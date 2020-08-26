Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины. ФОТОрепортаж

В марше защитников Украины, который состоялся 24 августа в Киеве приняла участие маленькая дочь киборга из 90-го батальона Руслана Боровика.

Как передает Цензор.НЕТ, фото опубликовала пользователь Фейсбука Вита Ченкова.

Она отметила: "Завоевываем Независимость для них и ради них! На фотографии Анна Боровик, дочь киборга 90-го отдельного аэромобильного батальона Руслан Боровик. Вместе с отцом участвовала в шествии ветеранов 24.08.2020 г".











