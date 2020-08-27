Взятки за оформление документов для выезда за границу: ГБР задержало одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове задержали одного из руководителей Тячевского РО ГУ ГМС Украины в Закарпатской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, служащий миграционной службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за содействие в изготовлении паспортов для выезда за границу и оформления разрешений на выезд за границу на постоянное место жительства.

Следователи ГБР задержали служащего 26 августа 2020 во время получения им 500 долларов США и 1000 гривен в порядке ст. 208 УПК Украины.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Львовской области. Оперативное сопровождение - работники УСБУ в Закарпатской области.













Фото: сайт ГБР