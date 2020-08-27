Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар. ФОТО

Прокурор Офиса Генерального прокурора, который ведет дело об убийстве Олеся Бузины, Ярослав Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ.

Об этом рассказал в Facebook активист Сергей Бондар, передает Цензор.НЕТ.

"Что вы знаете о Генпрокуратуре? Военных прокуроров с российским гражданством видели? Сейчас покажу. Ярослав Борисочев - мразь, которая судила военных и сейчас судит Анедрея Медведько и Дениса Полищука за "убийство Бузины". Родился в России, имеет паспорт РФ и связи с ФСБ", - заявил Бондар.

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"Его сестра - Кристина Борисочева - государственная изменница. Работала в милиции Крыма, перешла на сторону оккупантов. Замужем за офицере ФСБ. Первое и второе фото - его. "Я Русский Оккупант". Сестра родила ребенка от оккупанта, которого прокурор сейчас забрал сюда и здесь воспитывает вместе с матерью. Мать - Наталья Борисочева - пожилая сепарша, ноет о Бузине, Шарие и Путине. Как вам такая история? Кто хочет увидеться с чертом - скоро позовем", - добавил Бондар.















