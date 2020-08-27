Банда на Виннитчине вымогала у бизнесмена $19 тыс. "долга": в ее состав входил сын потерпевшего. ФОТОрепортаж

Винницкие полицейские разоблачили преступную группировку на вымогательстве с предпринимателя 19 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В состав группы входили пять человек, среди которых - сын потерпевшего. Угрожая физической расправой, злоумышленники заставили предпринимателя заплатить им 12 000 долларов США несуществующего "долга" и требовали от него еще 7000 долларов США.

В четверг, 27 августа, по результатам проведения санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли оружие, патроны, боеприпасы, блокнот с "черновыми" записями о лицах, которые "задолжали" деньги, паспорта, выданные на имя других лиц, а также вещи и документы, свидетельствующие о причастности группы к совершению других преступлений.









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В настоящее время двум участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.

После завершения всех необходимых процессуальных мероприятий будет дана правовая оценка и квалификация действиям других членов группировки.