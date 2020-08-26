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Системная коррупция при оформлении документов для моряков разоблачена в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили системный коррупционный механизм при изготовлении квалификационных документов и удостоверений моряка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, схему организовали должностные лица Управления капитана Одесского морского порта, который входит в Государственную службу морского и речного транспорта Украины, ряд крюинговых компаний, которые занимаются подбором экипажа для судов, а также работники специализированных морских тренажерных центров Одессы.

Деньги злоумышленники требовали за изготовление сертификатов, дипломов, паспортов и других разрешительных документов на выход в рейс. При этом некоторые моряки не проходили обучение и приступали к службе без необходимых знаний и навыков. Стоимость таких "услуг" зависела от вида документа, срочности его изготовления и платежеспособности клиентов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

Изъяты материалы, доказывающие противоправные сделки, которые будут приобщены к доказательной базе расследования.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к коррупционной схемы.

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Системная коррупция при оформлении документов для моряков разоблачена в Одессе, - СБУ 01
Системная коррупция при оформлении документов для моряков разоблачена в Одессе, - СБУ 02
Системная коррупция при оформлении документов для моряков разоблачена в Одессе, - СБУ 03
Системная коррупция при оформлении документов для моряков разоблачена в Одессе, - СБУ 04
Системная коррупция при оформлении документов для моряков разоблачена в Одессе, - СБУ 05
Системная коррупция при оформлении документов для моряков разоблачена в Одессе, - СБУ 06
Системная коррупция при оформлении документов для моряков разоблачена в Одессе, - СБУ 07

Автор: 

коррупция (8560) моряки (1079) Одесса (7880) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+6
ПЗДЦ! СБУ ищет подпольные цеха, левые документы, проверяет вес грузовиков...Ну не вагнеровцев же отлавливать.
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26.08.2020 16:16
+2
Если такие мелочи не интересуют ГПУ, то хотя бы не гордые сбушники займутся мошенниками.
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26.08.2020 16:22
+2
Сделайте процедуру дешевле, проще и не так часто - и не будет никакой коррупции.
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26.08.2020 17:22
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ПЗДЦ! СБУ ищет подпольные цеха, левые документы, проверяет вес грузовиков...Ну не вагнеровцев же отлавливать.
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26.08.2020 16:16 Ответить
Если такие мелочи не интересуют ГПУ, то хотя бы не гордые сбушники займутся мошенниками.
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26.08.2020 16:22 Ответить
дружище. есть круг обязанностей и подследственность. какое нах СБУ по мошенникам?
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26.08.2020 18:03 Ответить
напишут, что деньги шли на финансирование терроризма. тяжело будет Украине после зеленого говна из ямы выбираться
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26.08.2020 18:58 Ответить
только в Одессе?))))
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26.08.2020 16:51 Ответить
Сделайте процедуру дешевле, проще и не так часто - и не будет никакой коррупции.
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26.08.2020 17:22 Ответить
Напоминает ситуацию, когда правя рука шарит по карманам в надежде найти то, что от нее припрятала левая..
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26.08.2020 17:40 Ответить
Поэтому украинских моряков так много и другим морякам просто не пробиться!
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26.08.2020 18:13 Ответить
Всё это сказки,документы были не липовые,просто за пакет просили до трёхи зелени.
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26.08.2020 18:49 Ответить
Професора, моряки, водії, лікарі, мусора, прокурори ..., з купленими паперами..., кіно продовжується.....
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26.08.2020 20:00 Ответить
Для выдачи документов морякам. Была написана система. Которая предусматривала невозможность подобной схемы. Без участия центрального руководящего органа это провернуть не возможно. Если документы печатались с произвольными серийными номерами. То это легко проверить на сайте. Благодаря той же системе.
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27.08.2020 09:13 Ответить
 
 