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Взятки за оформление документов для выезда за границу: ГБР задержало одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове задержали одного из руководителей Тячевского РО ГУ ГМС Украины в Закарпатской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, служащий миграционной службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за содействие в изготовлении паспортов для выезда за границу и оформления разрешений на выезд за границу на постоянное место жительства.

Следователи ГБР задержали служащего 26 августа 2020 во время получения им 500 долларов США и 1000 гривен в порядке ст. 208 УПК Украины.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Взятки за оформление документов для выезда за границу: ГБР задержало одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье 01

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Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Львовской области. Оперативное сопровождение - работники УСБУ в Закарпатской области.

Взятки за оформление документов для выезда за границу: ГБР задержало одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье 02
Взятки за оформление документов для выезда за границу: ГБР задержало одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье 03
Взятки за оформление документов для выезда за границу: ГБР задержало одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье 04
Взятки за оформление документов для выезда за границу: ГБР задержало одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье 05
Взятки за оформление документов для выезда за границу: ГБР задержало одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье 06
Взятки за оформление документов для выезда за границу: ГБР задержало одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье 07
Фото: сайт ГБР

взятка (6158) загранпаспорт (199) ГБР (2988)


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А я-то думаю: Кто это весь бюджет разворовал? Так вот же он! Молодцы ГБРовцы! Не зря мы вас содержим на сотни миллионов народных денег.
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27.08.2020 11:04 Ответить
Размер дохода киевских контор "по трудоустройству" за границей - от миллиона евро в неделю черным налом. Все принимается от клиентов наличкой, никаких чеков, договоров.
А зачастую и лицензий. Ублюдочная власть и тут ничего не делает. Причина? - Бездарность и жадность.
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27.08.2020 11:23 Ответить
Странно, что у "одного из руководителей Госмиграции на Закарпатье" не оказалось такого фонарика для проверки.
предложить посветить на купюры перед расчетом. Делов-то...
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27.08.2020 12:06 Ответить
Убрали конкурента? Хотя при 500$ -- это курам на смех, а не конкуренция.
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27.08.2020 12:10 Ответить
 
 