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Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане. ФОТОрепортаж

26 августа, в городе Лиман Донецкой области состоялось торжественное открытие памятника Юрию Александровичу Власенко, 03.02.1985 года рождения, уроженцу города Кропивницкого, солдату, телефонисту 79-й отдельной аэромобильной (в то время) бригады, который погиб 03.06.2014 года в районе города Лиман (в то время - Красный Лиман) Донецкой области, прикрывая своих боевых побратимов во время нападения наемников РФ на колонну ВСУ.

Об этом говорится на официальном сайте Донецкой областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Памятный знак солдату79-й отдельной аэромобильной бригады Юрию Власенко, который погиб 6 лет назад во время освобождения города Лиман, торжественно открыли в Донецкой области 26 августа.

Юрий Власенко погиб 3 июня 2014, прикрывая своих боевых побратимов во время нападения террористов на колонну в ходе боевых действий в Лимане (в то время Красный Лиман). Он одним из первых принял бой и был смертельно ранен. Похоронен на Старобалашевскому кладбище в городе Кропивницкий.

Указом Президента Украины № 593/2014 от 15 июля 2014 года, "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

На торжественном открытии памятника присутствовали семьи погибших защитников из Краматорска, Славянска, Лимана, Северска, Бахмута, а также заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, заместитель командующего ООС Евгений Коваленко, военный комиссар Виктор Павлюк.

"Каждый из нас должен помнить, какую цену положено за каждый мирный день в наших городах, помнить о тех, кто положил свою жизнь за наш ежедневный покой, а также о тех, кто сегодня защищает нашу родную землю от врага ... Сегодня мы склоняем головы перед памятью Юрия Власенко и всех Героев, отдавших свою жизнь в борьбе за мир и свободу Украины! Вечная им память! " - сказал Вадим Филашкин.

Присутствующие минутой молчания почтили память всех погибших защитников Украины и возложили цветы к памятному знаку".

Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане 01
Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане 02
Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане 03
Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане 04
Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане 05
Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане 06
Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане 07
Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане 08

Автор: 

памятник (2239) Донецкая область (9642) Антитеррористическая операция (18284) Ян Осока (1501) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане - Цензор.НЕТ 386
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26.08.2020 18:52 Ответить
Царства Небесного
Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане - Цензор.НЕТ 3604

...
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26.08.2020 19:02 Ответить
Вічна Пам'ять та Вічна Слава Герою!

Памятник погибшему украинскому воину Юрию Власенко открыли в Лимане - Цензор.НЕТ 8009
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26.08.2020 20:37 Ответить
Сволота, москалі, ніколи не пробачим!
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26.08.2020 21:03 Ответить
Бабка Кравчучка уже ведет переговоры с убийцами наших героев, за "освобождение".
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26.08.2020 22:51 Ответить
 
 