РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11264 посетителя онлайн
Новости Фото
10 511 99

Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар. ФОТО

Прокурор Офиса Генерального прокурора, который ведет дело об убийстве Олеся Бузины, Ярослав Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ.

Об этом рассказал в Facebook активист Сергей Бондар, передает Цензор.НЕТ.

"Что вы знаете о Генпрокуратуре? Военных прокуроров с российским гражданством видели? Сейчас покажу. Ярослав Борисочев - мразь, которая судила военных и сейчас судит Анедрея Медведько и Дениса Полищука за "убийство Бузины". Родился в России, имеет паспорт РФ и связи с ФСБ", - заявил Бондар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-начальник милиции Киева Мазан, разгонявший Майдан в 2014 году, получил гражданство РФ

"Его сестра - Кристина Борисочева - государственная изменница. Работала в милиции Крыма, перешла на сторону оккупантов. Замужем за офицере ФСБ. Первое и второе фото - его. "Я Русский Оккупант". Сестра родила ребенка от оккупанта, которого прокурор сейчас забрал сюда и здесь воспитывает вместе с матерью. Мать - Наталья Борисочева - пожилая сепарша, ноет о Бузине, Шарие и Путине. Как вам такая история? Кто хочет увидеться с чертом - скоро позовем", - добавил Бондар.

Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар 01
Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар 02
Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар 03
Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар 04
Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар 05
Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар 06
Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар 07
Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар 08

Автор: 

гражданство (1314) россия (95515) ФСБ (1936) прокурор (1131) Военная прокуратура (933) Борисочев Ярослав (1) Офис Генпрокурора (2467)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+46
що тут можна сказати, коли - какаяразніца....
Жах! і цей підар судить ...
показать весь комментарий
27.08.2020 09:40
+28
А зачем вообще раследовать дело бузины? Что бы наградить государственными наградами тех кто крякнул этого дегенерата? Кстати еще бы портнову с ним встречу организовать...
показать весь комментарий
27.08.2020 09:45
+27
Шо такое?

Вы в президенты выбрали такую же ватную гниду в 2019-м и в СН понавыбирали откровенных врагов.
А тут какой-то прокурор...
показать весь комментарий
27.08.2020 09:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що тут можна сказати, коли - какаяразніца....
Жах! і цей підар судить ...
показать весь комментарий
27.08.2020 09:40 Ответить
А зачем вообще раследовать дело бузины? Что бы наградить государственными наградами тех кто крякнул этого дегенерата? Кстати еще бы портнову с ним встречу организовать...
показать весь комментарий
27.08.2020 09:45 Ответить
та таки вже час
показать весь комментарий
27.08.2020 10:03 Ответить
Та його свої ж фсбшники і замочили бо, через нього йшло фінансування "руSSкай весны", але Бузина мав дуже липкі руки, як і Калашніков.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:27 Ответить
Какой поп (порношут)-такой приход,гебня хвост вонючий подняла!
показать весь комментарий
27.08.2020 10:07 Ответить
Точно!
2015 - Прокурор військової прокуратури Маріупольського гарнізону сил антитерористичної операції
2017 - начальник першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону сил антитерористичної операції
2018 - слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальнних проваджень Управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ
2019 - Генеральна прокуратура України
Хитрый бубочка уже тогда гадил сывчелому гетьману
показать весь комментарий
27.08.2020 11:23 Ответить
Нє хітрий бубАчка просто тобі притягнув НОВАЄ ЛІЦО
показать весь комментарий
27.08.2020 11:52 Ответить
Еще в 15 году. Я так и написал.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:50 Ответить
Так кацапе так тільки в 15 році він ще в Маріуполі сидів,
а вже при твоєму бубочці воно стало начальнок відділу ГПУ
НОВАЄ ЛІЦО.
Мабуть портнов протягнув. Ну про вєнедіктову я взагалі мовчу.

01.04.2020прокурор відділу / Генеральна прокуратура УкраїниКрюківщина / Київська область / Українаhttps://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/db025b32-857b-491f-a3ae-e9eb275b58f4/ ДЕТАЛЬНІШЕ
29.06.2019Генеральна прокуратура України / прокурор відділу/ /https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/0a6bc466-5174-4f82-a588-489c8ba03bc4/ ДЕТАЛЬНІШЕ
10.03.2019Генеральна прокуратура України / слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальнних проваджень Управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУКрюківщина / Київська область / Українаhttps://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/071bbe66-28be-4ff6-962b-5d7b30f7f69b/ ДЕТАЛЬНІШЕ
02.03.2018Військова прокуратура Маріупольського гарнізону сил антитерористичної операції / начальник першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону сил антитерористичної операції
показать весь комментарий
27.08.2020 21:18 Ответить
"Так кацапе так тільки в 15 році він ще в Маріуполі сидів,
а вже при твоєму бубочці воно стало начальнок відділу ГПУ
НОВАЄ ЛІЦО.". порохоботам верить - себя не уважать. "10.03.2019Генеральна прокуратура України" Ты хоть сам понимаешь, что пишешь?
показать весь комментарий
28.08.2020 10:06 Ответить
Військовим прокурором він став за Порошенко.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:21 Ответить
А ще він "ветеран"

Прокурор Борисочев, який веде справу Бузини, має паспорт РФ і зв'язки з ФСБ, - активіст Бондар - Цензор.НЕТ 8558
показать весь комментарий
27.08.2020 11:46 Ответить
показать весь комментарий
27.08.2020 11:51 Ответить
Не удивили... У нас жена главного СБУшника сепарша с рос паспортом.
показать весь комментарий
27.08.2020 09:40 Ответить
Та.
Чи дивина.
Україна, за часів Януковича мала аж ДВОХ Міністрів оборони громадян Россіі.
Які так добре підготували Крим до оборони.
показать весь комментарий
27.08.2020 09:40 Ответить
Шо такое?

Вы в президенты выбрали такую же ватную гниду в 2019-м и в СН понавыбирали откровенных врагов.
А тут какой-то прокурор...
показать весь комментарий
27.08.2020 09:41 Ответить
А цього просували по службі Сивочолий, Алкаш та Тепловізор.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:29 Ответить
Сколько знакомых коллаборационистских групп из фб), однако Венедиктова все больше и больше смердеть начинает. Спасибо "новым лицам"
показать весь комментарий
27.08.2020 09:43 Ответить
«Спасибо « тем ,кто привёл иуд к власти
показать весь комментарий
27.08.2020 10:09 Ответить
А була альтернатива?
показать весь комментарий
27.08.2020 10:30 Ответить
хіба що: таких зебілів, як ти з кредо "жрать+срать+ржать" позбавити права голосу
показать весь комментарий
27.08.2020 11:10 Ответить
Поки 73% захворіє то 8% здохне.Прокурор Борисочев, який веде справу Бузини, має паспорт РФ і зв'язки з ФСБ, - активіст Бондар - Цензор.НЕТ 9952

Когось ти тут нагадуєш,позбавитель голосу.Отут я тебе й бачив.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:24 Ответить
Лучше вобще выслать назад в Донбабве к херам этих нищебродов тупых.
Один хрен Украине с них никакого толку.
показать весь комментарий
27.08.2020 15:49 Ответить
В приличных воюющих странах таких коллаборационистов, как был Бузина, вешают по приговору трибунала, а не расследуют их убийство.
показать весь комментарий
27.08.2020 09:45 Ответить
Не знаю...Но чем дальше,тем очевиднее становится "ночь хрустальных ножей".Без нее нынешним ни не выиграть...
показать весь комментарий
27.08.2020 09:45 Ответить
Ситуация такая, что иначе нельзя. У меня тонкая, сентиментальная, ранимая душа, но я за то, чтобы пятую колонну репрессировать.
показать весь комментарий
27.08.2020 09:51 Ответить
А какая разница?
показать весь комментарий
27.08.2020 09:47 Ответить
Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар - Цензор.НЕТ 2935
показать весь комментарий
27.08.2020 09:47 Ответить
от не треба ЗЕмразотою, паскудити добрий, душевний образ Діда Панаса.
Для Зенедоумка то забагато честі.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:06 Ответить
Я так понимаю на самого прокурора ничего не нашли. А за сестру брат отвечать не должен.
показать весь комментарий
27.08.2020 09:48 Ответить
т.е паспорт ерефии у зебилов уже ниче? А че ж на семочку гавкали?
показать весь комментарий
27.08.2020 10:00 Ответить
так і цього Сивочолий з Алкашом просували. Так що він в пакеті з Семочками йде.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:32 Ответить
Юрик это твое " ничего " называется гражданство России
или и у тебя оно тоже есть ?
показать весь комментарий
27.08.2020 11:20 Ответить
Рехформа шоколадного барыги позволила всем этим мразям судить украинцев. Зе - это лишь вишенка на торте.
показать весь комментарий
27.08.2020 09:49 Ответить
Есть законодательная норма, по которой лица, имеющие близких родственников во враждебном государстве не могут занимать ответственные должности, требующие допуск к секретным материалам.
показать весь комментарий
27.08.2020 09:58 Ответить
Собрал все в кучу и выслал, какой плохой прокурор)))) кроме сестры то будет чо по предателю прокурору? Или как себе выбрать родственников?
показать весь комментарий
27.08.2020 09:49 Ответить
Да знают они все прекрасно! Поэтому понимают, что если из прокуратуры, МВД, СБУ выгнать всех латентных и явных сепаров, ватников и "консервы", то останется 10% (в лучшем случае). "А кто-ж тогда работать будет?". Это из той же серии, что и "... а то Путин нападет".
показать весь комментарий
27.08.2020 09:49 Ответить
вот вы наголосовали блди...
показать весь комментарий
27.08.2020 09:50 Ответить
Дурачек, дело Бузины не в прошлом году началось и ведет его этот прокуроришка не один год.
показать весь комментарий
27.08.2020 09:56 Ответить
Почему тогда Зельц его не люстрирует??? Ведь именно в этом ( в том числе ) вы, зебилы, обвиняли Пороха? Так что в итоге дурачек это ты.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:04 Ответить
Потому, что Зеля в этом плане - такой же мудак, как и твой Потрошок.
Так что в итоге - дурачек - это ты, ибо ты явно голосовал за одного из этих двух мудаков, в отличие от меня.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:19 Ответить
"ты явно голосовал за одного из этих двух мудаков в отличие от меня" прям теряюсь в догадках . кому же из кандидатов так повезло с избирателем таким как ты
показать весь комментарий
27.08.2020 11:36 Ответить
Гриценко, Голос.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:05 Ответить
та ты шо я думал за Грыща голосовал только наш местный дурачек Игорь L . оказывается вас тут двое
ну Голос ладно . могу понять . хотя скажем так . не оправдали надежд . а Славик вообще самоустранился на пол пути
показать весь комментарий
27.08.2020 13:24 Ответить
"оказывается вас тут двое"
Нас тут гораздо больше тех, кто не повелся на лапшу и выбрал после Революции Достоинства президентом олигарха из Партии Регионов.

"хотя скажем так . не оправдали надежд"
Каких надежд они не оправдали? Никаких претензий к их работе в Раде у меня нет. Законопроекты правильные, голосуют исключительно в интересах Украины.
Мало трындят и пиарятся? Это да, но это не то, чем должны заниматься нардепы.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:46 Ответить
*не выбрал
показать весь комментарий
27.08.2020 13:46 Ответить
" Нас тут гораздо больше тех, кто не повелся на лапшу" а еще больше ваших которые повелись на "лапшу" и выбрали зека . потом повелись на " лапшу" и выбрали оллигарха . потом повелись на " лапшу " и выбрали клоуна . на следующие выборы для них лапшу уже варят . это как говорит мой друг бытовое быдло . люди без ума и без принципов . удел которых вестись на лапшу .

напомни ка мне за кого там можно было отдать свой голос в 14-ом ? какие там у нас были варианты ? воровка на доверии или кто то из крепких хозяйственников с российскими паспортами ?
показать весь комментарий
27.08.2020 14:18 Ответить
"а еще больше ваших которые повелись на "лапшу" "

Не наших, а ВАШИХ.
Ведь как раз я ни разу не голосовал ни за зека (Гриценко, Юля), ни за олигарха (Гриценко), ни за клоуна (Гриценко, вычеркнул обоих).
Ты же явно голосовал за кого-то из них.

"воровка на доверии"
Воровка - чисто рыговско-пропагандистский штамп - твои рыговские корни все явственнее.
показать весь комментарий
27.08.2020 14:46 Ответить
Тьер я ведь с тобой не первый раз собачусь . ты хоть и идеологический противник но пишешь иногда внятно . вот только твоя дибильная привычка просто убивает . когда заканчиваются аргументы ты начинаешь обзываться . это что такая защитная реакция или слабый словарный запас ? ну давай фашистом меня еще назови или москалем или бандеровцем . попробуй попасть пальцем в небо
твоя любовь к Грыщу в принципе достойна уважения . какие ни какие убеждения . вот только идола для поклонения ты выбрал неудачно . он никакой . пустое место продвигаемое женушкой

на счет старой ведьмы . у меня свои источники информации ( не печатные от тех кто ее знает лично ) . и я утверждаю . она воровка . посадил ее Янык по личным мотивам . согласен но срок свой ( за другие дела ) она честно заработала .
показать весь комментарий
27.08.2020 16:14 Ответить
"когда заканчиваются аргументы"

Где у меня аргументы закончились?

" ты начинаешь обзываться"
Перечитал свой пост. И где же это я обзывался?
Вот в твоем посту ты написал "ваших", " это как говорит мой друг бытовое быдло"
В своем глазу бревна-то ты и не увидел?

"твоя любовь к Грыщу в принципе достойна уважения . какие ни какие убеждения . вот только идола для поклонения ты выбрал неудачно "

Не суди по себе. За Гриценко я голосую исключительно от отсутствия нормальной хоть минимально раскрученной альтернативы. Вне выборов он меня вообще не интересует. Но команда у него была хорошая в 2019м...не все, но по большей части.

"на счет старой ведьмы . у меня свои источники информации ( не печатные от тех кто ее знает лично ) . и я утверждаю . она воровка"
Аналогично - у меня свои источники информации относительно твоего кумира. И я могу утверждать тоже самое о Порошенко: контрабандист, коррупционер и рейдер. 99% нашей политической, так называемой "элиты" - гниль. И Гриценко тоже гнилой, но не на столько, как те, за кого ты *опу рвешь.
показать весь комментарий
27.08.2020 16:39 Ответить
"За Гриценко я голосую исключительно от отсутствия нормальной хоть минимально раскрученной альтернативы" вот оно что Михалыч . недополковник-подкаблучник оказался лучший из худших хочешь наблюдение из жизни . в бытность свою министром обороны приезжал он к нам в Полтаву в училище связи . друг офицер рассказывал . такой себе демократичный дедушка . еле ходит . вроде шо то проверяет но никуда сильно не вникает . от банкета отказался . ел в столовой со всеми . повторяя мне как всем я все оплачу . впечатление личного состава НИ-КА-КОЙ . ах да за обед и ужин конечно же не заплатил . забыл наверно

по первому пункту . посмотрел . бревна не увидел . все таки согласись " ваши " и " твои рыговские корни " это не одно и тоже

по последнему пункту . это называется перевести стрелки . речь то шла про Юлю а не про остальных . дойдет дело до них поговорим отдельно
показать весь комментарий
27.08.2020 16:56 Ответить
"оказался лучший из худших"
Примерно так.
Уж точно лучше чем олигарх-регионал, который развалил Оранжевую коалицию из-за своей паталогической жадности (рейдернул Никопольский ферросплавный).

"от банкета отказался . ел в столовой со всеми"
Это особо впечатлило - нехороший человек, от банкета отказался, да?

"се таки согласись " ваши " и " твои рыговские корни " это не одно и тоже"
Да что ты? Так "твои рыговские корни" - это, оказывается, оскорбление? А "голосовал за зека" и "быдло" - нет?
Не любишь ты таки бревна в своем глазу искать.

"по последнему пункту . это называется перевести стрелки
дойдет дело до них поговорим отдельно"
Какие ж тут стрелки? А то мы тут все время именно Юлю обсуждали и про Порошенку ни-ни?
Мы всех кандидатов обсуждаем и с Порошенки с Зелей начали вообще-то.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:29 Ответить
"олигарх-регионал, который развалил Оранжевую коалицию" альтернативная история да ? а шибко амбициозная баба Юля которая считала что ее обделили в развале не участвовала ?
то что ел в столовой молодец . но ел то на халяву . это привычка такая . впечатлило именно последнее . в столовой ел не он первый и не он последний но остальные проверяющие обычно платили за еду

повторяю . я с тобой лаюсь не в первый раз . и обзываться начинаешь почти всегда ты . это уже традиция

нет . ты написал что голосовал за Юлю . я выразил свое мнение о ней . так что в данном случае имеем классический перевод стрелок
показать весь комментарий
27.08.2020 20:16 Ответить
"альтернативная история да ?"

Реальная история, да. О том, как секретарь СНБО Порошенко летом 2005го году решил рейдернуть Никопольский ферросплавный - из-за чего в коалиции разразился скандал и Петя с Юлей ушли со своих должностей.
Но ты, как верующий фанатик, все равно не поверишь.

"повторяю . я с тобой лаюсь не в первый раз . и обзываться начинаешь почти всегда ты ."
Удивительное свойство - лгать, когда все доказательства налицо. Ведь именно ты тут оскорблял, ибо быдло - это оскорбление.
В моих же постах нет никаких оскорблений - и даже "рыговская сущность" - которое вообще-то не является "обзывательством" было написано ПОСЛЕ твоего прямого оскорбления.

"ты написал что голосовал за Юлю"
Ой, правда? Значит ты в 2010м во втором туре голосовал НЕ за Юлю? Значит - за Януковича?
показать весь комментарий
27.08.2020 20:49 Ответить
"Но ты, как верующий фанатик, все равно не поверишь." вот слово в слово могу сказать тоже и про тебя . есть два мнения твое и неправильное

ну во первых я цитировал своего друга . так сказать смягченное мнение . лично я думаю о флюгерах-избирателях на много хуже . а во вторых я писал не только про этот раз а обобщенные впечатления о наших так сказать дискусиях

на всех выборах я всегда голосую за националистов . так исторически сложилось . исключение выборы 2014 и 2019 . в 14-ом не хотел второго тура . в 19-ом после того как Кошулинский вылетел я во втором туре отдал голос за Порох . при всех его недостатках он все же лучше чем то шо осталось . а в 10-ом я просто не голосовал во втором туре . оба говняных персонажа ( Юля и Витя мне одинаково не интересны )
показать весь комментарий
28.08.2020 09:20 Ответить
"Ведь именно в этом ( в том числе ) вы, зебилы, обвиняли Пороха" - значит обвинения справедливы? Ну раз "Почему тогда Зельц его не люстрирует?"
показать весь комментарий
27.08.2020 11:27 Ответить
"вот вы наголосовали блди..." в 2014 - согласен.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:26 Ответить
Типа голосование 2019 чем-то лучше, не говоря уже о голосовании 2010го...у нас последние 10 лет, что ни голосование - то лютый треш.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:06 Ответить
Это да, к сожалению.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:36 Ответить
Істини заради треба сказати, що вибори 2010 були сфальшовані охендовським. Одразу уся виборча документація була знищена. Реально перемогла Тимошенчиха.
І у 2014 "один тур" намутив охендовський, який і отримав за це від Пєті орден замість тюряги за фальсифікацію виборів 2010-го року.
показать весь комментарий
28.08.2020 10:01 Ответить
Даже если он сотрудник ФСБ, что это меняет
Прям квинтесенция зебилизма)
показать весь комментарий
27.08.2020 09:56 Ответить
То есть это нормально для зебилов, что патриоты по пол года и более сидят по СИЗО из-за таких - "даже если сотрудник ФСБ"?
показать весь комментарий
27.08.2020 11:51 Ответить
Патриотов сажает суд, а не прокурор.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:42 Ответить
Я про СИЗО. А прокурор к суду не относится?
показать весь комментарий
27.08.2020 13:00 Ответить
арестовать мразь! и пытать!
показать весь комментарий
27.08.2020 09:59 Ответить
Какой мрак! ))) Прям темная сторона )))
показать весь комментарий
27.08.2020 10:18 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/rade-rasskazali-zapustyat-reformu-sbu-1598508962.html В Раде рассказали, когда запустят реформу СБУ и ещё в ближайшее время Виктор Мертветчук ОПЗЖ,посетит в прифронтовой части украинских военных, в Украине такие большие перемены ,а украинский народ этого не замечает, одним словом единоличники, ХАТА С КРАЮ и САЛО, и САМОГОН В КЛУНЕ охраняют,так можно и без всего остаться
показать весь комментарий
27.08.2020 10:03 Ответить
Будем потом читать ******* в АТО
показать весь комментарий
27.08.2020 10:22 Ответить
Презедент сливает операцию с задержанием вагнеровцев, жена презедента призывает в фейсбуке сообщать в фсб передвижения воинов ВСУ... Поэтому я абсолютно не удивлен кадрам, которые нынче в зекоманде.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:13 Ответить
СБУ в країні працює. Та інші органи. А як би ті покидьки в соцмережах не були активні, то ніхто нічого би не знав. Але я підозрюю, що ці люди дурники, а розумні в соцмережах не реєструються.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:25 Ответить
Дуже схоже, що зелена СБУ співпрацює з фсб.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:11 Ответить
Та передайте цю справу напряму в ФСБ, та ще прихватіть і по Майдану. Ціль у нашого керівницства і мордору одна.
показать весь комментарий
27.08.2020 10:41 Ответить
Баканову ніколи. Він з меморіальними табличками воює, та фури зважує. Тим більше, що в нього самого дружина, громадянка мордора.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:09 Ответить
Ми ще довго будемо дізнаватися про кадри, яким дав посади Порошенко, Луценко, Аваков та інші відомі персони.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:40 Ответить
А потім почуємо про кадр Зеленського.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:41 Ответить
Дякую, дуже дякую!

Прокурор Борисочев, який веде справу Бузини, має паспорт РФ і зв'язки з ФСБ, - активіст Бондар - Цензор.НЕТ 7919
показать весь комментарий
27.08.2020 11:55 Ответить
Та, він і при папєредніке почував себ не погано. Інвестиції з ерефії за 2014, 2015 роки перевищували 1,7 лярди, а "торгівля на крові" процвітала.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:00 Ответить
Різниці тільки дебіли не відчувають.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:08 Ответить
Звичайно, одні дебіли вважають що різниця з плюсом, інші дебіли вважають що вона з мінусом.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:30 Ответить
А взагалі то, всі дебіли виміряють різницю власною користю.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:33 Ответить
Ну я думаю що цей прокурор після такої інформації вже не жилець. Точно якісь колишні атошники грохнуть цього зрадника.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:45 Ответить
Ніхто нікого не грохне. Більшість колишніх атошників зараз зайняті питаннями реалізації льгот.
показать весь комментарий
27.08.2020 11:57 Ответить
Убедительно,слово за властью
показать весь комментарий
27.08.2020 12:06 Ответить
Владу завжди цікавить тільки власна нажива. Тому всі пройдисвіти так туди лізуть.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:32 Ответить
Да вы правы,власть и деньги не разделимы,это наркотик для многих жадущих,по этому понять их сложно но нужно для противоядия.Хотя сама власть и борьба против власти в конечном итоге равноценное занятие
показать весь комментарий
27.08.2020 12:37 Ответить
Це у вас типу: влада- падонкі і ті хто бореться з владою падонкі? Дуже вигідна позиція для влади.
показать весь комментарий
27.08.2020 12:45 Ответить
Вам виднее
показать весь комментарий
27.08.2020 12:51 Ответить
Там схоже мамєнька ще й засновник благодійного фонду "ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
показать весь комментарий
27.08.2020 12:42 Ответить
Очередная гнида.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:14 Ответить
Потому что украинское законодательство спокойно позволяет чиновникам и депутатам быть гражданими государства-агрессора. Уникальный случай разгильдяйства и безответственности. У них даже не спрашивают при приёме/регистрации об этом. Особенно сейчас это актуально, учитывая сколько этих зелёный человечков попринимали русское гражданство.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:19 Ответить
Гнать всех за поребрик.
показать весь комментарий
27.08.2020 15:09 Ответить
ЗеБанду геть.
показать весь комментарий
27.08.2020 15:07 Ответить
Ця держава просто сама не хоче існувати, суїцидальна Україна, по іншому я не можу зрозуміти чому Україна не карає за зраду і тримає на держ. посадах відвертих ворогів.
показать весь комментарий
27.08.2020 15:20 Ответить
Свои для ЗЕ люди.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:51 Ответить
Борисочева потрібно б було в тюрму посадити!
Люди, невже не бачте що коїться? Це ж справжній ворог України!
Де б у Польщі йому дозволили займати таку посаду? У Польщі він давно б сидів!
показать весь комментарий
27.08.2020 19:57 Ответить
А у нас тільки такі прокурвори і є.
Нормальних там не тримають.
При янеку призначені, при Пєті пішли на підвищення, і зараз жирують.
показать весь комментарий
28.08.2020 09:55 Ответить
 
 