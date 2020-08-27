РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11450 посетителей онлайн
Новости Фото
10 567 136

Зеленский попросил увеличить вместительность спорткомплекса в Кривом Роге до 30 тыс. зрителей: Вопрос не в матчах, я не вижу в городе большой арены для концертов. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский второй день находится на Днепропетровщине с рабочей поездкой. Глава государства ознакомился с планом реконструкции спорткомплекса "Металлург" Коммунального внешкольного учебного заведения "Детско-юношеская спортивная школа № 1". Этот спорткомплекс – крупнейший в Кривом Роге. Его обновление будет проходить в рамках программы Президента "Большое строительство".

После реконструкции на территории будут новые футбольные поля и спортплощадки. В самом здании стадиона обустроят игровые спортзалы, спортзалы для тяжелой атлетики, бокса, фитнеса, карате, греко-римской борьбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В настоящее время комплекс – в аварийном состоянии, им никто не пользуется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я готов поддержать закон о статусе пленных и пропавших без вести, - Зеленский на встрече с родственниками погибших и ветеранами в Кривом Роге. ФОТО

Зеленский попросил увеличить вместительность спорткомплекса в Кривом Роге до 30 тыс. зрителей: Вопрос не в матчах, я не вижу в городе большой арены для концертов 01

При осмотре Владимир Зеленский попросил запланировать в рамках реконструкции наполнение спорткомплекса современным оборудованием, а также привлечь к его работе профессиональных тренеров. Кроме того, Глава государства отметил необходимость включить в план реконструкции обустройство современного парка, расположенного рядом со стадионом, чтобы вся территория была местом отдыха не только для спортсменов или любителей спорта, но и для других горожан.

В целом стадион будет вмещать на трибунах почти 16,5 тыс. человек. Глава государства отметил, что необходимо по возможности подкорректировать количество мест, чтобы здесь могло расположиться до 30 тыс. зрителей.

"Я просто помню, что 30 тысяч человек у нас заполнялось. Вопрос же не только в матчах. В Кривом Роге я не вижу какой-то большой арены для мероприятий или концертов. Мне кажется, что самая большая арена на 16 тысяч для Кривого Рога – это мало", – сказал президент.

Зеленский попросил увеличить вместительность спорткомплекса в Кривом Роге до 30 тыс. зрителей: Вопрос не в матчах, я не вижу в городе большой арены для концертов 02

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заметил, что этот объект является очень важным для региона, ведь он станет своеобразным магнитом.

"Это будет не только футбольный стадион. Это будет развитие спорта во всей области. Потому что там будут тренироваться дети. И это будет хорошо, потому что мы забираем детей с улиц, они будут заниматься спортом", – подчеркнул министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Охрана Зеленского избила девушку в Днепре, - экс-нардеп Денисенко. ВИДЕО+ФОТО

Владимир Зеленский отметил, что возведение и ремонт таких инфраструктурных объектов, как "Металлург", позволит подросткам реализовывать свои амбиции и азарт. И вследствие этого социальная жизнь украинцев будет более прогрессивной и здоровой.

Зеленский попросил увеличить вместительность спорткомплекса в Кривом Роге до 30 тыс. зрителей: Вопрос не в матчах, я не вижу в городе большой арены для концертов 03

"Мы хотим показать нашим людям: когда власть ответственная, когда не думает только о своем интересе, как было типично для разных политиков в нашей истории, то результат этого можно увидеть в виде вот таких обновленных больших объектов", – рассказал Владимир Зеленский во время посещения территории спорткомплекса.

Также президент отметил, что по всей Украине нужно создавать еще больше современных условий для спорта, для всех видов физической активности.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Кривой Рог (1403) стадион (185) строительство (1997) Гутцайт Вадим (60) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
Вся країна спостерігає, як воно п'є, робить зарядку, гуляє, розважається...
Може воно просто Томагочі ?

Зеленский попросил увеличить вместительность спорткомплекса в Кривом Роге до 30 тыс. зрителей: Вопрос не в матчах, я не вижу в городе большой арены для концертов - Цензор.НЕТ 6421
показать весь комментарий
27.08.2020 13:15
+29
К пенсии. Будет перед "последними баранами" выступать...
показать весь комментарий
27.08.2020 13:14
+21
По улицам осла водили...и на стадион завели..
показать весь комментарий
27.08.2020 13:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я не вижу в Кривом Роге..... очистные сооружения включать надо коротконогий имбецил.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:34 Ответить
а вот шаурмятню, шо будет рядом с концертным залом, можно и на 16 тысяч построить.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:35 Ответить
Разберись сначала у криворожцев есть деньги на концерты ходить??? Лучше б фантачики в парке построил, с водкой.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:36 Ответить
Владимир Александрович, у вас мендель отклеилась....
показать весь комментарий
27.08.2020 13:36 Ответить
В Москве дом взорвали,сегодня в Керчи... Путлер не террорист...
показать весь комментарий
27.08.2020 13:37 Ответить
Весь мир концерт,а люди в нём актёры и артисты!
показать весь комментарий
27.08.2020 13:37 Ответить
Каждый день он просто пробивает дно и конца еще не видно
показать весь комментарий
27.08.2020 13:39 Ответить
Весь мир бардак,только Короновирус сегодня Бог рекламы
показать весь комментарий
27.08.2020 13:39 Ответить
И да, это еще ничего не значит, он уже забыл про нее, сейчас есть более важное обещание скоро школа, надо по 4000$ дурам которые будут белютени за него подкидывать.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:39 Ответить
В Москве Майдан...
показать весь комментарий
27.08.2020 13:42 Ответить
Это будет не только футбольный стадион. Это будет развитие спорта во всей области. Потому что там будут тренироваться дети. И это будет хорошо, потому что мы забираем детей с улиц, они будут заниматься спортом", - да чё так мелко ? По всей галактике. @уёвый балаган.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:42 Ответить
Это будет развитие спорта во всей вселенной!

В клубе "Остапа Бендера" появился молодой и энергичный председатель.
показать весь комментарий
27.08.2020 16:07 Ответить
«.....обновление будет проходить в рамках программы президента «Большое строительство»(с)
--------------------
Ха.....вспомнился мультик про Чебурашку, где они детскую площадку строили.......там Чебурашка «речуху» толкал: мы строили, строили, и наконец построили! Ура!(с).....
показать весь комментарий
27.08.2020 13:47 Ответить
Насрать на спорт, главное своих пристроить , пусть поют
показать весь комментарий
27.08.2020 13:53 Ответить
Шутом был - шутом и остался
Зеленський попросив збільшити місткість спорткомплексу в Кривому Розі до 30 тис. глядачів: Питання не в матчах, я не бачу в місті великої арени для концертів - Цензор.НЕТ 3310
показать весь комментарий
27.08.2020 13:53 Ответить
О дааа!!!Это твое!!! Тут ты на своем месте!!!
показать весь комментарий
27.08.2020 13:56 Ответить
Идиот.
показать весь комментарий
27.08.2020 13:58 Ответить
Зеленський попросив збільшити місткість спорткомплексу в Кривому Розі до 30 тис. глядачів: Питання не в матчах, я не бачу в місті великої арени для концертів - Цензор.НЕТ 504
показать весь комментарий
27.08.2020 14:00 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25496236.html Хотите знать, куда пойдут деньги от повышения налогов?

Зеленський попросив збільшити місткість спорткомплексу в Кривому Розі до 30 тис. глядачів: Питання не в матчах, я не бачу в місті великої арени для концертів - Цензор.НЕТ 4111
показать весь комментарий
27.08.2020 14:11 Ответить
Юзік проти нього - геній!! Хоча - вони обидва з міста "геніїв" так, як у це місто з покон віку зсилали зеків та засуджених за дрібні злочини...Шахтарям та металургам -слава...однак їх меньшисть...
показать весь комментарий
27.08.2020 14:15 Ответить
Інших проблем для Президента не існує.
показать весь комментарий
27.08.2020 14:18 Ответить
Ну як це не існує? А пошту бабцям привезти, а м'ячем в кільце попасти, а в Макдональці пожерти, а активісток побити за допомогою охорони і т.д.
Роботи ще дуже багато.
показать весь комментарий
27.08.2020 15:19 Ответить
А мы то думали, что стадионы для спортсменов, а оно вот чего, Михалыч.....Кому - что, а придурку - свое.
показать весь комментарий
27.08.2020 14:39 Ответить
кому война, а кому мать родная...
других проблем нет, все буде концерты и верки сердючки
показать весь комментарий
27.08.2020 14:51 Ответить
Та да, мало места. А вдруг этому недоумку захочется столицу в Кривой Рог перенести, а то многотысячные марши единой и независимой Украины, мешают жить, петь, плясать прокремлевской шобле.
Очень жаль, что в этом ужасе на фоне светлого облика нашего героя, я увидела Джамалу.
показать весь комментарий
27.08.2020 15:08 Ответить
Усё правильно. Только один Юзик займёт пять мест ,ейная жена шесть и выродки по два на рыло. А , вообще каким боком какой-то стадион в депрессивном городишке в программе Большая стройка , а это дороги , а не забавки ишака
показать весь комментарий
27.08.2020 15:58 Ответить
Його що вішати на цій арені будуть?
показать весь комментарий
27.08.2020 15:59 Ответить
Кому шо, а курці просо.
показать весь комментарий
27.08.2020 16:10 Ответить
Шёл седьмой год роSSийско-украинской войны......................
показать весь комментарий
27.08.2020 16:27 Ответить
Государственная программа "Большой Куш"
показать весь комментарий
27.08.2020 16:29 Ответить
Вот она главная проблема воюющей страны - на родине великого кормчего концерты проводить негде.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:55 Ответить
Україні б проблеми зеленського. Такого безсоромства ще не було.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:58 Ответить
Кто о чем, а вшивый о бане..
показать весь комментарий
27.08.2020 18:36 Ответить
Этот третьесортный клоун Зеленский, готовит стадион под себя и свой 95-й квартал, после того как его вышвырнут с президенства?!!
показать весь комментарий
27.08.2020 19:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 