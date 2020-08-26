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Новости Фото День Независимости
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Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины. ФОТОрепортаж

В марше защитников Украины, который состоялся 24 августа в Киеве приняла участие маленькая дочь киборга из 90-го батальона Руслана Боровика.

Как передает Цензор.НЕТ, фото опубликовала пользователь Фейсбука Вита Ченкова.

Она отметила: "Завоевываем Независимость для них и ради них! На фотографии Анна Боровик, дочь киборга 90-го отдельного аэромобильного батальона Руслан Боровик. Вместе с отцом участвовала в шествии ветеранов 24.08.2020 г".

Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины 01
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины 02
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины 03
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины 04
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины 05
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины 06

Автор: 

ветераны (1107) День Независимости (1196) 90 ОАэМБ (5)


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Топ комментарии
+70
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 3202
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26.08.2020 23:41
+69
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 7029
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26.08.2020 23:39
+67
А это Мама с большой буквы

Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 8890
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26.08.2020 23:44
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Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 4040
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26.08.2020 23:38 Ответить
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 7029
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26.08.2020 23:39 Ответить
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 2243
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26.08.2020 23:40 Ответить
дитя полка! не лякається дядьків у однострої! красуня... маленька папина квіточка!
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26.08.2020 23:40 Ответить
Дочь киборга Руслана Боровика приняла участие в Марше защитников Украины - Цензор.НЕТ 3202
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26.08.2020 23:41 Ответить
Боже, какая классная фотка!
Вот она настоящая история Украины! И будущее страны!
Все будет Украина! Никакие зебилоиды, ермаки и прочие предатели не остановят будущее Свободной и Независимой Украины!
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26.08.2020 23:48 Ответить
в одній руці - прапор , в іншій дитя...
чудове фото, дійсно!
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26.08.2020 23:55 Ответить
ничего не напоминает памятник Берлин Трептов парк...
Пам'ятник воїнам Радянської Армії в Трептов-парку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Берліні (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Treptower Ehrenmal) - радянський меморіальний комплекс в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA Трептов-парку , де поховано близько 5 000 радянських воїнів. Являє собою фігуру радянського солдата, в одній руці якого - меч, що розрубує фашистську свастику, на іншій - врятована з руїн поверженого Берліна маленька німецька дівчинка. У основи пам'ятника розташований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9 мавзолей .
З урахуванням висоти пагорба і цоколя основи загальна висота монумента дорівнює приблизно 30 метрам. https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 1 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 скульптура воїна була розібрана і відправлена на реставрацію. Навесні 2004 пам'ятник воїнам Радянської Армії, полеглим в боях з нацизмом в Берліні, повернений на колишнє місце.
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27.08.2020 08:37 Ответить
Таки да. Они таких вот ребят и боятся до икоты, до мокрых подштанников.
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27.08.2020 00:08 Ответить
«БУДУ Я ТОЧНО ГЕНЕРАЛОМ !
СТАНУ Я ТОЧНО ГЕНЕРАЛОМ !»
Донька "кіборга" Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 2325
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27.08.2020 01:16 Ответить
Низкий Вам поклон хлопцы! Благодаря Вам, мы отмечаем свою Независимость Украины!
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26.08.2020 23:43 Ответить
А это Мама с большой буквы

Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 8890
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26.08.2020 23:44 Ответить
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 9021
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26.08.2020 23:45 Ответить
А хто ця жіночка з дитиною ? Волонтерка чи військова ? Колись щось про неї писали, вже не памятаю
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27.08.2020 00:27 Ответить
оце Свято! оце шана і повага Героям...
душа радіє і гордість до неба за їх...справжніх і щирих...як це дитя...
щасти манюня...
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26.08.2020 23:45 Ответить
Украина принадлежит вот таким как Она !!! И Мы должны оставить Им Свободную Украину - от ваты, сепаров, кацапов, предателей и просто мразей!!! Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
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26.08.2020 23:48 Ответить
Героям слава !!
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26.08.2020 23:53 Ответить
И их будущий защитник

Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 5571
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26.08.2020 23:48 Ответить
ты шо вы понимаете! во как надо!
Донька "кіборга" Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 4564
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27.08.2020 08:10 Ответить
и дочь Журавля с его отцом были на марше,
а после,отец с флагом на майдане стоял
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26.08.2020 23:52 Ответить
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 6062

...
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27.08.2020 00:21 Ответить
я их после марша видела,отец стоял со знаменем
хотели подойти с соболезнованиями,но ...может люди не хотят бередить рану
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27.08.2020 00:38 Ответить
Слава нашим Героям !! ❤️
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26.08.2020 23:52 Ответить
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 6962
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27.08.2020 00:01 Ответить
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 1799
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27.08.2020 00:01 Ответить
Діти і онуки під час війни дорослішають набагато швидше і потім стануть на захист України. Так, що вороги, особливо росія, можуть забути про Україну. Слава Україні!
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27.08.2020 00:07 Ответить
Героям Слава!
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27.08.2020 00:08 Ответить
Донька кіборга Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 535
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27.08.2020 00:10 Ответить
Донька "кіборга" Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 440
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27.08.2020 00:25 Ответить
от де свято,а не коло Софії
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27.08.2020 00:35 Ответить
Нет слов...
Дай вам, боже, здоровья
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27.08.2020 00:31 Ответить
Люди, у которых есть такие фотки, выкладывайте их!
И слеза прошибает, и сердце радуется!
И еще более, к сожалению, сегодняшняя власть кажется чужой... Параллельной
А на этих фотках такие родные люди, свои
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27.08.2020 00:35 Ответить
Яка чудова дівчинка !
І, зверніть увагу, їй все подобається.
Буває, дітки вередують, як багато людей, втомлюються.
А цій ляльці добре з татком і його побратимами.
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27.08.2020 00:40 Ответить
Два мира - два Шапиро
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27.08.2020 00:52 Ответить
Там Україна.
А Шапіро приходять, і уходять.
На Ростов.
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27.08.2020 01:20 Ответить
На Ростов - это уйти от ответственности.
Зло должно быть покарано публично и показательно.
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27.08.2020 01:24 Ответить
Яке чудове дівчатко-кошенятко :3
Щастя тобі, Анічко! Рости красунею, таткова принцесо!
І батькові - най тебе куля обминає, козаче. Тобі ще погуляти на весіллі доці й виховувати онуків!
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27.08.2020 01:27 Ответить
На відстаны два квартала маємо два світи. Світ "корпоративів", "попсових дискотек" і прокацапленого шабашу манкуртів проти світу героїв-захисників. І зрозуміло хто перемагає.
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27.08.2020 03:00 Ответить
Серце радіє, дивлячись таке!
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27.08.2020 07:21 Ответить
"Голубые береты" повернулись?
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27.08.2020 07:23 Ответить
Такая славная крошка! Вспоминается мем советских времен: два мира - два образа жизни. Нормальному ребенку хорошо в этой атмосфере, а не среди чумовой попсы.
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27.08.2020 07:24 Ответить
У кацапов так же. "Найдите два отличия" Красивые фото, но зачем?????
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27.08.2020 08:57 Ответить
Донька "кіборга" Руслана Боровика взяла участь у Марші захисників України - Цензор.НЕТ 9296
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28.08.2020 00:20 Ответить
 
 