Зеленский попросил увеличить вместительность спорткомплекса в Кривом Роге до 30 тыс. зрителей: Вопрос не в матчах, я не вижу в городе большой арены для концертов. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский второй день находится на Днепропетровщине с рабочей поездкой. Глава государства ознакомился с планом реконструкции спорткомплекса "Металлург" Коммунального внешкольного учебного заведения "Детско-юношеская спортивная школа № 1". Этот спорткомплекс – крупнейший в Кривом Роге. Его обновление будет проходить в рамках программы Президента "Большое строительство".

После реконструкции на территории будут новые футбольные поля и спортплощадки. В самом здании стадиона обустроят игровые спортзалы, спортзалы для тяжелой атлетики, бокса, фитнеса, карате, греко-римской борьбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В настоящее время комплекс – в аварийном состоянии, им никто не пользуется.

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При осмотре Владимир Зеленский попросил запланировать в рамках реконструкции наполнение спорткомплекса современным оборудованием, а также привлечь к его работе профессиональных тренеров. Кроме того, Глава государства отметил необходимость включить в план реконструкции обустройство современного парка, расположенного рядом со стадионом, чтобы вся территория была местом отдыха не только для спортсменов или любителей спорта, но и для других горожан.

В целом стадион будет вмещать на трибунах почти 16,5 тыс. человек. Глава государства отметил, что необходимо по возможности подкорректировать количество мест, чтобы здесь могло расположиться до 30 тыс. зрителей.

"Я просто помню, что 30 тысяч человек у нас заполнялось. Вопрос же не только в матчах. В Кривом Роге я не вижу какой-то большой арены для мероприятий или концертов. Мне кажется, что самая большая арена на 16 тысяч для Кривого Рога – это мало", – сказал президент.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заметил, что этот объект является очень важным для региона, ведь он станет своеобразным магнитом.

"Это будет не только футбольный стадион. Это будет развитие спорта во всей области. Потому что там будут тренироваться дети. И это будет хорошо, потому что мы забираем детей с улиц, они будут заниматься спортом", – подчеркнул министр.

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Владимир Зеленский отметил, что возведение и ремонт таких инфраструктурных объектов, как "Металлург", позволит подросткам реализовывать свои амбиции и азарт. И вследствие этого социальная жизнь украинцев будет более прогрессивной и здоровой.

"Мы хотим показать нашим людям: когда власть ответственная, когда не думает только о своем интересе, как было типично для разных политиков в нашей истории, то результат этого можно увидеть в виде вот таких обновленных больших объектов", – рассказал Владимир Зеленский во время посещения территории спорткомплекса.

Также президент отметил, что по всей Украине нужно создавать еще больше современных условий для спорта, для всех видов физической активности.