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Новости Фото ДТП
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Водитель Chevrolet на Киевщине не справился с управлением и влетел в бетонный забор, погибли два человека, - полиция. ФОТО

20-летний водитель и 15-летняя пассажирка погибли на месте происшествия, еще три человека травмированы и доставлены в больницу с многочисленными травмами.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Трагическое автопроисшествие произошло в городе Березань.

Установлено, что водитель автомобиля "Chevrolet" не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным забором домовладения. На тот момент в машине находились водитель и четверо пассажиров. Все они местные жители.

20-летний водитель и 15-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте происшествия, еще трое пассажиров 17 и 19 лет получили многочисленные травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Начато досудебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель-иностранец не справился с управлением и вылетел на встречку на трассе Киев-Чоп: пять человек госпитализированы

Водитель Chevrolet на Киевщине не справился с управлением и влетел в бетонный забор, погибли два человека, - полиция 01
Водитель Chevrolet на Киевщине не справился с управлением и влетел в бетонный забор, погибли два человека, - полиция 02

Автор: 

ДТП (7673) Киевская область (4132) смерть (9222)


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Топ комментарии
+2
Болгаркою.
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27.08.2020 12:49
+1
Зіпсував забор. Казьол.
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27.08.2020 12:51
+1
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок... - это уже ни к чему 😪
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27.08.2020 12:53
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низенько летів видно.. + після дощу...
шкода дітей.
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27.08.2020 12:47 Ответить
как так то? чем крышу взрезало?
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27.08.2020 12:48 Ответить
Болгаркою.
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27.08.2020 12:49 Ответить
а да..
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27.08.2020 12:51 Ответить
Зіпсував забор. Казьол.
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27.08.2020 12:51 Ответить
Судячи з паркану - не перший випадок.
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27.08.2020 12:55 Ответить
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок... - это уже ни к чему 😪
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27.08.2020 12:53 Ответить
скока стоит "у него колесо заклинило"?
эксперты после каждого такого трафунка:

Водій Chevrolet на Київщині не впорався з керуванням і влетів у бетонну огорожу, загинули дві людини, - поліція - Цензор.НЕТ 5620
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27.08.2020 12:55 Ответить
Некого уже лишать свободы, сбежал на тот свет.
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27.08.2020 13:00 Ответить
Летун малолетний! Допонтовался ...
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27.08.2020 13:09 Ответить
Добре хоч пішоходів не було.
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27.08.2020 13:36 Ответить
Вот и полетали...
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27.08.2020 15:48 Ответить
свидетелям секты "а какая разница" наглядный пример того, что разница есть, а если её игнорировать, то законы природы неумолимо расставляют всё по местам..
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27.08.2020 16:02 Ответить
 
 