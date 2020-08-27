Матч возрожденного ФК "Кривбасс" задержали почти на час из-за опоздания Зеленского. В ОП задержку объяснили разговором с Помпео. ФОТОрепортаж

Президент Зеленский во время рабочего визита на Днепропетровщину посетил матч возрожденного ФК "Кривбасс" против ФК "Черкащина". Сам глава государства опоздал почти на час - и из-за него матч задержали. Команды ждали в раздевалках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Tribuna.com".

Отмечается, что Зеленский должен был сделать первый символический удар для возрожденного по его поручению клуба.

"Президент Украины опоздал почти на час - и из-за него матч задержали. Команды ждали в раздевалках. Вместо назначенных 17.00 игра началась в 17.52", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что главу государства встречали не только аплодисментами, но и персональным баннером, который вывесили уже во время матча: "Зеленский - три-два-раз. Позорит наш "Кривбасс".

Зеленский прокомментировал первый матч "Кривбасса": "Это большой бренд нашего родного города. Я уверен, что даже всей области и Украины. Мы с отцом всегда ходили на матчи с восторгом. Важна была победа, но болельщики болеют за своих, несмотря на результат. Мы не видели своих много-много лет, к сожалению. Это был вызов. Я всем благодарен. Позже их фамилии будут озвучены, чтобы город знал, кто помогает. Кто вложился силами, деньгами и, главное, желанием. Кто сделал это. Это важный день для футбола и "Кривбасса". Рад возрождению нашего родного, любимого клуба".

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В Офисе Президента позже объяснили, что матч пришлось задержать почти на час из-за разговора Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео: "Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео. ... Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержку с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч "Кривбасс". Изменения в рабочем графике глав государств через срочные переговоры является достаточно распространенной практикой, которая с пониманием воспринимается любым демократическим обществом".

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц дал свое объяснение. Уже после заявления офиса президента: "Хочу извиниться за задержку матча, которая произошла из-за определенных организационных моментов. Видимо, мы переоценили свои возможности, решили, что удастся сделать реконструкцию стадиона в очень короткие сроки, еще и в условиях карантина. Мы с большим вдохновением взялись за работу, сделали много вещей: расширение поля с установкой системы полива, ребрендинг трибун, ремонт административного здания, установка сектора для фанатов и много других приятных мелочей. Мы почти успели, но как говорится, "нам не хватило одного дня". Даже не дня, а 30-40 минут. И это именно то время, в которое произошла задержка. Это маленькая ложка дегтя в большой бочке меда. Но мы готовы к любому штрафу за досадный факт. Еще раз приносим извинения".

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