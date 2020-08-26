Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге. ФОТО

В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Владимир Зеленский в Кривом Роге встретился с матерями погибших украинских защитников, ветеранами АТО/ООС и участниками проекта Invictus Kryvbas, которые соревнуются за честь стать членами сборной Украины для участия в международных "Играх непокоренных".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник поблагодарил главу государства за желание пообщаться с теми, кто пережил Дебальцевский и Иловайский котлы. Также он рассказал, что предыдущей власти было неудобно вспоминать о Иловайской трагедию.

"Не колонны патриотов возглавлять нужно, а отвечать за два котла, в которых был батальон "Кривбасс", - отметил Николай Колесник.

Матери погибших и пропавших без вести участников войны в Донбассе попросили у главы государства помочь запуску работы секретариата постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, без которой нет возможности создавать поисковые группы украинских воинов и формировать единый реестр пропавших без вести. Также ко Владимиру Зеленскому обратились с просьбой способствовать поддержке законопроекта о статусе пленных и пропавших без вести - подать документ в парламент от имени Президента как неотложный.

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"Готов поддержать этот законопроект", - сказал Глава государства.

В Кривом Роге Владимир Зеленский встретился с заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом. Вместе они посетили сквер Героев и почтили память погибших защитников Украины, возложив цветы к мемориалам павшим воинам АТО и жертвам Иловайской трагедии.

На Центральном кладбище Кривого Рога похоронены 82 бойца - участника войны в Донбассе, 13 из которых - воины отдельного батальона "Кривбасс". 29 августа 2014 батальон потерял в Иловайском котле 21 бойца. Памятный знак в их честь расположен в городском сквере Героев.

Президент подчеркнул, что одна из важнейших задач для государства - это интеграция участников войны в мирную жизнь и в социальную среду.

"И мы, и все украинцы после нас будут всегда благодарны героям, которые защитили Украину в том тяжелейшем 2014 году, в последующие годы. Тогда действительно было сохранено единство нашего государства - благодаря тому, что объединились все, общество реально стало на защиту Украины ", - отметил Глава государства.

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