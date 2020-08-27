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Банда на Виннитчине вымогала у бизнесмена $19 тыс. "долга": в ее состав входил сын потерпевшего. ФОТОрепортаж

Винницкие полицейские разоблачили преступную группировку на вымогательстве с предпринимателя 19 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В состав группы входили пять человек, среди которых - сын потерпевшего. Угрожая физической расправой, злоумышленники заставили предпринимателя заплатить им 12 000 долларов США несуществующего "долга" и требовали от него еще 7000 долларов США.

В четверг, 27 августа, по результатам проведения санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли оружие, патроны, боеприпасы, блокнот с "черновыми" записями о лицах, которые "задолжали" деньги, паспорта, выданные на имя других лиц, а также вещи и документы, свидетельствующие о причастности группы к совершению других преступлений.

Банда на Виннитчине вымогала у бизнесмена $19 тыс. долга: в ее состав входил сын потерпевшего 01
Банда на Виннитчине вымогала у бизнесмена $19 тыс. долга: в ее состав входил сын потерпевшего 02
Банда на Виннитчине вымогала у бизнесмена $19 тыс. долга: в ее состав входил сын потерпевшего 03
Банда на Виннитчине вымогала у бизнесмена $19 тыс. долга: в ее состав входил сын потерпевшего 04

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В настоящее время двум участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы.

После завершения всех необходимых процессуальных мероприятий будет дана правовая оценка и квалификация действиям других членов группировки.

Винницкая область (1034) вымогательство (428) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+17
Милый мальчик, так и до депутатства недалеко.
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27.08.2020 15:05
+12
Павлики Морозовы на новом витке развития.
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27.08.2020 14:52
+6
как это мило, такая семья! Теперь малому одна дорога, в ЗЕпутаты
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27.08.2020 15:11
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Павлики Морозовы на новом витке развития.
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27.08.2020 14:52 Ответить
Милый мальчик, так и до депутатства недалеко.
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27.08.2020 15:05 Ответить
как это мило, такая семья! Теперь малому одна дорога, в ЗЕпутаты
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27.08.2020 15:11 Ответить
швидше до песиків.
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27.08.2020 15:13 Ответить
ну да, в зепутатах уже и так перебор с плядями
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27.08.2020 15:27 Ответить
тобі видніше, ти ж у нас спец по ним.
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27.08.2020 15:36 Ответить
видишь какой ты дебил - сам признал меня спецом по плядям, но когда я говорил тебе не голосуй за зелёных, ты взял и проголосовал
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27.08.2020 16:30 Ответить
І навіщо мені головного плядуна слухатись ? В мене є голова не тільки для того щоб туда жерти, на відміну від твоєї голови.
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27.08.2020 19:14 Ответить
Сын потерпевшего - сын Зеленскава?
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27.08.2020 15:11 Ответить
Звідки дізнався?В сусідній палаті?
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27.08.2020 15:28 Ответить
так это правда, сын зеленскава в сусидний палате?
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27.08.2020 15:29 Ответить
Передавай йому вітання,й не відмовляйтесь від ліків.Може ще й одужаєте,хоча звідки взяться тому мозку?
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27.08.2020 15:50 Ответить
зебанадий, ты ж сам, сообщением выше, об этом скулил
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27.08.2020 16:22 Ответить
Не розумію собачої і скавчання песвинів.
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27.08.2020 16:24 Ответить
Дорогие детки.
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27.08.2020 16:19 Ответить
видать батяня не давал отпрыску бабла на карманные расходы , вот сынок и решил взыскать с батяни алименты . что не добрал сынок в виде воспитания, добрал баблом
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27.08.2020 17:38 Ответить
 
 