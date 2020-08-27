СБУ обнаружила на Донетчине схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный бойцами одного из добробатов. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в заброшенном здании старой фермы в одном из поселков Волновахского района Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные выпрыгивающих осколочных мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6", - говорится в сообщении.
В тайнике правоохранители также обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 тыс. патронов различного калибра и десять метров бикфордова шнура.
"По оперативной информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон, и целей использования арсенала.
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Схрон то не последний....
И даже если это так и как они пишут "схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона..." тогда непонятно что там устанавливать?! Тогда велись активные боевые действия и воины делали такие схроны, как тактический резерв, на случай наступлени/отступления
"Досудебным расследованием установлено, что_____________________ , увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности к определенным политическим убеждениям, находясь на территории АТО, из числа волонтеров и лиц, которые прошли военную подготовку в составе добровольческих батальонов и имеют навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить_____________________"
"Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар. ФОТО"
Так что, всё правильно.
Но СБУ - занимается не своим делом.
Её дело, теперь вес грузовичков с прицепами определять и участвовать в постановках 95-го квартала.
"...Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц..."
Ще не встановили "ліц", а вже схрон оголосили добровольчим.
Якщо добровольчі запаси, то для чого було гелготіти на всю країну, чи жабенятко наказало кошмарити патріотів - захисників?