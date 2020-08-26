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Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий. ФОТО

Потерпевший крушение в районе пляжа "Дельфин" в Одессе танкер Delfi удалось поднять и поставить на ровный киль.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна", - написал Криклий.

Министр поблагодарил специалистов, которые осуществляли подъем и продолжают работать на месте крушения судна.

Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

Автор: 

Одесса (7880) танкер (146) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+21
Криклий, а ты же обещал его до 24.08 поднять. Надо было 24.08 взять Зелю, Сердючку с вагоном и прочую киздоту и всем вместе потянуть за левый борт. А вы в Киеве гопки скакали.
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26.08.2020 14:18
+20
Дожились, из банальщины устроили перемогу.. Событие прям мирового масштаба. Дно.
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26.08.2020 14:14
+9
Половина строек, что ещё остались после Пороха, на которых еще хватает дырявого бюджета зе-гнида назвала "Большой стройкой" организованной лично ослом оманско-криворожским. Просто когда был Порох, олигархическое ТВ специально эти стройки замалчивало, чтобы накрутить 73 процента телебаранов против Порошенко, а теперь эти же остатки строек активно пиарят, мол достижение зебуина. Но это все до одного места, так как рейтинг зебуина постоянно летит ко дну, хоть строит он там что-то хоть не строит. Да и не построит он ничего особого в условиях падения экономики и дырявого бюджета.
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26.08.2020 14:28
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Дожились, из банальщины устроили перемогу.. Событие прям мирового масштаба. Дно.
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26.08.2020 14:14 Ответить
Ты расстроен?
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26.08.2020 14:17 Ответить
Який це рівний кіль? Це крен, небезпечний крен і судно може лягти на бік в будь який момент! Давайте розберемось що зробили ліквідатори - вони буксирами припідняли бункеровщик Дельфі і тепер він шатається і може впасти під час наступних етапів робіт, або просто від удару потужного прибою! Про що говорить Кріклій? Він ідіот? Зробили гірше ніж було, бо поки Дельфі лежав на боку під кілем можна було вирити яму в яку можна було зсунути Дельфі, щоб він став на рівний кіль! Але в цьому місці скала і потрібно було в скалі видовбувати яму потужними земснарядами для скальних порід, але цього не зробили, просто пошкребли краном-грейфером пісочок, якого там було небагато і глибокої ями не получилось і цього не вистачило щоб поставити Дельфі на рівний кіль! Тепер стало ще гірше ніж було, бо заробляти дірки в обшивці при такому крені небезпечно, судно може впасти і розчавити водолазів. А зсовувати судно на глибину без зароблення дірок, яких більше 15 квадратних метрів обшивки - це втопити судно але вже на глибині! Непрофесіонали та ідіоти керують парадом!
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26.08.2020 14:58 Ответить
Не нервничай так.
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26.08.2020 15:00 Ответить
Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 3611
Перемога переможнайа!
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26.08.2020 14:19 Ответить
ЗЕдно
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26.08.2020 14:26 Ответить
Уррря!
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26.08.2020 14:14 Ответить
следующий этап - герметизация и ремонт судна... за счет хозяина, надеюсь
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26.08.2020 14:15 Ответить
Я бы того хозяина притопил бы там же, возле этого ржавого грейт истерна, проку с него-как с козла молока, одни помехи были.
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26.08.2020 14:18 Ответить
Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 7697
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26.08.2020 14:16 Ответить
Кстати как объяснить что значит "отакої"?
Мне лично понятно, но не получается нормально объяснить тому кто не знает украинский
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26.08.2020 14:42 Ответить
ніху....ясєбє
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26.08.2020 14:59 Ответить
аналог русского "вот те раз"
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26.08.2020 16:36 Ответить
Турки нервно курят в сторонке.

Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 2974
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26.08.2020 14:16 Ответить
Этот Зиленский - очень нехороший человек.
Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 8872Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 8007Затонувший под Одессой танкер Delfi удалось поставить на ровный киль, - Криклий - Цензор.НЕТ 9256
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26.08.2020 14:17 Ответить
Криклий, а ты же обещал его до 24.08 поднять. Надо было 24.08 взять Зелю, Сердючку с вагоном и прочую киздоту и всем вместе потянуть за левый борт. А вы в Киеве гопки скакали.
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26.08.2020 14:18 Ответить
Певно,на підйом вже скільки бабок викинули,що дешевше було б порізати.Хоча....це ж за рахунок держави ?
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26.08.2020 14:18 Ответить
Японці затонулі в Порт-Артурі кацапські лінкори і крейсери ще в 1905 році без проблем з дна моря піднімали. Крейсер Варяг теж підняли і зачислили в склад японського флоту...
А тут якийсь танкер нещасний досі з мілини витягнути не можуть!
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26.08.2020 14:19 Ответить
ПОЛ-ГОДА не могли проблему решить!!
а при "Барыгах" построили сотни три-четыре заводов, и куча км дорог - сейчас ЩЕля только ленточки перерезает, чмо хуцпарное!!
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26.08.2020 14:21 Ответить
Половина строек, что ещё остались после Пороха, на которых еще хватает дырявого бюджета зе-гнида назвала "Большой стройкой" организованной лично ослом оманско-криворожским. Просто когда был Порох, олигархическое ТВ специально эти стройки замалчивало, чтобы накрутить 73 процента телебаранов против Порошенко, а теперь эти же остатки строек активно пиарят, мол достижение зебуина. Но это все до одного места, так как рейтинг зебуина постоянно летит ко дну, хоть строит он там что-то хоть не строит. Да и не построит он ничего особого в условиях падения экономики и дырявого бюджета.
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26.08.2020 14:28 Ответить
Когда глава страны карнавальный клоун, специалист по корпоративам, тогда на всех уровнях управления страны происходит клоунада
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26.08.2020 14:23 Ответить
а в чому сенс, його ж першим штормом знову перекине на бік
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26.08.2020 14:45 Ответить
ОТАКОЇ
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26.08.2020 14:48 Ответить
Молодцы, ребята, справились. Теперь почините этот танкер, покрасьте и верните владельцу. Иначе он отсудит сотни миллионов за простой танкера и неправильное хранение.
Украина. Территория беззакония, бесстыдства.
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26.08.2020 14:52 Ответить
Поблагодарил, в том числе, экипаж российского буксира, и коллаборантов его зафрахтовавших. Королевство кривых зеркал под именем Украина.
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26.08.2020 15:32 Ответить
как новый крейсер ЗеАврора приварить на берегу в Киеве и водить туристов там..кофе денер..сладкая ватка)))))
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26.08.2020 18:38 Ответить
Брехня, как обычно у зебилов! В 18.00 ни на каком киле это корыто еще не стояло, но чуть сдвинули-приподняли , работают дальше.
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26.08.2020 23:40 Ответить
По данным издания Delo.ua, в очередной попытке подъема танкера Delfi, потерпевшего крушение на пляже Одессы в прошлого года, принимают участие буксиры из России Diamond N и Topaz N, которые принадлежат морскому торговому порту "Новороссийск".
Больше читайте тут: (https://gordonua.com/news/society/tanker-delfi-s-pljazha-v-tsentre-odessy-ubirajut-rossijskie-buksiry-smi-1515258.html ссылка )
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06.09.2020 15:44 Ответить
 
 