки перерезает, чмо хуцпарное!!
Украина. Территория беззакония, бесстыдства.
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