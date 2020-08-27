Фильм "Славянск. Начало войны" победил в номинации "Документальный фильм" телерейтинга "Снято в Украине". ФОТОрепортаж

Фильм "Славянск. Начало войны" победил в номинации "Документальный фильм" профессионального телерейтинга "Снято в Украине".

Об этом рассказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наш с Tanей Терещенко, Игорем Свиридовім и Екатериной Кириченко полуторачасовой фильм "Славянск. Начало войны", показанный на Телеканале ICTV 14 октября в День защитника Отечества победил в экспертном голосовании номинации "Документальный фильм" профессионального телерейтинга "Снято в Украине" основанного Медиа Группа Украина и delo.ua

Спасибо всем причастным. Церемонию награждения всех победителей во всех номинациях, в том числе Натальи Ворожбит, можно посмотреть здесь, а сам наш Докфильм с участием военно-политического руководства того времени, в частности, Арсена Авакова, Александра Турчинова, Петра Порошенко, Степана Полторака, Виктора Муженко и непосредственных участников битвы за город Мирослава Гая, позывного Маршала, Александра Волошина, Александра Макеенко и других можно посмотреть здесь", - рассказал Шевченко.

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