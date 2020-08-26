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Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге. ФОТО

В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с матерями погибших украинских защитников, ветеранами АТО/ООС и участниками проекта Invictus Kryvbas, которые соревнуются за честь стать членами сборной Украины для участия в международных "Играх непокоренных".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник поблагодарил главу государства за желание пообщаться с теми, кто пережил Дебальцевский и Иловайский котлы. Также он рассказал, что предыдущей власти было неудобно вспоминать о Иловайской трагедию.

"Не колонны патриотов возглавлять нужно, а отвечать за два котла, в которых был батальон "Кривбасс", - отметил Николай Колесник.

Матери погибших и пропавших без вести участников войны в Донбассе попросили у главы государства помочь запуску работы секретариата постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, без которой нет возможности создавать поисковые группы украинских воинов и формировать единый реестр пропавших без вести. Также ко Владимиру Зеленскому обратились с просьбой способствовать поддержке законопроекта о статусе пленных и пропавших без вести - подать документ в парламент от имени Президента как неотложный.

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"Готов поддержать этот законопроект", - сказал Глава государства.

В Кривом Роге Владимир Зеленский встретился с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом. Вместе они посетили сквер Героев и почтили память погибших защитников Украины, возложив цветы к мемориалам павшим воинам АТО и жертвам Иловайской трагедии.

На Центральном кладбище Кривого Рога похоронены 82 бойца - участника войны в Донбассе, 13 из которых - воины отдельного батальона "Кривбасс". 29 августа 2014 батальон потерял в Иловайском котле 21 бойца. Памятный знак в их честь расположен в городском сквере Героев.

Президент подчеркнул, что одна из важнейших задач для государства - это интеграция участников войны в мирную жизнь и в социальную среду.

"И мы, и все украинцы после нас будут всегда благодарны героям, которые защитили Украину в том тяжелейшем 2014 году, в последующие годы. Тогда действительно было сохранено единство нашего государства - благодаря тому, что объединились все, общество реально стало на защиту Украины ", - отметил Глава государства.

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Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге 01
Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге 02
Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге 03

Автор: 

ветераны (1107) Зеленский Владимир (20348) плен (2609) Колесник (24)


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Топ комментарии
+18
Кривий Ріг вітає президента

Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 5630
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26.08.2020 22:09
+18
Начался новый сезон видосиков и громких обещаний. Ведь через месяц местные выборы, а рейтинг у зеленых гнид стремительно летит вниз. Поэтому шмаркля активно пиарится, чтобы лохи еще раз повелись на его тупой разводняк и опять за его тушек проголосовали на выборах. "Без лоха и жизнь плоха" - девиз партии зеленского!
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26.08.2020 22:11
+17
Ты ты дочке "зыбытого" тобой Журавля сначала в глаза посмотри. Наберись смелости. сцикло.
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26.08.2020 22:11
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Правила форума Совет форумчан
Снова селфики снимешь как жрешь и пьешь на отдыхе? Говнокоммандующий хренов.
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26.08.2020 22:08 Ответить
Замена Лунева генералом СБУ Галаганом в должности командующего силами специальных операций - это продолжающаяся чистка ВСУ от прозападноориентированных командиров. Луневу не простили демарша на инаугурации и недавнего заявления о переходе на натовские стандарты. Кадровое решение проведено с подачи Ермака.
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26.08.2020 22:33 Ответить
Все один к одному

Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 722
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26.08.2020 22:37 Ответить
Нет шоб знак дорожный открыть или пообицяты доллар по десять це забагато
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26.08.2020 22:54 Ответить
военных и гражданских заложников (пленных), Источник: https://censor.net/p3216042 - заручники і полонені - це принципово різня поняття !
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26.08.2020 22:08 Ответить
Группу під такою назвою мабуть створили не вчора і навіть не рік чи два тому? "Я так думаю" (с)
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26.08.2020 22:58 Ответить
Кривий Ріг вітає президента

Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 5630
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26.08.2020 22:09 Ответить
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9002
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26.08.2020 23:30 Ответить
Начался новый сезон видосиков и громких обещаний. Ведь через месяц местные выборы, а рейтинг у зеленых гнид стремительно летит вниз. Поэтому шмаркля активно пиарится, чтобы лохи еще раз повелись на его тупой разводняк и опять за его тушек проголосовали на выборах. "Без лоха и жизнь плоха" - девиз партии зеленского!
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26.08.2020 22:11 Ответить
Ты ты дочке "зыбытого" тобой Журавля сначала в глаза посмотри. Наберись смелости. сцикло.
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26.08.2020 22:11 Ответить
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6090
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26.08.2020 22:27 Ответить
Шота я на фото не вижу ни одного человека в военной форме.
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26.08.2020 22:12 Ответить
знов підставних тіток зібрав , як в Золотому ?
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26.08.2020 22:25 Ответить
Ти Антоненка випусти, дебіл дебільний! Тебе тільки за нього люди не пробачать! І не тільки випусти, а і вибачся, що допоміг його в допру запхати своїм язиком. А потім ще й Авакова звільни, в тебе є на це повна влада.
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26.08.2020 22:18 Ответить
не перекручивай. влада как раз у авакова, а это так - языком молоть поставлено.
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26.08.2020 23:04 Ответить
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 9235
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26.08.2020 22:24 Ответить
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 8528
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26.08.2020 22:36 Ответить
Як той хто не воює і втікав від повісток може закінчити війну?
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27.08.2020 08:31 Ответить
7.06.2019

В горсовете Кривого Рога скандально известный Николай Колесник сейчас представляет партию «УКРОП». Но на предыдущих местных выборах в 2010-м году баллотировался от «Партии регионов». В 2015-м отделился от своих товарищей и вступил в политсилу, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, - «Украинское объединение патриотов». Несмотря на новую патриотическую позицию Николая Колесника, это не помешало ему в 2019-м объединиться с «Оппозиционным блоком» и представителями местной «Батькивщины», чтобы ускорить инаугурацию Владимира Зеленского. Такому неожиданному союзу удивились представители демократических сил.
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26.08.2020 22:24 Ответить
Я так гидотно не почував себе навіть при Овочі.
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26.08.2020 22:30 Ответить
Зеленський ховається в автобусах, Зеленський ховається від людей, Зеленський, мабуть, змушує свою охорону битися і ламати ребра протестуючим. Петро Порошенко, коли був на посаді Президента, ніколи не тікав від мітингарів чи пікетників - Артур Герасимов
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26.08.2020 22:32 Ответить
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 3288
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26.08.2020 22:51 Ответить
Українці ГИДУЮЬСЯ ним.
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26.08.2020 23:25 Ответить
Невиліковний д*вбой@б! Як ви могли це обрати, йолопи?Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6264
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26.08.2020 22:34 Ответить
Українці ГИДУЮЬСЯ ним.
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26.08.2020 23:23 Ответить
Можливо малороси, а українці ніколи.
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27.08.2020 08:32 Ответить
Дивитися на вираз обличчя жінки сурдоперекладача з Прямого, коли вона перекладає інфу про танці зайця на святі незалежності - безцінно Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 45 Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2296
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26.08.2020 22:38 Ответить
Зеленский - это не только 60 килограмм клоуна, но и полтора метра бесконечного стыда
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26.08.2020 22:41 Ответить
зе-ишак проводит предвыборную кампанию "прслуги олигархов" за счет терпил из "нарiда". беня одобряэ.
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26.08.2020 22:56 Ответить
Не полтора метра, а полотры тысячи километров
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26.08.2020 23:00 Ответить
Зейло, б**дь! (Зеленое *****)
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26.08.2020 22:57 Ответить
п-бол окучивает зе-билов...
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26.08.2020 22:58 Ответить
Как классно сказал:
не "я приму закон"
и даже не "я поддержу закон"
****** сказало "я готово поддержать"
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26.08.2020 23:34 Ответить
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2649
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27.08.2020 00:15 Ответить
ШО таке,,,? Крышка пианино упала??
НУ,бывает....
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30.08.2020 03:25 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fna-donbasi-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-pro-ce-povidomili-cherez-tri-dni%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pPxrscBM8cj3vC07mzI644bmVIEzpJSy57lJAEVVnJLYPePAMOSIRshQ&h=AT3-MnMMyYgHf28Ux1wKjqBYPSNhiQOhhpRP7VjmDIZUu5HaSbMaljtcbKncTuXrzY4UL8Rem0FB4Eg8lgs05j0KdAClmyVUGlYPtciC_bOhUCYnE9SYFsiWWU_nVXKe4IvT&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT0J7IOu_Ot6fulDNvgHUJH-wYs71XS-x5loH_RmdLUZ9S-8wHoeuI8VY71QZGC8Hr-N7LczMJIExsIaYBii-YQGJKsogehOjIozDRNRCr-kNxDOury14IzyxSSppL1H7B2U8HF4G1So0hyFxQiWb_HyRHIqyHdkJF9NB-5RWLl8QsAKV8k На Донбасі загинув український військовий: про це повідомили через три дні Старший лейтенант володимир Рудик загинув 21 серпня від кульового поранення,захищаючи рідну землю. Вічна пам'ять Герою!
Про загибель воїна повідомили лише через три доби щоб не зіпсувати статистику Зеленського в проголошені промови.

Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 2903
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27.08.2020 00:17 Ответить
Зеленський https://bykvu.com/ua/bukvy/den-nezalezhnosti-golovne-z-promovi-prezidenta-zelenskogo/ виступив з промовою з нагоди Дня Незалежності. Він зазначив, що вже 29 день поспіль у нього й у всієї країни ранок справді добрий, бо 29 днів як на сході України немає бойових втрат.

Це ж і є ті самі бариги, які торгують на крові. Торгують нашим суверенітетом та незалежністю. Огидні потвори.
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27.08.2020 00:18 Ответить
Люблю я цензор-всю поросякокремляндію в одній клітці збирає-зелень жерти.Може хтось з лохів і клюне-хто знає.
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27.08.2020 00:40 Ответить
Люблю я таких тупорилих зебілів як ти, так і хочеться дати тобі морквину, щоб потренувався
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27.08.2020 08:17 Ответить
Прогнуть Порошенко не вышло, поэтому запустили проект "Буратино"

https://www.facebook.com/ratner.alex/posts/3536062733079950 Ратнер Александр : На прошлой неделе в США рассекретили и обнародовали пятый отчет комитета по вопросам разведки. А там вот такая красота.

Но дело даже не во влажных московских фантазиях образца 2016 года, описанных в отчете. Дело в том, что с вероятностью чуть больше, чем 100%, вот прямо сейчас Кремль пропихивает новый план, не менее прекрасный, и одновременно сочиняет еще несколько - на все случаи жизни. И узнаем мы об этих планах лет через пять из очередного рассекреченного американского доклада. Если, конечно, через 5 лет у нас будет доступ к интернету и информации из США.

Ну так вот.

...В декабре 2016 года, то есть уже после победы Трампа на выборах, Килимник [русский агент] с помощью скрытого механизма обмена сообщениями передал Манафорту сигнал о готовности Москвы идти дальше в имплементации плана:

"1) Создание Автономной республики Донбасса (АРД), автономного региона Украины. АРД будет создана в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании АРД в идеале должно быть одобрено в нормандском формате.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/08/25/7113578/ подробнее здесь
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27.08.2020 00:40 Ответить
Я готовий підтримати закон про статус полонених і зниклих безвісти, - Зеленський на зустрічі з родичами загиблих і ветеранами в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 8443
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27.08.2020 00:41 Ответить
е мое, оказывается оно готово, но еще не подписало, что времени у кАзла квартального не было?
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27.08.2020 07:11 Ответить
 
 