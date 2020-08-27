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Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео. ФОТОрепортаж

Президент Зеленский во время рабочего визита на Днепропетровщину посетил матч возрожденного ФК "Кривбасс" против ФК "Черкащина". Сам глава государства опоздал почти на час - и из-за него матч задержали. Команды ждали в раздевалках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Tribuna.com".

Отмечается, что Зеленский должен был сделать первый символический удар для возрожденного по его поручению клуба.

"Президент Украины опоздал почти на час - и из-за него матч задержали. Команды ждали в раздевалках. Вместо назначенных 17.00 игра началась в 17.52", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что главу государства встречали не только аплодисментами, но и персональным баннером, который вывесили уже во время матча: "Зеленский - три-два-раз. Позорит наш "Кривбасс".

Зеленский прокомментировал первый матч "Кривбасса": "Это большой бренд нашего родного города. Я уверен, что даже всей области и Украины. Мы с отцом всегда ходили на матчи с восторгом. Важна была победа, но болельщики болеют за своих, несмотря на результат. Мы не видели своих много-много лет, к сожалению. Это был вызов. Я всем благодарен. Позже их фамилии будут озвучены, чтобы город знал, кто помогает. Кто вложился силами, деньгами и, главное, желанием. Кто сделал это. Это важный день для футбола и "Кривбасса". Рад возрождению нашего родного, любимого клуба".

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В Офисе Президента позже объяснили, что матч пришлось задержать почти на час из-за разговора Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео: "Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео. ... Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержку с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч "Кривбасс". Изменения в рабочем графике глав государств через срочные переговоры является достаточно распространенной практикой, которая с пониманием воспринимается любым демократическим обществом".

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц дал свое объяснение. Уже после заявления офиса президента: "Хочу извиниться за задержку матча, которая произошла из-за определенных организационных моментов. Видимо, мы переоценили свои возможности, решили, что удастся сделать реконструкцию стадиона в очень короткие сроки, еще и в условиях карантина. Мы с большим вдохновением взялись за работу, сделали много вещей: расширение поля с установкой системы полива, ребрендинг трибун, ремонт административного здания, установка сектора для фанатов и много других приятных мелочей. Мы почти успели, но как говорится, "нам не хватило одного дня". Даже не дня, а 30-40 минут. И это именно то время, в которое произошла задержка. Это маленькая ложка дегтя в большой бочке меда. Но мы готовы к любому штрафу за досадный факт. Еще раз приносим извинения".

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Матч возрожденного ФК Кривбасс задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео 01
Матч возрожденного ФК Кривбасс задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео 02
Матч возрожденного ФК Кривбасс задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео 03
Матч возрожденного ФК Кривбасс задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео 04

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Кривой Рог (1403) футбол (3586) Помпео Майк (340) Днепропетровская область (3946)


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Топ комментарии
+34
Ну прямо как х#йло, у того тоже манера опаздывать везде...
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27.08.2020 14:24
+27
А в мак дональдс он не опоздал, бо там можна харчеваться
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27.08.2020 14:26
+21
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 3008
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27.08.2020 14:31
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Ну прямо как х#йло, у того тоже манера опаздывать везде...
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27.08.2020 14:24 Ответить
А в мак дональдс он не опоздал, бо там можна харчеваться
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27.08.2020 14:26 Ответить
А що без Зеленського футболісти не могли розпочати гру? Ну приїхав би потім, чого матч відкладати? Є розклад, трансляції по телебаченню, якісь правила ФФУ. Зеленський тут взагалі не учасник процесу. Піаритись на відродженні ФК Кривбас можна і після закінчення матчу, тим більше що рейтинг вже не врятувати!
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27.08.2020 14:30 Ответить
Ну Гриценко би точно не запізнився
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27.08.2020 14:32 Ответить
"Зеленский - три-два-раз"
.. да лан, он и раньше был пид*орас, а не только на матче))))
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27.08.2020 14:34 Ответить
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 578
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27.08.2020 14:37 Ответить
Феєрично! Зєля впевненно йде дорогою "першого секретаря КПРС"
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27.08.2020 14:24 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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27.08.2020 14:29 Ответить
В чем смысл этой фразы? Новый фетиш?
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27.08.2020 14:31 Ответить
и йуля въезжает на белом коне?
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27.08.2020 14:34 Ответить
я кстати, хорошо тебя помню, как ты перед выборами 2019 в зеленое переодевался, а позжее обратно
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27.08.2020 15:07 Ответить
запряженому в каляску
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27.08.2020 17:42 Ответить
гдавное ,чтоб зекретин на свадьбы теперь не наведывался ...
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27.08.2020 14:27 Ответить
Совок у всій красі. А худоба на трибунах і спортсмени звісно же потерплять.
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27.08.2020 14:27 Ответить
Не совок. Он в точности начал копировать пуйло, тот имеет такую привычку - опаздывать везде.
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27.08.2020 14:29 Ответить
Норм. Ради одного из величайших лидеров мира и солнце свой восход задержит.
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27.08.2020 14:27 Ответить
Я віжу бєзуміє в єго глазах. І на мєстє рєфєрі я би задумался
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 9802
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27.08.2020 14:28 Ответить
"Это большой бред нашего родного города. Я уверен, что даже всей области и Украины." Источник: https://censor.net/p3216164
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27.08.2020 14:28 Ответить
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 8668не думай о квартале свысока... Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 4406 яйцо сразило Витю наповал...
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27.08.2020 14:29 Ответить
и кончили эти ребята так себе. Один затворник в ростове, второй на разогреве у хора александрова
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27.08.2020 14:34 Ответить
остановите Землю пока.
буба хрипит с кем то.
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27.08.2020 14:30 Ответить
Представляете что-бы неслось со всех утюгов если бы задержали футбольный матч при Порошенко!
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27.08.2020 14:30 Ответить
Бубачке можно
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27.08.2020 14:33 Ответить
Двойная рояль. Тьху,мораль
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27.08.2020 14:36 Ответить
Ога! Флешмоби влаштовували, «я тобі не рідненька»))) де ця ТП тепер?
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27.08.2020 14:39 Ответить
Ну хорошо хоть Помпео у телефона час не сидел, ждал, пока янеЛох ударит по мячику...
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27.08.2020 14:30 Ответить
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 3008
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27.08.2020 14:31 Ответить
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 8051
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27.08.2020 14:32 Ответить
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 5243
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27.08.2020 14:34 Ответить
мендель спалилась..
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27.08.2020 14:39 Ответить
... "записки умалишенного" ...
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27.08.2020 14:55 Ответить
Физическая тоска по основной работе
Полтора года я воздерживался от шуток о рояле - пока мироздание в облике Прозорро не показало мне https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-07-003692-b эту закупку от ДУСи. Я закричал как выпь.
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 1658
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 1199
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27.08.2020 14:32 Ответить
Песню про совок Зеленского сочинил Игорь Тальков про страну не Дураков...Зеле в 1989 году было всего 11 лет...
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27.08.2020 14:32 Ответить
это тот, который пороха критиковал за любовь к перерезанию ленточек?"верной дорогой идете, товарищи"...а объяснение президента кривбасса вообще из ряда вон
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27.08.2020 14:32 Ответить
Усі пусіки! Поїло, покакало м"ячиком погралося. Всьо!!!!!

Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 9111
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27.08.2020 14:35 Ответить
Сказал бы: гамбургер дожевывал; нарид бы с пониманием отнесся к простой человеческой слабости гаранта. А так дипломатию какую-то мутную приплел.
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27.08.2020 14:35 Ответить
Не дожевывал а удалял продукты переваривания гамбургера за которыми Шарий охотился!
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27.08.2020 14:39 Ответить
а чего Саак в Грузию уезжает от найвеличнешего и найумнейшего зелупы?и пофиг что там на него дела заведены -при Порохе приходилось отлавливать)))
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27.08.2020 14:37 Ответить
Та й таке!

Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 8708
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27.08.2020 14:42 Ответить
Там уже для него и камера приготовлена и влажную уборку в ней сделали
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27.08.2020 14:44 Ответить
Да ему там срок корячится! Не поедет! Думаю сначала по Киеву побегает теперь от Зеленского! Хотя Курченко (Путин) под это денег не даст!
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27.08.2020 14:44 Ответить
Пофіг на його життєві переміни. абсолютно пофіг
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27.08.2020 14:48 Ответить
Сгоден якщо завтра Скажуть що Карсон зник чи там ще шось пофіг. Але він украв у нас 5 років!
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27.08.2020 15:05 Ответить
https://censor.net/photo_news/3216164/match_vozrojdennogo_fk_krivbass_zaderjali_pochti_na_chas_izza_opozdaniya_zelenskogo_v_op_zaderjku_obyasniliкто то из игроков скакал на скакалке, другие играли в карты в ДУРАЧКА
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27.08.2020 14:38 Ответить
А если бы вместо зеленского на стадион приехал какой-нибудь дурачок?
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27.08.2020 14:40 Ответить
Говорят, точность , вежливость королей 🙁 Явно не король , а Клоун😅😅😅
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27.08.2020 14:44 Ответить
пздц... обьяснение на уровне помощника клоуна в цЫрке но не преза....Сказал бы прямо - курнул и забыл..
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27.08.2020 14:45 Ответить
довбень грається в гєнсєка.
батько-совкодрочер, відповідно, й виховав совкодрочера.
цікаво почитати й https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/editors/2823077.html?fbclid=IwAR2PqOoPYI3i3BkKo3JimD4KmaNizUqzkO7Zxc_XtgGcLxq3f0OSD5QUEeQ оригінальну статтю.
зверніть увагу: на фанатському магазині зедовбні написали "розважальний (веселий) магазин" - символічно за влади такого тупня.
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27.08.2020 14:51 Ответить
Точность- Вежливость Королей, но не тупых клоунов
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27.08.2020 14:56 Ответить
Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео - Цензор.НЕТ 6444
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27.08.2020 15:01 Ответить
Матч відродженого ФК "Кривбас" затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео - Цензор.НЕТ 1388
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27.08.2020 15:41 Ответить
ФК "Горняк" официально переименовали в ФК "Кривбасс", это называется возрождение?
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27.08.2020 15:20 Ответить
Кто-то любит рассказывать, что клятый Порошенко ездил по Украине и ленточки перерезал...
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27.08.2020 15:31 Ответить
Так воно ленточку не перезало! Воно мячиком бавилось! Шах и мат порохобот!
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27.08.2020 15:43 Ответить
А як же без Зеленського?
Матч відродженого ФК "Кривбас" затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео - Цензор.НЕТ 3032
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27.08.2020 15:53 Ответить
Снимите с зеленого ничтожества корону. Иначе будет то, что в Беларусии.
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27.08.2020 15:59 Ответить
скоро святого будет ожидать и открытие Олимпийских игр! Не все сразу!
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27.08.2020 16:11 Ответить
У ***** навчився? В глаза заглянув і всЙО...
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27.08.2020 16:41 Ответить
Что-то я не припомню, чтобы Порошенко делами винницкой "Нивы" занимался.
А мог бы и Чемпионом Украины её сделать. Пару раз.
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27.08.2020 16:57 Ответить
кривбас повинен понести покарання за порушення регламенту. Чи футболістам і глядачам--"какая разніца"
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27.08.2020 17:04 Ответить
Матч відродженого ФК "Кривбас" затримали майже на годину через запізнення Зеленського. В ОП затримку пояснили розмовою з Помпео - Цензор.НЕТ 2805
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27.08.2020 17:19 Ответить
Это стадион???
Больше похоже на загон для скота с картофельным полем.
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27.08.2020 20:05 Ответить

Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс
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27.08.2020 20:58 Ответить
Спортивний ти наш ! Пиарщик теперь еще и от футбола.
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28.08.2020 10:20 Ответить
Чмо! В країні стільки проблем, а воно дурнею займається.
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28.08.2020 10:23 Ответить
 
 