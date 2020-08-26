Системная коррупция при оформлении документов для моряков разоблачена в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили системный коррупционный механизм при изготовлении квалификационных документов и удостоверений моряка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, схему организовали должностные лица Управления капитана Одесского морского порта, который входит в Государственную службу морского и речного транспорта Украины, ряд крюинговых компаний, которые занимаются подбором экипажа для судов, а также работники специализированных морских тренажерных центров Одессы.

Деньги злоумышленники требовали за изготовление сертификатов, дипломов, паспортов и других разрешительных документов на выход в рейс. При этом некоторые моряки не проходили обучение и приступали к службе без необходимых знаний и навыков. Стоимость таких "услуг" зависела от вида документа, срочности его изготовления и платежеспособности клиентов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

Изъяты материалы, доказывающие противоправные сделки, которые будут приобщены к доказательной базе расследования.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к коррупционной схемы.

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