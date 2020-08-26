14 522 44
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины. ФОТОрепортаж
В марше защитников Украины, который состоялся 24 августа в Киеве приняла участие маленькая дочь киборга из 90-го батальона Руслана Боровика.
Как передает Цензор.НЕТ, фото опубликовала пользователь Фейсбука Вита Ченкова.
Она отметила: "Завоевываем Независимость для них и ради них! На фотографии Анна Боровик, дочь киборга 90-го отдельного аэромобильного батальона Руслан Боровик. Вместе с отцом участвовала в шествии ветеранов 24.08.2020 г".
Топ комментарии
+70 18c49ed2
показать весь комментарий26.08.2020 23:41
+69 Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий26.08.2020 23:39
+67 18c49ed2
показать весь комментарий26.08.2020 23:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот она настоящая история Украины! И будущее страны!
Все будет Украина! Никакие зебилоиды, ермаки и прочие предатели не остановят будущее Свободной и Независимой Украины!
чудове фото, дійсно!
Пам'ятник воїнам Радянської Армії в Трептов-парку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Берліні (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Treptower Ehrenmal) - радянський меморіальний комплекс в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA Трептов-парку , де поховано близько 5 000 радянських воїнів. Являє собою фігуру радянського солдата, в одній руці якого - меч, що розрубує фашистську свастику, на іншій - врятована з руїн поверженого Берліна маленька німецька дівчинка. У основи пам'ятника розташований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9 мавзолей .
З урахуванням висоти пагорба і цоколя основи загальна висота монумента дорівнює приблизно 30 метрам. https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 1 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 скульптура воїна була розібрана і відправлена на реставрацію. Навесні 2004 пам'ятник воїнам Радянської Армії, полеглим в боях з нацизмом в Берліні, повернений на колишнє місце.
СТАНУ Я ТОЧНО ГЕНЕРАЛОМ !»
душа радіє і гордість до неба за їх...справжніх і щирих...як це дитя...
щасти манюня...
а после,отец с флагом на майдане стоял
...
хотели подойти с соболезнованиями,но ...может люди не хотят бередить рану
Дай вам, боже, здоровья
И слеза прошибает, и сердце радуется!
И еще более, к сожалению, сегодняшняя власть кажется чужой... Параллельной
А на этих фотках такие родные люди, свои
І, зверніть увагу, їй все подобається.
Буває, дітки вередують, як багато людей, втомлюються.
А цій ляльці добре з татком і його побратимами.
А Шапіро приходять, і уходять.
На Ростов.
Зло должно быть покарано публично и показательно.
Щастя тобі, Анічко! Рости красунею, таткова принцесо!
І батькові - най тебе куля обминає, козаче. Тобі ще погуляти на весіллі доці й виховувати онуків!