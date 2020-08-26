Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге. ФОТО
В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с матерями погибших украинских защитников, ветеранами АТО/ООС и участниками проекта Invictus Kryvbas, которые соревнуются за честь стать членами сборной Украины для участия в международных "Играх непокоренных".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник поблагодарил главу государства за желание пообщаться с теми, кто пережил Дебальцевский и Иловайский котлы. Также он рассказал, что предыдущей власти было неудобно вспоминать о Иловайской трагедию.
"Не колонны патриотов возглавлять нужно, а отвечать за два котла, в которых был батальон "Кривбасс", - отметил Николай Колесник.
Матери погибших и пропавших без вести участников войны в Донбассе попросили у главы государства помочь запуску работы секретариата постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, без которой нет возможности создавать поисковые группы украинских воинов и формировать единый реестр пропавших без вести. Также ко Владимиру Зеленскому обратились с просьбой способствовать поддержке законопроекта о статусе пленных и пропавших без вести - подать документ в парламент от имени Президента как неотложный.
"Готов поддержать этот законопроект", - сказал Глава государства.
В Кривом Роге Владимир Зеленский встретился с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом. Вместе они посетили сквер Героев и почтили память погибших защитников Украины, возложив цветы к мемориалам павшим воинам АТО и жертвам Иловайской трагедии.
На Центральном кладбище Кривого Рога похоронены 82 бойца - участника войны в Донбассе, 13 из которых - воины отдельного батальона "Кривбасс". 29 августа 2014 батальон потерял в Иловайском котле 21 бойца. Памятный знак в их честь расположен в городском сквере Героев.
Президент подчеркнул, что одна из важнейших задач для государства - это интеграция участников войны в мирную жизнь и в социальную среду.
"И мы, и все украинцы после нас будут всегда благодарны героям, которые защитили Украину в том тяжелейшем 2014 году, в последующие годы. Тогда действительно было сохранено единство нашего государства - благодаря тому, что объединились все, общество реально стало на защиту Украины ", - отметил Глава государства.
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В горсовете Кривого Рога скандально известный Николай Колесник сейчас представляет партию «УКРОП». Но на предыдущих местных выборах в 2010-м году баллотировался от «Партии регионов». В 2015-м отделился от своих товарищей и вступил в политсилу, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, - «Украинское объединение патриотов». Несмотря на новую патриотическую позицию Николая Колесника, это не помешало ему в 2019-м объединиться с «Оппозиционным блоком» и представителями местной «Батькивщины», чтобы ускорить инаугурацию Владимира Зеленского. Такому неожиданному союзу удивились представители демократических сил.
не "я приму закон"
и даже не "я поддержу закон"
****** сказало "я готово поддержать"
НУ,бывает....
Про загибель воїна повідомили лише через три доби щоб не зіпсувати статистику Зеленського в проголошені промови.
Це ж і є ті самі бариги, які торгують на крові. Торгують нашим суверенітетом та незалежністю. Огидні потвори.
https://www.facebook.com/ratner.alex/posts/3536062733079950 Ратнер Александр : На прошлой неделе в США рассекретили и обнародовали пятый отчет комитета по вопросам разведки. А там вот такая красота.
Но дело даже не во влажных московских фантазиях образца 2016 года, описанных в отчете. Дело в том, что с вероятностью чуть больше, чем 100%, вот прямо сейчас Кремль пропихивает новый план, не менее прекрасный, и одновременно сочиняет еще несколько - на все случаи жизни. И узнаем мы об этих планах лет через пять из очередного рассекреченного американского доклада. Если, конечно, через 5 лет у нас будет доступ к интернету и информации из США.
Ну так вот.
...В декабре 2016 года, то есть уже после победы Трампа на выборах, Килимник [русский агент] с помощью скрытого механизма обмена сообщениями передал Манафорту сигнал о готовности Москвы идти дальше в имплементации плана:
"1) Создание Автономной республики Донбасса (АРД), автономного региона Украины. АРД будет создана в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании АРД в идеале должно быть одобрено в нормандском формате.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/08/25/7113578/ подробнее здесь