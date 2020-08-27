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СБУ обнаружила на Донетчине схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный бойцами одного из добробатов. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в заброшенном здании старой фермы в одном из поселков Волновахского района Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные выпрыгивающих осколочных мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6", - говорится в сообщении.

СБУ обнаружила на Донетчине схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный бойцами одного из добробатов 01

В тайнике правоохранители также обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 тыс. патронов различного калибра и десять метров бикфордова шнура.

СБУ обнаружила на Донетчине схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный бойцами одного из добробатов 02

"По оперативной информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон, и целей использования арсенала.

СБУ обнаружила на Донетчине схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный бойцами одного из добробатов 03
СБУ обнаружила на Донетчине схрон со средствами поражения и оружием, оборудованный бойцами одного из добробатов 04

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Автор: 

оружие (10215) СБУ (19893) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+41
Все добровольцы враги, или будите назначать ?
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27.08.2020 15:55
+35
Вот они вражины. Доброваольцы. Не кивы, не петушарий, не портнов - вот они враги...
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27.08.2020 15:57
+33
Нахера вы трогаете? Может это было припрятано для партизанской войны, если чего. Чего уже появилось - осел Бубочка.
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27.08.2020 15:57
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Все добровольцы враги, или будите назначать ?
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27.08.2020 15:55 Ответить
На месте ЗЕБЕни я бы хорошо почесал репу и ходил по жизни осторожней.
Схрон то не последний....
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27.08.2020 16:29 Ответить
Схрон сделан при педро... так что педро хай шугается.
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27.08.2020 19:25 Ответить
Вопрос в другом: с какого хрена решили, что его оборудовали именно добровольцы?!
И даже если это так и как они пишут "схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона..." тогда непонятно что там устанавливать?! Тогда велись активные боевые действия и воины делали такие схроны, как тактический резерв, на случай наступлени/отступления
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27.08.2020 17:10 Ответить
Общая канва органов дознания последний год віглядит примерно так:
"Досудебным расследованием установлено, что_____________________ , увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности к определенным политическим убеждениям, находясь на территории АТО, из числа волонтеров и лиц, которые прошли военную подготовку в составе добровольческих батальонов и имеют навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить_____________________"
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27.08.2020 19:43 Ответить
пєрєстаньтє уже стрєлять!
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27.08.2020 15:55 Ответить
Хлопці правильно готувалися, за всіма канонами УПА, якого хера сколупнули цей схрон ??
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27.08.2020 15:57 Ответить
Чтобы у наших войск не было тактического резерва, а то вдруг захотят пострелять по "безоружным ополченцам"
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27.08.2020 17:12 Ответить
Нахера вы трогаете? Может это было припрятано для партизанской войны, если чего. Чего уже появилось - осел Бубочка.
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27.08.2020 15:57 Ответить
Вот они вражины. Доброваольцы. Не кивы, не петушарий, не портнов - вот они враги...
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27.08.2020 15:57 Ответить
стволы на первой фотке у пулемета подржавевшие, значит были перегреты, значит интенсивно использовались по назначению. значит не один десяток удмуртов отправили в страну вечной боярки.
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27.08.2020 15:59 Ответить
и что ж они хотели? наверное, родину защищать..., но теперь это приравнивается к теракту...
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27.08.2020 15:59 Ответить
Цей схрон ще багато разів будуть переодично викривати.
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27.08.2020 16:01 Ответить
В заброшенном здании старой фермы в одном из поселков. Толи в 2014, то ли в 2015 году. Неким добровольческим батальонам. Да уж. Таких схронов СБУ каждый день может с десяток "находить". Главное реквизит вовремя пристроить
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27.08.2020 16:03 Ответить
Ви його робили? Ну і нєх туди лізти було.
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27.08.2020 16:10 Ответить
Зачёт !
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27.08.2020 16:30 Ответить
А це українському філіалу феесьбе не цікаво? Своїх не чіпаєте?

"Прокурор, который ведет дело Бузины, Борисочев имеет паспорт РФ и связи с ФСБ, - активист Бондар. ФОТО"
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27.08.2020 16:11 Ответить
там ще схрони в Іловайську і Дебальцево залишились , сходіть пошукайте !
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27.08.2020 16:17 Ответить
А схрони, що лишилися після другої світової чому не шукаєте? А розслідування по вже знайденим схронам чому не проводите? Невже замовлення тіко на добробатів, а на перепис історичних подій ще не проплачений? То зверніться до д'Єрмака - він швидко рганізує відповідний транш.
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27.08.2020 16:18 Ответить
СБУ все врет,это сувениры,которые в любом ларьке купить можно.В особенности те,что мины.
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27.08.2020 16:19 Ответить
Выслуживаются перед 5-й колонной *****.
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27.08.2020 16:22 Ответить
Мина ОЗМ-72 находится на вооружении России, так что сбу опять накосячило!
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27.08.2020 16:23 Ответить
"Лягушку", вполне могли "отжать" в виде трофеев у парашинцев (сепаров).
Так что, всё правильно.
Но СБУ - занимается не своим делом.
Её дело, теперь вес грузовичков с прицепами определять и участвовать в постановках 95-го квартала.
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27.08.2020 21:48 Ответить
Нашли харашо Это ваша работа . Зачем ляпать на весь колхоз?
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27.08.2020 16:23 Ответить
Цій зеленій плісняві добровольці як кістка в горлі.
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27.08.2020 16:26 Ответить
тай шоколадна пліснява їх особливо не жалувала....
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27.08.2020 16:30 Ответить
убери аружие... я ж не лох какойта ! - цитати великих полководців .
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27.08.2020 16:30 Ответить
Подобные статьи говорят о том, что вектор ответственности постепенно перенаправляют на добровольцев, как одну из причин войны в Донбассе.
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27.08.2020 16:34 Ответить
Героям все можно! Героям все нужно! Дадим им все!
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27.08.2020 16:36 Ответить
Это кто там недоволен запасливостью наших воинов - защитников? Те, кто в 2014 - 2016 годах зарабатывал рублики, развлекая мокшанскую гыдоту, клепал сериалы на кремлёвские денежки, отмывал приватовские бабки?
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27.08.2020 16:50 Ответить
Ні одного сепара не виявили, а добровольців документують.
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27.08.2020 17:08 Ответить
Ось воно СБУ від янєлоха та бакланова.... суки зрадників та сепарів з колобрантами "не бачать" !!! А тут викривають г@ндони де не треба!!!
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27.08.2020 17:24 Ответить
И на каждом ящике подпись - "добробат" и Яроши вдоль дороги стоят. ЗЕ сам видел после четвертой дорожки.
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27.08.2020 18:02 Ответить
https://linkodrom.com/users/7014.htm СБУ виявила на Донеччині схрон із засобами ураження та зброєю, обладнаний бійцями одного з добробатів - Цензор.НЕТ 1091 https://linkodrom.com/users/7014.htm Alexander Oderiy 18:07, 27 авг 2020
"...Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц..."
Ще не встановили "ліц", а вже схрон оголосили добровольчим.
Якщо добровольчі запаси, то для чого було гелготіти на всю країну, чи жабенятко наказало кошмарити патріотів - захисників?
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27.08.2020 18:07 Ответить
А что, по делу Шеремета это не ясно?
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28.08.2020 00:41 Ответить
Альо-о-о, сбу !!! Хочу повідомити про схрони аружія і *********** ! Цього "добра " там до біса ! Воно скрізь і багато ! Навіть танкі і пушкі є ! Там навіть "ліц", причетних до цього добра "устанавлівать " не треба, вони всі біля тих схронів. Але... Воно в т.з. "денере " і "ленере" ! Сходіть і заберіть, якщо не сцикотно !..
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27.08.2020 18:58 Ответить
треба бити своїх, щоб чужі боялися
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27.08.2020 19:17 Ответить
Щось не так. Якщо українець ховає зброю то знайти її неможливо...
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27.08.2020 20:46 Ответить
ответка баклановцев по звонку Главнопотерпевшего за марш патриотов..?
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27.08.2020 20:47 Ответить
СБУ , чтобы показать свою активность, время от времени докладывает о нахождении схронов шестилетней давности на местах боев.Как можно назвать схроном заброшенное здание фермы или полуразрушенный дом , в которых открыто валяются ящики с патронами и ржавые корпуса мин и атомат с подгоревшим стволом? Шулеры они и в СБУ шулеры.
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27.08.2020 21:37 Ответить
шо? второй раз нашли один и тот же склад Аратты?
СБУ виявила на Донеччині схрон із засобами ураження та зброєю, обладнаний бійцями одного з добробатів - Цензор.НЕТ 6462
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28.08.2020 07:59 Ответить
 
 